Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo Par Scores

The Associated Press

August 23, 2025, 12:01 PM

Saturday

At The Belfry – Brabazon Course

Sutton Coldfield, United Kingdom

Purse: $3.5 million

Yardage: 7,356; Par: 72

Third Round

Matt Fitzpatrick, England 67-69-68—204 -12
Alex Noren, Sweden 68-72-65—205 -11
Nicolai Hojgaard, Denmark 69-70-67—206 -10
Marco Penge, England 71-72-63—206 -10
Cameron Adam, Scotland 71-70-66—207 -9
Simon Forsstrom, Sweden 71-71-65—207 -9
Matt Wallace, England 68-69-70—207 -9
Julien Guerrier, France 72-68-68—208 -8
Kazuma Kobori, New Zealand 69-68-71—208 -8
Hao-Tong Li, China 66-73-69—208 -8
Keita Nakajima, Japan 67-73-68—208 -8
Andy Sullivan, England 72-67-69—208 -8
Tom Vaillant, France 73-69-66—208 -8
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 71-68-70—209 -7
Dan Bradbury, England 71-71-67—209 -7
Ugo Coussaud, France 72-71-66—209 -7
Rasmus Hojgaard, Denmark 69-71-69—209 -7
Romain Langasque, France 70-71-68—209 -7
Jordan L. Smith, England 75-68-66—209 -7
Danny Willett, England 72-68-69—209 -7
Davis Bryant, United States 74-70-66—210 -6
Alex Fitzpatrick, England 69-69-72—210 -6
Angel Hidalgo, Spain 71-71-68—210 -6
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 71-70-69—210 -6
Marcel Schneider, Germany 69-70-71—210 -6
Marcel Siem, Germany 66-69-75—210 -6
Angel Ayora Fanegas, Spain 70-72-69—211 -5
Darren Fichardt, South Africa 71-72-68—211 -5
Jordan Gumberg, United States 71-69-71—211 -5
Mikael Lindberg, Sweden 74-67-70—211 -5
Joel Moscatel, Spain 74-70-67—211 -5
Ross Fisher, England 73-70-69—212 -4
Niklas Lemke, Sweden 72-70-70—212 -4
Kristoffer Reitan, Norway 73-69-70—212 -4
Daniel Brown, England 71-69-73—213 -3
Rafa Cabrera Bello, Spain 74-69-70—213 -3
Toby Hunt, Wales 75-69-69—213 -3
Matthias Schwab, Austria 66-73-74—213 -3
Brandon Stone, South Africa 68-69-76—213 -3
Manuel Elvira, Spain 68-73-73—214 -2
Pablo Ereno Perez, Spain 73-68-73—214 -2
John Parry, England 73-71-70—214 -2
Aaron Rai, England 73-71-70—214 -2
Jayden Trey Schaper, South Africa 73-69-72—214 -2
Jason Scrivener, Australia 72-72-70—214 -2
Veer Ahlawat, India 73-71-71—215 -1
MJ Daffue, South Africa 73-70-72—215 -1
Alejandro Del Rey, Spain 71-71-73—215 -1
Ewen Ferguson, Scotland 68-73-74—215 -1
Maximilian Kieffer, Germany 71-71-73—215 -1
Richard Mansell, England 71-73-71—215 -1
Elvis Smylie, Australia 71-67-77—215 -1
Callum Tarren, England 71-71-73—215 -1
Jeff Winther, Denmark 73-70-72—215 -1
Joe Dean, England 71-72-73—216 E
Wenyi Ding, China 71-71-74—216 E
Ricardo Gouveia, Portugal 74-69-73—216 E
Matthew Jordan, England 70-74-72—216 E
Guido Migliozzi, Italy 70-74-72—216 E
Brandt Snedeker, United States 72-70-74—216 E
Clement Sordet, France 71-72-73—216 E
Johannes Veerman, United States 71-69-76—216 E
Jorge Campillo, Spain 72-72-73—217 +1
Joel Girrbach, Switzerland 73-71-73—217 +1
Bernd Wiesberger, Austria 71-73-73—217 +1
Laurie Canter, England 72-72-74—218 +2
Andrea Pavan, Italy 74-70-74—218 +2
Frederic Lacroix, France 72-72-75—219 +3
Thomas Aiken, South Africa 66-78-77—221 +5
Matthew Baldwin, England 74-70-78—222 +6

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

