Cincinnati Open Results

The Associated Press

August 9, 2025, 3:29 PM

Saturday

At Lindner Family Tennis Center

Cincinnati

Purse: $9,193,540

Surface: Hardcourt outdoor

CINCINNATI (AP) _ Results Saturday from Cincinnati Open at Lindner Family Tennis Center (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Round of 64

Holger Rune (7), Denmark, def. Roman Safiullin, Russia, 7-5, 7-6 (5).

Alex Michelsen (28), United States, def. Corentin Moutet, France, 3-6, 6-3, 6-4.

Arthur Rinderknech, France, def. Casper Ruud (11), Norway, 6-7 (5), 6-4, 6-2.

Benjamin Bonzi, France, def. Lorenzo Musetti (8), Italy, 5-7, 6-4, 7-6 (4).

Tommy Paul (13), United States, def. Pedro Martinez, Spain, 6-2, 6-2.

Felix Auger-Aliassime (23), Canada, def. Tomas Martin Etcheverry, Argentina, 6-2, 7-6 (3).

Stefanos Tsitsipas (25), Greece, def. Fabian Marozsan, Hungary, 7-6 (3), 6-2.

Women’s Singles

Round of 64

Marta Kostyuk (25), Ukraine, def. Tatjana Maria, Germany, 6-0, 6-1.

Iga Swiatek (3), Poland, def. Anastasia Potapova, Russia, 6-1, 6-4.

Aoi Ito, Japan, def. Anastasia Pavlyuchenkova (27), Russia, 6-1, 4-6, 6-4.

Jessica Bouzas Maneiro, Spain, def. Leylah Annie Fernandez (21), Canada, 6-3, 6-3.

Women’s Doubles

Round of 32

Magda Linette, Poland, and Clara Tauson, Denmark, def. Olivia Nicholls, Britain, and Tereza Mihalikova, Slovakia, 4-6, 6-2, 10-7.

Gabriela Dabrowski, Canada, and Erin Routliffe (2), New Zealand, def. Hsieh Su-wei, Taiwan, and Ena Shibahara, Japan, 7-5, 7-5.

Aldila Sutjiadi, Indonesia, and Giuliana Olmos, Mexico, def. Emma Navarro and Margaret Navarro, United States, 6-2, 6-3.

Jessica Pegula and Hailey Baptiste, United States, def. Ashlyn Krueger and Iva Jovic, United States, 6-2, 6-2.

