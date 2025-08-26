2026 Detroit Tigers Schedule

March 26 at San Diego
March 27 at San Diego
March 28 at San Diego
March 30 at Arizona
March 31 at Arizona
April 1 at Arizona
April 3 St. Louis
April 4 St. Louis
April 5 St. Louis
April 6 at Minnesota
April 7 at Minnesota
April 8 at Minnesota
April 9 at Minnesota
April 10 Miami
April 11 Miami
April 12 Miami
April 14 Kansas City
April 15 Kansas City
April 16 Kansas City
April 17 at Boston
April 18 at Boston
April 19 at Boston
April 20 at Boston
April 21 Milwaukee
April 22 Milwaukee
April 23 Milwaukee
April 24 at Cincinnati
April 25 at Cincinnati
April 26 at Cincinnati
April 28 at Atlanta
April 29 at Atlanta
April 30 at Atlanta
May 1 Texas
May 2 Texas
May 3 Texas
May 4 Boston
May 5 Boston
May 6 Boston
May 8 at Kansas City
May 9 at Kansas City
May 10 at Kansas City
May 12 at N.Y. Mets
May 13 at N.Y. Mets
May 14 at N.Y. Mets
May 15 Toronto
May 16 Toronto
May 17 Toronto
May 18 Cleveland
May 19 Cleveland
May 20 Cleveland
May 21 Cleveland
May 22 at Baltimore
May 23 at Baltimore
May 24 at Baltimore
May 26 L.A. Angels
May 27 L.A. Angels
May 28 L.A. Angels
May 29 at Chicago White Sox
May 30 at Chicago White Sox
May 31 at Chicago White Sox
June 1 at Tampa Bay
June 2 at Tampa Bay
June 3 at Tampa Bay
June 5 Seattle
June 6 Seattle
June 7 Seattle
June 9 Minnesota
June 10 Minnesota
June 11 Minnesota
June 12 at Cleveland
June 13 at Cleveland
June 14 at Cleveland
June 15 at Houston
June 16 at Houston
June 17 at Houston
June 19 Chicago White Sox
June 20 Chicago White Sox
June 21 Chicago White Sox
June 22 N.Y. Yankees
June 23 N.Y. Yankees
June 24 N.Y. Yankees
June 25 Houston
June 26 Houston
June 27 Houston
June 28 Houston
June 29 at N.Y. Yankees
June 30 at N.Y. Yankees
July 1 at N.Y. Yankees
July 2 at Texas
July 4 at Texas
July 5 at Texas
July 7 Athletics
July 8 Athletics
July 9 Athletics
July 10 Philadelphia
July 11 Philadelphia
July 12 Philadelphia
July 17 at L.A. Angels
July 18 at L.A. Angels
July 19 at L.A. Angels
July 20 at Chicago Cubs
July 21 at Chicago Cubs
July 22 at Chicago Cubs
July 23 Kansas City
July 24 Kansas City
July 25 Kansas City
July 26 Kansas City
July 27 Baltimore
July 28 Baltimore
July 29 Baltimore
July 31 at Athletics
Aug. 1 at Athletics
Aug. 2 at Athletics
Aug. 4 at Seattle
Aug. 5 at Seattle
Aug. 6 at Seattle
Aug. 7 at San Francisco
Aug. 8 at San Francisco
Aug. 9 at San Francisco
Aug. 11 Cleveland
Aug. 12 Cleveland
Aug. 13 Cleveland
Aug. 14 Chicago White Sox
Aug. 15 Chicago White Sox
Aug. 16 Chicago White Sox
Aug. 17 at Pittsburgh
Aug. 18 at Pittsburgh
Aug. 19 at Pittsburgh
Aug. 21 at Kansas City
Aug. 22 at Kansas City
Aug. 23 at Kansas City
Aug. 24 Tampa Bay
Aug. 25 Tampa Bay
Aug. 26 Tampa Bay
Aug. 28 L.A. Dodgers
Aug. 29 L.A. Dodgers
Aug. 30 L.A. Dodgers
Aug. 31 at Minnesota
Sept. 1 at Minnesota
Sept. 2 at Minnesota
Sept. 4 at Cleveland
Sept. 5 at Cleveland
Sept. 6 at Cleveland
Sept. 7 Minnesota
Sept. 8 Minnesota
Sept. 9 Minnesota
Sept. 11 Colorado
Sept. 12 Colorado
Sept. 13 Colorado
Sept. 14 at Toronto
Sept. 15 at Toronto
Sept. 16 at Toronto
Sept. 17 at Chicago White Sox
Sept. 18 at Chicago White Sox
Sept. 19 at Chicago White Sox
Sept. 20 at Chicago White Sox
Sept. 21 Washington
Sept. 22 Washington
Sept. 23 Washington
Sept. 25 Pittsburgh
Sept. 26 Pittsburgh
Sept. 27 Pittsburgh
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.