BMW Championship Par Scores

Friday
At Caves Valley Golf Club
Owings Mills, Md.
Purse: $20 million
Yardage: 7,601; Par: 70
Second Round
|Robert Macintyre
|62-64—126
|-14
|Scottie Scheffler
|66-65—131
|-9
|Ludvig Aberg
|68-64—132
|-8
|Hideki Matsuyama
|69-64—133
|-7
|Tommy Fleetwood
|65-69—134
|-6
|Michael Kim
|68-66—134
|-6
|Maverick McNealy
|70-64—134
|-6
|Sam Burns
|68-67—135
|-5
|Harry Hall
|68-67—135
|-5
|Viktor Hovland
|67-68—135
|-5
|Rory McIlroy
|70-66—136
|-4
|Rickie Fowler
|67-70—137
|-3
|Russell Henley
|69-68—137
|-3
|Harris English
|70-68—138
|-2
|Taylor Pendrith
|70-68—138
|-2
|Patrick Cantlay
|72-67—139
|-1
|Jason Day
|68-71—139
|-1
|Ben Griffin
|67-72—139
|-1
|Shane Lowry
|70-69—139
|-1
|Denny McCarthy
|70-69—139
|-1
|J.J. Spaun
|70-69—139
|-1
|Daniel Berger
|71-69—140
|E
|Jacob Bridgeman
|74-66—140
|E
|Si Woo Kim
|71-69—140
|E
|Kurt Kitayama
|72-68—140
|E
|Nick Taylor
|72-68—140
|E
|Cameron Young
|74-66—140
|E
|Corey Conners
|70-71—141
|+1
|Matt Fitzpatrick
|70-71—141
|+1
|Brian Harman
|73-68—141
|+1
|Justin Rose
|71-70—141
|+1
|Keegan Bradley
|72-70—142
|+2
|Bud Cauley
|69-73—142
|+2
|Chris Gotterup
|73-70—143
|+3
|Tom Hoge
|72-71—143
|+3
|J.T. Poston
|72-71—143
|+3
|Akshay Bhatia
|75-69—144
|+4
|Collin Morikawa
|70-74—144
|+4
|Xander Schauffele
|74-70—144
|+4
|Justin Thomas
|74-70—144
|+4
|Sungjae Im
|71-75—146
|+6
|Jhonattan Vegas
|74-72—146
|+6
|Thomas Detry
|73-74—147
|+7
|Ryan Fox
|74-73—147
|+7
|Brian Campbell
|77-71—148
|+8
|Lucas Glover
|75-73—148
|+8
|Andrew Novak
|72-76—148
|+8
|Sam Stevens
|71-77—148
|+8
|Ryan Gerard
|75-76—151
|+11
