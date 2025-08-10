Boeing Classic Par Scores

Sunday
At Snoqualmie Ridge
Snoqualmie, Wash.
Purse: $2.3 million
Yardage: 7,217; Par: 72
Final Round
|Steve Allan
|68-68-65—201
|-15
|Stewart Cink
|68-64-70—202
|-14
|Darren Clarke
|67-70-66—203
|-13
|Ernie Els
|68-69-66—203
|-13
|Alex Cejka
|67-70-67—204
|-12
|Matt Gogel
|65-71-69—205
|-11
|Ken Duke
|69-71-67—207
|-9
|David Duval
|67-71-69—207
|-9
|Brandt Jobe
|67-72-68—207
|-9
|Justin Leonard
|68-70-69—207
|-9
|Tim Petrovic
|71-69-67—207
|-9
|Angel Cabrera
|68-71-69—208
|-8
|Fredrik Jacobson
|67-70-71—208
|-8
|Steven Alker
|67-68-74—209
|-7
|Stephen Ames
|70-70-69—209
|-7
|Miguel Angel Jimenez
|69-69-71—209
|-7
|Brendan Jones
|69-73-67—209
|-7
|Soren Kjeldsen
|71-67-71—209
|-7
|Y.E. Yang
|76-64-69—209
|-7
|Doug Barron
|70-70-70—210
|-6
|Paul Goydos
|66-69-75—210
|-6
|Vijay Singh
|67-72-71—210
|-6
|Boo Weekley
|68-72-70—210
|-6
|Harrison Frazar
|71-72-68—211
|-5
|Jerry Kelly
|65-71-75—211
|-5
|Felipe Aguilar
|69-72-71—212
|-4
|J.J. Henry
|69-72-71—212
|-4
|Ken Tanigawa
|72-71-69—212
|-4
|Mark Wilson
|70-73-69—212
|-4
|Stuart Appleby
|69-73-71—213
|-3
|K.J. Choi
|71-73-69—213
|-3
|Ricardo Gonzalez
|70-71-72—213
|-3
|Paul Stankowski
|71-71-71—213
|-3
|Kevin Sutherland
|74-68-71—213
|-3
|Mario Tiziani
|68-73-72—213
|-3
|Michael Wright
|71-73-69—213
|-3
|Shane Bertsch
|74-68-72—214
|-2
|David Bransdon
|72-74-68—214
|-2
|Keith Horne
|72-72-70—214
|-2
|Timothy O’Neal
|71-74-69—214
|-2
|Dicky Pride
|68-71-75—214
|-2
|Kirk Triplett
|69-73-72—214
|-2
|Scott Dunlap
|73-74-68—215
|-1
|Mike Weir
|70-74-71—215
|-1
|John Rollins
|68-75-73—216
|E
|David Toms
|79-71-66—216
|E
|Notah Begay
|73-74-70—217
|+1
|Fred Couples
|73-69-75—217
|+1
|John Huston
|71-70-76—217
|+1
|Charlie Wi
|71-75-71—217
|+1
|Jeff Gove
|74-73-71—218
|+2
|Tim Herron
|70-74-74—218
|+2
|Duffy Waldorf
|73-72-73—218
|+2
|Hiroyuki Fujita
|74-75-70—219
|+3
|Brian Gay
|76-74-69—219
|+3
|Jeff Maggert
|75-75-69—219
|+3
|Rocco Mediate
|77-75-67—219
|+3
|Mark Walker
|69-74-76—219
|+3
|Steve Jones
|69-77-74—220
|+4
|Scott Parel
|77-71-72—220
|+4
|Scott Verplank
|68-76-76—220
|+4
|Gordon Burns
|75-72-74—221
|+5
|Richard Green
|71-71-79—221
|+5
|Robert Karlsson
|73-73-75—221
|+5
|Michael Allen
|73-79-70—222
|+6
|Scott McCarron
|73-77-72—222
|+6
|Rod Pampling
|70-76-76—222
|+6
|Bo Van Pelt
|72-73-77—222
|+6
|Chad Campbell
|72-75-76—223
|+7
|Chris DiMarco
|78-71-74—223
|+7
|Steve Flesch
|77-76-71—224
|+8
|Mark Hensby
|77-74-73—224
|+8
|Tom Pernice
|77-73-76—226
|+10
|John Senden
|73-76-77—226
|+10
|Woody Austin
|73-80-75—228
|+12
|Brad Adamonis
|76-74-81—231
|+15
|Fred Funk
|75-80-WD
|Greg Chalmers
|69-71-DQ
