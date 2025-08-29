All Times EDT
East Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Toronto
|78
|56
|.582
|—
|Boston
|75
|60
|.556
|3½
|New York
|74
|60
|.552
|4
|Tampa Bay
|64
|69
|.481
|13½
|Baltimore
|60
|74
|.448
|18
Central Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Detroit
|78
|57
|.578
|—
|Kansas City
|69
|65
|.515
|8½
|Cleveland
|66
|66
|.500
|10½
|Minnesota
|60
|73
|.451
|17
|Chicago
|48
|86
|.358
|29½
West Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Houston
|74
|60
|.552
|—
|Seattle
|72
|62
|.537
|2
|Texas
|68
|67
|.504
|6½
|Athletics
|63
|72
|.467
|11½
|Los Angeles
|62
|71
|.466
|11½
East Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Philadelphia
|77
|57
|.575
|—
|New York
|72
|62
|.537
|5
|Miami
|63
|71
|.470
|14
|Atlanta
|61
|73
|.455
|16
|Washington
|53
|80
|.398
|23½
Central Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Milwaukee
|83
|52
|.615
|—
|Chicago
|76
|58
|.567
|6½
|Cincinnati
|68
|66
|.507
|14½
|St. Louis
|66
|69
|.489
|17
|Pittsburgh
|59
|76
|.437
|24
West Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Los Angeles
|77
|57
|.575
|—
|San Diego
|75
|59
|.560
|2
|San Francisco
|66
|68
|.493
|11
|Arizona
|66
|69
|.489
|11½
|Colorado
|38
|96
|.284
|39
AMERICAN LEAGUE
Thursday’s Games
Boston 3, Baltimore 2
Houston 4, Colorado 3
N.Y. Yankees 10, Chicago White Sox 4
Friday’s Games
Tampa Bay at Washington, 6:45 p.m.
Milwaukee at Toronto, 7:07 p.m.
Pittsburgh at Boston, 7:10 p.m.
Seattle at Cleveland, 7:10 p.m.
N.Y. Yankees at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
Detroit at Kansas City, 8:10 p.m.
L.A. Angels at Houston, 8:10 p.m.
San Diego at Minnesota, 8:10 p.m.
Texas at Athletics, 10:05 p.m.
Baltimore at San Francisco, 10:15 p.m.
Saturday’s Games
Milwaukee (Priester 11-2) at Toronto (Gausman 8-10), 3:07 p.m.
Tampa Bay (Pepiot 9-10) at Washington (Irvin 8-9), 4:05 p.m.
Pittsburgh (Oviedo 1-0) at Boston (May 7-10), 4:10 p.m.
L.A. Angels (Hendricks 6-9) at Houston (Arrighetti 1-5), 7:10 p.m.
N.Y. Yankees (Schlittler 2-2) at Chicago White Sox (Smith 4-7), 7:10 p.m.
San Diego (Pivetta 13-4) at Minnesota (Abel 2-3), 7:10 p.m.
Baltimore (Rogers 7-2) at San Francisco (TBD), 7:15 p.m.
Detroit (Flaherty 7-13) at Kansas City (Cameron 7-6), 7:15 p.m.
Seattle (Gilbert 4-5) at Cleveland (Williams 8-5), 7:15 p.m.
Texas (Kelly 10-7) at Athletics (TBD), 10:05 p.m.
Sunday’s Games
San Diego at Minnesota, 1:05 p.m.
Pittsburgh at Boston, 1:35 p.m.
Tampa Bay at Washington, 1:35 p.m.
Milwaukee at Toronto, 1:37 p.m.
Seattle at Cleveland, 1:40 p.m.
Detroit at Kansas City, 2:10 p.m.
L.A. Angels at Houston, 2:10 p.m.
N.Y. Yankees at Chicago White Sox, 2:10 p.m.
Baltimore at San Francisco, 4:05 p.m.
Texas at Athletics, 4:05 p.m.
NATIONAL LEAGUE
Thursday’s Games
Houston 4, Colorado 3
St. Louis 4, Pittsburgh 1
Arizona 6, Milwaukee 4
San Francisco 4, Chicago Cubs 3
Philadelphia 19, Atlanta 4
Miami 7, N.Y. Mets 4
Friday’s Games
St. Louis at Cincinnati, 6:40 p.m.
Atlanta at Philadelphia, 6:45 p.m.
Tampa Bay at Washington, 6:45 p.m.
Milwaukee at Toronto, 7:07 p.m.
Miami at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Pittsburgh at Boston, 7:10 p.m.
San Diego at Minnesota, 8:10 p.m.
Chicago Cubs at Colorado, 8:40 p.m.
Arizona at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Baltimore at San Francisco, 10:15 p.m.
Saturday’s Games
Milwaukee (Priester 11-2) at Toronto (Gausman 8-10), 3:07 p.m.
Tampa Bay (Pepiot 9-10) at Washington (Irvin 8-9), 4:05 p.m.
Miami (Cabrera 7-7) at N.Y. Mets (Peterson 8-5), 4:10 p.m.
Pittsburgh (Oviedo 1-0) at Boston (May 7-10), 4:10 p.m.
Atlanta (Sale 5-4) at Philadelphia (Sánchez 11-5), 6:05 p.m.
St. Louis (McGreevy 5-2) at Cincinnati (Abbott 8-4), 6:40 p.m.
San Diego (Pivetta 13-4) at Minnesota (Abel 2-3), 7:10 p.m.
Baltimore (Rogers 7-2) at San Francisco (TBD), 7:15 p.m.
Chicago Cubs (Assad 0-1) at Colorado (Brown 0-1), 8:10 p.m.
Arizona (Rodriguez 5-8) at L.A. Dodgers (Glasnow 1-2), 9:10 p.m.
Sunday’s Games
St. Louis at Cincinnati, 12:10 p.m.
San Diego at Minnesota, 1:05 p.m.
Pittsburgh at Boston, 1:35 p.m.
Tampa Bay at Washington, 1:35 p.m.
Milwaukee at Toronto, 1:37 p.m.
Miami at N.Y. Mets, 1:40 p.m.
Chicago Cubs at Colorado, 3:10 p.m.
Baltimore at San Francisco, 4:05 p.m.
Arizona at L.A. Dodgers, 4:10 p.m.
Atlanta at Philadelphia, 7:10 p.m.
