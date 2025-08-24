Live Radio
Home » Sports » Betfred British Masters hosted…

Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo Scores

The Associated Press

August 24, 2025, 12:04 PM

Sunday

At The Belfry – Brabazon Course

Sutton Coldfield, United Kingdom

Purse: $3.5 million

Yardage: 7,356; Par: 72

Final Round

Alex Noren, Sweden 68-72-65-67—272
Nicolai Hojgaard, Denmark 69-70-67-67—273
Kazuma Kobori, New Zealand 69-68-71-65—273
Keita Nakajima, Japan 67-73-68-67—275
Andy Sullivan, England 72-67-69-68—276
Matt Fitzpatrick, England 67-69-68-74—278
Marco Penge, England 71-72-63-72—278
Daniel Brown, England 71-69-73-66—279
Alex Fitzpatrick, England 69-69-72-69—279
Julien Guerrier, France 72-68-68-71—279
Hao-Tong Li, China 66-73-69-71—279
Marcel Siem, Germany 66-69-75-69—279
Angel Ayora Fanegas, Spain 70-72-69-69—280
Davis Bryant, United States 74-70-66-70—280
Darren Fichardt, South Africa 71-72-68-69—280
Angel Hidalgo, Spain 71-71-68-70—280
Rasmus Hojgaard, Denmark 69-71-69-71—280
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 71-70-69-70—280
Cameron Adam, Scotland 71-70-66-74—281
Dan Bradbury, England 71-71-67-72—281
Simon Forsstrom, Sweden 71-71-65-74—281
Marcel Schneider, Germany 69-70-71-71—281
Danny Willett, England 72-68-69-72—281
Joel Moscatel, Spain 74-70-67-71—282
Jason Scrivener, Australia 72-72-70-68—282
Tom Vaillant, France 73-69-66-74—282
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 71-68-70-74—283
Manuel Elvira, Spain 68-73-73-69—283
Romain Langasque, France 70-71-68-74—283
Niklas Lemke, Sweden 72-70-70-71—283
Mikael Lindberg, Sweden 74-67-70-72—283
Brandon Stone, South Africa 68-69-76-70—283
Ross Fisher, England 73-70-69-72—284
Toby Hunt, Wales 75-69-69-71—284
Matthew Jordan, England 70-74-72-68—284
Aaron Rai, England 73-71-70-70—284
Jordan L. Smith, England 75-68-66-75—284
Elvis Smylie, Australia 71-67-77-69—284
Clement Sordet, France 71-72-73-68—284
Matt Wallace, England 68-69-70-77—284
Guido Migliozzi, Italy 70-74-72-69—285
Jeff Winther, Denmark 73-70-72-70—285
Rafa Cabrera Bello, Spain 74-69-70-73—286
Wenyi Ding, China 71-71-74-70—286
John Parry, England 73-71-70-72—286
Ugo Coussaud, France 72-71-66-78—287
Jordan Gumberg, United States 71-69-71-76—287
Kristoffer Reitan, Norway 73-69-70-75—287
Callum Tarren, England 71-71-73-72—287
Jorge Campillo, Spain 72-72-73-71—288
Ricardo Gouveia, Portugal 74-69-73-72—288
Maximilian Kieffer, Germany 71-71-73-73—288
Brandt Snedeker, United States 72-70-74-72—288
Veer Ahlawat, India 73-71-71-74—289
Jayden Trey Schaper, South Africa 73-69-72-75—289
Matthias Schwab, Austria 66-73-74-76—289
Alejandro Del Rey, Spain 71-71-73-75—290
Johannes Veerman, United States 71-69-76-74—290
Thomas Aiken, South Africa 66-78-77-70—291
Richard Mansell, England 71-73-71-76—291
Ewen Ferguson, Scotland 68-73-74-77—292
Joel Girrbach, Switzerland 73-71-73-75—292
Frederic Lacroix, France 72-72-75-73—292
Laurie Canter, England 72-72-74-75—293
MJ Daffue, South Africa 73-70-72-78—293
Joe Dean, England 71-72-73-77—293
Andrea Pavan, Italy 74-70-74-75—293
Pablo Ereno Perez, Spain 73-68-73-80—294
Matthew Baldwin, England 74-70-78-74—296
Bernd Wiesberger, Austria 71-73-73-79—296

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up