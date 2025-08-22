Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo Scores

|Marcel Siem, Germany
|66-69—135
|Matt Fitzpatrick, England
|67-69—136
|Kazuma Kobori, New Zealand
|69-68—137
|Brandon Stone, South Africa
|68-69—137
|Matt Wallace, England
|68-69—137
|Alex Fitzpatrick, England
|69-69—138
|Elvis Smylie, Australia
|71-67—138
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|71-68—139
|Nicolai Hojgaard, Denmark
|69-70—139
|Hao-Tong Li, China
|66-73—139
|Marcel Schneider, Germany
|69-70—139
|Matthias Schwab, Austria
|66-73—139
|Andy Sullivan, England
|72-67—139
|Daniel Brown, England
|71-69—140
|Julien Guerrier, France
|72-68—140
|Jordan Gumberg, United States
|71-69—140
|Rasmus Hojgaard, Denmark
|69-71—140
|Keita Nakajima, Japan
|67-73—140
|Alex Noren, Sweden
|68-72—140
|Johannes Veerman, United States
|71-69—140
|Danny Willett, England
|72-68—140
|Cameron Adam, Scotland
|71-70—141
|Manuel Elvira, Spain
|68-73—141
|Pablo Ereno Perez, Spain
|73-68—141
|Ewen Ferguson, Scotland
|68-73—141
|Romain Langasque, France
|70-71—141
|Mikael Lindberg, Sweden
|74-67—141
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|71-70—141
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|70-72—142
|Dan Bradbury, England
|71-71—142
|Alejandro Del Rey, Spain
|71-71—142
|Wenyi Ding, China
|71-71—142
|Simon Forsstrom, Sweden
|71-71—142
|Angel Hidalgo, Spain
|71-71—142
|Maximilian Kieffer, Germany
|71-71—142
|Niklas Lemke, Sweden
|72-70—142
|Kristoffer Reitan, Norway
|73-69—142
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|73-69—142
|Brandt Snedeker, United States
|72-70—142
|Callum Tarren, England
|71-71—142
|Tom Vaillant, France
|73-69—142
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|74-69—143
|Ugo Coussaud, France
|72-71—143
|MJ Daffue, South Africa
|73-70—143
|Joe Dean, England
|71-72—143
|Darren Fichardt, South Africa
|71-72—143
|Ross Fisher, England
|73-70—143
|Ricardo Gouveia, Portugal
|74-69—143
|Marco Penge, England
|71-72—143
|Jordan L. Smith, England
|75-68—143
|Clement Sordet, France
|71-72—143
|Jeff Winther, Denmark
|73-70—143
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|76-WD
|Veer Ahlawat, India
|73-71—144
|Thomas Aiken, South Africa
|66-78—144
|Matthew Baldwin, England
|74-70—144
|Davis Bryant, United States
|74-70—144
|Jorge Campillo, Spain
|72-72—144
|Laurie Canter, England
|72-72—144
|Joel Girrbach, Switzerland
|73-71—144
|Toby Hunt, Wales
|75-69—144
|Matthew Jordan, England
|70-74—144
|Frederic Lacroix, France
|72-72—144
|Richard Mansell, England
|71-73—144
|Guido Migliozzi, Italy
|70-74—144
|Joel Moscatel, Spain
|74-70—144
|John Parry, England
|73-71—144
|Andrea Pavan, Italy
|74-70—144
|Aaron Rai, England
|73-71—144
|Jason Scrivener, Australia
|72-72—144
|Bernd Wiesberger, Austria
|71-73—144
|Albert Boneta, Spain
|72-73—145
|Sean Crocker, United States
|73-72—145
|Gregorio De Leo, Italy
|71-74—145
|Grant Forrest, Scotland
|77-68—145
|Gavin Green, Malaysia
|75-70—145
|Calum Hill, Scotland
|72-73—145
|Casey Jarvis, South Africa
|73-72—145
|Francesco Laporta, Italy
|71-74—145
|Danny List, Australia
|72-73—145
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|73-72—145
|Conor Purcell, Ireland
|73-72—145
|Jesper Svensson, Sweden
|77-68—145
|Bjorn Akesson, Sweden
|76-70—146
|Nicolas Colsaerts, Belgium
|75-71—146
|Gonzalo Fernandez-Castano, Spain
|74-72—146
|Daniel Gale, Australia
|76-70—146
|Daniel Hillier, New Zealand
|73-73—146
|Minkyu Kim, South Korea
|74-72—146
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|72-74—146
|Eddie Pepperell, England
|72-74—146
|Richie Ramsay, Scotland
|74-72—146
|Benjamin Schmidt, England
|70-76—146
|Connor Syme, Scotland
|74-72—146
|Marcus Armitage, England
|75-72—147
|Julien Brun, France
|75-72—147
|Andreas Halvorsen, Norway
|72-75—147
|Thriston Lawrence, South Africa
|73-74—147
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|74-73—147
|Brandon Robinson-Thompson, England
|75-72—147
|Ryan Van Velzen, South Africa
|75-72—147
|Chris Wood, England
|74-73—147
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|78-70—148
|Todd Clements, England
|74-74—148
|Luke Donald, England
|71-77—148
|Harrison Endycott, Australia
|74-74—148
|Deon Germishuys, South Africa
|72-76—148
|Zander Lombard, South Africa
|74-74—148
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|73-75—148
|Dylan Naidoo, South Africa
|76-72—148
|Tapio Pulkkanen, Finland
|73-75—148
|David Ravetto, France
|76-72—148
|Jack Senior, England
|72-76—148
|Shubhankar Sharma, India
|74-74—148
|Richard Sterne, South Africa
|73-75—148
|Dale Whitnell, England
|75-73—148
|Andrew Wilson, England
|73-75—148
|Sam Bairstow, England
|76-73—149
|Jean Bekirian, Armenia
|72-77—149
|Martin Couvra, France
|74-75—149
|Zihao Jin, China
|74-75—149
|Matthew Southgate, England
|73-76—149
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|72-77—149
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|76-74—150
|Jannik De Bruyn, Germany
|76-74—150
|Dan Erickson, United States
|77-73—150
|Ryggs Johnston, United States
|75-75—150
|Nathan Kimsey, England
|71-79—150
|Paul O’Hara, Scotland
|77-73—150
|Patrick Rodgers, United States
|75-75—150
|Corey Shaun, United States
|76-74—150
|Tadeas Tetak, Slovakia
|77-73—150
|Marc Warren, Scotland
|79-71—150
|Robin Williams, South Africa
|73-77—150
|Brandon Wu, United States
|77-73—150
|Hamish Brown, Denmark
|75-76—151
|Dylan Frittelli, South Africa
|78-73—151
|Benjamin Hebert, France
|76-75—151
|Yuto Katsuragawa, Japan
|78-73—151
|Alexander Levy, France
|74-77—151
|Jeong-Weon Ko, France
|76-76—152
|David Micheluzzi, Australia
|71-81—152
|Freddy Schott, Germany
|79-73—152
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|78-75—153
|Yannik Paul, Germany
|80-73—153
|Pierre Pineau, France
|79-74—153
|Callum Shinkwin, England
|74-79—153
|Ockie Strydom, South Africa
|75-78—153
|Jens Dantorp, Sweden
|76-78—154
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|77-77—154
|Joshua Berry, England
|80-75—155
|Nacho Elvira, Spain
|78-77—155
|Martin Trainer, France
|79-78—157
|Erik Barnes, United States
|76-83—159
|Darius Van Driel, Netherlands
|81-78—159
|Alexander Knappe, Germany
|80-80—160
Copyright
© 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.