Baseball Glance

The Associated Press

August 11, 2025, 10:07 AM

All Times EDT

East Division

W L Pct GB
Toronto 69 50 .580
Boston 65 54 .546 4
New York 62 56 .525
Tampa Bay 57 62 .479 12
Baltimore 53 65 .449 15½

Central Division

W L Pct GB
Detroit 68 51 .571
Cleveland 61 56 .521 6
Kansas City 58 60 .492
Minnesota 56 61 .479 11
Chicago 43 75 .364 24½

West Division

W L Pct GB
Houston 66 52 .559
Seattle 66 53 .555 ½
Texas 60 59 .504
Los Angeles 56 62 .475 10
Athletics 53 67 .442 14

___

East Division

W L Pct GB
Philadelphia 68 49 .581
New York 63 55 .534
Miami 57 61 .483 11½
Atlanta 51 67 .432 17½
Washington 47 70 .402 21

Central Division

W L Pct GB
Milwaukee 73 44 .624
Chicago 67 50 .573 6
Cincinnati 62 57 .521 12
St. Louis 60 59 .504 14
Pittsburgh 51 68 .429 23

West Division

W L Pct GB
Los Angeles 68 50 .576
San Diego 66 52 .559 2
San Francisco 59 59 .500 9
Arizona 57 61 .483 11
Colorado 30 87 .256 37½

___

AMERICAN LEAGUE

Sunday’s Games

Minnesota 5, Kansas City 3, 11 innings

Houston 7, N.Y. Yankees 1

Athletics 3, Baltimore 2

Detroit 9, L.A. Angels 5

Chicago White Sox 6, Cleveland 4

Philadelphia 4, Texas 2

Seattle 6, Tampa Bay 3

San Diego 6, Boston 2

Toronto 5, L.A. Dodgers 4

Monday’s Games

Minnesota at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Detroit at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

Washington at Kansas City, 7:40 p.m.

Arizona at Texas, 8:05 p.m.

Boston at Houston, 8:10 p.m.

L.A. Dodgers at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Tampa Bay at Athletics, 10:05 p.m.

Tuesday’s Games

Seattle (Kirby 7-5) at Baltimore (Kremer 8-8), 6:35 p.m.

Miami (Junk 6-2) at Cleveland (Allen 7-9), 6:40 p.m.

Minnesota (TBD) at N.Y. Yankees (Rodón 11-7), 7:05 p.m.

Chicago Cubs (Brown 5-7) at Toronto (Berríos 8-4), 7:07 p.m.

Detroit (Flaherty 6-11) at Chicago White Sox (Smith 3-7), 7:40 p.m.

Washington (Parker 7-12) at Kansas City (Wacha 6-9), 7:40 p.m.

Arizona (DeSclafani 1-2) at Texas (Leiter 7-6), 8:05 p.m.

Boston (May 6-8) at Houston (Arrighetti 1-2), 8:10 p.m.

L.A. Dodgers (Sheehan 3-2) at L.A. Angels (Anderson 2-7), 9:38 p.m.

Tampa Bay (Baz 8-8) at Athletics (Lopez 5-6), 10:05 p.m.

Wednesday’s Games

Detroit at Chicago White Sox, 2:10 p.m.

Washington at Kansas City, 2:10 p.m.

Arizona at Texas, 2:35 p.m.

Seattle at Baltimore, 6:35 p.m.

Miami at Cleveland, 6:40 p.m.

Minnesota at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Chicago Cubs at Toronto, 7:07 p.m.

Boston at Houston, 7:10 p.m.

L.A. Dodgers at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Tampa Bay at Athletics, 10:05 p.m.

___

NATIONAL LEAGUE

Sunday’s Games

Atlanta 7, Miami 1

Cincinnati 14, Pittsburgh 8

Milwaukee 7, N.Y. Mets 6

Philadelphia 4, Texas 2

Washington 8, San Francisco 0

Arizona 13, Colorado 6

San Diego 6, Boston 2

Toronto 5, L.A. Dodgers 4

St. Louis 3, Chicago Cubs 2

Monday’s Games

Philadelphia at Cincinnati, 6:10 p.m.

Pittsburgh at Milwaukee, 7:40 p.m.

Washington at Kansas City, 7:40 p.m.

Colorado at St. Louis, 7:45 p.m.

Arizona at Texas, 8:05 p.m.

L.A. Dodgers at L.A. Angels, 9:38 p.m.

San Diego at San Francisco, 9:45 p.m.

Tuesday’s Games

Miami (Junk 6-2) at Cleveland (Allen 7-9), 6:40 p.m.

Philadelphia (Suárez 8-5) at Cincinnati (Singer 9-9), 6:40 p.m.

Chicago Cubs (Brown 5-7) at Toronto (Berríos 8-4), 7:07 p.m.

Atlanta (Strider 5-9) at N.Y. Mets (Holmes 9-6), 7:10 p.m.

Pittsburgh (Skenes 7-8) at Milwaukee (Peralta 13-5), 7:40 p.m.

Washington (Parker 7-12) at Kansas City (Wacha 6-9), 7:40 p.m.

Colorado (Freeland 2-12) at St. Louis (Liberatore 6-9), 7:45 p.m.

Arizona (DeSclafani 1-2) at Texas (Leiter 7-6), 8:05 p.m.

L.A. Dodgers (Sheehan 3-2) at L.A. Angels (Anderson 2-7), 9:38 p.m.

San Diego (Cortes 1-1) at San Francisco (Ray 9-5), 9:45 p.m.

Wednesday’s Games

Pittsburgh at Milwaukee, 2:10 p.m.

Washington at Kansas City, 2:10 p.m.

Colorado at St. Louis, 2:15 p.m.

Arizona at Texas, 2:35 p.m.

San Diego at San Francisco, 3:45 p.m.

Philadelphia at Cincinnati, 5:10 p.m.

Miami at Cleveland, 6:40 p.m.

Chicago Cubs at Toronto, 7:07 p.m.

Atlanta at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

L.A. Dodgers at L.A. Angels, 9:38 p.m.

