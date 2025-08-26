Live Radio
2026 Colorado Rockies Schedule

The Associated Press

August 26, 2025, 6:20 PM

March 26 at Miami

March 28 at Miami

March 29 at Miami

March 30 at Toronto

March 31 at Toronto

April 1 at Toronto

April 3 Philadelphia

April 4 Philadelphia

April 5 Philadelphia

April 6 Houston

April 7 Houston

April 8 Houston

April 9 at San Diego

April 10 at San Diego

April 11 at San Diego

April 12 at San Diego

April 14 at Houston

April 15 at Houston

April 16 at Houston

April 17 L.A. Dodgers

April 18 L.A. Dodgers

April 19 L.A. Dodgers

April 20 L.A. Dodgers

April 21 San Diego

April 22 San Diego

April 23 San Diego

April 24 at N.Y. Mets

April 25 at N.Y. Mets

April 26 at N.Y. Mets

April 28 at Cincinnati

April 29 at Cincinnati

April 30 at Cincinnati

May 1 Atlanta

May 2 Atlanta

May 3 Atlanta

May 4 N.Y. Mets

May 5 N.Y. Mets

May 6 N.Y. Mets

May 8 at Philadelphia

May 9 at Philadelphia

May 10 at Philadelphia

May 12 at Pittsburgh

May 13 at Pittsburgh

May 14 at Pittsburgh

May 15 Arizona

May 16 Arizona

May 17 Arizona

May 18 Texas

May 19 Texas

May 20 Texas

May 21 at Arizona

May 22 at Arizona

May 23 at Arizona

May 24 at Arizona

May 25 at L.A. Dodgers

May 26 at L.A. Dodgers

May 27 at L.A. Dodgers

May 29 San Francisco

May 30 San Francisco

May 31 San Francisco

June 1 at L.A. Angels

June 2 at L.A. Angels

June 3 at L.A. Angels

June 5 Milwaukee

June 6 Milwaukee

June 7 Milwaukee

June 9 Chicago Cubs

June 10 Chicago Cubs

June 11 Chicago Cubs

June 12 at Athletics

June 13 at Athletics

June 14 at Athletics

June 15 at Chicago Cubs

June 16 at Chicago Cubs

June 17 at Chicago Cubs

June 19 Pittsburgh

June 20 Pittsburgh

June 21 Pittsburgh

June 22 Boston

June 23 Boston

June 24 Boston

June 26 at Minnesota

June 27 at Minnesota

June 28 at Minnesota

June 29 Miami

June 30 Miami

July 1 Miami

July 2 Miami

July 3 San Francisco

July 4 San Francisco

July 5 San Francisco

July 6 at L.A. Dodgers

July 7 at L.A. Dodgers

July 8 at L.A. Dodgers

July 9 at San Francisco

July 10 at San Francisco

July 11 at San Francisco

July 12 at San Francisco

July 17 Cincinnati

July 18 Cincinnati

July 19 Cincinnati

July 20 Washington

July 21 Washington

July 22 Washington

July 24 at Milwaukee

July 25 at Milwaukee

July 26 at Milwaukee

July 28 at San Diego

July 29 at San Diego

July 31 Kansas City

Aug. 1 Kansas City

Aug. 2 Kansas City

Aug. 3 Tampa Bay

Aug. 4 Tampa Bay

Aug. 5 Tampa Bay

Aug. 7 at St. Louis

Aug. 8 at St. Louis

Aug. 9 at St. Louis

Aug. 10 at Arizona

Aug. 11 at Arizona

Aug. 12 at Arizona

Aug. 14 at San Francisco

Aug. 15 at San Francisco

Aug. 16 at San Francisco

Aug. 17 L.A. Dodgers

Aug. 18 L.A. Dodgers

Aug. 19 L.A. Dodgers

Aug. 21 Cleveland

Aug. 22 Cleveland

Aug. 23 Cleveland

Aug. 24 at Washington

Aug. 25 at Washington

Aug. 26 at Washington

Aug. 27 at Washington

Aug. 28 at Atlanta

Aug. 29 at Atlanta

Aug. 30 at Atlanta

Aug. 31 Baltimore

Sept. 1 Baltimore

Sept. 2 Baltimore

Sept. 4 St. Louis

Sept. 5 St. Louis

Sept. 6 St. Louis

Sept. 8 at N.Y. Yankees

Sept. 9 at N.Y. Yankees

Sept. 10 at N.Y. Yankees

Sept. 11 at Detroit

Sept. 12 at Detroit

Sept. 13 at Detroit

Sept. 14 San Diego

Sept. 15 San Diego

Sept. 16 San Diego

Sept. 17 San Diego

Sept. 18 Seattle

Sept. 19 Seattle

Sept. 20 Seattle

Sept. 22 Arizona

Sept. 23 Arizona

Sept. 24 Arizona

Sept. 25 at Chicago White Sox

Sept. 26 at Chicago White Sox

Sept. 27 at Chicago White Sox

