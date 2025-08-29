Live Radio
Baseball Glance

The Associated Press

August 29, 2025, 10:04 AM

All Times EDT

East Division

W L Pct GB
Toronto 78 56 .582
Boston 75 60 .556
New York 74 60 .552 4
Tampa Bay 64 69 .481 13½
Baltimore 60 74 .448 18

Central Division

W L Pct GB
Detroit 78 57 .578
Kansas City 69 65 .515
Cleveland 66 66 .500 10½
Minnesota 60 73 .451 17
Chicago 48 86 .358 29½

West Division

W L Pct GB
Houston 74 60 .552
Seattle 72 62 .537 2
Texas 68 67 .504
Athletics 63 72 .467 11½
Los Angeles 62 71 .466 11½

___

East Division

W L Pct GB
Philadelphia 77 57 .575
New York 72 62 .537 5
Miami 63 71 .470 14
Atlanta 61 73 .455 16
Washington 53 80 .398 23½

Central Division

W L Pct GB
Milwaukee 83 52 .615
Chicago 76 58 .567
Cincinnati 68 66 .507 14½
St. Louis 66 69 .489 17
Pittsburgh 59 76 .437 24

West Division

W L Pct GB
Los Angeles 77 57 .575
San Diego 75 59 .560 2
San Francisco 66 68 .493 11
Arizona 66 69 .489 11½
Colorado 38 96 .284 39

___

AMERICAN LEAGUE

Thursday’s Games

Boston 3, Baltimore 2

Houston 4, Colorado 3

N.Y. Yankees 10, Chicago White Sox 4

Friday’s Games

Tampa Bay at Washington, 6:45 p.m.

Milwaukee at Toronto, 7:07 p.m.

Pittsburgh at Boston, 7:10 p.m.

Seattle at Cleveland, 7:10 p.m.

N.Y. Yankees at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

Detroit at Kansas City, 8:10 p.m.

L.A. Angels at Houston, 8:10 p.m.

San Diego at Minnesota, 8:10 p.m.

Texas at Athletics, 10:05 p.m.

Baltimore at San Francisco, 10:15 p.m.

Saturday’s Games

Milwaukee (Priester 11-2) at Toronto (Gausman 8-10), 3:07 p.m.

Tampa Bay (Pepiot 9-10) at Washington (Irvin 8-9), 4:05 p.m.

Pittsburgh (Oviedo 1-0) at Boston (May 7-10), 4:10 p.m.

L.A. Angels (Hendricks 6-9) at Houston (Arrighetti 1-5), 7:10 p.m.

N.Y. Yankees (Schlittler 2-2) at Chicago White Sox (Smith 4-7), 7:10 p.m.

San Diego (Pivetta 13-4) at Minnesota (Abel 2-3), 7:10 p.m.

Baltimore (Rogers 7-2) at San Francisco (TBD), 7:15 p.m.

Detroit (Flaherty 7-13) at Kansas City (Cameron 7-6), 7:15 p.m.

Seattle (Gilbert 4-5) at Cleveland (Williams 8-5), 7:15 p.m.

Texas (Kelly 10-7) at Athletics (TBD), 10:05 p.m.

Sunday’s Games

San Diego at Minnesota, 1:05 p.m.

Pittsburgh at Boston, 1:35 p.m.

Tampa Bay at Washington, 1:35 p.m.

Milwaukee at Toronto, 1:37 p.m.

Seattle at Cleveland, 1:40 p.m.

Detroit at Kansas City, 2:10 p.m.

L.A. Angels at Houston, 2:10 p.m.

N.Y. Yankees at Chicago White Sox, 2:10 p.m.

Baltimore at San Francisco, 4:05 p.m.

Texas at Athletics, 4:05 p.m.

___

NATIONAL LEAGUE

Thursday’s Games

Houston 4, Colorado 3

St. Louis 4, Pittsburgh 1

Arizona 6, Milwaukee 4

San Francisco 4, Chicago Cubs 3

Philadelphia 19, Atlanta 4

Miami 7, N.Y. Mets 4

Friday’s Games

St. Louis at Cincinnati, 6:40 p.m.

Atlanta at Philadelphia, 6:45 p.m.

Tampa Bay at Washington, 6:45 p.m.

Milwaukee at Toronto, 7:07 p.m.

Miami at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Pittsburgh at Boston, 7:10 p.m.

San Diego at Minnesota, 8:10 p.m.

Chicago Cubs at Colorado, 8:40 p.m.

Arizona at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Baltimore at San Francisco, 10:15 p.m.

Saturday’s Games

Milwaukee (Priester 11-2) at Toronto (Gausman 8-10), 3:07 p.m.

Tampa Bay (Pepiot 9-10) at Washington (Irvin 8-9), 4:05 p.m.

Miami (Cabrera 7-7) at N.Y. Mets (Peterson 8-5), 4:10 p.m.

Pittsburgh (Oviedo 1-0) at Boston (May 7-10), 4:10 p.m.

Atlanta (Sale 5-4) at Philadelphia (Sánchez 11-5), 6:05 p.m.

St. Louis (McGreevy 5-2) at Cincinnati (Abbott 8-4), 6:40 p.m.

San Diego (Pivetta 13-4) at Minnesota (Abel 2-3), 7:10 p.m.

Baltimore (Rogers 7-2) at San Francisco (TBD), 7:15 p.m.

Chicago Cubs (Assad 0-1) at Colorado (Brown 0-1), 8:10 p.m.

Arizona (Rodriguez 5-8) at L.A. Dodgers (Glasnow 1-2), 9:10 p.m.

Sunday’s Games

St. Louis at Cincinnati, 12:10 p.m.

San Diego at Minnesota, 1:05 p.m.

Pittsburgh at Boston, 1:35 p.m.

Tampa Bay at Washington, 1:35 p.m.

Milwaukee at Toronto, 1:37 p.m.

Miami at N.Y. Mets, 1:40 p.m.

Chicago Cubs at Colorado, 3:10 p.m.

Baltimore at San Francisco, 4:05 p.m.

Arizona at L.A. Dodgers, 4:10 p.m.

Atlanta at Philadelphia, 7:10 p.m.

