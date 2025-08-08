Live Radio
Boeing Classic Par Scores

The Associated Press

August 8, 2025, 9:44 PM

Friday

At Snoqualmie Ridge

Snoqualmie, Wash.

Purse: $2.3 million

Yardage: 7,217; Par: 72

First Round

Matt Gogel 31-34—65 -7
Jerry Kelly 34-31—65 -7
Paul Goydos 31-35—66 -6
Steven Alker 34-33—67 -5
Alex Cejka 36-31—67 -5
Darren Clarke 33-34—67 -5
David Duval 35-32—67 -5
Fredrik Jacobson 35-32—67 -5
Brandt Jobe 34-33—67 -5
Vijay Singh 33-34—67 -5
Steve Allan 36-32—68 -4
Angel Cabrera 33-35—68 -4
Stewart Cink 35-33—68 -4
Ernie Els 35-33—68 -4
Justin Leonard 34-34—68 -4
Dicky Pride 34-34—68 -4
John Rollins 32-36—68 -4
Mario Tiziani 35-33—68 -4
Scott Verplank 35-33—68 -4
Boo Weekley 35-33—68 -4
Felipe Aguilar 34-35—69 -3
Stuart Appleby 36-33—69 -3
Greg Chalmers 35-34—69 -3
Ken Duke 36-33—69 -3
J.J. Henry 36-33—69 -3
Miguel Angel Jimenez 35-34—69 -3
Brendan Jones 35-34—69 -3
Steve Jones 32-37—69 -3
Kirk Triplett 33-36—69 -3
Mark Walker 37-32—69 -3
Stephen Ames 34-36—70 -2
Doug Barron 35-35—70 -2
Ricardo Gonzalez 34-36—70 -2
Tim Herron 34-36—70 -2
Rod Pampling 35-35—70 -2
Mike Weir 34-36—70 -2
Mark Wilson 37-33—70 -2
K.J. Choi 34-37—71 -1
Harrison Frazar 37-34—71 -1
Richard Green 36-35—71 -1
John Huston 36-35—71 -1
Soren Kjeldsen 37-34—71 -1
Timothy O’Neal 37-34—71 -1
Tim Petrovic 36-35—71 -1
Paul Stankowski 36-35—71 -1
Charlie Wi 36-35—71 -1
Michael Wright 36-35—71 -1
David Bransdon 36-36—72 E
Chad Campbell 36-36—72 E
Keith Horne 37-35—72 E
Ken Tanigawa 36-36—72 E
Bo Van Pelt 34-38—72 E
Michael Allen 36-37—73 +1
Woody Austin 38-35—73 +1
Notah Begay 36-37—73 +1
Fred Couples 36-37—73 +1
Scott Dunlap 37-36—73 +1
Robert Karlsson 35-38—73 +1
Scott McCarron 38-35—73 +1
John Senden 37-36—73 +1
Duffy Waldorf 35-38—73 +1
Shane Bertsch 35-39—74 +2
Hiroyuki Fujita 37-37—74 +2
Jeff Gove 36-38—74 +2
Kevin Sutherland 36-38—74 +2
Gordon Burns 36-39—75 +3
Fred Funk 37-38—75 +3
Jeff Maggert 41-34—75 +3
Brad Adamonis 41-35—76 +4
Brian Gay 36-40—76 +4
Y.E. Yang 42-34—76 +4
Steve Flesch 36-41—77 +5
Mark Hensby 36-41—77 +5
Rocco Mediate 38-39—77 +5
Scott Parel 37-40—77 +5
Tom Pernice 40-37—77 +5
Chris DiMarco 38-40—78 +6
David Toms 40-39—79 +7

