Boeing Classic Par Scores

Friday
At Snoqualmie Ridge
Snoqualmie, Wash.
Purse: $2.3 million
Yardage: 7,217; Par: 72
First Round
|Matt Gogel
|31-34—65
|-7
|Jerry Kelly
|34-31—65
|-7
|Paul Goydos
|31-35—66
|-6
|Steven Alker
|34-33—67
|-5
|Alex Cejka
|36-31—67
|-5
|Darren Clarke
|33-34—67
|-5
|David Duval
|35-32—67
|-5
|Fredrik Jacobson
|35-32—67
|-5
|Brandt Jobe
|34-33—67
|-5
|Vijay Singh
|33-34—67
|-5
|Steve Allan
|36-32—68
|-4
|Angel Cabrera
|33-35—68
|-4
|Stewart Cink
|35-33—68
|-4
|Ernie Els
|35-33—68
|-4
|Justin Leonard
|34-34—68
|-4
|Dicky Pride
|34-34—68
|-4
|John Rollins
|32-36—68
|-4
|Mario Tiziani
|35-33—68
|-4
|Scott Verplank
|35-33—68
|-4
|Boo Weekley
|35-33—68
|-4
|Felipe Aguilar
|34-35—69
|-3
|Stuart Appleby
|36-33—69
|-3
|Greg Chalmers
|35-34—69
|-3
|Ken Duke
|36-33—69
|-3
|J.J. Henry
|36-33—69
|-3
|Miguel Angel Jimenez
|35-34—69
|-3
|Brendan Jones
|35-34—69
|-3
|Steve Jones
|32-37—69
|-3
|Kirk Triplett
|33-36—69
|-3
|Mark Walker
|37-32—69
|-3
|Stephen Ames
|34-36—70
|-2
|Doug Barron
|35-35—70
|-2
|Ricardo Gonzalez
|34-36—70
|-2
|Tim Herron
|34-36—70
|-2
|Rod Pampling
|35-35—70
|-2
|Mike Weir
|34-36—70
|-2
|Mark Wilson
|37-33—70
|-2
|K.J. Choi
|34-37—71
|-1
|Harrison Frazar
|37-34—71
|-1
|Richard Green
|36-35—71
|-1
|John Huston
|36-35—71
|-1
|Soren Kjeldsen
|37-34—71
|-1
|Timothy O’Neal
|37-34—71
|-1
|Tim Petrovic
|36-35—71
|-1
|Paul Stankowski
|36-35—71
|-1
|Charlie Wi
|36-35—71
|-1
|Michael Wright
|36-35—71
|-1
|David Bransdon
|36-36—72
|E
|Chad Campbell
|36-36—72
|E
|Keith Horne
|37-35—72
|E
|Ken Tanigawa
|36-36—72
|E
|Bo Van Pelt
|34-38—72
|E
|Michael Allen
|36-37—73
|+1
|Woody Austin
|38-35—73
|+1
|Notah Begay
|36-37—73
|+1
|Fred Couples
|36-37—73
|+1
|Scott Dunlap
|37-36—73
|+1
|Robert Karlsson
|35-38—73
|+1
|Scott McCarron
|38-35—73
|+1
|John Senden
|37-36—73
|+1
|Duffy Waldorf
|35-38—73
|+1
|Shane Bertsch
|35-39—74
|+2
|Hiroyuki Fujita
|37-37—74
|+2
|Jeff Gove
|36-38—74
|+2
|Kevin Sutherland
|36-38—74
|+2
|Gordon Burns
|36-39—75
|+3
|Fred Funk
|37-38—75
|+3
|Jeff Maggert
|41-34—75
|+3
|Brad Adamonis
|41-35—76
|+4
|Brian Gay
|36-40—76
|+4
|Y.E. Yang
|42-34—76
|+4
|Steve Flesch
|36-41—77
|+5
|Mark Hensby
|36-41—77
|+5
|Rocco Mediate
|38-39—77
|+5
|Scott Parel
|37-40—77
|+5
|Tom Pernice
|40-37—77
|+5
|Chris DiMarco
|38-40—78
|+6
|David Toms
|40-39—79
|+7
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.