2026 Detroit Tigers Schedule

The Associated Press

August 26, 2025, 6:18 PM

March 26 at San Diego

March 27 at San Diego

March 28 at San Diego

March 30 at Arizona

March 31 at Arizona

April 1 at Arizona

April 3 St. Louis

April 4 St. Louis

April 5 St. Louis

April 6 at Minnesota

April 7 at Minnesota

April 8 at Minnesota

April 9 at Minnesota

April 10 Miami

April 11 Miami

April 12 Miami

April 14 Kansas City

April 15 Kansas City

April 16 Kansas City

April 17 at Boston

April 18 at Boston

April 19 at Boston

April 20 at Boston

April 21 Milwaukee

April 22 Milwaukee

April 23 Milwaukee

April 24 at Cincinnati

April 25 at Cincinnati

April 26 at Cincinnati

April 28 at Atlanta

April 29 at Atlanta

April 30 at Atlanta

May 1 Texas

May 2 Texas

May 3 Texas

May 4 Boston

May 5 Boston

May 6 Boston

May 8 at Kansas City

May 9 at Kansas City

May 10 at Kansas City

May 12 at N.Y. Mets

May 13 at N.Y. Mets

May 14 at N.Y. Mets

May 15 Toronto

May 16 Toronto

May 17 Toronto

May 18 Cleveland

May 19 Cleveland

May 20 Cleveland

May 21 Cleveland

May 22 at Baltimore

May 23 at Baltimore

May 24 at Baltimore

May 26 L.A. Angels

May 27 L.A. Angels

May 28 L.A. Angels

May 29 at Chicago White Sox

May 30 at Chicago White Sox

May 31 at Chicago White Sox

June 1 at Tampa Bay

June 2 at Tampa Bay

June 3 at Tampa Bay

June 5 Seattle

June 6 Seattle

June 7 Seattle

June 9 Minnesota

June 10 Minnesota

June 11 Minnesota

June 12 at Cleveland

June 13 at Cleveland

June 14 at Cleveland

June 15 at Houston

June 16 at Houston

June 17 at Houston

June 19 Chicago White Sox

June 20 Chicago White Sox

June 21 Chicago White Sox

June 22 N.Y. Yankees

June 23 N.Y. Yankees

June 24 N.Y. Yankees

June 25 Houston

June 26 Houston

June 27 Houston

June 28 Houston

June 29 at N.Y. Yankees

June 30 at N.Y. Yankees

July 1 at N.Y. Yankees

July 2 at Texas

July 4 at Texas

July 5 at Texas

July 7 Athletics

July 8 Athletics

July 9 Athletics

July 10 Philadelphia

July 11 Philadelphia

July 12 Philadelphia

July 17 at L.A. Angels

July 18 at L.A. Angels

July 19 at L.A. Angels

July 20 at Chicago Cubs

July 21 at Chicago Cubs

July 22 at Chicago Cubs

July 23 Kansas City

July 24 Kansas City

July 25 Kansas City

July 26 Kansas City

July 27 Baltimore

July 28 Baltimore

July 29 Baltimore

July 31 at Athletics

Aug. 1 at Athletics

Aug. 2 at Athletics

Aug. 4 at Seattle

Aug. 5 at Seattle

Aug. 6 at Seattle

Aug. 7 at San Francisco

Aug. 8 at San Francisco

Aug. 9 at San Francisco

Aug. 11 Cleveland

Aug. 12 Cleveland

Aug. 13 Cleveland

Aug. 14 Chicago White Sox

Aug. 15 Chicago White Sox

Aug. 16 Chicago White Sox

Aug. 17 at Pittsburgh

Aug. 18 at Pittsburgh

Aug. 19 at Pittsburgh

Aug. 21 at Kansas City

Aug. 22 at Kansas City

Aug. 23 at Kansas City

Aug. 24 Tampa Bay

Aug. 25 Tampa Bay

Aug. 26 Tampa Bay

Aug. 28 L.A. Dodgers

Aug. 29 L.A. Dodgers

Aug. 30 L.A. Dodgers

Aug. 31 at Minnesota

Sept. 1 at Minnesota

Sept. 2 at Minnesota

Sept. 4 at Cleveland

Sept. 5 at Cleveland

Sept. 6 at Cleveland

Sept. 7 Minnesota

Sept. 8 Minnesota

Sept. 9 Minnesota

Sept. 11 Colorado

Sept. 12 Colorado

Sept. 13 Colorado

Sept. 14 at Toronto

Sept. 15 at Toronto

Sept. 16 at Toronto

Sept. 17 at Chicago White Sox

Sept. 18 at Chicago White Sox

Sept. 19 at Chicago White Sox

Sept. 20 at Chicago White Sox

Sept. 21 Washington

Sept. 22 Washington

Sept. 23 Washington

Sept. 25 Pittsburgh

Sept. 26 Pittsburgh

Sept. 27 Pittsburgh

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

