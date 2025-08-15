Live Radio
BMW Championship Par Scores

The Associated Press

August 15, 2025, 6:27 PM

Friday

At Caves Valley Golf Club

Owings Mills, Md.

Purse: $20 million

Yardage: 7,601; Par: 70

Second Round

Robert Macintyre 62-64—126 -14
Scottie Scheffler 66-65—131 -9
Ludvig Aberg 68-64—132 -8
Hideki Matsuyama 69-64—133 -7
Tommy Fleetwood 65-69—134 -6
Michael Kim 68-66—134 -6
Maverick McNealy 70-64—134 -6
Sam Burns 68-67—135 -5
Harry Hall 68-67—135 -5
Viktor Hovland 67-68—135 -5
Rory McIlroy 70-66—136 -4
Rickie Fowler 67-70—137 -3
Russell Henley 69-68—137 -3
Harris English 70-68—138 -2
Taylor Pendrith 70-68—138 -2
Patrick Cantlay 72-67—139 -1
Jason Day 68-71—139 -1
Ben Griffin 67-72—139 -1
Shane Lowry 70-69—139 -1
Denny McCarthy 70-69—139 -1
J.J. Spaun 70-69—139 -1
Daniel Berger 71-69—140 E
Jacob Bridgeman 74-66—140 E
Si Woo Kim 71-69—140 E
Kurt Kitayama 72-68—140 E
Nick Taylor 72-68—140 E
Cameron Young 74-66—140 E
Corey Conners 70-71—141 +1
Matt Fitzpatrick 70-71—141 +1
Brian Harman 73-68—141 +1
Justin Rose 71-70—141 +1
Keegan Bradley 72-70—142 +2
Bud Cauley 69-73—142 +2
Chris Gotterup 73-70—143 +3
Tom Hoge 72-71—143 +3
J.T. Poston 72-71—143 +3
Akshay Bhatia 75-69—144 +4
Collin Morikawa 70-74—144 +4
Xander Schauffele 74-70—144 +4
Justin Thomas 74-70—144 +4
Sungjae Im 71-75—146 +6
Jhonattan Vegas 74-72—146 +6
Thomas Detry 73-74—147 +7
Ryan Fox 74-73—147 +7
Brian Campbell 77-71—148 +8
Lucas Glover 75-73—148 +8
Andrew Novak 72-76—148 +8
Sam Stevens 71-77—148 +8
Ryan Gerard 75-76—151 +11

