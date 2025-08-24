Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo Scores

Sunday
At The Belfry – Brabazon Course
Sutton Coldfield, United Kingdom
Purse: $3.5 million
Yardage: 7,356; Par: 72
Final Round
|Alex Noren, Sweden
|68-72-65-67—272
|Nicolai Hojgaard, Denmark
|69-70-67-67—273
|Kazuma Kobori, New Zealand
|69-68-71-65—273
|Keita Nakajima, Japan
|67-73-68-67—275
|Andy Sullivan, England
|72-67-69-68—276
|Matt Fitzpatrick, England
|67-69-68-74—278
|Marco Penge, England
|71-72-63-72—278
|Daniel Brown, England
|71-69-73-66—279
|Alex Fitzpatrick, England
|69-69-72-69—279
|Julien Guerrier, France
|72-68-68-71—279
|Hao-Tong Li, China
|66-73-69-71—279
|Marcel Siem, Germany
|66-69-75-69—279
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|70-72-69-69—280
|Davis Bryant, United States
|74-70-66-70—280
|Darren Fichardt, South Africa
|71-72-68-69—280
|Angel Hidalgo, Spain
|71-71-68-70—280
|Rasmus Hojgaard, Denmark
|69-71-69-71—280
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|71-70-69-70—280
|Cameron Adam, Scotland
|71-70-66-74—281
|Dan Bradbury, England
|71-71-67-72—281
|Simon Forsstrom, Sweden
|71-71-65-74—281
|Marcel Schneider, Germany
|69-70-71-71—281
|Danny Willett, England
|72-68-69-72—281
|Joel Moscatel, Spain
|74-70-67-71—282
|Jason Scrivener, Australia
|72-72-70-68—282
|Tom Vaillant, France
|73-69-66-74—282
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|71-68-70-74—283
|Manuel Elvira, Spain
|68-73-73-69—283
|Romain Langasque, France
|70-71-68-74—283
|Niklas Lemke, Sweden
|72-70-70-71—283
|Mikael Lindberg, Sweden
|74-67-70-72—283
|Brandon Stone, South Africa
|68-69-76-70—283
|Ross Fisher, England
|73-70-69-72—284
|Toby Hunt, Wales
|75-69-69-71—284
|Matthew Jordan, England
|70-74-72-68—284
|Aaron Rai, England
|73-71-70-70—284
|Jordan L. Smith, England
|75-68-66-75—284
|Elvis Smylie, Australia
|71-67-77-69—284
|Clement Sordet, France
|71-72-73-68—284
|Matt Wallace, England
|68-69-70-77—284
|Guido Migliozzi, Italy
|70-74-72-69—285
|Jeff Winther, Denmark
|73-70-72-70—285
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|74-69-70-73—286
|Wenyi Ding, China
|71-71-74-70—286
|John Parry, England
|73-71-70-72—286
|Ugo Coussaud, France
|72-71-66-78—287
|Jordan Gumberg, United States
|71-69-71-76—287
|Kristoffer Reitan, Norway
|73-69-70-75—287
|Callum Tarren, England
|71-71-73-72—287
|Jorge Campillo, Spain
|72-72-73-71—288
|Ricardo Gouveia, Portugal
|74-69-73-72—288
|Maximilian Kieffer, Germany
|71-71-73-73—288
|Brandt Snedeker, United States
|72-70-74-72—288
|Veer Ahlawat, India
|73-71-71-74—289
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|73-69-72-75—289
|Matthias Schwab, Austria
|66-73-74-76—289
|Alejandro Del Rey, Spain
|71-71-73-75—290
|Johannes Veerman, United States
|71-69-76-74—290
|Thomas Aiken, South Africa
|66-78-77-70—291
|Richard Mansell, England
|71-73-71-76—291
|Ewen Ferguson, Scotland
|68-73-74-77—292
|Joel Girrbach, Switzerland
|73-71-73-75—292
|Frederic Lacroix, France
|72-72-75-73—292
|Laurie Canter, England
|72-72-74-75—293
|MJ Daffue, South Africa
|73-70-72-78—293
|Joe Dean, England
|71-72-73-77—293
|Andrea Pavan, Italy
|74-70-74-75—293
|Pablo Ereno Perez, Spain
|73-68-73-80—294
|Matthew Baldwin, England
|74-70-78-74—296
|Bernd Wiesberger, Austria
|71-73-73-79—296
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.