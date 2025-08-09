Live Radio
Boeing Classic Tour Scores

The Associated Press

August 9, 2025, 8:14 PM

Saturday

At Snoqualmie Ridge

Snoqualmie, Wash.

Purse: $2.3 million

Yardage: 7,217; Par: 72

Second Round

Stewart Cink 68-64—132
Steven Alker 67-68—135
Paul Goydos 66-69—135
Steve Allan 68-68—136
Matt Gogel 65-71—136
Jerry Kelly 65-71—136
Alex Cejka 67-70—137
Darren Clarke 67-70—137
Ernie Els 68-69—137
Fredrik Jacobson 67-70—137
David Duval 67-71—138
Miguel Angel Jimenez 69-69—138
Soren Kjeldsen 71-67—138
Justin Leonard 68-70—138
Angel Cabrera 68-71—139
Brandt Jobe 67-72—139
Dicky Pride 68-71—139
Vijay Singh 67-72—139
Stephen Ames 70-70—140
Doug Barron 70-70—140
Greg Chalmers 69-71—140
Ken Duke 69-71—140
Tim Petrovic 71-69—140
Boo Weekley 68-72—140
Y.E. Yang 76-64—140
Felipe Aguilar 69-72—141
Ricardo Gonzalez 70-71—141
J.J. Henry 69-72—141
John Huston 71-70—141
Mario Tiziani 68-73—141
Stuart Appleby 69-73—142
Shane Bertsch 74-68—142
Fred Couples 73-69—142
Richard Green 71-71—142
Brendan Jones 69-73—142
Paul Stankowski 71-71—142
Kevin Sutherland 74-68—142
Kirk Triplett 69-73—142
Harrison Frazar 71-72—143
John Rollins 68-75—143
Ken Tanigawa 72-71—143
Mark Walker 69-74—143
Mark Wilson 70-73—143
K.J. Choi 71-73—144
Tim Herron 70-74—144
Keith Horne 72-72—144
Scott Verplank 68-76—144
Mike Weir 70-74—144
Michael Wright 71-73—144
Timothy O’Neal 71-74—145
Bo Van Pelt 72-73—145
Duffy Waldorf 73-72—145
David Bransdon 72-74—146
Steve Jones 69-77—146
Robert Karlsson 73-73—146
Rod Pampling 70-76—146
Charlie Wi 71-75—146
Notah Begay 73-74—147
Gordon Burns 75-72—147
Chad Campbell 72-75—147
Scott Dunlap 73-74—147
Jeff Gove 74-73—147
Scott Parel 77-71—148
Chris DiMarco 78-71—149
Hiroyuki Fujita 74-75—149
John Senden 73-76—149
Brad Adamonis 76-74—150
Brian Gay 76-74—150
Jeff Maggert 75-75—150
Scott McCarron 73-77—150
Tom Pernice 77-73—150
David Toms 79-71—150
Mark Hensby 77-74—151
Michael Allen 73-79—152
Rocco Mediate 77-75—152
Woody Austin 73-80—153
Steve Flesch 77-76—153
Fred Funk 75-80—155

