Baseball Glance

The Associated Press

August 22, 2025, 10:06 AM

All Times EDT

East Division

W L Pct GB
Toronto 74 54 .578
New York 69 58 .543
Boston 69 59 .539 5
Tampa Bay 61 67 .477 13
Baltimore 59 68 .465 14½

Central Division

W L Pct GB
Detroit 76 53 .589
Kansas City 66 62 .516
Cleveland 64 62 .508 10½
Minnesota 58 69 .457 17
Chicago 45 82 .354 30

West Division

W L Pct GB
Houston 70 58 .547
Seattle 68 60 .531 2
Texas 63 66 .488
Los Angeles 61 66 .480
Athletics 59 70 .457 11½

___

East Division

W L Pct GB
Philadelphia 74 53 .583
New York 67 60 .528 7
Miami 60 67 .472 14
Atlanta 58 69 .457 16
Washington 52 75 .409 22

Central Division

W L Pct GB
Milwaukee 80 48 .625
Chicago 73 55 .570 7
Cincinnati 67 61 .523 13
St. Louis 64 65 .496 16½
Pittsburgh 54 74 .422 26

West Division

W L Pct GB
Los Angeles 73 55 .570
San Diego 72 56 .563 1
Arizona 62 66 .484 11
San Francisco 61 67 .477 12
Colorado 37 91 .289 36

___

AMERICAN LEAGUE

Thursday’s Games

Athletics 8, Minnesota 3

Kansas City 6, Texas 4

Houston 7, Baltimore 2

St. Louis 7, Tampa Bay 4

Boston 6, N.Y. Yankees 3

Friday’s Games

Boston at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Houston at Baltimore, 7:05 p.m.

Kansas City at Detroit, 7:10 p.m.

Toronto at Miami, 7:10 p.m.

St. Louis at Tampa Bay, 7:35 p.m.

Minnesota at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

Cleveland at Texas, 8:05 p.m.

Chicago Cubs at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Athletics at Seattle, 10:10 p.m.

Saturday’s Games

Boston (Crochet 13-5) at N.Y. Yankees (Warren 7-5), 1:05 p.m.

Toronto (Berríos 9-5) at Miami (Junk 6-2), 4:10 p.m.

Kansas City (Wacha 8-9) at Detroit (Paddack 4-11), 6:10 p.m.

Cleveland (Allen 7-9) at Texas (Leiter 7-7), 7:05 p.m.

Houston (Javier 1-1) at Baltimore (Kremer 9-9), 7:05 p.m.

Minnesota (TBD) at Chicago White Sox (Martin 4-9), 7:10 p.m.

Chicago Cubs (Horton 7-4) at L.A. Angels (TBD), 9:38 p.m.

Athletics (Springs 10-8) at Seattle (Kirby 8-6), 9:40 p.m.

Sunday’s Games

St. Louis at Tampa Bay, 12:10 p.m.

Houston at Baltimore, 1:35 p.m.

Kansas City at Detroit, 1:40 p.m.

Toronto at Miami, 1:40 p.m.

Minnesota at Chicago White Sox, 2:10 p.m.

Cleveland at Texas, 2:35 p.m.

Chicago Cubs at L.A. Angels, 4:07 p.m.

Athletics at Seattle, 4:10 p.m.

Boston at N.Y. Yankees, 7:10 p.m.

___

NATIONAL LEAGUE

Thursday’s Games

Milwaukee 4, Chicago Cubs 1

L.A. Dodgers 9, Colorado 5

Washington 9, N.Y. Mets 3

San Diego 8, San Francisco 4

St. Louis 7, Tampa Bay 4

Friday’s Games

Colorado at Pittsburgh, 6:40 p.m.

Washington at Philadelphia, 6:45 p.m.

Toronto at Miami, 7:10 p.m.

N.Y. Mets at Atlanta, 7:15 p.m.

St. Louis at Tampa Bay, 7:35 p.m.

San Francisco at Milwaukee, 8:10 p.m.

Chicago Cubs at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Cincinnati at Arizona, 9:40 p.m.

L.A. Dodgers at San Diego, 9:40 p.m.

Saturday’s Games

Toronto (Berríos 9-5) at Miami (Junk 6-2), 4:10 p.m.

Washington (Parker 7-13) at Philadelphia (Nola 1-7), 6:05 p.m.

Colorado (Freeland 3-12) at Pittsburgh (Burrows 1-4), 6:40 p.m.

San Francisco (Webb 11-9) at Milwaukee (Peralta 15-5), 7:10 p.m.

N.Y. Mets (Holmes 10-6) at Atlanta (Quantrill 4-10), 7:15 p.m.

Cincinnati (Abbott 8-3) at Arizona (Crismatt 0-0), 8:10 p.m.

L.A. Dodgers (Glasnow 1-1) at San Diego (Cortes 1-2), 8:40 p.m.

Chicago Cubs (Horton 7-4) at L.A. Angels (TBD), 9:38 p.m.

Sunday’s Games

Colorado at Pittsburgh, 12:05 p.m.

St. Louis at Tampa Bay, 12:10 p.m.

N.Y. Mets at Atlanta, 1:35 p.m.

Washington at Philadelphia, 1:35 p.m.

Toronto at Miami, 1:40 p.m.

San Francisco at Milwaukee, 2:10 p.m.

Chicago Cubs at L.A. Angels, 4:07 p.m.

Cincinnati at Arizona, 4:10 p.m.

L.A. Dodgers at San Diego, 4:10 p.m.

