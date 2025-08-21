Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo Scores

Thursday
At The Belfry – Brabazon Course
Sutton Coldfield, United Kingdom
Purse: $3.5 million
Yardage: 7,356; Par: 72
First Round
|Thomas Aiken, South Africa
|32-34—66
|Hao-Tong Li, China
|34-32—66
|Matthias Schwab, Austria
|33-33—66
|Marcel Siem, Germany
|35-31—66
|Matt Fitzpatrick, England
|33-34—67
|Keita Nakajima, Japan
|34-33—67
|Manuel Elvira, Spain
|34-34—68
|Ewen Ferguson, Scotland
|34-34—68
|Alex Noren, Sweden
|34-34—68
|Brandon Stone, South Africa
|35-33—68
|Matt Wallace, England
|32-36—68
|Alex Fitzpatrick, England
|36-33—69
|Rasmus Hojgaard, Denmark
|35-34—69
|Nicolai Hojgaard, Denmark
|36-33—69
|Kazuma Kobori, New Zealand
|34-35—69
|Marcel Schneider, Germany
|37-32—69
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|33-37—70
|Matthew Jordan, England
|37-33—70
|Romain Langasque, France
|35-35—70
|Guido Migliozzi, Italy
|36-34—70
|Benjamin Schmidt, England
|36-34—70
|Cameron Adam, Scotland
|37-34—71
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|36-35—71
|Dan Bradbury, England
|37-34—71
|Daniel Brown, England
|35-36—71
|Gregorio De Leo, Italy
|36-35—71
|Joe Dean, England
|35-36—71
|Alejandro Del Rey, Spain
|35-36—71
|Wenyi Ding, China
|36-35—71
|Luke Donald, England
|37-34—71
|Darren Fichardt, South Africa
|33-38—71
|Simon Forsstrom, Sweden
|33-38—71
|Jordan Gumberg, United States
|35-36—71
|Angel Hidalgo, Spain
|35-36—71
|Maximilian Kieffer, Germany
|37-34—71
|Nathan Kimsey, England
|36-35—71
|Francesco Laporta, Italy
|36-35—71
|Richard Mansell, England
|36-35—71
|David Micheluzzi, Australia
|37-34—71
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|36-35—71
|Marco Penge, England
|37-34—71
|Elvis Smylie, Australia
|34-37—71
|Clement Sordet, France
|37-34—71
|Callum Tarren, England
|37-34—71
|Johannes Veerman, United States
|33-38—71
|Bernd Wiesberger, Austria
|37-34—71
|Jean Bekirian, Armenia
|37-35—72
|Albert Boneta, Spain
|38-34—72
|Jorge Campillo, Spain
|37-35—72
|Laurie Canter, England
|37-35—72
|Ugo Coussaud, France
|37-35—72
|Deon Germishuys, South Africa
|35-37—72
|Julien Guerrier, France
|36-36—72
|Andreas Halvorsen, Norway
|36-36—72
|Calum Hill, Scotland
|37-35—72
|Frederic Lacroix, France
|37-35—72
|Niklas Lemke, Sweden
|36-36—72
|Danny List, Australia
|40-32—72
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|38-34—72
|Eddie Pepperell, England
|36-36—72
|Jason Scrivener, Australia
|36-36—72
|Jack Senior, England
|35-37—72
|Brandt Snedeker, United States
|38-34—72
|Andy Sullivan, England
|35-37—72
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|38-34—72
|Danny Willett, England
|37-35—72
|Veer Ahlawat, India
|36-37—73
|Sean Crocker, United States
|35-38—73
|MJ Daffue, South Africa
|37-36—73
|Pablo Ereno Perez, Spain
|34-39—73
|Ross Fisher, England
|36-37—73
|Joel Girrbach, Switzerland
|39-34—73
|Daniel Hillier, New Zealand
|40-33—73
|Casey Jarvis, South Africa
|38-35—73
|Thriston Lawrence, South Africa
|34-39—73
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|35-38—73
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|36-37—73
|John Parry, England
|36-37—73
|Tapio Pulkkanen, Finland
|40-33—73
|Conor Purcell, Ireland
|36-37—73
|Aaron Rai, England
|36-37—73
|Kristoffer Reitan, Norway
|38-35—73
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|37-36—73
|Matthew Southgate, England
|40-33—73
|Richard Sterne, South Africa
|36-37—73
|Tom Vaillant, France
|39-34—73
|Robin Williams, South Africa
|37-36—73
|Andrew Wilson, England
|36-37—73
|Jeff Winther, Denmark
|36-37—73
|Matthew Baldwin, England
|38-36—74
|Davis Bryant, United States
|36-38—74
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|40-34—74
|Todd Clements, England
|36-38—74
|Martin Couvra, France
|35-39—74
|Harrison Endycott, Australia
|34-40—74
|Gonzalo Fernandez-Castano, Spain
|37-37—74
|Ricardo Gouveia, Portugal
|38-36—74
|Zihao Jin, China
|35-39—74
|Minkyu Kim, South Korea
|36-38—74
|Alexander Levy, France
|37-37—74
|Mikael Lindberg, Sweden
|39-35—74
|Zander Lombard, South Africa
|38-36—74
|Joel Moscatel, Spain
|40-34—74
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|39-35—74
|Andrea Pavan, Italy
|38-36—74
|Richie Ramsay, Scotland
|35-39—74
|Shubhankar Sharma, India
|39-35—74
|Callum Shinkwin, England
|36-38—74
|Connor Syme, Scotland
|34-40—74
|Chris Wood, England
|37-37—74
|Marcus Armitage, England
|38-37—75
|Hamish Brown, Denmark
|36-39—75
|Julien Brun, France
|39-36—75
|Nicolas Colsaerts, Belgium
|40-35—75
|Gavin Green, Malaysia
|38-37—75
|Toby Hunt, Wales
|38-37—75
|Ryggs Johnston, United States
|38-37—75
|Brandon Robinson-Thompson, England
|39-36—75
|Patrick Rodgers, United States
|38-37—75
|Jordan L. Smith, England
|36-39—75
|Ockie Strydom, South Africa
|39-36—75
|Ryan Van Velzen, South Africa
|39-36—75
|Dale Whitnell, England
|39-36—75
|Bjorn Akesson, Sweden
|38-38—76
|Sam Bairstow, England
|39-37—76
|Erik Barnes, United States
|38-38—76
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|35-41—76
|Jens Dantorp, Sweden
|36-40—76
|Jannik De Bruyn, Germany
|40-36—76
|Daniel Gale, Australia
|40-36—76
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|40-36—76
|Benjamin Hebert, France
|38-38—76
|Jeong-Weon Ko, France
|37-39—76
|Dylan Naidoo, South Africa
|38-38—76
|David Ravetto, France
|36-40—76
|Corey Shaun, United States
|38-38—76
|Dan Erickson, United States
|38-39—77
|Grant Forrest, Scotland
|42-35—77
|Paul O’Hara, Scotland
|38-39—77
|Jesper Svensson, Sweden
|38-39—77
|Tadeas Tetak, Slovakia
|38-39—77
|Brandon Wu, United States
|38-39—77
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|37-40—77
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|37-41—78
|Nacho Elvira, Spain
|39-39—78
|Dylan Frittelli, South Africa
|41-37—78
|Yuto Katsuragawa, Japan
|41-37—78
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|41-37—78
|Pierre Pineau, France
|42-37—79
|Freddy Schott, Germany
|38-41—79
|Martin Trainer, France
|41-38—79
|Marc Warren, Scotland
|40-39—79
|Joshua Berry, England
|39-41—80
|Alexander Knappe, Germany
|40-40—80
|Yannik Paul, Germany
|41-39—80
|Darius Van Driel, Netherlands
|42-39—81
