2025 Little League World Series Glance

At Williamsport, Pa.
All Times EDT
UNITED STATES
GREAT LAKES REGION, Clarendon Hills; METRO REGION, Fairfield, Conn.; MID-ATLANTIC REGION, Upper Uwchlan Township, Pa.; MIDWEST REGION, Sioux Falls, S.D.; MOUNTAIN REGION, Las Vegas, Nev.; NEW ENGLAND REGION, Braintree, Mass.; NORTHWEST REGION, Bonney Lake, Wash.; SOUTHEAST REGION, Irmo, S.C.; SOUTHWEST REGION, Richmond, Texas; WEST REGION, Honolulu, Hawaii
INTERNATIONAL
ASIA-PACIFIC REGION, Taipei, Chinese Taipei; AUSTRALIA REGION, Brisbane, Queensland; CANADA REGION, Vancouver, British Columbia; CARIBBEAN REGION, Santa Cruz, Aruba; EUROPE-AFRICA REGION, Brno, Czechia; JAPAN REGION, Tokyo, Japan; LATIN AMERICA REGION, Barquisimeto, Venezuela; MEXICO REGION, Chihuahua, Mexico; PANAMA REGION, Arraijan, Panama; PUERTO RICO REGION, Yabucoa, Puerto Rico
Double Elimination
Wednesday, Aug. 13
Game 1: Yabucoa (PR) vs. Barquisimeto (Venezuela), 1 p.m.
Game 2: Las Vegas (Nev.) vs. Clarendon Hills, 3 p.m.
Game 3: Arraijan (Panama) vs. Brisbane (Queensland), 5 p.m.
Game 4: Richmond (Texas) vs. Fairfield (Conn.), 7 p.m.
Thursday, Aug. 14
Game 5: Tokyo (Japan) vs. Brno (Czechia), 1 p.m.
Game 6: Irmo (S.C.) vs. Braintree (Mass.), 3 p.m.
Game 7: Chihuahua (Mexico) vs. Taipei (Chinese Taipei), 5 p.m.
Game 8: Sioux Falls (S.D.) vs. Upper Uwchlan Township (Pa.), 7 p.m.
Friday, Aug. 15
Game 9: Vancouver (British Columbia) vs. Game 1 winner, 1 p.m.
Game 10: Bonney Lake (Wash.) vs. Game 2 winner, 3 p.m.
Game 11: Santa Cruz (Aruba) vs. Game 3 winner, 5 p.m.
Game 12: Honolulu (Hawaii) vs. Game 4 winner, 7 p.m.
Saturday, Aug. 16
Game 13: Game 3 loser vs. Game 5 loser, 1 p.m.
Game 14: Game 4 loser vs. Game 6 loser, 3 p.m.
Game 15: Game 1 loser vs. Game 7 loser, 5 p.m.
Game 16: Game 2 loser vs. Game 8 loser, 7 p.m.
Sunday, Aug. 17
Game 17: Game 10 loser vs. Game 14 winner, 9 a.m.
Game 18: Game 9 loser vs. Game 13 winner, 11 a.m.
Game 19: Game 12 loser vs. Game 16 winner, 1 p.m.
Game 20: Game 11 loser vs. Game 15 winner, 2 p.m.
Monday, Aug. 18
Game 21: Game 5 winner vs. Game 9 winner, 1 p.m.
Game 22: Game 6 winner vs. Game 10 winner, 3 p.m.
Game 23: Game 11 winner vs. Game 7 winner, 5 p.m.
Game 24: Game 12 winner vs. Game 8 winner, 7 p.m.
Tuesday, Aug. 19
Game 25: Game 20 winner vs. Game 21 loser, 1 p.m.
Game 26: Game 19 winner vs. Game 22 loser, 3 p.m.
Game 27: Game 18 winner vs. Game 23 loser, 5 p.m.
Game 28: Game 17 winner vs. Game 24 loser, 7 p.m.
Wednesday, Aug. 20
Game 29: Game 21 winner vs. Game 23 winner, 1 p.m.
Game 30: Game 22 winner vs. Game 24 winner, 3 p.m.
Game 31: Game 25 winner vs. Game 27 winner, 5 p.m.
Game 32: Game 26 winner vs. Game 28 winner, 7 p.m.
Thursday, Aug. 21
Game 33: Game 29 loser vs. Game 31 winner, 3 p.m.
Game 34: Game 30 loser vs. Game 32 winner, 7 p.m.
Saturday, Aug. 23
International Championship
Game 35: Game 29 winner vs. Game 33 winner, Noon
United States Championship
Game 36: Game 30 winner vs. Game 34 winner, 3 p.m.
Sunday, Aug. 24
Third Place
Game 37: Game 35 loser vs. Game 36 loser, 10 a.m.
Championship
Game 38: Game 35 winner vs. Game 36 winner, 3 p.m.
