Cincinnati Open Results

Saturday
At Lindner Family Tennis Center
Cincinnati
Purse: $9,193,540
Surface: Hardcourt outdoor
CINCINNATI (AP) _ Results Saturday from Cincinnati Open at Lindner Family Tennis Center (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Round of 64
Holger Rune (7), Denmark, def. Roman Safiullin, Russia, 7-5, 7-6 (5).
Alex Michelsen (28), United States, def. Corentin Moutet, France, 3-6, 6-3, 6-4.
Arthur Rinderknech, France, def. Casper Ruud (11), Norway, 6-7 (5), 6-4, 6-2.
Benjamin Bonzi, France, def. Lorenzo Musetti (8), Italy, 5-7, 6-4, 7-6 (4).
Tommy Paul (13), United States, def. Pedro Martinez, Spain, 6-2, 6-2.
Felix Auger-Aliassime (23), Canada, def. Tomas Martin Etcheverry, Argentina, 6-2, 7-6 (3).
Stefanos Tsitsipas (25), Greece, def. Fabian Marozsan, Hungary, 7-6 (3), 6-2.
Women’s Singles
Round of 64
Marta Kostyuk (25), Ukraine, def. Tatjana Maria, Germany, 6-0, 6-1.
Iga Swiatek (3), Poland, def. Anastasia Potapova, Russia, 6-1, 6-4.
Aoi Ito, Japan, def. Anastasia Pavlyuchenkova (27), Russia, 6-1, 4-6, 6-4.
Jessica Bouzas Maneiro, Spain, def. Leylah Annie Fernandez (21), Canada, 6-3, 6-3.
Women’s Doubles
Round of 32
Magda Linette, Poland, and Clara Tauson, Denmark, def. Olivia Nicholls, Britain, and Tereza Mihalikova, Slovakia, 4-6, 6-2, 10-7.
Gabriela Dabrowski, Canada, and Erin Routliffe (2), New Zealand, def. Hsieh Su-wei, Taiwan, and Ena Shibahara, Japan, 7-5, 7-5.
Aldila Sutjiadi, Indonesia, and Giuliana Olmos, Mexico, def. Emma Navarro and Margaret Navarro, United States, 6-2, 6-3.
Jessica Pegula and Hailey Baptiste, United States, def. Ashlyn Krueger and Iva Jovic, United States, 6-2, 6-2.
