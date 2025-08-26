2026 Pittsburgh Pirates Schedule

March 26 at N.Y. Mets
March 28 at N.Y. Mets
March 29 at N.Y. Mets
March 30 at Cincinnati
March 31 at Cincinnati
April 1 at Cincinnati
April 3 Baltimore
April 4 Baltimore
April 5 Baltimore
April 6 San Diego
April 7 San Diego
April 8 San Diego
April 10 at Chicago Cubs
April 11 at Chicago Cubs
April 12 at Chicago Cubs
April 13 Washington
April 14 Washington
April 15 Washington
April 16 Washington
April 17 Tampa Bay
April 18 Tampa Bay
April 19 Tampa Bay
April 21 at Texas
April 22 at Texas
April 23 at Texas
April 24 at Milwaukee
April 25 at Milwaukee
April 26 at Milwaukee
April 27 St. Louis
April 28 St. Louis
April 29 St. Louis
April 30 St. Louis
May 1 Cincinnati
May 2 Cincinnati
May 3 Cincinnati
May 5 at Arizona
May 6 at Arizona
May 7 at Arizona
May 8 at San Francisco
May 9 at San Francisco
May 10 at San Francisco
May 12 Colorado
May 13 Colorado
May 14 Colorado
May 15 Philadelphia
May 16 Philadelphia
May 17 Philadelphia
May 19 at St. Louis
May 20 at St. Louis
May 21 at St. Louis
May 22 at Toronto
May 23 at Toronto
May 24 at Toronto
May 25 Chicago Cubs
May 26 Chicago Cubs
May 27 Chicago Cubs
May 28 Chicago Cubs
May 29 Minnesota
May 30 Minnesota
May 31 Minnesota
June 2 at Houston
June 3 at Houston
June 4 at Houston
June 5 at Atlanta
June 6 at Atlanta
June 7 at Atlanta
June 9 L.A. Dodgers
June 10 L.A. Dodgers
June 11 L.A. Dodgers
June 12 Miami
June 13 Miami
June 14 Miami
June 15 at Athletics
June 16 at Athletics
June 17 at Athletics
June 19 at Colorado
June 20 at Colorado
June 21 at Colorado
June 23 Seattle
June 24 Seattle
June 25 Seattle
June 26 Cincinnati
June 27 Cincinnati
June 28 Cincinnati
June 29 at Philadelphia
June 30 at Philadelphia
July 1 at Philadelphia
July 2 at Philadelphia
July 3 at Washington
July 4 at Washington
July 5 at Washington
July 7 Atlanta
July 8 Atlanta
July 9 Atlanta
July 10 Milwaukee
July 11 Milwaukee
July 12 Milwaukee
July 17 at Cleveland
July 18 at Cleveland
July 19 at Cleveland
July 20 at N.Y. Yankees
July 21 at N.Y. Yankees
July 22 at N.Y. Yankees
July 24 Chicago Cubs
July 25 Chicago Cubs
July 26 Chicago Cubs
July 27 Arizona
July 28 Arizona
July 29 Arizona
July 30 at Cincinnati
July 31 at Cincinnati
Aug. 1 at Cincinnati
Aug. 2 at Cincinnati
Aug. 3 at Milwaukee
Aug. 4 at Milwaukee
Aug. 5 at Milwaukee
Aug. 6 at Milwaukee
Aug. 7 N.Y. Mets
Aug. 8 N.Y. Mets
Aug. 9 N.Y. Mets
Aug. 11 at Miami
Aug. 12 at Miami
Aug. 13 at Miami
Aug. 14 Boston
Aug. 15 Boston
Aug. 16 Boston
Aug. 17 Detroit
Aug. 18 Detroit
Aug. 19 Detroit
Aug. 21 at L.A. Dodgers
Aug. 22 at L.A. Dodgers
Aug. 23 at L.A. Dodgers
Aug. 24 at San Diego
Aug. 25 at San Diego
Aug. 26 at San Diego
Aug. 28 at St. Louis
Aug. 29 at St. Louis
Aug. 30 at St. Louis
Sept. 1 San Francisco
Sept. 2 San Francisco
Sept. 3 San Francisco
Sept. 4 L.A. Angels
Sept. 5 L.A. Angels
Sept. 6 L.A. Angels
Sept. 8 at Chicago White Sox
Sept. 9 at Chicago White Sox
Sept. 10 at Chicago White Sox
Sept. 11 at Chicago Cubs
Sept. 12 at Chicago Cubs
Sept. 13 at Chicago Cubs
Sept. 15 Milwaukee
Sept. 16 Milwaukee
Sept. 17 Milwaukee
Sept. 18 Kansas City
Sept. 19 Kansas City
Sept. 20 Kansas City
Sept. 22 St. Louis
Sept. 23 St. Louis
Sept. 24 St. Louis
Sept. 25 at Detroit
Sept. 26 at Detroit
Sept. 27 at Detroit
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.