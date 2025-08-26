2026 Athletics Schedule

March 26 at Toronto
March 28 at Toronto
March 29 at Toronto
March 30 at Atlanta
March 31 at Atlanta
April 1 at Atlanta
April 3 Houston
April 4 Houston
April 5 Houston
April 7 at N.Y. Yankees
April 8 at N.Y. Yankees
April 9 at N.Y. Yankees
April 10 at N.Y. Mets
April 11 at N.Y. Mets
April 12 at N.Y. Mets
April 13 Texas
April 14 Texas
April 15 Texas
April 16 Texas
April 17 Chicago White Sox
April 18 Chicago White Sox
April 19 Chicago White Sox
April 20 at Seattle
April 21 at Seattle
April 22 at Seattle
April 24 at Texas
April 25 at Texas
April 26 at Texas
April 28 Kansas City
April 29 Kansas City
April 30 Kansas City
May 1 Cleveland
May 2 Cleveland
May 3 Cleveland
May 5 at Philadelphia
May 6 at Philadelphia
May 7 at Philadelphia
May 8 at Baltimore
May 9 at Baltimore
May 10 at Baltimore
May 12 St. Louis
May 13 St. Louis
May 14 St. Louis
May 15 San Francisco
May 16 San Francisco
May 17 San Francisco
May 18 at L.A. Angels
May 19 at L.A. Angels
May 20 at L.A. Angels
May 21 at L.A. Angels
May 22 at San Diego
May 23 at San Diego
May 24 at San Diego
May 25 Seattle
May 26 Seattle
May 27 Seattle
May 29 N.Y. Yankees
May 30 N.Y. Yankees
May 31 N.Y. Yankees
June 2 at Chicago Cubs
June 3 at Chicago Cubs
June 4 at Chicago Cubs
June 5 at Houston
June 6 at Houston
June 7 at Houston
June 8 Milwaukee
June 9 Milwaukee
June 10 Milwaukee
June 12 Colorado
June 13 Colorado
June 14 Colorado
June 15 Pittsburgh
June 16 Pittsburgh
June 17 Pittsburgh
June 18 L.A. Angels
June 19 L.A. Angels
June 20 L.A. Angels
June 21 L.A. Angels
June 23 at San Francisco
June 24 at San Francisco
June 25 at San Francisco
June 26 at L.A. Angels
June 27 at L.A. Angels
June 28 at L.A. Angels
June 29 L.A. Dodgers
June 30 L.A. Dodgers
July 1 L.A. Dodgers
July 3 Miami
July 4 Miami
July 5 Miami
July 7 at Detroit
July 8 at Detroit
July 9 at Detroit
July 10 at Chicago White Sox
July 11 at Chicago White Sox
July 12 at Chicago White Sox
July 17 Washington
July 18 Washington
July 19 Washington
July 20 at Arizona
July 21 at Arizona
July 22 at Arizona
July 24 at Minnesota
July 25 at Minnesota
July 26 at Minnesota
July 27 Boston
July 28 Boston
July 29 Boston
July 30 Boston
July 31 Detroit
Aug. 1 Detroit
Aug. 2 Detroit
Aug. 4 at Cincinnati
Aug. 5 at Cincinnati
Aug. 6 at Cincinnati
Aug. 7 at Boston
Aug. 8 at Boston
Aug. 9 at Boston
Aug. 10 Tampa Bay
Aug. 11 Tampa Bay
Aug. 12 Tampa Bay
Aug. 14 Texas
Aug. 15 Texas
Aug. 16 Texas
Aug. 17 at Kansas City
Aug. 18 at Kansas City
Aug. 19 at Kansas City
Aug. 20 at Kansas City
Aug. 21 at Houston
Aug. 22 at Houston
Aug. 23 at Houston
Aug. 24 Minnesota
Aug. 25 Minnesota
Aug. 26 Minnesota
Aug. 28 Baltimore
Aug. 29 Baltimore
Aug. 30 Baltimore
Aug. 31 at Texas
Sept. 1 at Texas
Sept. 2 at Texas
Sept. 3 at Seattle
Sept. 4 at Seattle
Sept. 5 at Seattle
Sept. 6 at Seattle
Sept. 7 Toronto
Sept. 8 Toronto
Sept. 9 Toronto
Sept. 11 Seattle
Sept. 12 Seattle
Sept. 13 Seattle
Sept. 15 at Tampa Bay
Sept. 16 at Tampa Bay
Sept. 17 at Tampa Bay
Sept. 18 at Cleveland
Sept. 19 at Cleveland
Sept. 20 at Cleveland
Sept. 22 L.A. Angels
Sept. 23 L.A. Angels
Sept. 24 Houston
Sept. 25 Houston
Sept. 26 Houston
Sept. 27 Houston
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.