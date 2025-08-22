Live Radio
Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo Scores

The Associated Press

August 22, 2025, 2:49 PM

Friday

At The Belfry – Brabazon Course

Sutton Coldfield, United Kingdom

Purse: $3.5 million

Yardage: 7,356; Par: 72

Second Round

Marcel Siem, Germany 66-69—135
Matt Fitzpatrick, England 67-69—136
Kazuma Kobori, New Zealand 69-68—137
Brandon Stone, South Africa 68-69—137
Matt Wallace, England 68-69—137
Alex Fitzpatrick, England 69-69—138
Elvis Smylie, Australia 71-67—138
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 71-68—139
Nicolai Hojgaard, Denmark 69-70—139
Hao-Tong Li, China 66-73—139
Marcel Schneider, Germany 69-70—139
Matthias Schwab, Austria 66-73—139
Andy Sullivan, England 72-67—139
Daniel Brown, England 71-69—140
Julien Guerrier, France 72-68—140
Jordan Gumberg, United States 71-69—140
Rasmus Hojgaard, Denmark 69-71—140
Keita Nakajima, Japan 67-73—140
Alex Noren, Sweden 68-72—140
Johannes Veerman, United States 71-69—140
Danny Willett, England 72-68—140
Cameron Adam, Scotland 71-70—141
Manuel Elvira, Spain 68-73—141
Pablo Ereno Perez, Spain 73-68—141
Ewen Ferguson, Scotland 68-73—141
Romain Langasque, France 70-71—141
Mikael Lindberg, Sweden 74-67—141
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 71-70—141
Angel Ayora Fanegas, Spain 70-72—142
Dan Bradbury, England 71-71—142
Alejandro Del Rey, Spain 71-71—142
Wenyi Ding, China 71-71—142
Simon Forsstrom, Sweden 71-71—142
Angel Hidalgo, Spain 71-71—142
Maximilian Kieffer, Germany 71-71—142
Niklas Lemke, Sweden 72-70—142
Kristoffer Reitan, Norway 73-69—142
Jayden Trey Schaper, South Africa 73-69—142
Brandt Snedeker, United States 72-70—142
Callum Tarren, England 71-71—142
Tom Vaillant, France 73-69—142
Rafa Cabrera Bello, Spain 74-69—143
Ugo Coussaud, France 72-71—143
MJ Daffue, South Africa 73-70—143
Joe Dean, England 71-72—143
Darren Fichardt, South Africa 71-72—143
Ross Fisher, England 73-70—143
Ricardo Gouveia, Portugal 74-69—143
Marco Penge, England 71-72—143
Jordan L. Smith, England 75-68—143
Clement Sordet, France 71-72—143
Jeff Winther, Denmark 73-70—143
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 76-WD

Missed Cut

Veer Ahlawat, India 73-71—144
Thomas Aiken, South Africa 66-78—144
Matthew Baldwin, England 74-70—144
Davis Bryant, United States 74-70—144
Jorge Campillo, Spain 72-72—144
Laurie Canter, England 72-72—144
Joel Girrbach, Switzerland 73-71—144
Toby Hunt, Wales 75-69—144
Matthew Jordan, England 70-74—144
Frederic Lacroix, France 72-72—144
Richard Mansell, England 71-73—144
Guido Migliozzi, Italy 70-74—144
Joel Moscatel, Spain 74-70—144
John Parry, England 73-71—144
Andrea Pavan, Italy 74-70—144
Aaron Rai, England 73-71—144
Jason Scrivener, Australia 72-72—144
Bernd Wiesberger, Austria 71-73—144
Albert Boneta, Spain 72-73—145
Sean Crocker, United States 73-72—145
Gregorio De Leo, Italy 71-74—145
Grant Forrest, Scotland 77-68—145
Gavin Green, Malaysia 75-70—145
Calum Hill, Scotland 72-73—145
Casey Jarvis, South Africa 73-72—145
Francesco Laporta, Italy 71-74—145
Danny List, Australia 72-73—145
Niklas Norgaard Moller, Denmark 73-72—145
Conor Purcell, Ireland 73-72—145
Jesper Svensson, Sweden 77-68—145
Bjorn Akesson, Sweden 76-70—146
Nicolas Colsaerts, Belgium 75-71—146
Gonzalo Fernandez-Castano, Spain 74-72—146
Daniel Gale, Australia 76-70—146
Daniel Hillier, New Zealand 73-73—146
Minkyu Kim, South Korea 74-72—146
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 72-74—146
Eddie Pepperell, England 72-74—146
Richie Ramsay, Scotland 74-72—146
Benjamin Schmidt, England 70-76—146
Connor Syme, Scotland 74-72—146
Marcus Armitage, England 75-72—147
Julien Brun, France 75-72—147
Andreas Halvorsen, Norway 72-75—147
Thriston Lawrence, South Africa 73-74—147
Jacob Skov Olesen, Denmark 74-73—147
Brandon Robinson-Thompson, England 75-72—147
Ryan Van Velzen, South Africa 75-72—147
Chris Wood, England 74-73—147
Lucas Bjerregaard, Denmark 78-70—148
Todd Clements, England 74-74—148
Luke Donald, England 71-77—148
Harrison Endycott, Australia 74-74—148
Deon Germishuys, South Africa 72-76—148
Zander Lombard, South Africa 74-74—148
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 73-75—148
Dylan Naidoo, South Africa 76-72—148
Tapio Pulkkanen, Finland 73-75—148
David Ravetto, France 76-72—148
Jack Senior, England 72-76—148
Shubhankar Sharma, India 74-74—148
Richard Sterne, South Africa 73-75—148
Dale Whitnell, England 75-73—148
Andrew Wilson, England 73-75—148
Sam Bairstow, England 76-73—149
Jean Bekirian, Armenia 72-77—149
Martin Couvra, France 74-75—149
Zihao Jin, China 74-75—149
Matthew Southgate, England 73-76—149
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 72-77—149
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 76-74—150
Jannik De Bruyn, Germany 76-74—150
Dan Erickson, United States 77-73—150
Ryggs Johnston, United States 75-75—150
Nathan Kimsey, England 71-79—150
Paul O’Hara, Scotland 77-73—150
Patrick Rodgers, United States 75-75—150
Corey Shaun, United States 76-74—150
Tadeas Tetak, Slovakia 77-73—150
Marc Warren, Scotland 79-71—150
Robin Williams, South Africa 73-77—150
Brandon Wu, United States 77-73—150
Hamish Brown, Denmark 75-76—151
Dylan Frittelli, South Africa 78-73—151
Benjamin Hebert, France 76-75—151
Yuto Katsuragawa, Japan 78-73—151
Alexander Levy, France 74-77—151
Jeong-Weon Ko, France 76-76—152
David Micheluzzi, Australia 71-81—152
Freddy Schott, Germany 79-73—152
Jacques Kruyswijk, South Africa 78-75—153
Yannik Paul, Germany 80-73—153
Pierre Pineau, France 79-74—153
Callum Shinkwin, England 74-79—153
Ockie Strydom, South Africa 75-78—153
Jens Dantorp, Sweden 76-78—154
Fabrizio Zanotti, Paraguay 77-77—154
Joshua Berry, England 80-75—155
Nacho Elvira, Spain 78-77—155
Martin Trainer, France 79-78—157
Erik Barnes, United States 76-83—159
Darius Van Driel, Netherlands 81-78—159
Alexander Knappe, Germany 80-80—160

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

