Boeing Classic Par Scores

The Associated Press

August 10, 2025, 7:09 PM

Sunday

At Snoqualmie Ridge

Snoqualmie, Wash.

Purse: $2.3 million

Yardage: 7,217; Par: 72

Final Round

Steve Allan 68-68-65—201 -15
Stewart Cink 68-64-70—202 -14
Darren Clarke 67-70-66—203 -13
Ernie Els 68-69-66—203 -13
Alex Cejka 67-70-67—204 -12
Matt Gogel 65-71-69—205 -11
Ken Duke 69-71-67—207 -9
David Duval 67-71-69—207 -9
Brandt Jobe 67-72-68—207 -9
Justin Leonard 68-70-69—207 -9
Tim Petrovic 71-69-67—207 -9
Angel Cabrera 68-71-69—208 -8
Fredrik Jacobson 67-70-71—208 -8
Steven Alker 67-68-74—209 -7
Stephen Ames 70-70-69—209 -7
Miguel Angel Jimenez 69-69-71—209 -7
Brendan Jones 69-73-67—209 -7
Soren Kjeldsen 71-67-71—209 -7
Y.E. Yang 76-64-69—209 -7
Doug Barron 70-70-70—210 -6
Paul Goydos 66-69-75—210 -6
Vijay Singh 67-72-71—210 -6
Boo Weekley 68-72-70—210 -6
Harrison Frazar 71-72-68—211 -5
Jerry Kelly 65-71-75—211 -5
Felipe Aguilar 69-72-71—212 -4
J.J. Henry 69-72-71—212 -4
Ken Tanigawa 72-71-69—212 -4
Mark Wilson 70-73-69—212 -4
Stuart Appleby 69-73-71—213 -3
K.J. Choi 71-73-69—213 -3
Ricardo Gonzalez 70-71-72—213 -3
Paul Stankowski 71-71-71—213 -3
Kevin Sutherland 74-68-71—213 -3
Mario Tiziani 68-73-72—213 -3
Michael Wright 71-73-69—213 -3
Shane Bertsch 74-68-72—214 -2
David Bransdon 72-74-68—214 -2
Keith Horne 72-72-70—214 -2
Timothy O’Neal 71-74-69—214 -2
Dicky Pride 68-71-75—214 -2
Kirk Triplett 69-73-72—214 -2
Scott Dunlap 73-74-68—215 -1
Mike Weir 70-74-71—215 -1
John Rollins 68-75-73—216 E
David Toms 79-71-66—216 E
Notah Begay 73-74-70—217 +1
Fred Couples 73-69-75—217 +1
John Huston 71-70-76—217 +1
Charlie Wi 71-75-71—217 +1
Jeff Gove 74-73-71—218 +2
Tim Herron 70-74-74—218 +2
Duffy Waldorf 73-72-73—218 +2
Hiroyuki Fujita 74-75-70—219 +3
Brian Gay 76-74-69—219 +3
Jeff Maggert 75-75-69—219 +3
Rocco Mediate 77-75-67—219 +3
Mark Walker 69-74-76—219 +3
Steve Jones 69-77-74—220 +4
Scott Parel 77-71-72—220 +4
Scott Verplank 68-76-76—220 +4
Gordon Burns 75-72-74—221 +5
Richard Green 71-71-79—221 +5
Robert Karlsson 73-73-75—221 +5
Michael Allen 73-79-70—222 +6
Scott McCarron 73-77-72—222 +6
Rod Pampling 70-76-76—222 +6
Bo Van Pelt 72-73-77—222 +6
Chad Campbell 72-75-76—223 +7
Chris DiMarco 78-71-74—223 +7
Steve Flesch 77-76-71—224 +8
Mark Hensby 77-74-73—224 +8
Tom Pernice 77-73-76—226 +10
John Senden 73-76-77—226 +10
Woody Austin 73-80-75—228 +12
Brad Adamonis 76-74-81—231 +15
Fred Funk 75-80-WD
Greg Chalmers 69-71-DQ

