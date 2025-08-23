Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo Par Scores

Saturday
At The Belfry – Brabazon Course
Sutton Coldfield, United Kingdom
Purse: $3.5 million
Yardage: 7,356; Par: 72
Third Round
|Matt Fitzpatrick, England
|67-69-68—204
|-12
|Alex Noren, Sweden
|68-72-65—205
|-11
|Nicolai Hojgaard, Denmark
|69-70-67—206
|-10
|Marco Penge, England
|71-72-63—206
|-10
|Cameron Adam, Scotland
|71-70-66—207
|-9
|Simon Forsstrom, Sweden
|71-71-65—207
|-9
|Matt Wallace, England
|68-69-70—207
|-9
|Julien Guerrier, France
|72-68-68—208
|-8
|Kazuma Kobori, New Zealand
|69-68-71—208
|-8
|Hao-Tong Li, China
|66-73-69—208
|-8
|Keita Nakajima, Japan
|67-73-68—208
|-8
|Andy Sullivan, England
|72-67-69—208
|-8
|Tom Vaillant, France
|73-69-66—208
|-8
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|71-68-70—209
|-7
|Dan Bradbury, England
|71-71-67—209
|-7
|Ugo Coussaud, France
|72-71-66—209
|-7
|Rasmus Hojgaard, Denmark
|69-71-69—209
|-7
|Romain Langasque, France
|70-71-68—209
|-7
|Jordan L. Smith, England
|75-68-66—209
|-7
|Danny Willett, England
|72-68-69—209
|-7
|Davis Bryant, United States
|74-70-66—210
|-6
|Alex Fitzpatrick, England
|69-69-72—210
|-6
|Angel Hidalgo, Spain
|71-71-68—210
|-6
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|71-70-69—210
|-6
|Marcel Schneider, Germany
|69-70-71—210
|-6
|Marcel Siem, Germany
|66-69-75—210
|-6
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|70-72-69—211
|-5
|Darren Fichardt, South Africa
|71-72-68—211
|-5
|Jordan Gumberg, United States
|71-69-71—211
|-5
|Mikael Lindberg, Sweden
|74-67-70—211
|-5
|Joel Moscatel, Spain
|74-70-67—211
|-5
|Ross Fisher, England
|73-70-69—212
|-4
|Niklas Lemke, Sweden
|72-70-70—212
|-4
|Kristoffer Reitan, Norway
|73-69-70—212
|-4
|Daniel Brown, England
|71-69-73—213
|-3
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|74-69-70—213
|-3
|Toby Hunt, Wales
|75-69-69—213
|-3
|Matthias Schwab, Austria
|66-73-74—213
|-3
|Brandon Stone, South Africa
|68-69-76—213
|-3
|Manuel Elvira, Spain
|68-73-73—214
|-2
|Pablo Ereno Perez, Spain
|73-68-73—214
|-2
|John Parry, England
|73-71-70—214
|-2
|Aaron Rai, England
|73-71-70—214
|-2
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|73-69-72—214
|-2
|Jason Scrivener, Australia
|72-72-70—214
|-2
|Veer Ahlawat, India
|73-71-71—215
|-1
|MJ Daffue, South Africa
|73-70-72—215
|-1
|Alejandro Del Rey, Spain
|71-71-73—215
|-1
|Ewen Ferguson, Scotland
|68-73-74—215
|-1
|Maximilian Kieffer, Germany
|71-71-73—215
|-1
|Richard Mansell, England
|71-73-71—215
|-1
|Elvis Smylie, Australia
|71-67-77—215
|-1
|Callum Tarren, England
|71-71-73—215
|-1
|Jeff Winther, Denmark
|73-70-72—215
|-1
|Joe Dean, England
|71-72-73—216
|E
|Wenyi Ding, China
|71-71-74—216
|E
|Ricardo Gouveia, Portugal
|74-69-73—216
|E
|Matthew Jordan, England
|70-74-72—216
|E
|Guido Migliozzi, Italy
|70-74-72—216
|E
|Brandt Snedeker, United States
|72-70-74—216
|E
|Clement Sordet, France
|71-72-73—216
|E
|Johannes Veerman, United States
|71-69-76—216
|E
|Jorge Campillo, Spain
|72-72-73—217
|+1
|Joel Girrbach, Switzerland
|73-71-73—217
|+1
|Bernd Wiesberger, Austria
|71-73-73—217
|+1
|Laurie Canter, England
|72-72-74—218
|+2
|Andrea Pavan, Italy
|74-70-74—218
|+2
|Frederic Lacroix, France
|72-72-75—219
|+3
|Thomas Aiken, South Africa
|66-78-77—221
|+5
|Matthew Baldwin, England
|74-70-78—222
|+6
