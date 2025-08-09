Live Radio
Home » Sports » Boeing Classic Par Scores

Boeing Classic Par Scores

The Associated Press

August 9, 2025, 8:14 PM

Saturday

At Snoqualmie Ridge

Snoqualmie, Wash.

Purse: $2.3 million

Yardage: 7,217; Par: 72

Second Round

Stewart Cink 68-64—132 -12
Steven Alker 67-68—135 -9
Paul Goydos 66-69—135 -9
Steve Allan 68-68—136 -8
Matt Gogel 65-71—136 -8
Jerry Kelly 65-71—136 -8
Alex Cejka 67-70—137 -7
Darren Clarke 67-70—137 -7
Ernie Els 68-69—137 -7
Fredrik Jacobson 67-70—137 -7
David Duval 67-71—138 -6
Miguel Angel Jimenez 69-69—138 -6
Soren Kjeldsen 71-67—138 -6
Justin Leonard 68-70—138 -6
Angel Cabrera 68-71—139 -5
Brandt Jobe 67-72—139 -5
Dicky Pride 68-71—139 -5
Vijay Singh 67-72—139 -5
Stephen Ames 70-70—140 -4
Doug Barron 70-70—140 -4
Greg Chalmers 69-71—140 -4
Ken Duke 69-71—140 -4
Tim Petrovic 71-69—140 -4
Boo Weekley 68-72—140 -4
Y.E. Yang 76-64—140 -4
Felipe Aguilar 69-72—141 -3
Ricardo Gonzalez 70-71—141 -3
J.J. Henry 69-72—141 -3
John Huston 71-70—141 -3
Mario Tiziani 68-73—141 -3
Stuart Appleby 69-73—142 -2
Shane Bertsch 74-68—142 -2
Fred Couples 73-69—142 -2
Richard Green 71-71—142 -2
Brendan Jones 69-73—142 -2
Paul Stankowski 71-71—142 -2
Kevin Sutherland 74-68—142 -2
Kirk Triplett 69-73—142 -2
Harrison Frazar 71-72—143 -1
John Rollins 68-75—143 -1
Ken Tanigawa 72-71—143 -1
Mark Walker 69-74—143 -1
Mark Wilson 70-73—143 -1
K.J. Choi 71-73—144 E
Tim Herron 70-74—144 E
Keith Horne 72-72—144 E
Scott Verplank 68-76—144 E
Mike Weir 70-74—144 E
Michael Wright 71-73—144 E
Timothy O’Neal 71-74—145 +1
Bo Van Pelt 72-73—145 +1
Duffy Waldorf 73-72—145 +1
David Bransdon 72-74—146 +2
Steve Jones 69-77—146 +2
Robert Karlsson 73-73—146 +2
Rod Pampling 70-76—146 +2
Charlie Wi 71-75—146 +2
Notah Begay 73-74—147 +3
Gordon Burns 75-72—147 +3
Chad Campbell 72-75—147 +3
Scott Dunlap 73-74—147 +3
Jeff Gove 74-73—147 +3
Scott Parel 77-71—148 +4
Chris DiMarco 78-71—149 +5
Hiroyuki Fujita 74-75—149 +5
John Senden 73-76—149 +5
Brad Adamonis 76-74—150 +6
Brian Gay 76-74—150 +6
Jeff Maggert 75-75—150 +6
Scott McCarron 73-77—150 +6
Tom Pernice 77-73—150 +6
David Toms 79-71—150 +6
Mark Hensby 77-74—151 +7
Michael Allen 73-79—152 +8
Rocco Mediate 77-75—152 +8
Woody Austin 73-80—153 +9
Steve Flesch 77-76—153 +9
Fred Funk 75-80—155 +11

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up