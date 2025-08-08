Cincinnati Open Results

Friday
At Lindner Family Tennis Center
Cincinnati
Purse: $9,193,540
Surface: Hardcourt outdoor
CINCINNATI (AP) _ Results Friday from Cincinnati Open at Lindner Family Tennis Center (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Round of 128
Camilo Ugo Carabelli, Argentina, def. Kei Nishikori, Japan, 7-5, 6-3.
Tristan Boyer, United States, def. Brandon Holt, United States, 6-3, 7-6 (3).
Luca Nardi, Italy, def. Thiago Agustin Tirante, Argentina, 6-4, 7-6 (5).
Alexander Blockx, Belgium, def. Marcos Giron, United States, 6-2, 3-6, 6-3.
Emilio Nava, United States, def. Borna Coric, Croatia, 6-3, 7-5.
Ethan Quinn, United States, def. Miomir Kecmanovic, Serbia, 7-6 (5), 6-4.
Francisco Comesana, Argentina, def. Jaume Munar, Spain, 6-4, 6-4.
Women’s Singles
Round of 128
Lulu Sun, New Zealand, def. Antonia Ruzic, Croatia, 6-4, 6-4.
Caroline Garcia, France, def. Sonay Kartal, Britain, 5-7, 6-4, 6-3.
Rebecca Sramkova, Slovakia, def. Caroline Dolehide, United States, 1-6, 6-4, 7-6 (1).
Leolia Jeanjean, France, def. Yuliia Starodubtseva, Ukraine, 7-5, 1-6, 6-4.
Kimberly Birrell, Australia, def. Anna Blinkova, Russia, 6-2, 6-1.
Ajla Tomljanovic, Australia, def. Anna Bondar, Hungary, 7-6 (0), 6-4.
Lucia Bronzetti, Italy, def. Zhu Lin, China, 6-7 (6), 6-2, 7-6 (6).
Taylor Townsend, United States, def. Danielle Collins, United States, 6-4, 7-6 (2).
Ella Seidel, Germany, def. Polina Kudermetova, Russia, 1-6, 6-3, 6-2.
Varvara Gracheva, Russia, def. Katie Volynets, United States, 6-4, 3-6, 6-3.
Camila Osorio, Colombia, def. Moyuka Uchijima, Japan, 7-5, 1-6, 6-4.
Viktoriya Tomova, Bulgaria, def. Ann Li, United States, 6-4, 7-5.
