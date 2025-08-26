2026 Chicago Cubs Schedule

March 26 Washington
March 28 Washington
March 29 Washington
March 30 L.A. Angels
March 31 L.A. Angels
April 1 L.A. Angels
April 3 at Cleveland
April 4 at Cleveland
April 5 at Cleveland
April 6 at Tampa Bay
April 7 at Tampa Bay
April 8 at Tampa Bay
April 10 Pittsburgh
April 11 Pittsburgh
April 12 Pittsburgh
April 13 at Philadelphia
April 14 at Philadelphia
April 15 at Philadelphia
April 17 N.Y. Mets
April 18 N.Y. Mets
April 19 N.Y. Mets
April 20 Philadelphia
April 21 Philadelphia
April 22 Philadelphia
April 23 Philadelphia
April 24 at L.A. Dodgers
April 25 at L.A. Dodgers
April 26 at L.A. Dodgers
April 27 at San Diego
April 28 at San Diego
April 29 at San Diego
May 1 Arizona
May 2 Arizona
May 3 Arizona
May 4 Cincinnati
May 5 Cincinnati
May 6 Cincinnati
May 7 Cincinnati
May 8 at Texas
May 9 at Texas
May 10 at Texas
May 12 at Atlanta
May 13 at Atlanta
May 14 at Atlanta
May 15 at Chicago White Sox
May 16 at Chicago White Sox
May 17 at Chicago White Sox
May 18 Milwaukee
May 19 Milwaukee
May 20 Milwaukee
May 22 Houston
May 23 Houston
May 24 Houston
May 25 at Pittsburgh
May 26 at Pittsburgh
May 27 at Pittsburgh
May 28 at Pittsburgh
May 29 at St. Louis
May 30 at St. Louis
May 31 at St. Louis
June 2 Athletics
June 3 Athletics
June 4 Athletics
June 5 San Francisco
June 6 San Francisco
June 7 San Francisco
June 9 at Colorado
June 10 at Colorado
June 11 at Colorado
June 12 at San Francisco
June 13 at San Francisco
June 14 at San Francisco
June 15 Colorado
June 16 Colorado
June 17 Colorado
June 19 Toronto
June 20 Toronto
June 21 Toronto
June 22 at N.Y. Mets
June 23 at N.Y. Mets
June 24 at N.Y. Mets
June 25 at N.Y. Mets
June 26 at Milwaukee
June 27 at Milwaukee
June 28 at Milwaukee
June 29 San Diego
June 30 San Diego
July 1 San Diego
July 3 St. Louis
July 4 St. Louis
July 5 St. Louis
July 7 at Baltimore
July 8 at Baltimore
July 9 at Baltimore
July 10 at Cincinnati
July 11 at Cincinnati
July 12 at Cincinnati
July 17 Minnesota
July 18 Minnesota
July 19 Minnesota
July 20 Detroit
July 21 Detroit
July 22 Detroit
July 24 at Pittsburgh
July 25 at Pittsburgh
July 26 at Pittsburgh
July 27 at St. Louis
July 28 at St. Louis
July 29 at St. Louis
July 30 at St. Louis
July 31 N.Y. Yankees
Aug. 1 N.Y. Yankees
Aug. 2 N.Y. Yankees
Aug. 3 L.A. Dodgers
Aug. 4 L.A. Dodgers
Aug. 5 L.A. Dodgers
Aug. 7 at Kansas City
Aug. 8 at Kansas City
Aug. 9 at Kansas City
Aug. 11 at Washington
Aug. 12 at Washington
Aug. 13 at Washington
Aug. 14 St. Louis
Aug. 15 St. Louis
Aug. 16 St. Louis
Aug. 17 Chicago White Sox
Aug. 18 Chicago White Sox
Aug. 19 Chicago White Sox
Aug. 21 at Seattle
Aug. 22 at Seattle
Aug. 23 at Seattle
Aug. 24 at Arizona
Aug. 25 at Arizona
Aug. 26 at Arizona
Aug. 28 Cincinnati
Aug. 29 Cincinnati
Aug. 30 Cincinnati
Aug. 31 Milwaukee
Sept. 1 Milwaukee
Sept. 2 Milwaukee
Sept. 3 Milwaukee
Sept. 4 at Miami
Sept. 5 at Miami
Sept. 6 at Miami
Sept. 7 at Milwaukee
Sept. 8 at Milwaukee
Sept. 9 at Milwaukee
Sept. 11 Pittsburgh
Sept. 12 Pittsburgh
Sept. 13 Pittsburgh
Sept. 14 Atlanta
Sept. 15 Atlanta
Sept. 16 Atlanta
Sept. 18 at Cincinnati
Sept. 19 at Cincinnati
Sept. 20 at Cincinnati
Sept. 22 Miami
Sept. 23 Miami
Sept. 24 Miami
Sept. 25 at Boston
Sept. 26 at Boston
Sept. 27 at Boston
