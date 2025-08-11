All Times EDT
East Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Toronto
|69
|50
|.580
|—
|Boston
|65
|54
|.546
|4
|New York
|62
|56
|.525
|6½
|Tampa Bay
|57
|62
|.479
|12
|Baltimore
|53
|65
|.449
|15½
Central Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Detroit
|68
|51
|.571
|—
|Cleveland
|61
|56
|.521
|6
|Kansas City
|58
|60
|.492
|9½
|Minnesota
|56
|61
|.479
|11
|Chicago
|43
|75
|.364
|24½
West Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Houston
|66
|52
|.559
|—
|Seattle
|66
|53
|.555
|½
|Texas
|60
|59
|.504
|6½
|Los Angeles
|56
|62
|.475
|10
|Athletics
|53
|67
|.442
|14
___
East Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Philadelphia
|68
|49
|.581
|—
|New York
|63
|55
|.534
|5½
|Miami
|57
|61
|.483
|11½
|Atlanta
|51
|67
|.432
|17½
|Washington
|47
|70
|.402
|21
Central Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Milwaukee
|73
|44
|.624
|—
|Chicago
|67
|50
|.573
|6
|Cincinnati
|62
|57
|.521
|12
|St. Louis
|60
|59
|.504
|14
|Pittsburgh
|51
|68
|.429
|23
West Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Los Angeles
|68
|50
|.576
|—
|San Diego
|66
|52
|.559
|2
|San Francisco
|59
|59
|.500
|9
|Arizona
|57
|61
|.483
|11
|Colorado
|30
|87
|.256
|37½
___
AMERICAN LEAGUE
Sunday’s Games
Minnesota 5, Kansas City 3, 11 innings
Houston 7, N.Y. Yankees 1
Athletics 3, Baltimore 2
Detroit 9, L.A. Angels 5
Chicago White Sox 6, Cleveland 4
Philadelphia 4, Texas 2
Seattle 6, Tampa Bay 3
San Diego 6, Boston 2
Toronto 5, L.A. Dodgers 4
Monday’s Games
Minnesota at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Detroit at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
Washington at Kansas City, 7:40 p.m.
Arizona at Texas, 8:05 p.m.
Boston at Houston, 8:10 p.m.
L.A. Dodgers at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Tampa Bay at Athletics, 10:05 p.m.
Tuesday’s Games
Seattle (Kirby 7-5) at Baltimore (Kremer 8-8), 6:35 p.m.
Miami (Junk 6-2) at Cleveland (Allen 7-9), 6:40 p.m.
Minnesota (TBD) at N.Y. Yankees (Rodón 11-7), 7:05 p.m.
Chicago Cubs (Brown 5-7) at Toronto (Berríos 8-4), 7:07 p.m.
Detroit (Flaherty 6-11) at Chicago White Sox (Smith 3-7), 7:40 p.m.
Washington (Parker 7-12) at Kansas City (Wacha 6-9), 7:40 p.m.
Arizona (DeSclafani 1-2) at Texas (Leiter 7-6), 8:05 p.m.
Boston (May 6-8) at Houston (Arrighetti 1-2), 8:10 p.m.
L.A. Dodgers (Sheehan 3-2) at L.A. Angels (Anderson 2-7), 9:38 p.m.
Tampa Bay (Baz 8-8) at Athletics (Lopez 5-6), 10:05 p.m.
Wednesday’s Games
Detroit at Chicago White Sox, 2:10 p.m.
Washington at Kansas City, 2:10 p.m.
Arizona at Texas, 2:35 p.m.
Seattle at Baltimore, 6:35 p.m.
Miami at Cleveland, 6:40 p.m.
Minnesota at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Chicago Cubs at Toronto, 7:07 p.m.
Boston at Houston, 7:10 p.m.
L.A. Dodgers at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Tampa Bay at Athletics, 10:05 p.m.
___
NATIONAL LEAGUE
Sunday’s Games
Atlanta 7, Miami 1
Cincinnati 14, Pittsburgh 8
Milwaukee 7, N.Y. Mets 6
Philadelphia 4, Texas 2
Washington 8, San Francisco 0
Arizona 13, Colorado 6
San Diego 6, Boston 2
Toronto 5, L.A. Dodgers 4
St. Louis 3, Chicago Cubs 2
Monday’s Games
Philadelphia at Cincinnati, 6:10 p.m.
Pittsburgh at Milwaukee, 7:40 p.m.
Washington at Kansas City, 7:40 p.m.
Colorado at St. Louis, 7:45 p.m.
Arizona at Texas, 8:05 p.m.
L.A. Dodgers at L.A. Angels, 9:38 p.m.
San Diego at San Francisco, 9:45 p.m.
Tuesday’s Games
Miami (Junk 6-2) at Cleveland (Allen 7-9), 6:40 p.m.
Philadelphia (Suárez 8-5) at Cincinnati (Singer 9-9), 6:40 p.m.
Chicago Cubs (Brown 5-7) at Toronto (Berríos 8-4), 7:07 p.m.
Atlanta (Strider 5-9) at N.Y. Mets (Holmes 9-6), 7:10 p.m.
Pittsburgh (Skenes 7-8) at Milwaukee (Peralta 13-5), 7:40 p.m.
Washington (Parker 7-12) at Kansas City (Wacha 6-9), 7:40 p.m.
Colorado (Freeland 2-12) at St. Louis (Liberatore 6-9), 7:45 p.m.
Arizona (DeSclafani 1-2) at Texas (Leiter 7-6), 8:05 p.m.
L.A. Dodgers (Sheehan 3-2) at L.A. Angels (Anderson 2-7), 9:38 p.m.
San Diego (Cortes 1-1) at San Francisco (Ray 9-5), 9:45 p.m.
Wednesday’s Games
Pittsburgh at Milwaukee, 2:10 p.m.
Washington at Kansas City, 2:10 p.m.
Colorado at St. Louis, 2:15 p.m.
Arizona at Texas, 2:35 p.m.
San Diego at San Francisco, 3:45 p.m.
Philadelphia at Cincinnati, 5:10 p.m.
Miami at Cleveland, 6:40 p.m.
Chicago Cubs at Toronto, 7:07 p.m.
Atlanta at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
L.A. Dodgers at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.