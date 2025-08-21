Live Radio
Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo Scores

The Associated Press

August 21, 2025, 2:49 PM

Thursday

At The Belfry – Brabazon Course

Sutton Coldfield, United Kingdom

Purse: $3.5 million

Yardage: 7,356; Par: 72

First Round

Thomas Aiken, South Africa 32-34—66
Hao-Tong Li, China 34-32—66
Matthias Schwab, Austria 33-33—66
Marcel Siem, Germany 35-31—66
Matt Fitzpatrick, England 33-34—67
Keita Nakajima, Japan 34-33—67
Manuel Elvira, Spain 34-34—68
Ewen Ferguson, Scotland 34-34—68
Alex Noren, Sweden 34-34—68
Brandon Stone, South Africa 35-33—68
Matt Wallace, England 32-36—68
Alex Fitzpatrick, England 36-33—69
Rasmus Hojgaard, Denmark 35-34—69
Nicolai Hojgaard, Denmark 36-33—69
Kazuma Kobori, New Zealand 34-35—69
Marcel Schneider, Germany 37-32—69
Angel Ayora Fanegas, Spain 33-37—70
Matthew Jordan, England 37-33—70
Romain Langasque, France 35-35—70
Guido Migliozzi, Italy 36-34—70
Benjamin Schmidt, England 36-34—70
Cameron Adam, Scotland 37-34—71
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 36-35—71
Dan Bradbury, England 37-34—71
Daniel Brown, England 35-36—71
Gregorio De Leo, Italy 36-35—71
Joe Dean, England 35-36—71
Alejandro Del Rey, Spain 35-36—71
Wenyi Ding, China 36-35—71
Luke Donald, England 37-34—71
Darren Fichardt, South Africa 33-38—71
Simon Forsstrom, Sweden 33-38—71
Jordan Gumberg, United States 35-36—71
Angel Hidalgo, Spain 35-36—71
Maximilian Kieffer, Germany 37-34—71
Nathan Kimsey, England 36-35—71
Francesco Laporta, Italy 36-35—71
Richard Mansell, England 36-35—71
David Micheluzzi, Australia 37-34—71
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 36-35—71
Marco Penge, England 37-34—71
Elvis Smylie, Australia 34-37—71
Clement Sordet, France 37-34—71
Callum Tarren, England 37-34—71
Johannes Veerman, United States 33-38—71
Bernd Wiesberger, Austria 37-34—71
Jean Bekirian, Armenia 37-35—72
Albert Boneta, Spain 38-34—72
Jorge Campillo, Spain 37-35—72
Laurie Canter, England 37-35—72
Ugo Coussaud, France 37-35—72
Deon Germishuys, South Africa 35-37—72
Julien Guerrier, France 36-36—72
Andreas Halvorsen, Norway 36-36—72
Calum Hill, Scotland 37-35—72
Frederic Lacroix, France 37-35—72
Niklas Lemke, Sweden 36-36—72
Danny List, Australia 40-32—72
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 38-34—72
Eddie Pepperell, England 36-36—72
Jason Scrivener, Australia 36-36—72
Jack Senior, England 35-37—72
Brandt Snedeker, United States 38-34—72
Andy Sullivan, England 35-37—72
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 38-34—72
Danny Willett, England 37-35—72
Veer Ahlawat, India 36-37—73
Sean Crocker, United States 35-38—73
MJ Daffue, South Africa 37-36—73
Pablo Ereno Perez, Spain 34-39—73
Ross Fisher, England 36-37—73
Joel Girrbach, Switzerland 39-34—73
Daniel Hillier, New Zealand 40-33—73
Casey Jarvis, South Africa 38-35—73
Thriston Lawrence, South Africa 34-39—73
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 35-38—73
Niklas Norgaard Moller, Denmark 36-37—73
John Parry, England 36-37—73
Tapio Pulkkanen, Finland 40-33—73
Conor Purcell, Ireland 36-37—73
Aaron Rai, England 36-37—73
Kristoffer Reitan, Norway 38-35—73
Jayden Trey Schaper, South Africa 37-36—73
Matthew Southgate, England 40-33—73
Richard Sterne, South Africa 36-37—73
Tom Vaillant, France 39-34—73
Robin Williams, South Africa 37-36—73
Andrew Wilson, England 36-37—73
Jeff Winther, Denmark 36-37—73
Matthew Baldwin, England 38-36—74
Davis Bryant, United States 36-38—74
Rafa Cabrera Bello, Spain 40-34—74
Todd Clements, England 36-38—74
Martin Couvra, France 35-39—74
Harrison Endycott, Australia 34-40—74
Gonzalo Fernandez-Castano, Spain 37-37—74
Ricardo Gouveia, Portugal 38-36—74
Zihao Jin, China 35-39—74
Minkyu Kim, South Korea 36-38—74
Alexander Levy, France 37-37—74
Mikael Lindberg, Sweden 39-35—74
Zander Lombard, South Africa 38-36—74
Joel Moscatel, Spain 40-34—74
Jacob Skov Olesen, Denmark 39-35—74
Andrea Pavan, Italy 38-36—74
Richie Ramsay, Scotland 35-39—74
Shubhankar Sharma, India 39-35—74
Callum Shinkwin, England 36-38—74
Connor Syme, Scotland 34-40—74
Chris Wood, England 37-37—74
Marcus Armitage, England 38-37—75
Hamish Brown, Denmark 36-39—75
Julien Brun, France 39-36—75
Nicolas Colsaerts, Belgium 40-35—75
Gavin Green, Malaysia 38-37—75
Toby Hunt, Wales 38-37—75
Ryggs Johnston, United States 38-37—75
Brandon Robinson-Thompson, England 39-36—75
Patrick Rodgers, United States 38-37—75
Jordan L. Smith, England 36-39—75
Ockie Strydom, South Africa 39-36—75
Ryan Van Velzen, South Africa 39-36—75
Dale Whitnell, England 39-36—75
Bjorn Akesson, Sweden 38-38—76
Sam Bairstow, England 39-37—76
Erik Barnes, United States 38-38—76
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 35-41—76
Jens Dantorp, Sweden 36-40—76
Jannik De Bruyn, Germany 40-36—76
Daniel Gale, Australia 40-36—76
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 40-36—76
Benjamin Hebert, France 38-38—76
Jeong-Weon Ko, France 37-39—76
Dylan Naidoo, South Africa 38-38—76
David Ravetto, France 36-40—76
Corey Shaun, United States 38-38—76
Dan Erickson, United States 38-39—77
Grant Forrest, Scotland 42-35—77
Paul O’Hara, Scotland 38-39—77
Jesper Svensson, Sweden 38-39—77
Tadeas Tetak, Slovakia 38-39—77
Brandon Wu, United States 38-39—77
Fabrizio Zanotti, Paraguay 37-40—77
Lucas Bjerregaard, Denmark 37-41—78
Nacho Elvira, Spain 39-39—78
Dylan Frittelli, South Africa 41-37—78
Yuto Katsuragawa, Japan 41-37—78
Jacques Kruyswijk, South Africa 41-37—78
Pierre Pineau, France 42-37—79
Freddy Schott, Germany 38-41—79
Martin Trainer, France 41-38—79
Marc Warren, Scotland 40-39—79
Joshua Berry, England 39-41—80
Alexander Knappe, Germany 40-40—80
Yannik Paul, Germany 41-39—80
Darius Van Driel, Netherlands 42-39—81

