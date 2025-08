AIG Women’s Open Par Scores

Sunday At Royal Porthcawl GC Bridgend, United Kingdom Purse: $9.5 million Yardage: 6,748; Par: 72 Final Round Miyu Yamashita 68-65-74-70—277…

Sunday

At Royal Porthcawl GC

Bridgend, United Kingdom

Purse: $9.5 million

Yardage: 6,748; Par: 72

Final Round

Miyu Yamashita 68-65-74-70—277 -11 Charley Hull 73-71-66-69—279 -9 Minami Katsu 71-74-65-69—279 -9 A Lim Kim 70-71-67-73—281 -7 Rio Takeda 67-69-74-71—281 -7 Wei-Ling Hsu 71-72-69-70—282 -6 Megan Khang 72-70-68-72—282 -6 Stephanie Kyriacou 74-70-69-71—284 -4 Paula Martin Sampedro 72-74-70-68—284 -4 Lottie Woad 72-70-71-71—284 -4 Andrea Lee 70-72-67-76—285 -3 Mao Saigo 69-76-68-72—285 -3 Pajaree Anannarukarn 71-69-75-71—286 -2 Lauren Coughlin 75-70-70-71—286 -2 Sei Young Kim 71-70-73-72—286 -2 Hyo Joo Kim 72-73-68-73—286 -2 Minjee Lee 70-76-68-72—286 -2 Chiara Tamburlini 71-69-72-74—286 -2 Linn Grant 70-73-72-72—287 -1 Georgia Hall 71-73-68-75—287 -1 Yan Liu 72-70-72-73—287 -1 Mimi Rhodes 69-74-70-74—287 -1 Celine Boutier 72-74-69-73—288 E Esther Henseleit 71-71-72-74—288 E Jin Hee Im 76-70-70-72—288 E Ariya Jutanugarn 72-73-68-75—288 E Morgane Metraux 74-69-71-74—288 E Hae-Ran Ryu 70-74-71-73—288 E Jenny Shin 77-69-67-75—288 E Na Rin An 70-73-72-74—289 +1 Anna Nordqvist 73-70-71-75—289 +1 Jeeno Thitikul 70-73-72-74—289 +1 Ayaka Furue 70-75-70-75—290 +2 Nasa Hataoka 74-68-73-75—290 +2 Alexa Pano 69-77-70-74—290 +2 Lydia Ko 73-73-70-75—291 +3 Nelly Korda 70-72-74-75—291 +3 Sarah Schmelzel 72-71-72-76—291 +3 In Gee Chun 69-76-72-75—292 +4 Casandra Alexander 73-69-76-75—293 +5 Darcey Harry 70-72-74-77—293 +5 Akie Iwai 73-72-75-73—293 +5 Madelene Sagstrom 72-69-76-76—293 +5 Shannon Tan 73-72-78-70—293 +5 Angel Yin 71-72-76-74—293 +5 Diksha Dagar 71-73-73-77—294 +6 Lindy Duncan 70-70-77-77—294 +6 Ilhee Lee 72-73-72-77—294 +6 Brooke Matthews 70-76-72-76—294 +6 Ashleigh Buhai 73-73-71-78—295 +7 Bronte Law 72-73-70-80—295 +7 Mi Hyang Lee 76-70-74-75—295 +7 Stacy Lewis 72-74-78-71—295 +7 Amy Yang 70-76-72-77—295 +7 Manon De Roey 69-76-76-75—296 +8 Kristen Gillman 71-74-72-79—296 +8 Emma Spitz 69-75-75-77—296 +8 Carla Bernat Escuder 72-74-73-78—297 +9 Chisato Iwai 69-76-69-83—297 +9 Mary Liu 73-73-74-77—297 +9 Yuri Yoshida 73-72-73-79—297 +9 Arpichaya Yubol 72-74-73-78—297 +9 Perrine Delacour 73-73-73-80—299 +11 Leona Maguire 72-73-75-79—299 +11 Patty Tavatanakit 71-73-76-79—299 +11 Yani Tseng 72-73-78-76—299 +11 Laura Fuenfstueck 69-71-78-82—300 +12 Grace Kim 71-75-74-80—300 +12 Dasom Ma 74-72-74-83—303 +15 Pauline Roussin 76-69-80-78—303 +15 Jeneath Wong 72-74-77-82—305 +17

