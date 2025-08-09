Boeing Classic Tour Scores

Saturday
At Snoqualmie Ridge
Snoqualmie, Wash.
Purse: $2.3 million
Yardage: 7,217; Par: 72
Second Round
|Stewart Cink
|68-64—132
|Steven Alker
|67-68—135
|Paul Goydos
|66-69—135
|Steve Allan
|68-68—136
|Matt Gogel
|65-71—136
|Jerry Kelly
|65-71—136
|Alex Cejka
|67-70—137
|Darren Clarke
|67-70—137
|Ernie Els
|68-69—137
|Fredrik Jacobson
|67-70—137
|David Duval
|67-71—138
|Miguel Angel Jimenez
|69-69—138
|Soren Kjeldsen
|71-67—138
|Justin Leonard
|68-70—138
|Angel Cabrera
|68-71—139
|Brandt Jobe
|67-72—139
|Dicky Pride
|68-71—139
|Vijay Singh
|67-72—139
|Stephen Ames
|70-70—140
|Doug Barron
|70-70—140
|Greg Chalmers
|69-71—140
|Ken Duke
|69-71—140
|Tim Petrovic
|71-69—140
|Boo Weekley
|68-72—140
|Y.E. Yang
|76-64—140
|Felipe Aguilar
|69-72—141
|Ricardo Gonzalez
|70-71—141
|J.J. Henry
|69-72—141
|John Huston
|71-70—141
|Mario Tiziani
|68-73—141
|Stuart Appleby
|69-73—142
|Shane Bertsch
|74-68—142
|Fred Couples
|73-69—142
|Richard Green
|71-71—142
|Brendan Jones
|69-73—142
|Paul Stankowski
|71-71—142
|Kevin Sutherland
|74-68—142
|Kirk Triplett
|69-73—142
|Harrison Frazar
|71-72—143
|John Rollins
|68-75—143
|Ken Tanigawa
|72-71—143
|Mark Walker
|69-74—143
|Mark Wilson
|70-73—143
|K.J. Choi
|71-73—144
|Tim Herron
|70-74—144
|Keith Horne
|72-72—144
|Scott Verplank
|68-76—144
|Mike Weir
|70-74—144
|Michael Wright
|71-73—144
|Timothy O’Neal
|71-74—145
|Bo Van Pelt
|72-73—145
|Duffy Waldorf
|73-72—145
|David Bransdon
|72-74—146
|Steve Jones
|69-77—146
|Robert Karlsson
|73-73—146
|Rod Pampling
|70-76—146
|Charlie Wi
|71-75—146
|Notah Begay
|73-74—147
|Gordon Burns
|75-72—147
|Chad Campbell
|72-75—147
|Scott Dunlap
|73-74—147
|Jeff Gove
|74-73—147
|Scott Parel
|77-71—148
|Chris DiMarco
|78-71—149
|Hiroyuki Fujita
|74-75—149
|John Senden
|73-76—149
|Brad Adamonis
|76-74—150
|Brian Gay
|76-74—150
|Jeff Maggert
|75-75—150
|Scott McCarron
|73-77—150
|Tom Pernice
|77-73—150
|David Toms
|79-71—150
|Mark Hensby
|77-74—151
|Michael Allen
|73-79—152
|Rocco Mediate
|77-75—152
|Woody Austin
|73-80—153
|Steve Flesch
|77-76—153
|Fred Funk
|75-80—155
