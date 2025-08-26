Live Radio
2026 Seattle Mariners Schedule

The Associated Press

August 26, 2025, 6:14 PM

March 26 Cleveland

March 27 Cleveland

March 28 Cleveland

March 29 Cleveland

March 30 N.Y. Yankees

March 31 N.Y. Yankees

April 1 N.Y. Yankees

April 3 at L.A. Angels

April 4 at L.A. Angels

April 5 at L.A. Angels

April 6 at Texas

April 7 at Texas

April 8 at Texas

April 10 Houston

April 11 Houston

April 12 Houston

April 13 Houston

April 14 at San Diego

April 15 at San Diego

April 16 at San Diego

April 17 Texas

April 18 Texas

April 19 Texas

April 20 Athletics

April 21 Athletics

April 22 Athletics

April 24 at St. Louis

April 25 at St. Louis

April 26 at St. Louis

April 27 at Minnesota

April 28 at Minnesota

April 29 at Minnesota

May 1 Kansas City

May 2 Kansas City

May 3 Kansas City

May 4 Atlanta

May 5 Atlanta

May 6 Atlanta

May 8 at Chicago White Sox

May 9 at Chicago White Sox

May 10 at Chicago White Sox

May 11 at Houston

May 12 at Houston

May 13 at Houston

May 14 at Houston

May 15 San Diego

May 16 San Diego

May 17 San Diego

May 18 Chicago White Sox

May 19 Chicago White Sox

May 20 Chicago White Sox

May 22 at Kansas City

May 23 at Kansas City

May 24 at Kansas City

May 25 at Athletics

May 26 at Athletics

May 27 at Athletics

May 29 Arizona

May 30 Arizona

May 31 Arizona

June 1 N.Y. Mets

June 2 N.Y. Mets

June 3 N.Y. Mets

June 5 at Detroit

June 6 at Detroit

June 7 at Detroit

June 8 at Baltimore

June 9 at Baltimore

June 10 at Baltimore

June 11 at Baltimore

June 12 at Washington

June 13 at Washington

June 14 at Washington

June 16 Baltimore

June 17 Baltimore

June 18 Baltimore

June 20 Boston

June 20 Boston

June 21 Boston

June 23 at Pittsburgh

June 24 at Pittsburgh

June 25 at Pittsburgh

June 26 at Cleveland

June 27 at Cleveland

June 28 at Cleveland

June 29 L.A. Angels

June 30 L.A. Angels

July 2 L.A. Angels

July 3 Toronto

July 4 Toronto

July 5 Toronto

July 7 at Miami

July 8 at Miami

July 9 at Miami

July 10 at Tampa Bay

July 11 at Tampa Bay

July 12 at Tampa Bay

July 17 San Francisco

July 18 San Francisco

July 19 San Francisco

July 20 Cincinnati

July 21 Cincinnati

July 22 Cincinnati

July 24 at Texas

July 25 at Texas

July 26 at Texas

July 27 at Texas

July 28 at L.A. Dodgers

July 29 at L.A. Dodgers

July 30 at L.A. Dodgers

July 31 Minnesota

Aug. 1 Minnesota

Aug. 2 Minnesota

Aug. 4 Detroit

Aug. 5 Detroit

Aug. 6 Detroit

Aug. 7 Tampa Bay

Aug. 8 Tampa Bay

Aug. 9 Tampa Bay

Aug. 11 at N.Y. Yankees

Aug. 12 at N.Y. Yankees

Aug. 13 at N.Y. Yankees

Aug. 14 at Houston

Aug. 15 at Houston

Aug. 16 at Houston

Aug. 18 at Milwaukee

Aug. 19 at Milwaukee

Aug. 20 at Milwaukee

Aug. 21 Chicago Cubs

Aug. 22 Chicago Cubs

Aug. 23 Chicago Cubs

Aug. 24 Philadelphia

Aug. 25 Philadelphia

Aug. 26 Philadelphia

Aug. 28 at Toronto

Aug. 29 at Toronto

Aug. 30 at Toronto

Aug. 31 at Boston

Sept. 1 at Boston

Sept. 2 at Boston

Sept. 3 Athletics

Sept. 4 Athletics

Sept. 5 Athletics

Sept. 6 Athletics

Sept. 8 Texas

Sept. 9 Texas

Sept. 10 Texas

Sept. 11 at Athletics

Sept. 12 at Athletics

Sept. 13 at Athletics

Sept. 14 at L.A. Angels

Sept. 15 at L.A. Angels

Sept. 16 at L.A. Angels

Sept. 18 at Colorado

Sept. 19 at Colorado

Sept. 20 at Colorado

Sept. 22 Houston

Sept. 23 Houston

Sept. 24 L.A. Angels

Sept. 25 L.A. Angels

Sept. 26 L.A. Angels

Sept. 27 L.A. Angels

