BMW Championship Scores

Sunday
At Caves Valley Golf Club
Owings Mills, Md.
Purse: $20 million
Yardage: 7,601; Par: 70
Final Round
|Scottie Scheffler
|66-65-67-67—265
|Robert Macintyre
|62-64-68-73—267
|Maverick McNealy
|70-64-69-66—269
|Sam Burns
|68-67-67-68—270
|Tommy Fleetwood
|65-69-69-67—270
|Harry Hall
|68-67-67-70—272
|Ludvig Aberg
|68-64-68-73—273
|Rickie Fowler
|67-70-67-69—273
|Viktor Hovland
|67-68-69-69—273
|Michael Kim
|68-66-70-70—274
|Cameron Young
|74-66-65-70—275
|Harris English
|70-68-67-72—277
|Ben Griffin
|67-72-69-69—277
|Rory McIlroy
|70-66-71-70—277
|Russell Henley
|69-68-68-73—278
|Taylor Pendrith
|70-68-71-69—278
|Keegan Bradley
|72-70-70-67—279
|Matt Fitzpatrick
|70-71-70-68—279
|Jacob Bridgeman
|74-66-68-72—280
|Brian Harman
|73-68-69-70—280
|Si Woo Kim
|71-69-73-67—280
|Kurt Kitayama
|72-68-69-71—280
|Jason Day
|68-71-69-73—281
|Shane Lowry
|70-69-75-67—281
|J.J. Spaun
|70-69-72-70—281
|Akshay Bhatia
|75-69-66-72—282
|Hideki Matsuyama
|69-64-76-73—282
|Denny McCarthy
|70-69-76-68—283
|Xander Schauffele
|74-70-73-66—283
|Patrick Cantlay
|72-67-72-73—284
|J.T. Poston
|72-71-71-70—284
|Justin Rose
|71-70-71-72—284
|Bud Cauley
|69-73-75-69—286
|Chris Gotterup
|73-70-75-68—286
|Tom Hoge
|72-71-72-71—286
|Collin Morikawa
|70-74-67-75—286
|Nick Taylor
|72-68-71-75—286
|Justin Thomas
|74-70-68-74—286
|Corey Conners
|70-71-66-80—287
|Lucas Glover
|75-73-69-73—290
|Sungjae Im
|71-75-77-67—290
|Sam Stevens
|71-77-71-72—291
|Ryan Fox
|74-73-76-69—292
|Ryan Gerard
|75-76-72-71—294
|Jhonattan Vegas
|74-72-77-72—295
|Thomas Detry
|73-74-75-75—297
|Brian Campbell
|77-71-75-75—298
|Andrew Novak
|72-76-77-75—300
|Daniel Berger
|71-69-72-WD
