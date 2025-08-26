Live Radio
2026 Cincinnati Reds Schedule

August 26, 2025, 6:20 PM

March 26 Boston

March 28 Boston

March 29 Boston

March 30 Pittsburgh

March 31 Pittsburgh

April 1 Pittsburgh

April 3 at Texas

April 4 at Texas

April 5 at Texas

April 6 at Miami

April 7 at Miami

April 8 at Miami

April 9 at Miami

April 10 L.A. Angels

April 11 L.A. Angels

April 12 L.A. Angels

April 14 San Francisco

April 15 San Francisco

April 16 San Francisco

April 17 at Minnesota

April 18 at Minnesota

April 19 at Minnesota

April 20 at Tampa Bay

April 21 at Tampa Bay

April 22 at Tampa Bay

April 24 Detroit

April 25 Detroit

April 26 Detroit

April 28 Colorado

April 29 Colorado

April 30 Colorado

May 1 at Pittsburgh

May 2 at Pittsburgh

May 3 at Pittsburgh

May 4 at Chicago Cubs

May 5 at Chicago Cubs

May 6 at Chicago Cubs

May 7 at Chicago Cubs

May 8 Houston

May 9 Houston

May 10 Houston

May 12 Washington

May 13 Washington

May 14 Washington

May 15 at Cleveland

May 16 at Cleveland

May 17 at Cleveland

May 18 at Philadelphia

May 19 at Philadelphia

May 20 at Philadelphia

May 22 St. Louis

May 23 St. Louis

May 24 St. Louis

May 25 at N.Y. Mets

May 26 at N.Y. Mets

May 27 at N.Y. Mets

May 29 Atlanta

May 30 Atlanta

May 31 Atlanta

June 1 Kansas City

June 2 Kansas City

June 3 Kansas City

June 5 at St. Louis

June 6 at St. Louis

June 7 at St. Louis

June 8 at San Diego

June 9 at San Diego

June 10 at San Diego

June 12 Arizona

June 13 Arizona

June 14 Arizona

June 15 N.Y. Mets

June 16 N.Y. Mets

June 17 N.Y. Mets

June 19 at N.Y. Yankees

June 20 at N.Y. Yankees

June 21 at N.Y. Yankees

June 22 Milwaukee

June 23 Milwaukee

June 24 Milwaukee

June 26 at Pittsburgh

June 27 at Pittsburgh

June 28 at Pittsburgh

June 29 at Milwaukee

June 30 at Milwaukee

July 1 at Milwaukee

July 2 at Milwaukee

July 3 Baltimore

July 4 Baltimore

July 5 Baltimore

July 7 Philadelphia

July 8 Philadelphia

July 9 Philadelphia

July 10 Chicago Cubs

July 11 Chicago Cubs

July 12 Chicago Cubs

July 17 at Colorado

July 18 at Colorado

July 19 at Colorado

July 20 at Seattle

July 21 at Seattle

July 22 at Seattle

July 24 at St. Louis

July 25 at St. Louis

July 26 at St. Louis

July 27 Cleveland

July 28 Cleveland

July 29 Cleveland

July 30 Pittsburgh

July 31 Pittsburgh

Aug. 1 Pittsburgh

Aug. 2 Pittsburgh

Aug. 4 Athletics

Aug. 5 Athletics

Aug. 6 Athletics

Aug. 7 at Washington

Aug. 8 at Washington

Aug. 9 at Washington

Aug. 11 at Chicago White Sox

Aug. 12 at Chicago White Sox

Aug. 13 at Chicago White Sox

Aug. 14 Miami

Aug. 15 Miami

Aug. 16 Miami

Aug. 17 St. Louis

Aug. 18 St. Louis

Aug. 19 St. Louis

Aug. 20 St. Louis

Aug. 21 at Arizona

Aug. 22 at Arizona

Aug. 23 at Arizona

Aug. 24 at San Francisco

Aug. 25 at San Francisco

Aug. 26 at San Francisco

Aug. 28 at Chicago Cubs

Aug. 29 at Chicago Cubs

Aug. 30 at Chicago Cubs

Aug. 31 San Diego

Sept. 1 San Diego

Sept. 2 San Diego

Sept. 4 Milwaukee

Sept. 5 Milwaukee

Sept. 6 Milwaukee

Sept. 7 at L.A. Dodgers

Sept. 8 at L.A. Dodgers

Sept. 9 at L.A. Dodgers

Sept. 11 at Milwaukee

Sept. 12 at Milwaukee

Sept. 13 at Milwaukee

Sept. 14 L.A. Dodgers

Sept. 15 L.A. Dodgers

Sept. 16 L.A. Dodgers

Sept. 17 L.A. Dodgers

Sept. 18 Chicago Cubs

Sept. 19 Chicago Cubs

Sept. 20 Chicago Cubs

Sept. 22 at Atlanta

Sept. 23 at Atlanta

Sept. 24 at Atlanta

Sept. 25 at Toronto

Sept. 26 at Toronto

Sept. 27 at Toronto

