BMW Championship Scores

The Associated Press

August 16, 2025, 6:13 PM

Saturday

At Caves Valley Golf Club

Owings Mills, Md.

Purse: $20 million

Yardage: 7,601; Par: 70

Third Round

Robert Macintyre 62-64-68—194
Scottie Scheffler 66-65-67—198
Ludvig Aberg 68-64-68—200
Sam Burns 68-67-67—202
Harry Hall 68-67-67—202
Tommy Fleetwood 65-69-69—203
Maverick McNealy 70-64-69—203
Rickie Fowler 67-70-67—204
Viktor Hovland 67-68-69—204
Michael Kim 68-66-70—204
Harris English 70-68-67—205
Russell Henley 69-68-68—205
Cameron Young 74-66-65—205
Corey Conners 70-71-66—207
Rory McIlroy 70-66-71—207
Jacob Bridgeman 74-66-68—208
Jason Day 68-71-69—208
Ben Griffin 67-72-69—208
Kurt Kitayama 72-68-69—209
Hideki Matsuyama 69-64-76—209
Taylor Pendrith 70-68-71—209
Akshay Bhatia 75-69-66—210
Brian Harman 73-68-69—210
Patrick Cantlay 72-67-72—211
Matt Fitzpatrick 70-71-70—211
Collin Morikawa 70-74-67—211
J.J. Spaun 70-69-72—211
Nick Taylor 72-68-71—211
Daniel Berger 71-69-72—212
Keegan Bradley 72-70-70—212
Justin Rose 71-70-71—212
Justin Thomas 74-70-68—212
Si Woo Kim 71-69-73—213
Shane Lowry 70-69-75—214
J.T. Poston 72-71-71—214
Tom Hoge 72-71-72—215
Denny McCarthy 70-69-76—215
Bud Cauley 69-73-75—217
Lucas Glover 75-73-69—217
Xander Schauffele 74-70-73—217
Chris Gotterup 73-70-75—218
Sam Stevens 71-77-71—219
Thomas Detry 73-74-75—222
Brian Campbell 77-71-75—223
Ryan Fox 74-73-76—223
Ryan Gerard 75-76-72—223
Sungjae Im 71-75-77—223
Jhonattan Vegas 74-72-77—223
Andrew Novak 72-76-77—225

