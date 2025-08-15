BMW Championship Scores

Live Radio
The Associated Press

August 15, 2025, 6:27 PM

Friday

At Caves Valley Golf Club

Owings Mills, Md.

Purse: $20 million

Yardage: 7,601; Par: 70

Second Round

Robert Macintyre 62-64—126
Scottie Scheffler 66-65—131
Ludvig Aberg 68-64—132
Hideki Matsuyama 69-64—133
Tommy Fleetwood 65-69—134
Michael Kim 68-66—134
Maverick McNealy 70-64—134
Sam Burns 68-67—135
Harry Hall 68-67—135
Viktor Hovland 67-68—135
Rory McIlroy 70-66—136
Rickie Fowler 67-70—137
Russell Henley 69-68—137
Harris English 70-68—138
Taylor Pendrith 70-68—138
Patrick Cantlay 72-67—139
Jason Day 68-71—139
Ben Griffin 67-72—139
Shane Lowry 70-69—139
Denny McCarthy 70-69—139
J.J. Spaun 70-69—139
Daniel Berger 71-69—140
Jacob Bridgeman 74-66—140
Si Woo Kim 71-69—140
Kurt Kitayama 72-68—140
Nick Taylor 72-68—140
Cameron Young 74-66—140
Corey Conners 70-71—141
Matt Fitzpatrick 70-71—141
Brian Harman 73-68—141
Justin Rose 71-70—141
Keegan Bradley 72-70—142
Bud Cauley 69-73—142
Chris Gotterup 73-70—143
Tom Hoge 72-71—143
J.T. Poston 72-71—143
Akshay Bhatia 75-69—144
Collin Morikawa 70-74—144
Xander Schauffele 74-70—144
Justin Thomas 74-70—144
Sungjae Im 71-75—146
Jhonattan Vegas 74-72—146
Thomas Detry 73-74—147
Ryan Fox 74-73—147
Brian Campbell 77-71—148
Lucas Glover 75-73—148
Andrew Novak 72-76—148
Sam Stevens 71-77—148
Ryan Gerard 75-76—151

