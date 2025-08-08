Live Radio
Home » Sports » Boeing Classic Tour Scores

Boeing Classic Tour Scores

The Associated Press

August 8, 2025, 9:44 PM

Friday

At Snoqualmie Ridge

Snoqualmie, Wash.

Purse: $2.3 million

Yardage: 7,217; Par: 72

First Round

Matt Gogel 31-34—65
Jerry Kelly 34-31—65
Paul Goydos 31-35—66
Steven Alker 34-33—67
Alex Cejka 36-31—67
Darren Clarke 33-34—67
David Duval 35-32—67
Fredrik Jacobson 35-32—67
Brandt Jobe 34-33—67
Vijay Singh 33-34—67
Steve Allan 36-32—68
Angel Cabrera 33-35—68
Stewart Cink 35-33—68
Ernie Els 35-33—68
Justin Leonard 34-34—68
Dicky Pride 34-34—68
John Rollins 32-36—68
Mario Tiziani 35-33—68
Scott Verplank 35-33—68
Boo Weekley 35-33—68
Felipe Aguilar 34-35—69
Stuart Appleby 36-33—69
Greg Chalmers 35-34—69
Ken Duke 36-33—69
J.J. Henry 36-33—69
Miguel Angel Jimenez 35-34—69
Brendan Jones 35-34—69
Steve Jones 32-37—69
Kirk Triplett 33-36—69
Mark Walker 37-32—69
Stephen Ames 34-36—70
Doug Barron 35-35—70
Ricardo Gonzalez 34-36—70
Tim Herron 34-36—70
Rod Pampling 35-35—70
Mike Weir 34-36—70
Mark Wilson 37-33—70
K.J. Choi 34-37—71
Harrison Frazar 37-34—71
Richard Green 36-35—71
John Huston 36-35—71
Soren Kjeldsen 37-34—71
Timothy O’Neal 37-34—71
Tim Petrovic 36-35—71
Paul Stankowski 36-35—71
Charlie Wi 36-35—71
Michael Wright 36-35—71
David Bransdon 36-36—72
Chad Campbell 36-36—72
Keith Horne 37-35—72
Ken Tanigawa 36-36—72
Bo Van Pelt 34-38—72
Michael Allen 36-37—73
Woody Austin 38-35—73
Notah Begay 36-37—73
Fred Couples 36-37—73
Scott Dunlap 37-36—73
Robert Karlsson 35-38—73
Scott McCarron 38-35—73
John Senden 37-36—73
Duffy Waldorf 35-38—73
Shane Bertsch 35-39—74
Hiroyuki Fujita 37-37—74
Jeff Gove 36-38—74
Kevin Sutherland 36-38—74
Gordon Burns 36-39—75
Fred Funk 37-38—75
Jeff Maggert 41-34—75
Brad Adamonis 41-35—76
Brian Gay 36-40—76
Y.E. Yang 42-34—76
Steve Flesch 36-41—77
Mark Hensby 36-41—77
Rocco Mediate 38-39—77
Scott Parel 37-40—77
Tom Pernice 40-37—77
Chris DiMarco 38-40—78
David Toms 40-39—79

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up