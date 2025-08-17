Live Radio
BMW Championship Par Scores

The Associated Press

August 17, 2025, 6:03 PM

Sunday

At Caves Valley Golf Club

Owings Mills, Md.

Purse: $20 million

Yardage: 7,601; Par: 70

Final Round

Scottie Scheffler 66-65-67-67—265 -15
Robert Macintyre 62-64-68-73—267 -13
Maverick McNealy 70-64-69-66—269 -11
Sam Burns 68-67-67-68—270 -10
Tommy Fleetwood 65-69-69-67—270 -10
Harry Hall 68-67-67-70—272 -8
Ludvig Aberg 68-64-68-73—273 -7
Rickie Fowler 67-70-67-69—273 -7
Viktor Hovland 67-68-69-69—273 -7
Michael Kim 68-66-70-70—274 -6
Cameron Young 74-66-65-70—275 -5
Harris English 70-68-67-72—277 -3
Ben Griffin 67-72-69-69—277 -3
Rory McIlroy 70-66-71-70—277 -3
Russell Henley 69-68-68-73—278 -2
Taylor Pendrith 70-68-71-69—278 -2
Keegan Bradley 72-70-70-67—279 -1
Matt Fitzpatrick 70-71-70-68—279 -1
Jacob Bridgeman 74-66-68-72—280 E
Brian Harman 73-68-69-70—280 E
Si Woo Kim 71-69-73-67—280 E
Kurt Kitayama 72-68-69-71—280 E
Jason Day 68-71-69-73—281 +1
Shane Lowry 70-69-75-67—281 +1
J.J. Spaun 70-69-72-70—281 +1
Akshay Bhatia 75-69-66-72—282 +2
Hideki Matsuyama 69-64-76-73—282 +2
Denny McCarthy 70-69-76-68—283 +3
Xander Schauffele 74-70-73-66—283 +3
Patrick Cantlay 72-67-72-73—284 +4
J.T. Poston 72-71-71-70—284 +4
Justin Rose 71-70-71-72—284 +4
Bud Cauley 69-73-75-69—286 +6
Chris Gotterup 73-70-75-68—286 +6
Tom Hoge 72-71-72-71—286 +6
Collin Morikawa 70-74-67-75—286 +6
Nick Taylor 72-68-71-75—286 +6
Justin Thomas 74-70-68-74—286 +6
Corey Conners 70-71-66-80—287 +7
Lucas Glover 75-73-69-73—290 +10
Sungjae Im 71-75-77-67—290 +10
Sam Stevens 71-77-71-72—291 +11
Ryan Fox 74-73-76-69—292 +12
Ryan Gerard 75-76-72-71—294 +14
Jhonattan Vegas 74-72-77-72—295 +15
Thomas Detry 73-74-75-75—297 +17
Brian Campbell 77-71-75-75—298 +18
Andrew Novak 72-76-77-75—300 +20
Daniel Berger 71-69-72-WD

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

