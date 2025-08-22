Live Radio
Home » Sports » Betfred British Masters hosted…

Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo Par Scores

The Associated Press

August 22, 2025, 2:50 PM

Friday

At The Belfry – Brabazon Course

Sutton Coldfield, United Kingdom

Purse: $3.5 million

Yardage: 7,356; Par: 72

Second Round

Marcel Siem, Germany 66-69—135 -9
Matt Fitzpatrick, England 67-69—136 -8
Kazuma Kobori, New Zealand 69-68—137 -7
Brandon Stone, South Africa 68-69—137 -7
Matt Wallace, England 68-69—137 -7
Alex Fitzpatrick, England 69-69—138 -6
Elvis Smylie, Australia 71-67—138 -6
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 71-68—139 -5
Nicolai Hojgaard, Denmark 69-70—139 -5
Hao-Tong Li, China 66-73—139 -5
Marcel Schneider, Germany 69-70—139 -5
Matthias Schwab, Austria 66-73—139 -5
Andy Sullivan, England 72-67—139 -5
Daniel Brown, England 71-69—140 -4
Julien Guerrier, France 72-68—140 -4
Jordan Gumberg, United States 71-69—140 -4
Rasmus Hojgaard, Denmark 69-71—140 -4
Keita Nakajima, Japan 67-73—140 -4
Alex Noren, Sweden 68-72—140 -4
Johannes Veerman, United States 71-69—140 -4
Danny Willett, England 72-68—140 -4
Cameron Adam, Scotland 71-70—141 -3
Manuel Elvira, Spain 68-73—141 -3
Pablo Ereno Perez, Spain 73-68—141 -3
Ewen Ferguson, Scotland 68-73—141 -3
Romain Langasque, France 70-71—141 -3
Mikael Lindberg, Sweden 74-67—141 -3
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 71-70—141 -3
Angel Ayora Fanegas, Spain 70-72—142 -2
Dan Bradbury, England 71-71—142 -2
Alejandro Del Rey, Spain 71-71—142 -2
Wenyi Ding, China 71-71—142 -2
Simon Forsstrom, Sweden 71-71—142 -2
Angel Hidalgo, Spain 71-71—142 -2
Maximilian Kieffer, Germany 71-71—142 -2
Niklas Lemke, Sweden 72-70—142 -2
Kristoffer Reitan, Norway 73-69—142 -2
Jayden Trey Schaper, South Africa 73-69—142 -2
Brandt Snedeker, United States 72-70—142 -2
Callum Tarren, England 71-71—142 -2
Tom Vaillant, France 73-69—142 -2
Rafa Cabrera Bello, Spain 74-69—143 -1
Ugo Coussaud, France 72-71—143 -1
MJ Daffue, South Africa 73-70—143 -1
Joe Dean, England 71-72—143 -1
Darren Fichardt, South Africa 71-72—143 -1
Ross Fisher, England 73-70—143 -1
Ricardo Gouveia, Portugal 74-69—143 -1
Marco Penge, England 71-72—143 -1
Jordan L. Smith, England 75-68—143 -1
Clement Sordet, France 71-72—143 -1
Jeff Winther, Denmark 73-70—143 -1
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 76-WD

Missed Cut

Veer Ahlawat, India 73-71—144 E
Thomas Aiken, South Africa 66-78—144 E
Matthew Baldwin, England 74-70—144 E
Davis Bryant, United States 74-70—144 E
Jorge Campillo, Spain 72-72—144 E
Laurie Canter, England 72-72—144 E
Joel Girrbach, Switzerland 73-71—144 E
Toby Hunt, Wales 75-69—144 E
Matthew Jordan, England 70-74—144 E
Frederic Lacroix, France 72-72—144 E
Richard Mansell, England 71-73—144 E
Guido Migliozzi, Italy 70-74—144 E
Joel Moscatel, Spain 74-70—144 E
John Parry, England 73-71—144 E
Andrea Pavan, Italy 74-70—144 E
Aaron Rai, England 73-71—144 E
Jason Scrivener, Australia 72-72—144 E
Bernd Wiesberger, Austria 71-73—144 E
Albert Boneta, Spain 72-73—145 +1
Sean Crocker, United States 73-72—145 +1
Gregorio De Leo, Italy 71-74—145 +1
Grant Forrest, Scotland 77-68—145 +1
Gavin Green, Malaysia 75-70—145 +1
Calum Hill, Scotland 72-73—145 +1
Casey Jarvis, South Africa 73-72—145 +1
Francesco Laporta, Italy 71-74—145 +1
Danny List, Australia 72-73—145 +1
Niklas Norgaard Moller, Denmark 73-72—145 +1
Conor Purcell, Ireland 73-72—145 +1
Jesper Svensson, Sweden 77-68—145 +1
Bjorn Akesson, Sweden 76-70—146 +2
Nicolas Colsaerts, Belgium 75-71—146 +2
Gonzalo Fernandez-Castano, Spain 74-72—146 +2
Daniel Gale, Australia 76-70—146 +2
Daniel Hillier, New Zealand 73-73—146 +2
Minkyu Kim, South Korea 74-72—146 +2
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 72-74—146 +2
Eddie Pepperell, England 72-74—146 +2
Richie Ramsay, Scotland 74-72—146 +2
Benjamin Schmidt, England 70-76—146 +2
Connor Syme, Scotland 74-72—146 +2
Marcus Armitage, England 75-72—147 +3
Julien Brun, France 75-72—147 +3
Andreas Halvorsen, Norway 72-75—147 +3
Thriston Lawrence, South Africa 73-74—147 +3
Jacob Skov Olesen, Denmark 74-73—147 +3
Brandon Robinson-Thompson, England 75-72—147 +3
Ryan Van Velzen, South Africa 75-72—147 +3
Chris Wood, England 74-73—147 +3
Lucas Bjerregaard, Denmark 78-70—148 +4
Todd Clements, England 74-74—148 +4
Luke Donald, England 71-77—148 +4
Harrison Endycott, Australia 74-74—148 +4
Deon Germishuys, South Africa 72-76—148 +4
Zander Lombard, South Africa 74-74—148 +4
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 73-75—148 +4
Dylan Naidoo, South Africa 76-72—148 +4
Tapio Pulkkanen, Finland 73-75—148 +4
David Ravetto, France 76-72—148 +4
Jack Senior, England 72-76—148 +4
Shubhankar Sharma, India 74-74—148 +4
Richard Sterne, South Africa 73-75—148 +4
Dale Whitnell, England 75-73—148 +4
Andrew Wilson, England 73-75—148 +4
Sam Bairstow, England 76-73—149 +5
Jean Bekirian, Armenia 72-77—149 +5
Martin Couvra, France 74-75—149 +5
Zihao Jin, China 74-75—149 +5
Matthew Southgate, England 73-76—149 +5
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 72-77—149 +5
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 76-74—150 +6
Jannik De Bruyn, Germany 76-74—150 +6
Dan Erickson, United States 77-73—150 +6
Ryggs Johnston, United States 75-75—150 +6
Nathan Kimsey, England 71-79—150 +6
Paul O’Hara, Scotland 77-73—150 +6
Patrick Rodgers, United States 75-75—150 +6
Corey Shaun, United States 76-74—150 +6
Tadeas Tetak, Slovakia 77-73—150 +6
Marc Warren, Scotland 79-71—150 +6
Robin Williams, South Africa 73-77—150 +6
Brandon Wu, United States 77-73—150 +6
Hamish Brown, Denmark 75-76—151 +7
Dylan Frittelli, South Africa 78-73—151 +7
Benjamin Hebert, France 76-75—151 +7
Yuto Katsuragawa, Japan 78-73—151 +7
Alexander Levy, France 74-77—151 +7
Jeong-Weon Ko, France 76-76—152 +8
David Micheluzzi, Australia 71-81—152 +8
Freddy Schott, Germany 79-73—152 +8
Jacques Kruyswijk, South Africa 78-75—153 +9
Yannik Paul, Germany 80-73—153 +9
Pierre Pineau, France 79-74—153 +9
Callum Shinkwin, England 74-79—153 +9
Ockie Strydom, South Africa 75-78—153 +9
Jens Dantorp, Sweden 76-78—154 +10
Fabrizio Zanotti, Paraguay 77-77—154 +10
Joshua Berry, England 80-75—155 +11
Nacho Elvira, Spain 78-77—155 +11
Martin Trainer, France 79-78—157 +13
Erik Barnes, United States 76-83—159 +15
Darius Van Driel, Netherlands 81-78—159 +15
Alexander Knappe, Germany 80-80—160 +16

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up