BMW Championship Scores

The Associated Press

August 17, 2025, 6:03 PM

Sunday

At Caves Valley Golf Club

Owings Mills, Md.

Purse: $20 million

Yardage: 7,601; Par: 70

Final Round

Scottie Scheffler 66-65-67-67—265
Robert Macintyre 62-64-68-73—267
Maverick McNealy 70-64-69-66—269
Sam Burns 68-67-67-68—270
Tommy Fleetwood 65-69-69-67—270
Harry Hall 68-67-67-70—272
Ludvig Aberg 68-64-68-73—273
Rickie Fowler 67-70-67-69—273
Viktor Hovland 67-68-69-69—273
Michael Kim 68-66-70-70—274
Cameron Young 74-66-65-70—275
Harris English 70-68-67-72—277
Ben Griffin 67-72-69-69—277
Rory McIlroy 70-66-71-70—277
Russell Henley 69-68-68-73—278
Taylor Pendrith 70-68-71-69—278
Keegan Bradley 72-70-70-67—279
Matt Fitzpatrick 70-71-70-68—279
Jacob Bridgeman 74-66-68-72—280
Brian Harman 73-68-69-70—280
Si Woo Kim 71-69-73-67—280
Kurt Kitayama 72-68-69-71—280
Jason Day 68-71-69-73—281
Shane Lowry 70-69-75-67—281
J.J. Spaun 70-69-72-70—281
Akshay Bhatia 75-69-66-72—282
Hideki Matsuyama 69-64-76-73—282
Denny McCarthy 70-69-76-68—283
Xander Schauffele 74-70-73-66—283
Patrick Cantlay 72-67-72-73—284
J.T. Poston 72-71-71-70—284
Justin Rose 71-70-71-72—284
Bud Cauley 69-73-75-69—286
Chris Gotterup 73-70-75-68—286
Tom Hoge 72-71-72-71—286
Collin Morikawa 70-74-67-75—286
Nick Taylor 72-68-71-75—286
Justin Thomas 74-70-68-74—286
Corey Conners 70-71-66-80—287
Lucas Glover 75-73-69-73—290
Sungjae Im 71-75-77-67—290
Sam Stevens 71-77-71-72—291
Ryan Fox 74-73-76-69—292
Ryan Gerard 75-76-72-71—294
Jhonattan Vegas 74-72-77-72—295
Thomas Detry 73-74-75-75—297
Brian Campbell 77-71-75-75—298
Andrew Novak 72-76-77-75—300
Daniel Berger 71-69-72-WD

