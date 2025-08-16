Live Radio
Home » Sports » BMW Championship Par Scores

BMW Championship Par Scores

The Associated Press

August 16, 2025, 6:13 PM

Saturday

At Caves Valley Golf Club

Owings Mills, Md.

Purse: $20 million

Yardage: 7,601; Par: 70

Third Round

Robert Macintyre 62-64-68—194 -16
Scottie Scheffler 66-65-67—198 -12
Ludvig Aberg 68-64-68—200 -10
Sam Burns 68-67-67—202 -8
Harry Hall 68-67-67—202 -8
Tommy Fleetwood 65-69-69—203 -7
Maverick McNealy 70-64-69—203 -7
Rickie Fowler 67-70-67—204 -6
Viktor Hovland 67-68-69—204 -6
Michael Kim 68-66-70—204 -6
Harris English 70-68-67—205 -5
Russell Henley 69-68-68—205 -5
Cameron Young 74-66-65—205 -5
Corey Conners 70-71-66—207 -3
Rory McIlroy 70-66-71—207 -3
Jacob Bridgeman 74-66-68—208 -2
Jason Day 68-71-69—208 -2
Ben Griffin 67-72-69—208 -2
Kurt Kitayama 72-68-69—209 -1
Hideki Matsuyama 69-64-76—209 -1
Taylor Pendrith 70-68-71—209 -1
Akshay Bhatia 75-69-66—210 E
Brian Harman 73-68-69—210 E
Patrick Cantlay 72-67-72—211 +1
Matt Fitzpatrick 70-71-70—211 +1
Collin Morikawa 70-74-67—211 +1
J.J. Spaun 70-69-72—211 +1
Nick Taylor 72-68-71—211 +1
Daniel Berger 71-69-72—212 +2
Keegan Bradley 72-70-70—212 +2
Justin Rose 71-70-71—212 +2
Justin Thomas 74-70-68—212 +2
Si Woo Kim 71-69-73—213 +3
Shane Lowry 70-69-75—214 +4
J.T. Poston 72-71-71—214 +4
Tom Hoge 72-71-72—215 +5
Denny McCarthy 70-69-76—215 +5
Bud Cauley 69-73-75—217 +7
Lucas Glover 75-73-69—217 +7
Xander Schauffele 74-70-73—217 +7
Chris Gotterup 73-70-75—218 +8
Sam Stevens 71-77-71—219 +9
Thomas Detry 73-74-75—222 +12
Brian Campbell 77-71-75—223 +13
Ryan Fox 74-73-76—223 +13
Ryan Gerard 75-76-72—223 +13
Sungjae Im 71-75-77—223 +13
Jhonattan Vegas 74-72-77—223 +13
Andrew Novak 72-76-77—225 +15

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up