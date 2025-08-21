Live Radio
Home » Sports » Betfred British Masters hosted…

Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo Par Scores

The Associated Press

August 21, 2025, 2:49 PM

Thursday

At The Belfry – Brabazon Course

Sutton Coldfield, United Kingdom

Purse: $3.5 million

Yardage: 7,356; Par: 72

First Round

Thomas Aiken, South Africa 32-34—66 -6
Hao-Tong Li, China 34-32—66 -6
Matthias Schwab, Austria 33-33—66 -6
Marcel Siem, Germany 35-31—66 -6
Matt Fitzpatrick, England 33-34—67 -5
Keita Nakajima, Japan 34-33—67 -5
Manuel Elvira, Spain 34-34—68 -4
Ewen Ferguson, Scotland 34-34—68 -4
Alex Noren, Sweden 34-34—68 -4
Brandon Stone, South Africa 35-33—68 -4
Matt Wallace, England 32-36—68 -4
Alex Fitzpatrick, England 36-33—69 -3
Rasmus Hojgaard, Denmark 35-34—69 -3
Nicolai Hojgaard, Denmark 36-33—69 -3
Kazuma Kobori, New Zealand 34-35—69 -3
Marcel Schneider, Germany 37-32—69 -3
Angel Ayora Fanegas, Spain 33-37—70 -2
Matthew Jordan, England 37-33—70 -2
Romain Langasque, France 35-35—70 -2
Guido Migliozzi, Italy 36-34—70 -2
Benjamin Schmidt, England 36-34—70 -2
Cameron Adam, Scotland 37-34—71 -1
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 36-35—71 -1
Dan Bradbury, England 37-34—71 -1
Daniel Brown, England 35-36—71 -1
Gregorio De Leo, Italy 36-35—71 -1
Joe Dean, England 35-36—71 -1
Alejandro Del Rey, Spain 35-36—71 -1
Wenyi Ding, China 36-35—71 -1
Luke Donald, England 37-34—71 -1
Darren Fichardt, South Africa 33-38—71 -1
Simon Forsstrom, Sweden 33-38—71 -1
Jordan Gumberg, United States 35-36—71 -1
Angel Hidalgo, Spain 35-36—71 -1
Maximilian Kieffer, Germany 37-34—71 -1
Nathan Kimsey, England 36-35—71 -1
Francesco Laporta, Italy 36-35—71 -1
Richard Mansell, England 36-35—71 -1
David Micheluzzi, Australia 37-34—71 -1
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 36-35—71 -1
Marco Penge, England 37-34—71 -1
Elvis Smylie, Australia 34-37—71 -1
Clement Sordet, France 37-34—71 -1
Callum Tarren, England 37-34—71 -1
Johannes Veerman, United States 33-38—71 -1
Bernd Wiesberger, Austria 37-34—71 -1
Jean Bekirian, Armenia 37-35—72 E
Albert Boneta, Spain 38-34—72 E
Jorge Campillo, Spain 37-35—72 E
Laurie Canter, England 37-35—72 E
Ugo Coussaud, France 37-35—72 E
Deon Germishuys, South Africa 35-37—72 E
Julien Guerrier, France 36-36—72 E
Andreas Halvorsen, Norway 36-36—72 E
Calum Hill, Scotland 37-35—72 E
Frederic Lacroix, France 37-35—72 E
Niklas Lemke, Sweden 36-36—72 E
Danny List, Australia 40-32—72 E
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 38-34—72 E
Eddie Pepperell, England 36-36—72 E
Jason Scrivener, Australia 36-36—72 E
Jack Senior, England 35-37—72 E
Brandt Snedeker, United States 38-34—72 E
Andy Sullivan, England 35-37—72 E
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 38-34—72 E
Danny Willett, England 37-35—72 E
Veer Ahlawat, India 36-37—73 +1
Sean Crocker, United States 35-38—73 +1
MJ Daffue, South Africa 37-36—73 +1
Pablo Ereno Perez, Spain 34-39—73 +1
Ross Fisher, England 36-37—73 +1
Joel Girrbach, Switzerland 39-34—73 +1
Daniel Hillier, New Zealand 40-33—73 +1
Casey Jarvis, South Africa 38-35—73 +1
Thriston Lawrence, South Africa 34-39—73 +1
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 35-38—73 +1
Niklas Norgaard Moller, Denmark 36-37—73 +1
John Parry, England 36-37—73 +1
Tapio Pulkkanen, Finland 40-33—73 +1
Conor Purcell, Ireland 36-37—73 +1
Aaron Rai, England 36-37—73 +1
Kristoffer Reitan, Norway 38-35—73 +1
Jayden Trey Schaper, South Africa 37-36—73 +1
Matthew Southgate, England 40-33—73 +1
Richard Sterne, South Africa 36-37—73 +1
Tom Vaillant, France 39-34—73 +1
Robin Williams, South Africa 37-36—73 +1
Andrew Wilson, England 36-37—73 +1
Jeff Winther, Denmark 36-37—73 +1
Matthew Baldwin, England 38-36—74 +2
Davis Bryant, United States 36-38—74 +2
Rafa Cabrera Bello, Spain 40-34—74 +2
Todd Clements, England 36-38—74 +2
Martin Couvra, France 35-39—74 +2
Harrison Endycott, Australia 34-40—74 +2
Gonzalo Fernandez-Castano, Spain 37-37—74 +2
Ricardo Gouveia, Portugal 38-36—74 +2
Zihao Jin, China 35-39—74 +2
Minkyu Kim, South Korea 36-38—74 +2
Alexander Levy, France 37-37—74 +2
Mikael Lindberg, Sweden 39-35—74 +2
Zander Lombard, South Africa 38-36—74 +2
Joel Moscatel, Spain 40-34—74 +2
Jacob Skov Olesen, Denmark 39-35—74 +2
Andrea Pavan, Italy 38-36—74 +2
Richie Ramsay, Scotland 35-39—74 +2
Shubhankar Sharma, India 39-35—74 +2
Callum Shinkwin, England 36-38—74 +2
Connor Syme, Scotland 34-40—74 +2
Chris Wood, England 37-37—74 +2
Marcus Armitage, England 38-37—75 +3
Hamish Brown, Denmark 36-39—75 +3
Julien Brun, France 39-36—75 +3
Nicolas Colsaerts, Belgium 40-35—75 +3
Gavin Green, Malaysia 38-37—75 +3
Toby Hunt, Wales 38-37—75 +3
Ryggs Johnston, United States 38-37—75 +3
Brandon Robinson-Thompson, England 39-36—75 +3
Patrick Rodgers, United States 38-37—75 +3
Jordan L. Smith, England 36-39—75 +3
Ockie Strydom, South Africa 39-36—75 +3
Ryan Van Velzen, South Africa 39-36—75 +3
Dale Whitnell, England 39-36—75 +3
Bjorn Akesson, Sweden 38-38—76 +4
Sam Bairstow, England 39-37—76 +4
Erik Barnes, United States 38-38—76 +4
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 35-41—76 +4
Jens Dantorp, Sweden 36-40—76 +4
Jannik De Bruyn, Germany 40-36—76 +4
Daniel Gale, Australia 40-36—76 +4
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 40-36—76 +4
Benjamin Hebert, France 38-38—76 +4
Jeong-Weon Ko, France 37-39—76 +4
Dylan Naidoo, South Africa 38-38—76 +4
David Ravetto, France 36-40—76 +4
Corey Shaun, United States 38-38—76 +4
Dan Erickson, United States 38-39—77 +5
Grant Forrest, Scotland 42-35—77 +5
Paul O’Hara, Scotland 38-39—77 +5
Jesper Svensson, Sweden 38-39—77 +5
Tadeas Tetak, Slovakia 38-39—77 +5
Brandon Wu, United States 38-39—77 +5
Fabrizio Zanotti, Paraguay 37-40—77 +5
Lucas Bjerregaard, Denmark 37-41—78 +6
Nacho Elvira, Spain 39-39—78 +6
Dylan Frittelli, South Africa 41-37—78 +6
Yuto Katsuragawa, Japan 41-37—78 +6
Jacques Kruyswijk, South Africa 41-37—78 +6
Pierre Pineau, France 42-37—79 +7
Freddy Schott, Germany 38-41—79 +7
Martin Trainer, France 41-38—79 +7
Marc Warren, Scotland 40-39—79 +7
Joshua Berry, England 39-41—80 +8
Alexander Knappe, Germany 40-40—80 +8
Yannik Paul, Germany 41-39—80 +8
Darius Van Driel, Netherlands 42-39—81 +9

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up