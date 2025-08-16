BMW Championship Scores

Saturday
At Caves Valley Golf Club
Owings Mills, Md.
Purse: $20 million
Yardage: 7,601; Par: 70
Third Round
|Robert Macintyre
|62-64-68—194
|Scottie Scheffler
|66-65-67—198
|Ludvig Aberg
|68-64-68—200
|Sam Burns
|68-67-67—202
|Harry Hall
|68-67-67—202
|Tommy Fleetwood
|65-69-69—203
|Maverick McNealy
|70-64-69—203
|Rickie Fowler
|67-70-67—204
|Viktor Hovland
|67-68-69—204
|Michael Kim
|68-66-70—204
|Harris English
|70-68-67—205
|Russell Henley
|69-68-68—205
|Cameron Young
|74-66-65—205
|Corey Conners
|70-71-66—207
|Rory McIlroy
|70-66-71—207
|Jacob Bridgeman
|74-66-68—208
|Jason Day
|68-71-69—208
|Ben Griffin
|67-72-69—208
|Kurt Kitayama
|72-68-69—209
|Hideki Matsuyama
|69-64-76—209
|Taylor Pendrith
|70-68-71—209
|Akshay Bhatia
|75-69-66—210
|Brian Harman
|73-68-69—210
|Patrick Cantlay
|72-67-72—211
|Matt Fitzpatrick
|70-71-70—211
|Collin Morikawa
|70-74-67—211
|J.J. Spaun
|70-69-72—211
|Nick Taylor
|72-68-71—211
|Daniel Berger
|71-69-72—212
|Keegan Bradley
|72-70-70—212
|Justin Rose
|71-70-71—212
|Justin Thomas
|74-70-68—212
|Si Woo Kim
|71-69-73—213
|Shane Lowry
|70-69-75—214
|J.T. Poston
|72-71-71—214
|Tom Hoge
|72-71-72—215
|Denny McCarthy
|70-69-76—215
|Bud Cauley
|69-73-75—217
|Lucas Glover
|75-73-69—217
|Xander Schauffele
|74-70-73—217
|Chris Gotterup
|73-70-75—218
|Sam Stevens
|71-77-71—219
|Thomas Detry
|73-74-75—222
|Brian Campbell
|77-71-75—223
|Ryan Fox
|74-73-76—223
|Ryan Gerard
|75-76-72—223
|Sungjae Im
|71-75-77—223
|Jhonattan Vegas
|74-72-77—223
|Andrew Novak
|72-76-77—225
