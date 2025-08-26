Live Radio
2026 Pittsburgh Pirates Schedule

The Associated Press

August 26, 2025, 6:14 PM

March 26 at N.Y. Mets

March 28 at N.Y. Mets

March 29 at N.Y. Mets

March 30 at Cincinnati

March 31 at Cincinnati

April 1 at Cincinnati

April 3 Baltimore

April 4 Baltimore

April 5 Baltimore

April 6 San Diego

April 7 San Diego

April 8 San Diego

April 10 at Chicago Cubs

April 11 at Chicago Cubs

April 12 at Chicago Cubs

April 13 Washington

April 14 Washington

April 15 Washington

April 16 Washington

April 17 Tampa Bay

April 18 Tampa Bay

April 19 Tampa Bay

April 21 at Texas

April 22 at Texas

April 23 at Texas

April 24 at Milwaukee

April 25 at Milwaukee

April 26 at Milwaukee

April 27 St. Louis

April 28 St. Louis

April 29 St. Louis

April 30 St. Louis

May 1 Cincinnati

May 2 Cincinnati

May 3 Cincinnati

May 5 at Arizona

May 6 at Arizona

May 7 at Arizona

May 8 at San Francisco

May 9 at San Francisco

May 10 at San Francisco

May 12 Colorado

May 13 Colorado

May 14 Colorado

May 15 Philadelphia

May 16 Philadelphia

May 17 Philadelphia

May 19 at St. Louis

May 20 at St. Louis

May 21 at St. Louis

May 22 at Toronto

May 23 at Toronto

May 24 at Toronto

May 25 Chicago Cubs

May 26 Chicago Cubs

May 27 Chicago Cubs

May 28 Chicago Cubs

May 29 Minnesota

May 30 Minnesota

May 31 Minnesota

June 2 at Houston

June 3 at Houston

June 4 at Houston

June 5 at Atlanta

June 6 at Atlanta

June 7 at Atlanta

June 9 L.A. Dodgers

June 10 L.A. Dodgers

June 11 L.A. Dodgers

June 12 Miami

June 13 Miami

June 14 Miami

June 15 at Athletics

June 16 at Athletics

June 17 at Athletics

June 19 at Colorado

June 20 at Colorado

June 21 at Colorado

June 23 Seattle

June 24 Seattle

June 25 Seattle

June 26 Cincinnati

June 27 Cincinnati

June 28 Cincinnati

June 29 at Philadelphia

June 30 at Philadelphia

July 1 at Philadelphia

July 2 at Philadelphia

July 3 at Washington

July 4 at Washington

July 5 at Washington

July 7 Atlanta

July 8 Atlanta

July 9 Atlanta

July 10 Milwaukee

July 11 Milwaukee

July 12 Milwaukee

July 17 at Cleveland

July 18 at Cleveland

July 19 at Cleveland

July 20 at N.Y. Yankees

July 21 at N.Y. Yankees

July 22 at N.Y. Yankees

July 24 Chicago Cubs

July 25 Chicago Cubs

July 26 Chicago Cubs

July 27 Arizona

July 28 Arizona

July 29 Arizona

July 30 at Cincinnati

July 31 at Cincinnati

Aug. 1 at Cincinnati

Aug. 2 at Cincinnati

Aug. 3 at Milwaukee

Aug. 4 at Milwaukee

Aug. 5 at Milwaukee

Aug. 6 at Milwaukee

Aug. 7 N.Y. Mets

Aug. 8 N.Y. Mets

Aug. 9 N.Y. Mets

Aug. 11 at Miami

Aug. 12 at Miami

Aug. 13 at Miami

Aug. 14 Boston

Aug. 15 Boston

Aug. 16 Boston

Aug. 17 Detroit

Aug. 18 Detroit

Aug. 19 Detroit

Aug. 21 at L.A. Dodgers

Aug. 22 at L.A. Dodgers

Aug. 23 at L.A. Dodgers

Aug. 24 at San Diego

Aug. 25 at San Diego

Aug. 26 at San Diego

Aug. 28 at St. Louis

Aug. 29 at St. Louis

Aug. 30 at St. Louis

Sept. 1 San Francisco

Sept. 2 San Francisco

Sept. 3 San Francisco

Sept. 4 L.A. Angels

Sept. 5 L.A. Angels

Sept. 6 L.A. Angels

Sept. 8 at Chicago White Sox

Sept. 9 at Chicago White Sox

Sept. 10 at Chicago White Sox

Sept. 11 at Chicago Cubs

Sept. 12 at Chicago Cubs

Sept. 13 at Chicago Cubs

Sept. 15 Milwaukee

Sept. 16 Milwaukee

Sept. 17 Milwaukee

Sept. 18 Kansas City

Sept. 19 Kansas City

Sept. 20 Kansas City

Sept. 22 St. Louis

Sept. 23 St. Louis

Sept. 24 St. Louis

Sept. 25 at Detroit

Sept. 26 at Detroit

Sept. 27 at Detroit

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

