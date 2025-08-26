Live Radio
2026 Athletics Schedule

The Associated Press

August 26, 2025, 6:20 PM

March 26 at Toronto

March 28 at Toronto

March 29 at Toronto

March 30 at Atlanta

March 31 at Atlanta

April 1 at Atlanta

April 3 Houston

April 4 Houston

April 5 Houston

April 7 at N.Y. Yankees

April 8 at N.Y. Yankees

April 9 at N.Y. Yankees

April 10 at N.Y. Mets

April 11 at N.Y. Mets

April 12 at N.Y. Mets

April 13 Texas

April 14 Texas

April 15 Texas

April 16 Texas

April 17 Chicago White Sox

April 18 Chicago White Sox

April 19 Chicago White Sox

April 20 at Seattle

April 21 at Seattle

April 22 at Seattle

April 24 at Texas

April 25 at Texas

April 26 at Texas

April 28 Kansas City

April 29 Kansas City

April 30 Kansas City

May 1 Cleveland

May 2 Cleveland

May 3 Cleveland

May 5 at Philadelphia

May 6 at Philadelphia

May 7 at Philadelphia

May 8 at Baltimore

May 9 at Baltimore

May 10 at Baltimore

May 12 St. Louis

May 13 St. Louis

May 14 St. Louis

May 15 San Francisco

May 16 San Francisco

May 17 San Francisco

May 18 at L.A. Angels

May 19 at L.A. Angels

May 20 at L.A. Angels

May 21 at L.A. Angels

May 22 at San Diego

May 23 at San Diego

May 24 at San Diego

May 25 Seattle

May 26 Seattle

May 27 Seattle

May 29 N.Y. Yankees

May 30 N.Y. Yankees

May 31 N.Y. Yankees

June 2 at Chicago Cubs

June 3 at Chicago Cubs

June 4 at Chicago Cubs

June 5 at Houston

June 6 at Houston

June 7 at Houston

June 8 Milwaukee

June 9 Milwaukee

June 10 Milwaukee

June 12 Colorado

June 13 Colorado

June 14 Colorado

June 15 Pittsburgh

June 16 Pittsburgh

June 17 Pittsburgh

June 18 L.A. Angels

June 19 L.A. Angels

June 20 L.A. Angels

June 21 L.A. Angels

June 23 at San Francisco

June 24 at San Francisco

June 25 at San Francisco

June 26 at L.A. Angels

June 27 at L.A. Angels

June 28 at L.A. Angels

June 29 L.A. Dodgers

June 30 L.A. Dodgers

July 1 L.A. Dodgers

July 3 Miami

July 4 Miami

July 5 Miami

July 7 at Detroit

July 8 at Detroit

July 9 at Detroit

July 10 at Chicago White Sox

July 11 at Chicago White Sox

July 12 at Chicago White Sox

July 17 Washington

July 18 Washington

July 19 Washington

July 20 at Arizona

July 21 at Arizona

July 22 at Arizona

July 24 at Minnesota

July 25 at Minnesota

July 26 at Minnesota

July 27 Boston

July 28 Boston

July 29 Boston

July 30 Boston

July 31 Detroit

Aug. 1 Detroit

Aug. 2 Detroit

Aug. 4 at Cincinnati

Aug. 5 at Cincinnati

Aug. 6 at Cincinnati

Aug. 7 at Boston

Aug. 8 at Boston

Aug. 9 at Boston

Aug. 10 Tampa Bay

Aug. 11 Tampa Bay

Aug. 12 Tampa Bay

Aug. 14 Texas

Aug. 15 Texas

Aug. 16 Texas

Aug. 17 at Kansas City

Aug. 18 at Kansas City

Aug. 19 at Kansas City

Aug. 20 at Kansas City

Aug. 21 at Houston

Aug. 22 at Houston

Aug. 23 at Houston

Aug. 24 Minnesota

Aug. 25 Minnesota

Aug. 26 Minnesota

Aug. 28 Baltimore

Aug. 29 Baltimore

Aug. 30 Baltimore

Aug. 31 at Texas

Sept. 1 at Texas

Sept. 2 at Texas

Sept. 3 at Seattle

Sept. 4 at Seattle

Sept. 5 at Seattle

Sept. 6 at Seattle

Sept. 7 Toronto

Sept. 8 Toronto

Sept. 9 Toronto

Sept. 11 Seattle

Sept. 12 Seattle

Sept. 13 Seattle

Sept. 15 at Tampa Bay

Sept. 16 at Tampa Bay

Sept. 17 at Tampa Bay

Sept. 18 at Cleveland

Sept. 19 at Cleveland

Sept. 20 at Cleveland

Sept. 22 L.A. Angels

Sept. 23 L.A. Angels

Sept. 24 Houston

Sept. 25 Houston

Sept. 26 Houston

Sept. 27 Houston

