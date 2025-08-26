Live Radio
2026 Arizona Diamondbacks Schedule

The Associated Press

August 26, 2025, 6:11 PM

March 26 at L.A. Dodgers

March 27 at L.A. Dodgers

March 28 at L.A. Dodgers

March 30 Detroit

March 31 Detroit

April 1 Detroit

April 2 Atlanta

April 3 Atlanta

April 4 Atlanta

April 5 Atlanta

April 7 at N.Y. Mets

April 8 at N.Y. Mets

April 9 at N.Y. Mets

April 10 at Philadelphia

April 11 at Philadelphia

April 12 at Philadelphia

April 13 at Baltimore

April 14 at Baltimore

April 15 at Baltimore

April 17 Toronto

April 18 Toronto

April 19 Toronto

April 21 Chicago White Sox

April 22 Chicago White Sox

April 23 Chicago White Sox

April 25 San Diego

April 26 San Diego

April 28 at Milwaukee

April 29 at Milwaukee

April 30 at Milwaukee

May 1 at Chicago Cubs

May 2 at Chicago Cubs

May 3 at Chicago Cubs

May 5 Pittsburgh

May 6 Pittsburgh

May 7 Pittsburgh

May 8 N.Y. Mets

May 9 N.Y. Mets

May 10 N.Y. Mets

May 11 at Texas

May 12 at Texas

May 13 at Texas

May 15 at Colorado

May 16 at Colorado

May 17 at Colorado

May 18 San Francisco

May 19 San Francisco

May 20 San Francisco

May 21 Colorado

May 22 Colorado

May 23 Colorado

May 24 Colorado

May 25 at San Francisco

May 26 at San Francisco

May 27 at San Francisco

May 29 at Seattle

May 30 at Seattle

May 31 at Seattle

June 1 L.A. Dodgers

June 2 L.A. Dodgers

June 3 L.A. Dodgers

June 4 L.A. Dodgers

June 5 Washington

June 6 Washington

June 7 Washington

June 9 at Miami

June 10 at Miami

June 11 at Miami

June 12 at Cincinnati

June 13 at Cincinnati

June 14 at Cincinnati

June 15 L.A. Angels

June 16 L.A. Angels

June 17 L.A. Angels

June 19 Minnesota

June 20 Minnesota

June 21 Minnesota

June 22 at St. Louis

June 23 at St. Louis

June 24 at St. Louis

June 25 at St. Louis

June 26 at Tampa Bay

June 27 at Tampa Bay

June 28 at Tampa Bay

June 29 San Francisco

June 30 San Francisco

July 1 San Francisco

July 3 Milwaukee

July 4 Milwaukee

July 5 Milwaukee

July 6 at San Diego

July 7 at San Diego

July 8 at San Diego

July 9 at San Diego

July 10 at L.A. Dodgers

July 11 at L.A. Dodgers

July 12 at L.A. Dodgers

July 17 St. Louis

July 18 St. Louis

July 19 St. Louis

July 20 Athletics

July 21 Athletics

July 22 Athletics

July 24 at Washington

July 25 at Washington

July 26 at Washington

July 27 at Pittsburgh

July 28 at Pittsburgh

July 29 at Pittsburgh

July 31 at Cleveland

Aug. 1 at Cleveland

Aug. 2 at Cleveland

Aug. 3 San Diego

Aug. 4 San Diego

Aug. 5 San Diego

Aug. 6 San Diego

Aug. 7 L.A. Dodgers

Aug. 8 L.A. Dodgers

Aug. 9 L.A. Dodgers

Aug. 10 Colorado

Aug. 11 Colorado

Aug. 12 Colorado

Aug. 14 at Atlanta

Aug. 15 at Atlanta

Aug. 16 at Atlanta

Aug. 17 at Boston

Aug. 18 at Boston

Aug. 19 at Boston

Aug. 21 Cincinnati

Aug. 22 Cincinnati

Aug. 23 Cincinnati

Aug. 24 Chicago Cubs

Aug. 25 Chicago Cubs

Aug. 26 Chicago Cubs

Aug. 27 at San Francisco

Aug. 28 at San Francisco

Aug. 29 at San Francisco

Aug. 30 at San Francisco

Aug. 31 Philadelphia

Sept. 1 Philadelphia

Sept. 2 Philadelphia

Sept. 4 at Houston

Sept. 5 at Houston

Sept. 6 at Houston

Sept. 7 at Kansas City

Sept. 8 at Kansas City

Sept. 9 at Kansas City

Sept. 11 Texas

Sept. 12 Texas

Sept. 13 Texas

Sept. 14 Miami

Sept. 15 Miami

Sept. 16 Miami

Sept. 18 N.Y. Yankees

Sept. 19 N.Y. Yankees

Sept. 20 N.Y. Yankees

Sept. 22 at Colorado

Sept. 23 at Colorado

Sept. 24 at Colorado

Sept. 25 at San Diego

Sept. 26 at San Diego

Sept. 27 at San Diego

