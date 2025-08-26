Live Radio
2026 Chicago Cubs Schedule

The Associated Press

August 26, 2025, 6:24 PM

March 26 Washington

March 28 Washington

March 29 Washington

March 30 L.A. Angels

March 31 L.A. Angels

April 1 L.A. Angels

April 3 at Cleveland

April 4 at Cleveland

April 5 at Cleveland

April 6 at Tampa Bay

April 7 at Tampa Bay

April 8 at Tampa Bay

April 10 Pittsburgh

April 11 Pittsburgh

April 12 Pittsburgh

April 13 at Philadelphia

April 14 at Philadelphia

April 15 at Philadelphia

April 17 N.Y. Mets

April 18 N.Y. Mets

April 19 N.Y. Mets

April 20 Philadelphia

April 21 Philadelphia

April 22 Philadelphia

April 23 Philadelphia

April 24 at L.A. Dodgers

April 25 at L.A. Dodgers

April 26 at L.A. Dodgers

April 27 at San Diego

April 28 at San Diego

April 29 at San Diego

May 1 Arizona

May 2 Arizona

May 3 Arizona

May 4 Cincinnati

May 5 Cincinnati

May 6 Cincinnati

May 7 Cincinnati

May 8 at Texas

May 9 at Texas

May 10 at Texas

May 12 at Atlanta

May 13 at Atlanta

May 14 at Atlanta

May 15 at Chicago White Sox

May 16 at Chicago White Sox

May 17 at Chicago White Sox

May 18 Milwaukee

May 19 Milwaukee

May 20 Milwaukee

May 22 Houston

May 23 Houston

May 24 Houston

May 25 at Pittsburgh

May 26 at Pittsburgh

May 27 at Pittsburgh

May 28 at Pittsburgh

May 29 at St. Louis

May 30 at St. Louis

May 31 at St. Louis

June 2 Athletics

June 3 Athletics

June 4 Athletics

June 5 San Francisco

June 6 San Francisco

June 7 San Francisco

June 9 at Colorado

June 10 at Colorado

June 11 at Colorado

June 12 at San Francisco

June 13 at San Francisco

June 14 at San Francisco

June 15 Colorado

June 16 Colorado

June 17 Colorado

June 19 Toronto

June 20 Toronto

June 21 Toronto

June 22 at N.Y. Mets

June 23 at N.Y. Mets

June 24 at N.Y. Mets

June 25 at N.Y. Mets

June 26 at Milwaukee

June 27 at Milwaukee

June 28 at Milwaukee

June 29 San Diego

June 30 San Diego

July 1 San Diego

July 3 St. Louis

July 4 St. Louis

July 5 St. Louis

July 7 at Baltimore

July 8 at Baltimore

July 9 at Baltimore

July 10 at Cincinnati

July 11 at Cincinnati

July 12 at Cincinnati

July 17 Minnesota

July 18 Minnesota

July 19 Minnesota

July 20 Detroit

July 21 Detroit

July 22 Detroit

July 24 at Pittsburgh

July 25 at Pittsburgh

July 26 at Pittsburgh

July 27 at St. Louis

July 28 at St. Louis

July 29 at St. Louis

July 30 at St. Louis

July 31 N.Y. Yankees

Aug. 1 N.Y. Yankees

Aug. 2 N.Y. Yankees

Aug. 3 L.A. Dodgers

Aug. 4 L.A. Dodgers

Aug. 5 L.A. Dodgers

Aug. 7 at Kansas City

Aug. 8 at Kansas City

Aug. 9 at Kansas City

Aug. 11 at Washington

Aug. 12 at Washington

Aug. 13 at Washington

Aug. 14 St. Louis

Aug. 15 St. Louis

Aug. 16 St. Louis

Aug. 17 Chicago White Sox

Aug. 18 Chicago White Sox

Aug. 19 Chicago White Sox

Aug. 21 at Seattle

Aug. 22 at Seattle

Aug. 23 at Seattle

Aug. 24 at Arizona

Aug. 25 at Arizona

Aug. 26 at Arizona

Aug. 28 Cincinnati

Aug. 29 Cincinnati

Aug. 30 Cincinnati

Aug. 31 Milwaukee

Sept. 1 Milwaukee

Sept. 2 Milwaukee

Sept. 3 Milwaukee

Sept. 4 at Miami

Sept. 5 at Miami

Sept. 6 at Miami

Sept. 7 at Milwaukee

Sept. 8 at Milwaukee

Sept. 9 at Milwaukee

Sept. 11 Pittsburgh

Sept. 12 Pittsburgh

Sept. 13 Pittsburgh

Sept. 14 Atlanta

Sept. 15 Atlanta

Sept. 16 Atlanta

Sept. 18 at Cincinnati

Sept. 19 at Cincinnati

Sept. 20 at Cincinnati

Sept. 22 Miami

Sept. 23 Miami

Sept. 24 Miami

Sept. 25 at Boston

Sept. 26 at Boston

Sept. 27 at Boston

