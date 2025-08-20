All Times EDT
Saturday, Aug. 23
No. 17 Kansas St. (0-0) vs. No. 22 Iowa St. (0-0) at Dublin, Noon
Thursday, Aug. 28
No. 25 Boise St. (0-0) at South Florida (0-0), 5:30 p.m.
Friday, Aug. 29
No. 12 Illinois (0-0) vs. W. Illinois (0-0), 7:30 p.m.
Saturday, Aug. 30
No. 1 Texas (0-0) at No. 3 Ohio St. (0-0), Noon
No. 2 Penn St. (0-0) vs. Nevada (0-0), 3:30 p.m.
No. 4 Clemson (0-0) vs. No. 9 LSU (0-0), 7:30 p.m.
No. 5 Georgia (0-0) vs. Marshall (0-0), 3:30 p.m.
No. 7 Oregon (0-0) vs. Montana St. (0-0), 4 p.m.
No. 8 Alabama (0-0) at Florida St. (0-0), 3:30 p.m.
No. 11 Arizona St. (0-0) vs. N. Arizona (0-0), 10 p.m.
No. 14 Michigan (0-0) vs. New Mexico (0-0), 7:30 p.m.
No. 15 Florida (0-0) vs. LIU Brooklyn (0-0), 7 p.m.
No. 16 SMU (0-0) vs. East Texas A&M (0-0), 9 p.m.
No. 17 Kansas St. (0-0) vs. North Dakota (0-0), 7 p.m.
No. 18 Oklahoma (0-0) vs. Illinois St. (0-0), 6 p.m.
No. 19 Texas A&M (0-0) vs. UTSA (0-0), 7 p.m.
No. 20 Indiana (0-0) vs. Old Dominion (0-0), 2:30 p.m.
No. 21 Mississippi (0-0) vs. Georgia St. (0-0), 7:45 p.m.
No. 22 Iowa St. (0-0) vs. South Dakota (0-0), 3:30 p.m.
No. 23 Texas Tech (0-0) vs. Ark.-Pine Bluff (0-0), 7:30 p.m.
No. 24 Tennessee (0-0) vs. Syracuse (0-0) at Atlanta, Noon
Sunday, Aug. 31
No. 6 Notre Dame (0-0) at No. 10 Miami (0-0), 7:30 p.m.
No. 13 South Carolina (0-0) vs. Virginia Tech (0-0) at Atlanta, 3 p.m.
