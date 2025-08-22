All Times EDT
East Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Toronto
|74
|54
|.578
|—
|New York
|69
|58
|.543
|4½
|Boston
|69
|59
|.539
|5
|Tampa Bay
|61
|67
|.477
|13
|Baltimore
|59
|68
|.465
|14½
Central Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Detroit
|76
|53
|.589
|—
|Kansas City
|66
|62
|.516
|9½
|Cleveland
|64
|62
|.508
|10½
|Minnesota
|58
|69
|.457
|17
|Chicago
|45
|82
|.354
|30
West Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Houston
|70
|58
|.547
|—
|Seattle
|68
|60
|.531
|2
|Texas
|63
|66
|.488
|7½
|Los Angeles
|61
|66
|.480
|8½
|Athletics
|59
|70
|.457
|11½
___
East Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Philadelphia
|74
|53
|.583
|—
|New York
|67
|60
|.528
|7
|Miami
|60
|67
|.472
|14
|Atlanta
|58
|69
|.457
|16
|Washington
|52
|75
|.409
|22
Central Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Milwaukee
|80
|48
|.625
|—
|Chicago
|73
|55
|.570
|7
|Cincinnati
|67
|61
|.523
|13
|St. Louis
|64
|65
|.496
|16½
|Pittsburgh
|54
|74
|.422
|26
West Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Los Angeles
|73
|55
|.570
|—
|San Diego
|72
|56
|.563
|1
|Arizona
|62
|66
|.484
|11
|San Francisco
|61
|67
|.477
|12
|Colorado
|37
|91
|.289
|36
___
AMERICAN LEAGUE
Thursday’s Games
Athletics 8, Minnesota 3
Kansas City 6, Texas 4
Houston 7, Baltimore 2
St. Louis 7, Tampa Bay 4
Boston 6, N.Y. Yankees 3
Friday’s Games
Boston at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Houston at Baltimore, 7:05 p.m.
Kansas City at Detroit, 7:10 p.m.
Toronto at Miami, 7:10 p.m.
St. Louis at Tampa Bay, 7:35 p.m.
Minnesota at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
Cleveland at Texas, 8:05 p.m.
Chicago Cubs at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Athletics at Seattle, 10:10 p.m.
Saturday’s Games
Boston (Crochet 13-5) at N.Y. Yankees (Warren 7-5), 1:05 p.m.
Toronto (Berríos 9-5) at Miami (Junk 6-2), 4:10 p.m.
Kansas City (Wacha 8-9) at Detroit (Paddack 4-11), 6:10 p.m.
Cleveland (Allen 7-9) at Texas (Leiter 7-7), 7:05 p.m.
Houston (Javier 1-1) at Baltimore (Kremer 9-9), 7:05 p.m.
Minnesota (TBD) at Chicago White Sox (Martin 4-9), 7:10 p.m.
Chicago Cubs (Horton 7-4) at L.A. Angels (TBD), 9:38 p.m.
Athletics (Springs 10-8) at Seattle (Kirby 8-6), 9:40 p.m.
Sunday’s Games
St. Louis at Tampa Bay, 12:10 p.m.
Houston at Baltimore, 1:35 p.m.
Kansas City at Detroit, 1:40 p.m.
Toronto at Miami, 1:40 p.m.
Minnesota at Chicago White Sox, 2:10 p.m.
Cleveland at Texas, 2:35 p.m.
Chicago Cubs at L.A. Angels, 4:07 p.m.
Athletics at Seattle, 4:10 p.m.
Boston at N.Y. Yankees, 7:10 p.m.
___
NATIONAL LEAGUE
Thursday’s Games
Milwaukee 4, Chicago Cubs 1
L.A. Dodgers 9, Colorado 5
Washington 9, N.Y. Mets 3
San Diego 8, San Francisco 4
St. Louis 7, Tampa Bay 4
Friday’s Games
Colorado at Pittsburgh, 6:40 p.m.
Washington at Philadelphia, 6:45 p.m.
Toronto at Miami, 7:10 p.m.
N.Y. Mets at Atlanta, 7:15 p.m.
St. Louis at Tampa Bay, 7:35 p.m.
San Francisco at Milwaukee, 8:10 p.m.
Chicago Cubs at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Cincinnati at Arizona, 9:40 p.m.
L.A. Dodgers at San Diego, 9:40 p.m.
Saturday’s Games
Toronto (Berríos 9-5) at Miami (Junk 6-2), 4:10 p.m.
Washington (Parker 7-13) at Philadelphia (Nola 1-7), 6:05 p.m.
Colorado (Freeland 3-12) at Pittsburgh (Burrows 1-4), 6:40 p.m.
San Francisco (Webb 11-9) at Milwaukee (Peralta 15-5), 7:10 p.m.
N.Y. Mets (Holmes 10-6) at Atlanta (Quantrill 4-10), 7:15 p.m.
Cincinnati (Abbott 8-3) at Arizona (Crismatt 0-0), 8:10 p.m.
L.A. Dodgers (Glasnow 1-1) at San Diego (Cortes 1-2), 8:40 p.m.
Chicago Cubs (Horton 7-4) at L.A. Angels (TBD), 9:38 p.m.
Sunday’s Games
Colorado at Pittsburgh, 12:05 p.m.
St. Louis at Tampa Bay, 12:10 p.m.
N.Y. Mets at Atlanta, 1:35 p.m.
Washington at Philadelphia, 1:35 p.m.
Toronto at Miami, 1:40 p.m.
San Francisco at Milwaukee, 2:10 p.m.
Chicago Cubs at L.A. Angels, 4:07 p.m.
Cincinnati at Arizona, 4:10 p.m.
L.A. Dodgers at San Diego, 4:10 p.m.
