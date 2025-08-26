2026 Arizona Diamondbacks Schedule

March 26 at L.A. Dodgers
March 27 at L.A. Dodgers
March 28 at L.A. Dodgers
March 30 Detroit
March 31 Detroit
April 1 Detroit
April 2 Atlanta
April 3 Atlanta
April 4 Atlanta
April 5 Atlanta
April 7 at N.Y. Mets
April 8 at N.Y. Mets
April 9 at N.Y. Mets
April 10 at Philadelphia
April 11 at Philadelphia
April 12 at Philadelphia
April 13 at Baltimore
April 14 at Baltimore
April 15 at Baltimore
April 17 Toronto
April 18 Toronto
April 19 Toronto
April 21 Chicago White Sox
April 22 Chicago White Sox
April 23 Chicago White Sox
April 25 San Diego
April 26 San Diego
April 28 at Milwaukee
April 29 at Milwaukee
April 30 at Milwaukee
May 1 at Chicago Cubs
May 2 at Chicago Cubs
May 3 at Chicago Cubs
May 5 Pittsburgh
May 6 Pittsburgh
May 7 Pittsburgh
May 8 N.Y. Mets
May 9 N.Y. Mets
May 10 N.Y. Mets
May 11 at Texas
May 12 at Texas
May 13 at Texas
May 15 at Colorado
May 16 at Colorado
May 17 at Colorado
May 18 San Francisco
May 19 San Francisco
May 20 San Francisco
May 21 Colorado
May 22 Colorado
May 23 Colorado
May 24 Colorado
May 25 at San Francisco
May 26 at San Francisco
May 27 at San Francisco
May 29 at Seattle
May 30 at Seattle
May 31 at Seattle
June 1 L.A. Dodgers
June 2 L.A. Dodgers
June 3 L.A. Dodgers
June 4 L.A. Dodgers
June 5 Washington
June 6 Washington
June 7 Washington
June 9 at Miami
June 10 at Miami
June 11 at Miami
June 12 at Cincinnati
June 13 at Cincinnati
June 14 at Cincinnati
June 15 L.A. Angels
June 16 L.A. Angels
June 17 L.A. Angels
June 19 Minnesota
June 20 Minnesota
June 21 Minnesota
June 22 at St. Louis
June 23 at St. Louis
June 24 at St. Louis
June 25 at St. Louis
June 26 at Tampa Bay
June 27 at Tampa Bay
June 28 at Tampa Bay
June 29 San Francisco
June 30 San Francisco
July 1 San Francisco
July 3 Milwaukee
July 4 Milwaukee
July 5 Milwaukee
July 6 at San Diego
July 7 at San Diego
July 8 at San Diego
July 9 at San Diego
July 10 at L.A. Dodgers
July 11 at L.A. Dodgers
July 12 at L.A. Dodgers
July 17 St. Louis
July 18 St. Louis
July 19 St. Louis
July 20 Athletics
July 21 Athletics
July 22 Athletics
July 24 at Washington
July 25 at Washington
July 26 at Washington
July 27 at Pittsburgh
July 28 at Pittsburgh
July 29 at Pittsburgh
July 31 at Cleveland
Aug. 1 at Cleveland
Aug. 2 at Cleveland
Aug. 3 San Diego
Aug. 4 San Diego
Aug. 5 San Diego
Aug. 6 San Diego
Aug. 7 L.A. Dodgers
Aug. 8 L.A. Dodgers
Aug. 9 L.A. Dodgers
Aug. 10 Colorado
Aug. 11 Colorado
Aug. 12 Colorado
Aug. 14 at Atlanta
Aug. 15 at Atlanta
Aug. 16 at Atlanta
Aug. 17 at Boston
Aug. 18 at Boston
Aug. 19 at Boston
Aug. 21 Cincinnati
Aug. 22 Cincinnati
Aug. 23 Cincinnati
Aug. 24 Chicago Cubs
Aug. 25 Chicago Cubs
Aug. 26 Chicago Cubs
Aug. 27 at San Francisco
Aug. 28 at San Francisco
Aug. 29 at San Francisco
Aug. 30 at San Francisco
Aug. 31 Philadelphia
Sept. 1 Philadelphia
Sept. 2 Philadelphia
Sept. 4 at Houston
Sept. 5 at Houston
Sept. 6 at Houston
Sept. 7 at Kansas City
Sept. 8 at Kansas City
Sept. 9 at Kansas City
Sept. 11 Texas
Sept. 12 Texas
Sept. 13 Texas
Sept. 14 Miami
Sept. 15 Miami
Sept. 16 Miami
Sept. 18 N.Y. Yankees
Sept. 19 N.Y. Yankees
Sept. 20 N.Y. Yankees
Sept. 22 at Colorado
Sept. 23 at Colorado
Sept. 24 at Colorado
Sept. 25 at San Diego
Sept. 26 at San Diego
Sept. 27 at San Diego
