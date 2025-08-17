BMW Championship Par Scores

Sunday
At Caves Valley Golf Club
Owings Mills, Md.
Purse: $20 million
Yardage: 7,601; Par: 70
Final Round
|Scottie Scheffler
|66-65-67-67—265
|-15
|Robert Macintyre
|62-64-68-73—267
|-13
|Maverick McNealy
|70-64-69-66—269
|-11
|Sam Burns
|68-67-67-68—270
|-10
|Tommy Fleetwood
|65-69-69-67—270
|-10
|Harry Hall
|68-67-67-70—272
|-8
|Ludvig Aberg
|68-64-68-73—273
|-7
|Rickie Fowler
|67-70-67-69—273
|-7
|Viktor Hovland
|67-68-69-69—273
|-7
|Michael Kim
|68-66-70-70—274
|-6
|Cameron Young
|74-66-65-70—275
|-5
|Harris English
|70-68-67-72—277
|-3
|Ben Griffin
|67-72-69-69—277
|-3
|Rory McIlroy
|70-66-71-70—277
|-3
|Russell Henley
|69-68-68-73—278
|-2
|Taylor Pendrith
|70-68-71-69—278
|-2
|Keegan Bradley
|72-70-70-67—279
|-1
|Matt Fitzpatrick
|70-71-70-68—279
|-1
|Jacob Bridgeman
|74-66-68-72—280
|E
|Brian Harman
|73-68-69-70—280
|E
|Si Woo Kim
|71-69-73-67—280
|E
|Kurt Kitayama
|72-68-69-71—280
|E
|Jason Day
|68-71-69-73—281
|+1
|Shane Lowry
|70-69-75-67—281
|+1
|J.J. Spaun
|70-69-72-70—281
|+1
|Akshay Bhatia
|75-69-66-72—282
|+2
|Hideki Matsuyama
|69-64-76-73—282
|+2
|Denny McCarthy
|70-69-76-68—283
|+3
|Xander Schauffele
|74-70-73-66—283
|+3
|Patrick Cantlay
|72-67-72-73—284
|+4
|J.T. Poston
|72-71-71-70—284
|+4
|Justin Rose
|71-70-71-72—284
|+4
|Bud Cauley
|69-73-75-69—286
|+6
|Chris Gotterup
|73-70-75-68—286
|+6
|Tom Hoge
|72-71-72-71—286
|+6
|Collin Morikawa
|70-74-67-75—286
|+6
|Nick Taylor
|72-68-71-75—286
|+6
|Justin Thomas
|74-70-68-74—286
|+6
|Corey Conners
|70-71-66-80—287
|+7
|Lucas Glover
|75-73-69-73—290
|+10
|Sungjae Im
|71-75-77-67—290
|+10
|Sam Stevens
|71-77-71-72—291
|+11
|Ryan Fox
|74-73-76-69—292
|+12
|Ryan Gerard
|75-76-72-71—294
|+14
|Jhonattan Vegas
|74-72-77-72—295
|+15
|Thomas Detry
|73-74-75-75—297
|+17
|Brian Campbell
|77-71-75-75—298
|+18
|Andrew Novak
|72-76-77-75—300
|+20
|Daniel Berger
|71-69-72-WD
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.