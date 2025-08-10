Live Radio
Baseball Glance

The Associated Press

August 10, 2025, 10:04 AM

All Times EDT

East Division

W L Pct GB
Toronto 68 50 .576
Boston 65 53 .551 3
New York 62 55 .530
Tampa Bay 57 61 .483 11
Baltimore 53 64 .453 14½

Central Division

W L Pct GB
Detroit 67 51 .568
Cleveland 61 55 .526 5
Kansas City 58 59 .496
Minnesota 55 61 .474 11
Chicago 42 75 .359 24½

West Division

W L Pct GB
Houston 65 52 .556
Seattle 65 53 .551 ½
Texas 60 58 .508
Los Angeles 56 61 .479 9
Athletics 52 67 .437 14

___

East Division

W L Pct GB
Philadelphia 67 49 .578
New York 63 54 .538
Miami 57 60 .487 10½
Atlanta 50 67 .427 17½
Washington 46 70 .397 21

Central Division

W L Pct GB
Milwaukee 72 44 .621
Chicago 67 49 .578 5
Cincinnati 61 57 .517 12
St. Louis 59 59 .500 14
Pittsburgh 51 67 .432 22

West Division

W L Pct GB
Los Angeles 68 49 .581
San Diego 65 52 .556 3
San Francisco 59 58 .504 9
Arizona 56 61 .479 12
Colorado 30 86 .259 37½

___

AMERICAN LEAGUE

Saturday’s Games

N.Y. Yankees 5, Houston 4

L.A. Angels 7, Detroit 4

Kansas City 2, Minnesota 0

Athletics 11, Baltimore 3

Philadelphia 3, Texas 2

Cleveland 3, Chicago White Sox 1

San Diego 5, Boston 4, 10 innings

L.A. Dodgers 9, Toronto 1

Seattle 7, Tampa Bay 4

Sunday’s Games

Kansas City at Minnesota, 1:05 p.m.

Athletics at Baltimore, 1:35 p.m.

Houston at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.

L.A. Angels at Detroit, 1:40 p.m.

Cleveland at Chicago White Sox, 2:10 p.m.

Philadelphia at Texas, 2:35 p.m.

Boston at San Diego, 4:10 p.m.

Tampa Bay at Seattle, 4:10 p.m.

Toronto at L.A. Dodgers, 4:10 p.m.

Monday’s Games

Minnesota (Matthews 3-3) at N.Y. Yankees (Warren 6-5), 7:05 p.m.

Detroit (Paddack 4-10) at Chicago White Sox (TBD), 7:40 p.m.

Washington (Cavalli 0-0) at Kansas City (Falter 7-6), 7:40 p.m.

Arizona (Nelson 6-3) at Texas (Eovaldi 10-3), 8:05 p.m.

Boston (Crochet 13-4) at Houston (TBD), 8:10 p.m.

L.A. Dodgers (Yamamoto 10-7) at L.A. Angels (Soriano 7-9), 9:38 p.m.

Tampa Bay (Pepiot 7-9) at Athletics (Springs 10-7), 10:05 p.m.

Tuesday’s Games

Seattle at Baltimore, 6:35 p.m.

Miami at Cleveland, 6:40 p.m.

Minnesota at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Chicago Cubs at Toronto, 7:07 p.m.

Detroit at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

Washington at Kansas City, 7:40 p.m.

Arizona at Texas, 8:05 p.m.

Boston at Houston, 8:10 p.m.

L.A. Dodgers at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Tampa Bay at Athletics, 10:05 p.m.

___

NATIONAL LEAGUE

Saturday’s Games

Atlanta 7, Miami 1, 1st game

Washington 4, San Francisco 2

Cincinnati 2, Pittsburgh 1

Milwaukee 7, N.Y. Mets 4

Philadelphia 3, Texas 2

Atlanta 8, Miami 6, 2nd game

Chicago Cubs 9, St. Louis 1

Arizona 6, Colorado 5

San Diego 5, Boston 4, 10 innings

L.A. Dodgers 9, Toronto 1

Sunday’s Games

Cincinnati at Pittsburgh, 1:35 p.m.

Miami at Atlanta, 1:35 p.m.

N.Y. Mets at Milwaukee, 2:10 p.m.

Philadelphia at Texas, 2:35 p.m.

Washington at San Francisco, 4:05 p.m.

Boston at San Diego, 4:10 p.m.

Colorado at Arizona, 4:10 p.m.

Toronto at L.A. Dodgers, 4:10 p.m.

Chicago Cubs at St. Louis, 7:10 p.m.

Monday’s Games

Philadelphia (Walker 4-5) at Cincinnati (Abbott 8-2), 6:10 p.m.

Pittsburgh (Heaney 5-9) at Milwaukee (Peralta 13-5), 7:40 p.m.

Washington (Cavalli 0-0) at Kansas City (Falter 7-6), 7:40 p.m.

Colorado (TBD) at St. Louis (Mikolas 6-9), 7:45 p.m.

Arizona (Nelson 6-3) at Texas (Eovaldi 10-3), 8:05 p.m.

L.A. Dodgers (Yamamoto 10-7) at L.A. Angels (Soriano 7-9), 9:38 p.m.

San Diego (Darvish 1-3) at San Francisco (Webb 10-8), 9:45 p.m.

Tuesday’s Games

Miami at Cleveland, 6:40 p.m.

Philadelphia at Cincinnati, 6:40 p.m.

Chicago Cubs at Toronto, 7:07 p.m.

Atlanta at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Pittsburgh at Milwaukee, 7:40 p.m.

Washington at Kansas City, 7:40 p.m.

Colorado at St. Louis, 7:45 p.m.

Arizona at Texas, 8:05 p.m.

L.A. Dodgers at L.A. Angels, 9:38 p.m.

San Diego at San Francisco, 9:45 p.m.

