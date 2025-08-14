2025-26 NBA schedule by date with national TV listings

Tuesday, Oct. 21
Houston at Oklahoma City, 7:30 p.m. (NBC/Peacock)
Golden State at L.A. Lakers, 10 p.m. (NBC/Peacock)
Wednesday, Oct. 22
Brooklyn at Charlotte, 7 p.m.
Cleveland at New York, 7 p.m. (ESPN)
Miami at Orlando, 7 p.m.
Toronto at Atlanta, 7:30 p.m.
Philadelphia at Boston, 7:30 p.m.
Detroit at Chicago, 8 p.m.
New Orleans at Memphis, 8 p.m.
Washington at Milwaukee, 8 p.m.
LA Clippers at Utah, 9 p.m.
San Antonio at Dallas, 9:30 p.m. (ESPN)
Sacramento at Phoenix, 10 p.m.
Minnesota at Portland, 10 p.m.
Thursday, Oct. 23
Oklahoma City at Indiana, 7:30 p.m. (ESPN)
Denver at Golden State, 10 p.m. (ESPN)
Friday, Oct. 24
Atlanta at Orlando, 7 p.m.
Cleveland at Brooklyn, 7:30 p.m.
Boston at New York, 7:30 p.m. (Prime)
Milwaukee at Toronto, 7:30 p.m.
Detroit at Houston, 8 p.m.
Miami at Memphis, 8 p.m.
San Antonio at New Orleans, 8 p.m.
Washington at Dallas, 8:30 p.m.
Minnesota at L.A. Lakers, 10 p.m. (Prime)
Golden State at Portland, 10 p.m.
Utah at Sacramento, 10 p.m.
Phoenix at LA Clippers, 10:30 p.m.
Saturday, Oct. 25
Chicago at Orlando, 7 p.m.
Oklahoma City at Atlanta, 7:30 p.m.
Charlotte at Philadelphia, 7:30 p.m.
Indiana at Memphis, 8 p.m.
Phoenix at Denver, 9 p.m.
Sunday, Oct. 26
Brooklyn at San Antonio, 2:00 p.m.
Boston at Detroit, 3:30 p.m.
Milwaukee at Cleveland, 6 p.m.
New York at Miami, 6 p.m.
Charlotte at Washington, 6 p.m.
Indiana at Minnesota, 7 p.m.
Toronto at Dallas, 7:30 p.m.
Portland at LA Clippers, 9 p.m.
L.A. Lakers at Sacramento, 9 p.m.
Monday, Oct. 27
Cleveland at Detroit, 7 p.m. (Peacock)
Orlando at Philadelphia, 7 p.m.
Atlanta at Chicago, 8 p.m.
Brooklyn at Houston, 8 p.m.
Boston at New Orleans, 8 p.m.
Toronto at San Antonio, 8 p.m.
Oklahoma City at Dallas, 8:30 p.m.
Phoenix at Utah, 9 p.m.
Denver at Minnesota, 9:30 p.m. (Peacock)
Memphis at Golden State, 10 p.m.
Portland at L.A. Lakers, 10:30 p.m.
Tuesday, Oct. 28
Philadelphia at Washington, 7 p.m.
Charlotte at Miami, 7:30 p.m.
New York at Milwaukee, 8 p.m. (NBC/Peacock)
Sacramento at Oklahoma City, 8 p.m.
LA Clippers at Golden State, 11 p.m. (NBC/Peacock)
Wednesday, Oct. 29
Cleveland at Boston, 7 p.m. (ESPN)
Orlando at Detroit, 7 p.m.
Atlanta at Brooklyn, 7:30 p.m.
Houston at Toronto, 7:30 p.m.
Sacramento at Chicago, 8 p.m.
Indiana at Dallas, 8:30 p.m.
New Orleans at Denver, 9 p.m.
Portland at Utah, 9 p.m.
L.A. Lakers at Minnesota, 9:30 p.m. (ESPN)
Memphis at Phoenix, 10 p.m.
Thursday, Oct. 30
Orlando at Charlotte, 7 p.m.
Golden State at Milwaukee, 8 p.m.
Washington at Oklahoma City, 8 p.m.
Miami at San Antonio, 8:30 p.m.
Friday, Oct. 31 (NBA Cup Group Play)
Atlanta at Indiana, 7 p.m.
Boston at Philadelphia, 7 p.m. (Prime)
Toronto at Cleveland, 7:30 p.m.
New York at Chicago, 8 p.m.
L.A. Lakers at Memphis, 9:30 p.m. (Prime)
Utah at Phoenix, 10 p.m.
Denver at Portland, 10 p.m.
New Orleans at LA Clippers, 10:30 p.m.
Saturday, Nov. 1
Sacramento at Milwaukee, 5 p.m.
Minnesota at Charlotte, 6 p.m.
Golden State at Indiana, 7 p.m.
Orlando at Washington, 7 p.m.
Houston at Boston, 8 p.m.
Dallas vs. Detroit at Mexico City, 10 p.m. (Peacock)
Sunday, Nov. 2
New Orleans at Oklahoma City, 3:30 p.m.
Philadelphia at Brooklyn, 6 p.m.
Utah at Charlotte, 6 p.m.
Atlanta at Cleveland, 6 p.m.
Memphis at Toronto, 6 p.m.
Chicago at New York, 7 p.m.
San Antonio at Phoenix, 8 p.m.
Miami at L.A. Lakers, 9:30 p.m.
Monday, Nov. 3
Minnesota at Brooklyn, 7 p.m. (Peacock)
Milwaukee at Indiana, 7 p.m.
Utah at Boston, 7:30 p.m.
Washington at New York, 7:30 p.m.
Dallas at Houston, 8 p.m.
Detroit at Memphis, 8 p.m.
Sacramento at Denver, 9 p.m.
L.A. Lakers at Portland, 10 p.m.
Miami at LA Clippers, 10:30 p.m.
Tuesday, Nov. 4
Milwaukee at Toronto, 7:30 p.m.
Orlando at Atlanta, 8 p.m. (NBC/Peacock)
Philadelphia at Chicago, 8 p.m.
Charlotte at New Orleans, 8 p.m.
Phoenix at Golden State, 10 p.m.
Oklahoma City at LA Clippers, 11 p.m. (NBC/Peacock)
Wednesday, Nov. 5
Philadelphia at Cleveland, 7 p.m.
Utah at Detroit, 7 p.m.
Brooklyn at Indiana, 7 p.m.
Washington at Boston, 7:30 p.m.
Minnesota at New York, 7:30 p.m. (ESPN)
Houston at Memphis, 8 p.m.
New Orleans at Dallas, 8:30 p.m.
Miami at Denver, 9 p.m.
San Antonio at L.A. Lakers, 10 p.m. (ESPN)
Oklahoma City at Portland, 10 p.m.
Golden State at Sacramento, 10 p.m.
Thursday, Nov. 6
LA Clippers at Phoenix, 9 p.m.
Friday, Nov. 7 (NBA Cup Group Play)
Boston at Orlando, 7 p.m.
Cleveland at Washington, 7 p.m.
Toronto at Atlanta, 7:30 p.m.
Detroit at Brooklyn, 7:30 p.m.
Houston at San Antonio, 7:30 p.m. (Prime)
Charlotte at Miami, 8 p.m.
Dallas at Memphis, 8 p.m.
Chicago at Milwaukee, 8 p.m.
Utah at Minnesota, 8 p.m.
Golden State at Denver, 10 p.m. (Prime)
Oklahoma City at Sacramento, 10 p.m.
Saturday, Nov. 8
Dallas at Washington, 7 p.m.
Toronto at Philadelphia, 7:30 p.m.
L.A. Lakers at Atlanta, 8 p.m.
Chicago at Cleveland, 8 p.m.
Portland at Miami, 8 p.m.
New Orleans at San Antonio, 8 p.m.
Indiana at Denver, 9 p.m.
Phoenix at LA Clippers, 10:30 p.m. (ESPN)
Sunday, Nov. 9
Houston at Milwaukee, 3:30 p.m.
Brooklyn at New York, 6 p.m.
Boston at Orlando, 6 p.m.
Oklahoma City at Memphis, 6 p.m.
Detroit at Philadelphia, 7:30 p.m.
Indiana at Golden State, 8:30 p.m.
Minnesota at Sacramento, 9 p.m.
Monday, Nov. 10
L.A. Lakers at Charlotte, 7 p.m.
Washington at Detroit, 7 p.m. (Peacock)
Portland at Orlando, 7 p.m.
Cleveland at Miami, 7:30 p.m.
San Antonio at Chicago, 8 p.m.
Milwaukee at Dallas, 8:30 p.m.
New Orleans at Phoenix, 9 p.m.
Minnesota at Utah, 9 p.m.
Atlanta at LA Clippers, 10:30 p.m.
Tuesday, Nov. 11
Toronto at Brooklyn, 7:30 p.m.
Memphis at New York, 7:30 p.m.
Boston at Philadelphia, 8 p.m. (NBC/Peacock)
Golden State at Oklahoma City, 8 p.m.
Indiana at Utah, 9 p.m.
Denver at Sacramento, 11 p.m. (NBC/Peacock)
Wednesday, Nov. 12
Milwaukee at Charlotte, 7 p.m.
Chicago at Detroit, 7 p.m.
Orlando at New York, 7 p.m. (ESPN)
Memphis at Boston, 7:30 p.m.
Cleveland at Miami, 7:30 p.m.
Washington at Houston, 8 p.m.
Portland at New Orleans, 8 p.m.
Golden State at San Antonio, 8 p.m.
Phoenix at Dallas, 8:30 p.m.
L.A. Lakers at Oklahoma City, 9:30 p.m. (ESPN)
Atlanta at Sacramento, 10 p.m.
Denver at LA Clippers, 10:30 p.m.
Thursday, Nov. 13
Toronto at Cleveland, 7 p.m.
Indiana at Phoenix, 9 p.m.
Atlanta at Utah, 9 p.m.
Friday, Nov. 14 (NBA Cup Group Play)
Miami at New York, 7 p.m. (Prime)
Brooklyn at Orlando, 7 p.m.
Philadelphia at Detroit, 7:30 p.m.
Portland at Houston, 8 p.m.
Charlotte at Milwaukee, 8 p.m.
Sacramento at Minnesota, 8 p.m.
L.A. Lakers at New Orleans, 8 p.m.
LA Clippers at Dallas, 8:30 p.m.
Golden State at San Antonio, 9:30 p.m. (Prime)
Saturday, Nov. 15
Memphis at Cleveland, 5 p.m.
Oklahoma City at Charlotte, 7 p.m.
Toronto at Indiana, 7 p.m.
L.A. Lakers at Milwaukee, 8 p.m.
Denver at Minnesota, 8 p.m.
Sunday, Nov. 16
LA Clippers at Boston, 3:30 p.m.
Sacramento at San Antonio, 4 p.m.
Brooklyn at Washington, 6 p.m.
Orlando at Houston, 7 p.m.
Golden State at New Orleans, 7 p.m.
Portland at Dallas, 7:30 p.m.
Atlanta at Phoenix, 8 p.m.
Chicago at Utah, 8 p.m.
Monday, Nov. 17
Milwaukee at Cleveland, 7 p.m. (Peacock)
Indiana at Detroit, 7 p.m.
LA Clippers at Philadelphia, 7 p.m.
New York at Miami, 7:30 p.m.
Charlotte at Toronto, 7:30 p.m.
Dallas at Minnesota, 8 p.m.
Oklahoma City at New Orleans, 8 p.m.
Chicago at Denver, 9 p.m.
Tuesday, Nov. 18
Golden State at Orlando, 7 p.m.
Boston at Brooklyn, 7:30 p.m.
Detroit at Atlanta, 8 p.m. (NBC/Peacock)
Memphis at San Antonio, 8 p.m.
Utah at L.A. Lakers, 10:30 p.m.
Phoenix at Portland, 11 p.m. (NBC/Peacock)
Wednesday, Nov. 19
Houston at Cleveland, 7 p.m.
Charlotte at Indiana, 7 p.m.
Golden State at Miami, 7 p.m. (ESPN)
Toronto at Philadelphia, 7 p.m.
Washington at Minnesota, 8 p.m.
Denver at New Orleans, 8 p.m.
Sacramento at Oklahoma City, 8 p.m.
New York at Dallas, 9:30 p.m. (ESPN)
Chicago at Portland, 10 p.m.
Thursday, Nov. 20
LA Clippers at Orlando, 7 p.m.
Sacramento at Memphis, 8 p.m.
Philadelphia at Milwaukee, 8 p.m.
Atlanta at San Antonio, 8 p.m.
Friday, Nov. 21 (NBA Cup Group Play)
Indiana at Cleveland, 7 p.m. (Prime)
Brooklyn at Boston, 7:30 p.m.
Washington at Toronto, 7:30 p.m.
Miami at Chicago, 8 p.m.
New Orleans at Dallas, 8:30 p.m.
Minnesota at Phoenix, 9 p.m.
Denver at Houston, 9:30 p.m. (Prime)
Oklahoma City at Utah, 10 p.m.
Portland at Golden State, 10 p.m.
Saturday, Nov. 22
LA Clippers at Charlotte, 1:00 p.m.
New York at Orlando, 5 p.m.
Atlanta at New Orleans, 7 p.m.
Washington at Chicago, 8 p.m.
Detroit at Milwaukee, 8 p.m.
Memphis at Dallas, 8:30 p.m.
Sacramento at Denver, 9 p.m.
Sunday, Nov. 23
Miami at Philadelphia, 1:00 p.m.
Charlotte at Atlanta, 6 p.m.
Orlando at Boston, 6 p.m.
LA Clippers at Cleveland, 6 p.m.
Brooklyn at Toronto, 6 p.m.
Portland at Oklahoma City, 7 p.m.
San Antonio at Phoenix, 8 p.m.
L.A. Lakers at Utah, 8 p.m.
Monday, Nov. 24
Detroit at Indiana, 7 p.m.
Cleveland at Toronto, 7 p.m. (Peacock)
New York at Brooklyn, 7:30 p.m.
Dallas at Miami, 7:30 p.m.
Denver at Memphis, 8 p.m.
Portland at Milwaukee, 8 p.m.
Chicago at New Orleans, 8 p.m.
Houston at Phoenix, 9:30 p.m. (Peacock)
Utah at Golden State, 10 p.m.
Minnesota at Sacramento, 10 p.m.
Tuesday, Nov. 25 (NBA Cup Group Play)
Atlanta at Washington, 7 p.m.
Orlando at Philadelphia, 8 p.m. (NBC/Peacock)
LA Clippers at L.A. Lakers, 11 p.m. (NBC/Peacock)
Wednesday, Nov. 26 (NBA Cup Group Play)
Detroit at Boston, 5 p.m. (ESPN)
New York at Charlotte, 7 p.m.
Milwaukee at Miami, 7:30 p.m.
Indiana at Toronto, 7:30 p.m.
Minnesota at Oklahoma City, 7:30 p.m. (ESPN)
Memphis at New Orleans, 8 p.m.
Houston at Golden State, 10 p.m. (ESPN)
San Antonio at Portland, 10 p.m.
Phoenix at Sacramento, 10 p.m.
Friday, Nov. 28 (NBA Cup Group Play)
Cleveland at Atlanta, 7:30 p.m.
Philadelphia at Brooklyn, 7:30 p.m.
Chicago at Charlotte, 7:30 p.m.
Orlando at Detroit, 7:30 p.m.
Washington at Indiana, 7:30 p.m.
Milwaukee at New York, 7:30 p.m. (Prime)
Phoenix at Oklahoma City, 9:30 p.m.
San Antonio at Denver, 9:30 p.m.
Sacramento at Utah, 9:30 p.m.
Dallas at L.A. Lakers, 10 p.m. (Prime)
Memphis at LA Clippers, 10 p.m.
Saturday, Nov. 29
Boston at Minnesota, 5 p.m.
Toronto at Charlotte, 6 p.m.
Chicago at Indiana, 7:30 p.m.
Detroit at Miami, 8 p.m.
Brooklyn at Milwaukee, 8 p.m.
New Orleans at Golden State, 8:30 p.m.
Denver at Phoenix, 9 p.m.
Dallas at LA Clippers, 10 p.m.
Sunday, Nov. 30
Houston at Utah, 3 p.m.
Boston at Cleveland, 6 p.m.
Toronto at New York, 6 p.m.
Atlanta at Philadelphia, 6 p.m.
Oklahoma City at Portland, 6 p.m.
San Antonio at Minnesota, 7 p.m.
Memphis at Sacramento, 9 p.m.
New Orleans at L.A. Lakers, 9:30 p.m.
Monday, Dec. 1
Atlanta at Detroit, 7 p.m.
Cleveland at Indiana, 7 p.m.
Milwaukee at Washington, 7 p.m.
Charlotte at Brooklyn, 7:30 p.m.
LA Clippers at Miami, 7:30 p.m.
Chicago at Orlando, 7:30 p.m. (Peacock)
Dallas at Denver, 9 p.m.
Houston at Utah, 9 p.m.
Phoenix at L.A. Lakers, 10 p.m. (Peacock)
Tuesday, Dec. 2
Washington at Philadelphia, 7 p.m.
Portland at Toronto, 7:30 p.m.
New York at Boston, 8 p.m. (NBC/Peacock)
Minnesota at New Orleans, 8 p.m.
Memphis at San Antonio, 8 p.m.
Oklahoma City at Golden State, 11 p.m. (NBC/Peacock)
Wednesday, Dec. 3
Portland at Cleveland, 7 p.m.
Denver at Indiana, 7 p.m.
San Antonio at Orlando, 7 p.m.
LA Clippers at Atlanta, 7:30 p.m.
Charlotte at New York, 7:30 p.m.
Brooklyn at Chicago, 8 p.m.
Sacramento at Houston, 8 p.m.
Detroit at Milwaukee, 8 p.m.
Miami at Dallas, 8:30 p.m.
Thursday, Dec. 4
Golden State at Philadelphia, 7 p.m.
Boston at Washington, 7 p.m.
Utah at Brooklyn, 7:30 p.m.
L.A. Lakers at Toronto, 7:30 p.m.
Minnesota at New Orleans, 8 p.m.
Friday, Dec. 5
L.A. Lakers at Boston, 7 p.m. (Prime)
Miami at Orlando, 7 p.m.
Denver at Atlanta, 7:30 p.m.
San Antonio at Cleveland, 7:30 p.m.
Portland at Detroit, 7:30 p.m.
Utah at New York, 7:30 p.m.
Charlotte at Toronto, 7:30 p.m.
Indiana at Chicago, 8 p.m.
Phoenix at Houston, 8 p.m.
LA Clippers at Memphis, 8 p.m.
Philadelphia at Milwaukee, 8 p.m.
Dallas at Oklahoma City, 9:30 p.m. (Prime)
Saturday, Dec. 6
New Orleans at Brooklyn, 5 p.m.
Atlanta at Washington, 7 p.m.
Golden State at Cleveland, 7:30 p.m.
Milwaukee at Detroit, 7:30 p.m.
Sacramento at Miami, 8 p.m.
LA Clippers at Minnesota, 8 p.m.
Houston at Dallas, 8:30 p.m.
Sunday, Dec. 7
Orlando at New York, 12:00 p.m.
Boston at Toronto, 3:30 p.m.
Denver at Charlotte, 6 p.m.
Portland at Memphis, 6 p.m.
Golden State at Chicago, 7 p.m.
L.A. Lakers at Philadelphia, 7:30 p.m.
Oklahoma City at Utah, 8 p.m.
Monday, Dec. 8
Sacramento at Indiana, 7 p.m. (Peacock)
Phoenix at Minnesota, 8 p.m.
San Antonio at New Orleans, 9:30 p.m. (Peacock)
Wednesday, Dec. 17
Cleveland at Chicago, 8 p.m.
Memphis at Minnesota, 8 p.m.
LA Clippers at Oklahoma City, 8 p.m.
Washington at San Antonio, 8 p.m.
Thursday, Dec. 18
Atlanta at Charlotte, 7 p.m.
New York at Indiana, 7 p.m.
Miami at Brooklyn, 7:30 p.m.
Toronto at Milwaukee, 8 p.m.
Houston at New Orleans, 8 p.m.
Detroit at Dallas, 8:30 p.m.
Orlando at Denver, 9 p.m.
Golden State at Phoenix, 9 p.m.
L.A. Lakers at Utah, 9 p.m.
Sacramento at Portland, 10 p.m.
Friday, Dec. 19
Miami at Boston, 7 p.m.
Philadelphia at New York, 7 p.m. (Prime)
San Antonio at Atlanta, 7:30 p.m.
Chicago at Cleveland, 7:30 p.m.
Oklahoma City at Minnesota, 9:30 p.m. (Prime)
Saturday, Dec. 20
Houston at Denver, 5 p.m.
Dallas at Philadelphia, 7 p.m.
Boston at Toronto, 7 p.m.
Indiana at New Orleans, 7 p.m.
Charlotte at Detroit, 7:30 p.m.
Washington at Memphis, 8 p.m.
Phoenix at Golden State, 8:30 p.m.
Orlando at Utah, 9:30 p.m.
Portland at Sacramento, 10 p.m.
L.A. Lakers at LA Clippers, 10:30 p.m.
Sunday, Dec. 21
Chicago at Atlanta, 3:30 p.m.
Toronto at Brooklyn, 6 p.m.
Miami at New York, 6 p.m.
San Antonio at Washington, 7 p.m.
Milwaukee at Minnesota, 7 p.m.
Houston at Sacramento, 10 p.m.
Monday, Dec. 22
Charlotte at Cleveland, 7 p.m. (Peacock)
Indiana at Boston, 7:30 p.m.
Dallas at New Orleans, 8 p.m.
Utah at Denver, 9 p.m.
Memphis at Oklahoma City, 9:30 p.m. (Peacock)
Orlando at Golden State, 10 p.m.
Detroit at Portland, 10 p.m.
Tuesday, Dec. 23
Washington at Charlotte, 7 p.m.
Brooklyn at Philadelphia, 7 p.m.
Chicago at Atlanta, 7:30 p.m.
New Orleans at Cleveland, 7:30 p.m.
Milwaukee at Indiana, 7:30 p.m.
Toronto at Miami, 7:30 p.m.
Denver at Dallas, 8 p.m. (NBC/Peacock)
New York at Minnesota, 8 p.m.
Oklahoma City at San Antonio, 8:30 p.m.
L.A. Lakers at Phoenix, 9 p.m.
Memphis at Utah, 9 p.m.
Orlando at Portland, 10 p.m.
Detroit at Sacramento, 10 p.m.
Houston at LA Clippers, 11 p.m. (NBC/Peacock)
Thursday, Dec. 25
Cleveland at New York, 12:00 p.m. (ABC/ESPN)
San Antonio at Oklahoma City, 2:30 p.m. (ABC/ESPN)
Dallas at Golden State, 5 p.m. (ABC/ESPN)
Houston at L.A. Lakers, 8 p.m. (ABC/ESPN)
Minnesota at Denver, 10:30 p.m. (ABC/ESPN)
Friday, Dec. 26
Miami at Atlanta, 7 p.m.
Charlotte at Orlando, 7 p.m.
Toronto at Washington, 7 p.m.
Boston at Indiana, 7:30 p.m. (Prime)
Philadelphia at Chicago, 8 p.m.
Milwaukee at Memphis, 8 p.m.
Phoenix at New Orleans, 8 p.m.
Detroit at Utah, 9:30 p.m.
LA Clippers at Portland, 10 p.m. (Prime)
Saturday, Dec. 27
Dallas at Sacramento, 5 p.m.
Denver at Orlando, 7 p.m.
Phoenix at New Orleans, 7 p.m.
New York at Atlanta, 8 p.m.
Indiana at Miami, 8 p.m.
Milwaukee at Chicago, 8 p.m.
Cleveland at Houston, 8 p.m.
Brooklyn at Minnesota, 8 p.m.
Utah at San Antonio, 8 p.m.
Sunday, Dec. 28
Golden State at Toronto, 3:30 p.m.
Philadelphia at Oklahoma City, 3:30 p.m.
Memphis at Washington, 6 p.m.
Boston at Portland, 6 p.m.
Detroit at LA Clippers, 9 p.m.
Sacramento at L.A. Lakers, 9:30 p.m.
Monday, Dec. 29
Milwaukee at Charlotte, 7 p.m.
Phoenix at Washington, 7 p.m.
Golden State at Brooklyn, 7:30 p.m.
Denver at Miami, 7:30 p.m.
Orlando at Toronto, 7:30 p.m.
Minnesota at Chicago, 8 p.m.
Indiana at Houston, 8 p.m.
New York at New Orleans, 8 p.m.
Atlanta at Oklahoma City, 8 p.m.
Cleveland at San Antonio, 8 p.m. (NBC/Peacock)
Dallas at Portland, 11 p.m. (NBC/Peacock)
Tuesday, Dec. 30
Philadelphia at Memphis, 8 p.m. (NBC/Peacock)
Boston at Utah, 9 p.m.
Detroit at L.A. Lakers, 10:30 p.m.
Sacramento at LA Clippers, 11 p.m. (NBC/Peacock)
Wednesday, Dec. 31
Golden State at Charlotte, 1:00 p.m.
Minnesota at Atlanta, 3 p.m.
Orlando at Indiana, 3 p.m.
Phoenix at Cleveland, 3:30 p.m.
New Orleans at Chicago, 7 p.m.
New York at San Antonio, 7 p.m.
Denver at Toronto, 7:30 p.m.
Washington at Milwaukee, 8 p.m.
Portland at Oklahoma City, 8 p.m.
Thursday, Jan. 1
Houston at Brooklyn, 6 p.m.
Miami at Detroit, 7 p.m.
Philadelphia at Dallas, 8:30 p.m.
Boston at Sacramento, 10 p.m.
Utah at LA Clippers, 10:30 p.m.
Friday, Jan. 2
San Antonio at Indiana, 7 p.m.
Brooklyn at Washington, 7 p.m.
Denver at Cleveland, 7:30 p.m.
Atlanta at New York, 7:30 p.m. (Prime)
Orlando at Chicago, 8 p.m.
Charlotte at Milwaukee, 8 p.m.
Portland at New Orleans, 8 p.m.
Sacramento at Phoenix, 9 p.m.
Oklahoma City at Golden State, 10 p.m. (Prime)
Memphis at L.A. Lakers, 10:30 p.m.
Saturday, Jan. 3
Minnesota at Miami, 5 p.m.
Philadelphia at New York, 7:30 p.m.
Atlanta at Toronto, 7:30 p.m.
Charlotte at Chicago, 8 p.m.
Portland at San Antonio, 8 p.m.
Houston at Dallas, 8:30 p.m.
Utah at Golden State, 10 p.m.
Boston at LA Clippers, 10:30 p.m.
Sunday, Jan. 4
Detroit at Cleveland, 2:00 p.m.
Indiana at Orlando, 3 p.m.
Denver at Brooklyn, 3:30 p.m.
New Orleans at Miami, 6 p.m.
Minnesota at Washington, 6 p.m.
Oklahoma City at Phoenix, 8 p.m.
Milwaukee at Sacramento, 9 p.m.
Memphis at L.A. Lakers, 9:30 p.m.
Monday, Jan. 5
New York at Detroit, 7 p.m. (Peacock)
Chicago at Boston, 7:30 p.m.
Atlanta at Toronto, 7:30 p.m.
Phoenix at Houston, 8 p.m.
Charlotte at Oklahoma City, 8 p.m.
Denver at Philadelphia, 8:30 p.m. (Peacock)
Golden State at LA Clippers, 10 p.m. (Peacock)
Utah at Portland, 10 p.m.
Tuesday, Jan. 6
Cleveland at Indiana, 7 p.m.
Orlando at Washington, 7 p.m.
San Antonio at Memphis, 8 p.m.
Miami at Minnesota, 8 p.m. (NBC/Peacock)
L.A. Lakers at New Orleans, 8 p.m.
Dallas at Sacramento, 11 p.m. (NBC/Peacock)
Wednesday, Jan. 7
Toronto at Charlotte, 7 p.m.
Chicago at Detroit, 7 p.m.
Washington at Philadelphia, 7 p.m.
New Orleans at Atlanta, 7:30 p.m.
Denver at Boston, 7:30 p.m.
Orlando at Brooklyn, 7:30 p.m.
LA Clippers at New York, 7:30 p.m.
L.A. Lakers at San Antonio, 7:30 p.m. (ESPN)
Phoenix at Memphis, 8 p.m.
Utah at Oklahoma City, 8 p.m.
Milwaukee at Golden State, 10 p.m. (ESPN)
Houston at Portland, 10 p.m.
Thursday, Jan. 8
Indiana at Charlotte, 7 p.m.
Miami at Chicago, 8 p.m.
Cleveland at Minnesota, 8 p.m.
Dallas at Utah, 9 p.m.
Friday, Jan. 9
Toronto at Boston, 7 p.m.
Philadelphia at Orlando, 7 p.m.
New Orleans at Washington, 7 p.m.
LA Clippers at Brooklyn, 7:30 p.m.
Oklahoma City at Memphis, 8 p.m.
Atlanta at Denver, 9 p.m.
New York at Phoenix, 9 p.m.
Sacramento at Golden State, 10 p.m.
Houston at Portland, 10 p.m.
Milwaukee at L.A. Lakers, 10:30 p.m.
Saturday, Jan. 10
Minnesota at Cleveland, 1:00 p.m. (Prime)
Miami at Indiana, 7 p.m.
LA Clippers at Detroit, 7:30 p.m.
San Antonio at Boston, 8 p.m.
Dallas at Chicago, 8 p.m.
Charlotte at Utah, 9:30 p.m.
Sunday, Jan. 11
New Orleans at Orlando, 3 p.m.
Brooklyn at Memphis, 3:30 p.m.
Philadelphia at Toronto, 6 p.m.
New York at Portland, 6 p.m.
San Antonio at Minnesota, 7 p.m.
Miami at Oklahoma City, 7 p.m.
Milwaukee at Denver, 8 p.m.
Washington at Phoenix, 8 p.m.
Atlanta at Golden State, 8:30 p.m.
Houston at Sacramento, 9 p.m.
Monday, Jan. 12
Utah at Cleveland, 7 p.m.
Boston at Indiana, 7:30 p.m. (Peacock)
Philadelphia at Toronto, 7:30 p.m.
Brooklyn at Dallas, 8:30 p.m.
L.A. Lakers at Sacramento, 10 p.m. (Peacock)
Charlotte at LA Clippers, 10:30 p.m.
Tuesday, Jan. 13
Phoenix at Miami, 7:30 p.m.
Chicago at Houston, 8 p.m.
Minnesota at Milwaukee, 8 p.m. (NBC/Peacock)
Denver at New Orleans, 8 p.m.
San Antonio at Oklahoma City, 8 p.m.
Atlanta at L.A. Lakers, 10:30 p.m.
Portland at Golden State, 11 p.m. (NBC/Peacock)
Wednesday, Jan. 14
Toronto at Indiana, 7 p.m.
Cleveland at Philadelphia, 7 p.m. (ESPN)
Utah at Chicago, 8 p.m.
Brooklyn at New Orleans, 8 p.m.
Denver at Dallas, 9:30 p.m. (ESPN)
New York at Sacramento, 10 p.m.
Washington at LA Clippers, 10:30 p.m.
Thursday, Jan. 15
Memphis vs. Orlando at Berlin, 2:00 p.m. (Prime)
Phoenix at Detroit, 7 p.m.
Boston at Miami, 7:30 p.m.
Oklahoma City at Houston, 7:30 p.m. (Prime)
Milwaukee at San Antonio, 8 p.m.
Utah at Dallas, 8:30 p.m.
New York at Golden State, 10 p.m. (Prime)
Atlanta at Portland, 10 p.m.
Charlotte at L.A. Lakers, 10:30 p.m.
Friday, Jan. 16
Chicago at Brooklyn, 7 p.m. (ESPN)
New Orleans at Indiana, 7 p.m.
Cleveland at Philadelphia, 7 p.m.
LA Clippers at Toronto, 7:30 p.m.
Minnesota at Houston, 9:30 p.m. (ESPN)
Washington at Sacramento, 10 p.m.
Saturday, Jan. 17
Utah at Dallas, 5 p.m.
Boston at Atlanta, 7:30 p.m.
Indiana at Detroit, 7:30 p.m.
Phoenix at New York, 7:30 p.m.
Oklahoma City at Miami, 8 p.m.
Minnesota at San Antonio, 8 p.m.
Charlotte at Golden State, 8:30 p.m.
Washington at Denver, 9 p.m.
L.A. Lakers at Portland, 10 p.m.
Sunday, Jan. 18
Orlando vs. Memphis at London, 12:00 p.m. (Prime)
Brooklyn at Chicago, 7 p.m.
New Orleans at Houston, 7 p.m.
Charlotte at Denver, 8 p.m.
Portland at Sacramento, 9 p.m.
Toronto at L.A. Lakers, 9:30 p.m.
Monday, Jan. 19
Milwaukee at Atlanta, 1:00 p.m. (Peacock)
Oklahoma City at Cleveland, 2:30 p.m. (NBC/Peacock)
LA Clippers at Washington, 3 p.m.
Dallas at New York, 5 p.m. (NBC/Peacock)
Indiana at Philadelphia, 7 p.m.
Phoenix at Brooklyn, 7:30 p.m.
Boston at Detroit, 8 p.m. (NBC/Peacock)
Utah at San Antonio, 8 p.m.
Miami at Golden State, 10 p.m.
Tuesday, Jan. 20
Phoenix at Philadelphia, 7 p.m.
LA Clippers at Chicago, 8 p.m.
San Antonio at Houston, 8 p.m. (NBC/Peacock)
Minnesota at Utah, 9 p.m.
L.A. Lakers at Denver, 10 p.m. (NBC/Peacock)
Toronto at Golden State, 10 p.m.
Miami at Sacramento, 10 p.m.
Wednesday, Jan. 21
Cleveland at Charlotte, 7 p.m. (ESPN)
Indiana at Boston, 7:30 p.m.
Brooklyn at New York, 7:30 p.m.
Atlanta at Memphis, 8 p.m.
Detroit at New Orleans, 8 p.m.
Oklahoma City at Milwaukee, 9:30 p.m. (ESPN)
Toronto at Sacramento, 10 p.m.
Thursday, Jan. 22
Charlotte at Orlando, 7 p.m.
Houston at Philadelphia, 7 p.m.
Denver at Washington, 7 p.m.
Golden State at Dallas, 7:30 p.m. (Prime)
Chicago at Minnesota, 8 p.m.
San Antonio at Utah, 9 p.m.
L.A. Lakers at LA Clippers, 10 p.m. (Prime)
Miami at Portland, 10 p.m.
Friday, Jan. 23
Houston at Detroit, 7 p.m. (Prime)
Phoenix at Atlanta, 7:30 p.m.
Boston at Brooklyn, 7:30 p.m.
Sacramento at Cleveland, 7:30 p.m.
New Orleans at Memphis, 8 p.m.
Denver at Milwaukee, 8 p.m.
Indiana at Oklahoma City, 9:30 p.m. (Prime)
Toronto at Portland, 10 p.m.
Saturday, Jan. 24
New York at Philadelphia, 3 p.m. (ABC)
Golden State at Minnesota, 5:30 p.m. (ABC)
Washington at Charlotte, 6 p.m.
Cleveland at Orlando, 7 p.m.
Boston at Chicago, 8 p.m.
L.A. Lakers at Dallas, 8:30 p.m. (ABC)
Miami at Utah, 9:30 p.m.
Sunday, Jan. 25
Sacramento at Detroit, 3 p.m.
Denver at Memphis, 3:30 p.m.
Dallas at Milwaukee, 7 p.m.
Toronto at Oklahoma City, 7 p.m.
New Orleans at San Antonio, 7 p.m.
Miami at Phoenix, 8 p.m.
Brooklyn at LA Clippers, 9 p.m.
Monday, Jan. 26
Philadelphia at Charlotte, 7 p.m.
Orlando at Cleveland, 7 p.m. (Peacock)
Indiana at Atlanta, 7:30 p.m.
Portland at Boston, 8 p.m. (Peacock)
L.A. Lakers at Chicago, 8 p.m.
Memphis at Houston, 8 p.m.
Golden State at Minnesota, 9:30 p.m. (Peacock)
Tuesday, Jan. 27
Portland at Washington, 7 p.m.
Sacramento at New York, 7:30 p.m.
Milwaukee at Philadelphia, 8 p.m. (NBC/Peacock)
New Orleans at Oklahoma City, 8 p.m.
Detroit at Denver, 9 p.m.
Brooklyn at Phoenix, 9 p.m.
LA Clippers at Utah, 10 p.m. (NBC/Peacock)
Wednesday, Jan. 28
L.A. Lakers at Cleveland, 7 p.m. (ESPN)
Chicago at Indiana, 7 p.m.
Atlanta at Boston, 7:30 p.m.
Orlando at Miami, 7:30 p.m.
New York at Toronto, 7:30 p.m.
Charlotte at Memphis, 8 p.m.
Minnesota at Dallas, 8:30 p.m.
Golden State at Utah, 9 p.m.
San Antonio at Houston, 9:30 p.m. (ESPN)
Thursday, Jan. 29
Sacramento at Philadelphia, 7 p.m.
Milwaukee at Washington, 7 p.m. (Prime)
Houston at Atlanta, 8 p.m.
Charlotte at Dallas, 8:30 p.m.
Brooklyn at Denver, 9 p.m.
Detroit at Phoenix, 9 p.m.
Oklahoma City at Minnesota, 9:30 p.m. (Prime)
Friday, Jan. 30
Toronto at Orlando, 7 p.m.
L.A. Lakers at Washington, 7 p.m.
Sacramento at Boston, 7:30 p.m.
Portland at New York, 7:30 p.m.
Memphis at New Orleans, 7:30 p.m. (ESPN)
Chicago at Miami, 8 p.m.
Cleveland at Phoenix, 9 p.m.
Brooklyn at Utah, 9:30 p.m.
LA Clippers at Denver, 10 p.m. (ESPN)
Detroit at Golden State, 10 p.m.
Saturday, Jan. 31
San Antonio at Charlotte, 3 p.m. (Prime)
Atlanta at Indiana, 7 p.m.
New Orleans at Philadelphia, 7:30 p.m.
Minnesota at Memphis, 8 p.m.
Dallas at Houston, 8:30 p.m. (ABC)
Sunday, Feb. 1
Milwaukee at Boston, 3:30 p.m. (ESPN)
Orlando at San Antonio, 4 p.m.
Brooklyn at Detroit, 6 p.m.
Chicago at Miami, 6 p.m.
Utah at Toronto, 6 p.m.
Sacramento at Washington, 6 p.m.
L.A. Lakers at New York, 7 p.m. (NBC/Peacock)
LA Clippers at Phoenix, 8 p.m.
-Cleveland at Portland, 9 p.m.
-Oklahoma City at Denver, 9:30 p.m. (NBC/Peacock)
Monday, Feb. 2
New Orleans at Charlotte, 7 p.m.
Houston at Indiana, 7 p.m. (Peacock)
Minnesota at Memphis, 9:30 p.m. (Peacock)
Philadelphia at LA Clippers, 10:30 p.m.
Tuesday, Feb. 3
Denver at Detroit, 7 p.m.
Utah at Indiana, 7 p.m.
New York at Washington, 7 p.m.
L.A. Lakers at Brooklyn, 7:30 p.m.
Atlanta at Miami, 7:30 p.m.
Boston at Dallas, 8 p.m. (NBC/Peacock)
Chicago at Milwaukee, 8 p.m.
Orlando at Oklahoma City, 8 p.m.
Philadelphia at Golden State, 10 p.m.
Phoenix at Portland, 11 p.m. (NBC/Peacock)
Wednesday, Feb. 4
Denver at New York, 7 p.m. (ESPN)
Minnesota at Toronto, 7:30 p.m.
Boston at Houston, 8 p.m.
New Orleans at Milwaukee, 8 p.m.
Oklahoma City at San Antonio, 9:30 p.m. (ESPN)
Memphis at Sacramento, 10 p.m.
Cleveland at LA Clippers, 10:30 p.m.
Thursday, Feb. 5
Washington at Detroit, 7 p.m.
Brooklyn at Orlando, 7 p.m.
Utah at Atlanta, 7:30 p.m.
Chicago at Toronto, 7:30 p.m. (Prime)
Charlotte at Houston, 8 p.m.
San Antonio at Dallas, 8:30 p.m.
Golden State at Phoenix, 9 p.m.
Philadelphia at L.A. Lakers, 10 p.m. (Prime)
Friday, Feb. 6
Miami at Boston, 7:30 p.m.
New York at Detroit, 7:30 p.m. (Prime)
Indiana at Milwaukee, 8 p.m.
New Orleans at Minnesota, 8 p.m.
Memphis at Portland, 10 p.m.
LA Clippers at Sacramento, 10 p.m. (Prime)
Saturday, Feb. 7
Washington at Brooklyn, 3 p.m.
Houston at Oklahoma City, 3:30 p.m. (ABC)
Dallas at San Antonio, 6 p.m. (Prime)
Utah at Orlando, 7 p.m.
Charlotte at Atlanta, 7:30 p.m.
Denver at Chicago, 8 p.m.
Golden State at L.A. Lakers, 8:30 p.m. (ABC)
Philadelphia at Phoenix, 9 p.m.
Memphis at Portland, 10 p.m.
Cleveland at Sacramento, 10 p.m.
Sunday, Feb. 8
New York at Boston, 12:30 p.m. (ABC)
Miami at Washington, 2:00 p.m.
Indiana at Toronto, 3 p.m.
LA Clippers at Minnesota, 3 p.m. (ESPN)
Monday, Feb. 9
Detroit at Charlotte, 7 p.m.
Chicago at Brooklyn, 7:30 p.m.
Utah at Miami, 7:30 p.m.
Milwaukee at Orlando, 7:30 p.m. (Peacock)
Atlanta at Minnesota, 8 p.m.
Sacramento at New Orleans, 8 p.m.
Cleveland at Denver, 9 p.m.
Memphis at Golden State, 10 p.m.
Oklahoma City at L.A. Lakers, 10 p.m. (Peacock)
Philadelphia at Portland, 10 p.m.
Tuesday, Feb. 10
Indiana at New York, 7:30 p.m.
LA Clippers at Houston, 8 p.m.
Dallas at Phoenix, 9 p.m.
San Antonio at L.A. Lakers, 10:30 p.m.
Wednesday, Feb. 11
Atlanta at Charlotte, 7 p.m.
Washington at Cleveland, 7 p.m.
Milwaukee at Orlando, 7 p.m.
Chicago at Boston, 7:30 p.m.
Indiana at Brooklyn, 7:30 p.m.
New York at Philadelphia, 7:30 p.m. (ESPN)
Detroit at Toronto, 7:30 p.m.
LA Clippers at Houston, 8 p.m.
Portland at Minnesota, 8 p.m.
Miami at New Orleans, 8 p.m.
Oklahoma City at Phoenix, 9 p.m.
Sacramento at Utah, 9 p.m.
Memphis at Denver, 10 p.m. (ESPN)
San Antonio at Golden State, 10 p.m.
Thursday, Feb. 12
Milwaukee at Oklahoma City, 7:30 p.m. (Prime)
Portland at Utah, 9 p.m.
Dallas at L.A. Lakers, 10 p.m. (Prime)
Thursday, Feb. 19
Houston at Charlotte, 7 p.m.
Brooklyn at Cleveland, 7 p.m.
Atlanta at Philadelphia, 7 p.m.
Indiana at Washington, 7 p.m.
Detroit at New York, 7:30 p.m. (Prime)
Toronto at Chicago, 8 p.m.
Phoenix vs. San Antonio at Austin, Texas, 8:30 p.m.
Boston at Golden State, 10 p.m. (Prime)
Orlando at Sacramento, 10 p.m.
Denver at LA Clippers, 10:30 p.m.
Friday, Feb. 20
Cleveland at Charlotte, 7 p.m.
Indiana at Washington, 7 p.m.
Utah at Memphis, 7 p.m.
Miami at Atlanta, 7:30 p.m.
Dallas at Minnesota, 7:30 p.m. (ESPN)
Milwaukee at New Orleans, 8 p.m.
Brooklyn at Oklahoma City, 8 p.m.
LA Clippers at L.A. Lakers, 10 p.m. (ESPN)
Denver at Portland, 10 p.m.
Saturday, Feb. 21
Orlando at Phoenix, 5 p.m.
Philadelphia at New Orleans, 7 p.m.
Memphis at Miami, 8 p.m.
Detroit at Chicago, 8 p.m.
Sacramento vs. San Antonio at Austin, Texas, 8 p.m.
Houston at New York, 8:30 p.m. (ABC)
Sunday, Feb. 22
Cleveland at Oklahoma City, 1:00 p.m. (ABC)
Brooklyn at Atlanta, 3:30 p.m.
Toronto at Milwaukee, 3:30 p.m.
Denver at Golden State, 3:30 p.m. (ABC)
Dallas at Indiana, 5 p.m.
Charlotte at Washington, 6 p.m.
Boston at L.A. Lakers, 6:30 p.m. (NBC/Peacock)
Philadelphia at Minnesota, 7 p.m.
New York at Chicago, 8 p.m.
Portland at Phoenix, 8 p.m.
Orlando at LA Clippers, 9 p.m.
Monday, Feb. 23
San Antonio at Detroit, 7 p.m. (Peacock)
Sacramento at Memphis, 8 p.m.
Utah at Houston, 9:30 p.m. (Peacock)
Tuesday, Feb. 24
Philadelphia at Indiana, 7 p.m.
Washington at Atlanta, 7:30 p.m.
Dallas at Brooklyn, 7:30 p.m.
Oklahoma City at Toronto, 7:30 p.m.
New York at Cleveland, 8 p.m. (NBC/Peacock)
Charlotte at Chicago, 8 p.m.
Miami at Milwaukee, 8 p.m.
Golden State at New Orleans, 8 p.m.
Boston at Phoenix, 9 p.m.
Orlando at L.A. Lakers, 10:30 p.m.
Minnesota at Portland, 11 p.m. (NBC/Peacock)
Wednesday, Feb. 25
Oklahoma City at Detroit, 7 p.m.
San Antonio at Toronto, 7:30 p.m.
Golden State at Memphis, 7:30 p.m. (ESPN)
Sacramento at Houston, 8 p.m.
Cleveland at Milwaukee, 8 p.m.
Boston at Denver, 10 p.m. (ESPN)
Thursday, Feb. 26
Charlotte at Indiana, 7 p.m.
Miami at Philadelphia, 7 p.m.
Washington at Atlanta, 7:30 p.m.
San Antonio at Brooklyn, 7:30 p.m.
Houston at Orlando, 7:30 p.m. (Prime)
Portland at Chicago, 8 p.m.
Sacramento at Dallas, 8:30 p.m.
L.A. Lakers at Phoenix, 9 p.m.
New Orleans at Utah, 9 p.m.
Minnesota at LA Clippers, 10 p.m. (Prime)
Friday, Feb. 27
Cleveland at Detroit, 7 p.m. (ESPN)
Brooklyn at Boston, 7:30 p.m.
New York at Milwaukee, 8 p.m.
Memphis at Dallas, 8:30 p.m.
Denver at Oklahoma City, 9:30 p.m. (ESPN)
Saturday, Feb. 28
Portland at Charlotte, 1:00 p.m.
Houston at Miami, 3 p.m. (Prime)
Toronto at Washington, 7 p.m.
L.A. Lakers at Golden State, 8:30 p.m. (ABC)
New Orleans at Utah, 9:30 p.m.
Sunday, March 1
San Antonio at New York, 1:00 p.m. (ABC)
Cleveland at Brooklyn, 3:30 p.m.
Milwaukee at Chicago, 3:30 p.m.
Minnesota at Denver, 3:30 p.m. (ABC)
Memphis at Indiana, 5 p.m.
Portland at Atlanta, 6 p.m.
Philadelphia at Boston, 6 p.m.
Detroit at Orlando, 6 p.m.
Oklahoma City at Dallas, 8 p.m. (NBC/Peacock)
New Orleans at LA Clippers, 9 p.m.
Sacramento at L.A. Lakers, 9:30 p.m.
Monday, March 2
Houston at Washington, 7 p.m.
Boston at Milwaukee, 7:30 p.m. (Peacock)
Denver at Utah, 9 p.m.
LA Clippers at Golden State, 10 p.m. (Peacock)
Tuesday, March 3
Dallas at Charlotte, 7 p.m.
Detroit at Cleveland, 7 p.m.
Washington at Orlando, 7 p.m.
Brooklyn at Miami, 7:30 p.m.
New York at Toronto, 7:30 p.m.
San Antonio at Philadelphia, 8 p.m. (NBC/Peacock)
Oklahoma City at Chicago, 8 p.m.
Memphis at Minnesota, 8 p.m.
New Orleans at L.A. Lakers, 10:30 p.m.
Phoenix at Sacramento, 11 p.m. (NBC/Peacock)
Wednesday, March 4
Oklahoma City at New York, 7 p.m. (ESPN)
Charlotte at Boston, 7:30 p.m.
Utah at Philadelphia, 7:30 p.m.
Portland at Memphis, 8 p.m.
Atlanta at Milwaukee, 9:30 p.m. (ESPN)
Indiana at LA Clippers, 10:30 p.m.
Thursday, March 5
Dallas at Orlando, 7 p.m.
Utah at Washington, 7 p.m.
Brooklyn at Miami, 7:30 p.m.
Golden State at Houston, 7:30 p.m. (Prime)
Toronto at Minnesota, 8 p.m.
Detroit at San Antonio, 8 p.m.
Chicago at Phoenix, 9 p.m.
L.A. Lakers at Denver, 10 p.m. (Prime)
New Orleans at Sacramento, 10 p.m.
Friday, March 6
Dallas at Boston, 7 p.m. (ESPN)
Miami at Charlotte, 7 p.m.
Portland at Houston, 8 p.m.
New York at Denver, 9 p.m.
New Orleans at Phoenix, 9 p.m.
LA Clippers at San Antonio, 9:30 p.m. (ESPN)
Indiana at L.A. Lakers, 10:30 p.m.
Saturday, March 7
Orlando at Minnesota, 3 p.m. (Prime)
Brooklyn at Detroit, 6 p.m.
Philadelphia at Atlanta, 7:30 p.m.
LA Clippers at Memphis, 8 p.m.
Utah at Milwaukee, 8 p.m.
Golden State at Oklahoma City, 8:30 p.m. (ABC)
Sunday, March 8
Boston at Cleveland, 1:00 p.m. (ABC)
New York at L.A. Lakers, 3:30 p.m. (ABC)
Detroit at Miami, 6 p.m.
Dallas at Toronto, 6 p.m.
Washington at New Orleans, 7 p.m.
Orlando at Milwaukee, 8 p.m.
Houston at San Antonio, 8 p.m. (NBC/Peacock)
Charlotte at Phoenix, 9 p.m.
Indiana at Portland, 9 p.m.
Chicago at Sacramento, 9 p.m.
Monday, March 9
Philadelphia at Cleveland, 7 p.m.
Memphis at Brooklyn, 7:30 p.m.
Denver at Oklahoma City, 7:30 p.m. (Peacock)
Golden State at Utah, 9 p.m.
New York at LA Clippers, 10 p.m. (Peacock)
Tuesday, March 10
Memphis at Philadelphia, 7 p.m.
Detroit at Brooklyn, 7:30 p.m.
Washington at Miami, 7:30 p.m.
Dallas at Atlanta, 8 p.m. (NBC/Peacock)
Toronto at Houston, 8 p.m.
Phoenix at Milwaukee, 8 p.m.
Boston at San Antonio, 8 p.m.
Chicago at Golden State, 10 p.m.
Charlotte at Portland, 10 p.m.
Indiana at Sacramento, 10 p.m.
Minnesota at L.A. Lakers, 11 p.m. (NBC/Peacock)
Wednesday, March 11
Cleveland at Orlando, 7:30 p.m. (ESPN)
Toronto at New Orleans, 8 p.m.
New York at Utah, 9 p.m.
Houston at Denver, 10 p.m. (ESPN)
Charlotte at Sacramento, 10 p.m.
Minnesota at LA Clippers, 10:30 p.m.
Thursday, March 12
Philadelphia at Detroit, 7 p.m. (Prime)
Phoenix at Indiana, 7 p.m.
Washington at Orlando, 7 p.m.
Brooklyn at Atlanta, 7:30 p.m.
Milwaukee at Miami, 7:30 p.m.
Denver at San Antonio, 9 p.m.
Boston at Oklahoma City, 9:30 p.m. (Prime)
Chicago at L.A. Lakers, 10:30 p.m.
Friday, March 13
Memphis at Detroit, 7:30 p.m.
New York at Indiana, 7:30 p.m. (Prime)
Phoenix at Toronto, 7:30 p.m.
New Orleans at Houston, 8 p.m.
Cleveland at Dallas, 8:30 p.m.
Minnesota at Golden State, 10 p.m. (Prime)
Utah at Portland, 10 p.m.
Chicago at LA Clippers, 10:30 p.m.
Saturday, March 14
Brooklyn at Philadelphia, 1:00 p.m.
Milwaukee at Atlanta, 3 p.m. (Prime)
Washington at Boston, 6 p.m.
Orlando at Miami, 8 p.m.
Charlotte at San Antonio, 8 p.m.
Denver at L.A. Lakers, 8:30 p.m. (ABC)
Sacramento at LA Clippers, 10:30 p.m. (ESPN)
Sunday, March 15
Minnesota at Oklahoma City, 1:00 p.m. (ABC)
Dallas at Cleveland, 3:30 p.m.
Detroit at Toronto, 3:30 p.m.
Indiana at Milwaukee, 3:30 p.m.
Portland at Philadelphia, 6 p.m.
Golden State at New York, 8 p.m. (NBC/Peacock)
Utah at Sacramento, 10 p.m.
Monday, March 16
Orlando at Atlanta, 7 p.m. (Peacock)
Golden State at Washington, 7 p.m.
Portland at Brooklyn, 7:30 p.m.
Phoenix at Boston, 8 p.m. (Peacock)
Memphis at Chicago, 8 p.m.
Dallas at New Orleans, 8 p.m.
L.A. Lakers at Houston, 9 p.m. (Peacock)
San Antonio at LA Clippers, 10:30 p.m.
Tuesday, March 17
Miami at Charlotte, 7 p.m.
Oklahoma City at Orlando, 7 p.m.
Detroit at Washington, 7 p.m.
Indiana at New York, 7:30 p.m.
Cleveland at Milwaukee, 8 p.m. (NBC/Peacock)
Phoenix at Minnesota, 8 p.m.
Philadelphia at Denver, 9 p.m.
San Antonio at Sacramento, 11 p.m. (NBC/Peacock)
Wednesday, March 18
Golden State at Boston, 7 p.m. (ESPN)
Oklahoma City at Brooklyn, 7:30 p.m.
Portland at Indiana, 7:30 p.m.
Toronto at Chicago, 8 p.m.
New York at Memphis, 8 p.m.
Utah at Minnesota, 8 p.m.
LA Clippers at New Orleans, 8 p.m.
Atlanta at Dallas, 8:30 p.m.
L.A. Lakers at Houston, 9:30 p.m. (ESPN)
Thursday, March 19
Orlando at Charlotte, 7 p.m.
Detroit at Washington, 7 p.m.
L.A. Lakers at Miami, 8 p.m.
Cleveland at Chicago, 8 p.m.
LA Clippers at New Orleans, 8 p.m.
Phoenix at San Antonio, 8 p.m.
Milwaukee at Utah, 9 p.m.
Philadelphia at Sacramento, 10 p.m.
Friday, March 20
New York at Brooklyn, 7:30 p.m.
Golden State at Detroit, 7:30 p.m.
Atlanta at Houston, 8 p.m.
Boston at Memphis, 8 p.m.
Portland at Minnesota, 8 p.m.
Toronto at Denver, 9 p.m.
Saturday, March 21
Oklahoma City at Washington, 5 p.m.
Memphis at Charlotte, 7 p.m.
L.A. Lakers at Orlando, 7 p.m.
Cleveland at New Orleans, 7 p.m.
Golden State at Atlanta, 8 p.m.
Miami at Houston, 8 p.m.
Indiana at San Antonio, 8 p.m.
LA Clippers at Dallas, 8:30 p.m.
Philadelphia at Utah, 9:30 p.m.
Milwaukee at Phoenix, 10 p.m.
Sunday, March 22
Portland at Denver, 5 p.m.
Brooklyn at Sacramento, 6 p.m.
Washington at New York, 7:30 p.m.
Minnesota at Boston, 8 p.m. (NBC/Peacock)
Toronto at Phoenix, 9 p.m.
Monday, March 23
Memphis at Atlanta, 7 p.m. (Peacock)
L.A. Lakers at Detroit, 7 p.m.
Indiana at Orlando, 7 p.m.
Oklahoma City at Philadelphia, 7 p.m.
San Antonio at Miami, 7:30 p.m.
Houston at Chicago, 8 p.m.
Toronto at Utah, 9 p.m.
Golden State at Dallas, 9:30 p.m. (Peacock)
Brooklyn at Portland, 10 p.m.
Milwaukee at LA Clippers, 10:30 p.m.
Tuesday, March 24
Sacramento at Charlotte, 7 p.m.
New Orleans at New York, 7:30 p.m.
Orlando at Cleveland, 8 p.m. (NBC/Peacock)
Denver at Phoenix, 11 p.m. (NBC/Peacock)
Wednesday, March 25
Atlanta at Detroit, 7 p.m. (ESPN)
L.A. Lakers at Indiana, 7 p.m.
Chicago at Philadelphia, 7 p.m.
Oklahoma City at Boston, 7:30 p.m.
Miami at Cleveland, 7:30 p.m.
San Antonio at Memphis, 8 p.m.
Washington at Utah, 9 p.m.
Houston at Minnesota, 9:30 p.m. (ESPN)
Dallas at Denver, 10 p.m.
Brooklyn at Golden State, 10 p.m.
Milwaukee at Portland, 10 p.m.
Toronto at LA Clippers, 10:30 p.m.
Thursday, March 26
New York at Charlotte, 7 p.m.
New Orleans at Detroit, 7 p.m.
Sacramento at Orlando, 7 p.m.
Friday, March 27
LA Clippers at Indiana, 7 p.m.
Atlanta at Boston, 7:30 p.m.
Miami at Cleveland, 7:30 p.m.
Houston at Memphis, 8 p.m.
Chicago at Oklahoma City, 8 p.m.
New Orleans at Toronto, 8:30 p.m.
Utah at Denver, 9 p.m.
Washington at Golden State, 10 p.m.
Dallas at Portland, 10 p.m.
Brooklyn at L.A. Lakers, 10:30 p.m.
Saturday, March 28
San Antonio at Milwaukee, 3 p.m. (Prime)
Philadelphia at Charlotte, 6 p.m.
Sacramento at Atlanta, 7:30 p.m.
Chicago at Memphis, 8 p.m.
Detroit at Minnesota, 8 p.m.
Utah at Phoenix, 10 p.m.
Sunday, March 29
LA Clippers at Milwaukee, 3:30 p.m.
Miami at Indiana, 5 p.m.
Sacramento at Brooklyn, 6 p.m.
Boston at Charlotte, 6 p.m.
Orlando at Toronto, 6 p.m.
Washington at Portland, 6 p.m.
Houston at New Orleans, 7 p.m.
New York at Oklahoma City, 7:30 p.m. (NBC/Peacock)
Golden State at Denver, 10 p.m. (NBC/Peacock)
Monday, March 30
Philadelphia at Miami, 7 p.m. (Peacock)
Boston at Atlanta, 7:30 p.m.
Phoenix at Memphis, 8 p.m.
Chicago at San Antonio, 8 p.m.
Minnesota at Dallas, 8:30 p.m.
Cleveland at Utah, 9 p.m.
Detroit at Oklahoma City, 9:30 p.m. (Peacock)
Washington at L.A. Lakers, 10 p.m.
Tuesday, March 31
Phoenix at Orlando, 7 p.m.
Charlotte at Brooklyn, 7:30 p.m.
Toronto at Detroit, 8 p.m.
New York at Houston, 8 p.m. (NBC/Peacock)
Cleveland at L.A. Lakers, 10:30 p.m.
Portland at LA Clippers, 11 p.m. (NBC/Peacock)
Wednesday, April 1
Philadelphia at Washington, 7 p.m.
Boston at Miami, 7:30 p.m.
Atlanta at Orlando, 7:30 p.m. (ESPN)
Sacramento at Toronto, 8 p.m.
Indiana at Chicago, 8 p.m.
Milwaukee at Houston, 8 p.m.
Dallas at Memphis, 8 p.m.
Denver at Utah, 9 p.m.
San Antonio at Golden State, 10 p.m. (ESPN)
Thursday, April 2
Phoenix at Charlotte, 7 p.m.
Minnesota at Detroit, 7 p.m.
L.A. Lakers at Oklahoma City, 7:30 p.m. (Prime)
Cleveland at Golden State, 10 p.m. (Prime)
New Orleans at Portland, 10 p.m.
San Antonio at LA Clippers, 10:30 p.m.
Friday, April 3
Indiana at Charlotte, 7 p.m.
Minnesota at Philadelphia, 7 p.m.
Atlanta at Brooklyn, 7:30 p.m.
Chicago at New York, 7:30 p.m.
Utah at Houston, 8 p.m.
Toronto at Memphis, 8 p.m.
Boston at Milwaukee, 8 p.m.
Orlando at Dallas, 8:30 p.m.
New Orleans at Sacramento, 10 p.m.
Saturday, April 4
Washington at Miami, 3 p.m.
San Antonio at Denver, 3 p.m. (Prime)
Detroit at Philadelphia, 7 p.m.
Sunday, April 5
Toronto at Boston, 3:30 p.m.
Washington at Brooklyn, 3:30 p.m.
Phoenix at Chicago, 3:30 p.m.
Memphis at Milwaukee, 3:30 p.m.
Indiana at Cleveland, 6 p.m.
Charlotte at Minnesota, 7 p.m.
Orlando at New Orleans, 7 p.m.
Utah at Oklahoma City, 7 p.m.
L.A. Lakers at Dallas, 7:30 p.m. (NBC/Peacock)
LA Clippers at Sacramento, 9 p.m.
Houston at Golden State, 10 p.m. (NBC/Peacock)
Monday, April 6
New York at Atlanta, 7 p.m. (Peacock)
Detroit at Orlando, 7 p.m.
Cleveland at Memphis, 8 p.m.
Philadelphia at San Antonio, 8 p.m.
Portland at Denver, 9 p.m.
Tuesday, April 7
Chicago at Washington, 7 p.m.
Charlotte at Boston, 7:30 p.m.
Milwaukee at Brooklyn, 7:30 p.m.
Miami at Toronto, 7:30 p.m.
Minnesota at Indiana, 8 p.m. (NBC/Peacock)
Utah at New Orleans, 8 p.m.
Sacramento at Golden State, 10 p.m.
Oklahoma City at L.A. Lakers, 10:30 p.m.
Dallas at LA Clippers, 10:30 p.m.
Houston at Phoenix, 11 p.m. (NBC/Peacock)
Wednesday, April 8
Atlanta at Cleveland, 7 p.m.
Minnesota at Orlando, 7 p.m.
Milwaukee at Detroit, 7:30 p.m. (ESPN)
Portland at San Antonio, 8 p.m.
Memphis at Denver, 9 p.m.
Oklahoma City at LA Clippers, 10 p.m. (ESPN)
Dallas at Phoenix, 10 p.m.
Thursday, April 9
Miami at Toronto, 7 p.m.
Chicago at Washington, 7 p.m.
Indiana at Brooklyn, 7:30 p.m.
Boston at New York, 7:30 p.m. (Prime)
Philadelphia at Houston, 8 p.m.
L.A. Lakers at Golden State, 10 p.m. (Prime)
Friday, April 10
Detroit at Charlotte, 7 p.m.
Miami at Washington, 7 p.m.
Cleveland at Atlanta, 7:30 p.m. (Prime)
New Orleans at Boston, 7:30 p.m.
Philadelphia at Indiana, 7:30 p.m.
Toronto at New York, 7:30 p.m.
Orlando at Chicago, 8 p.m.
Minnesota at Houston, 8 p.m.
Brooklyn at Milwaukee, 8 p.m.
Dallas at San Antonio, 8 p.m.
Memphis at Utah, 9:30 p.m.
Oklahoma City at Denver, 10 p.m. (Prime)
LA Clippers at Portland, 10 p.m.
Golden State at Sacramento, 10 p.m.
Phoenix at L.A. Lakers, 10:30 p.m.
Sunday, April 12
Orlando at Boston, 6 p.m.
Washington at Cleveland, 6 p.m.
Detroit at Indiana, 6 p.m.
Atlanta at Miami, 6 p.m.
Charlotte at New York, 6 p.m.
Milwaukee at Philadelphia, 6 p.m.
Brooklyn at Toronto, 6 p.m.
Chicago at Dallas, 8:30 p.m.
Memphis at Houston, 8:30 p.m.
New Orleans at Minnesota, 8:30 p.m.
Phoenix at Oklahoma City, 8:30 p.m.
Denver at San Antonio, 8:30 p.m.
Utah at L.A. Lakers, 8:30 p.m.
Golden State at LA Clippers, 8:30 p.m.
Sacramento at Portland, 8:30 p.m.
