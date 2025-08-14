Live Radio
2025-26 NBA schedule by date with national TV listings

The Associated Press

August 14, 2025

Tuesday, Oct. 21

Houston at Oklahoma City, 7:30 p.m. (NBC/Peacock)

Golden State at L.A. Lakers, 10 p.m. (NBC/Peacock)

Wednesday, Oct. 22

Brooklyn at Charlotte, 7 p.m.

Cleveland at New York, 7 p.m. (ESPN)

Miami at Orlando, 7 p.m.

Toronto at Atlanta, 7:30 p.m.

Philadelphia at Boston, 7:30 p.m.

Detroit at Chicago, 8 p.m.

New Orleans at Memphis, 8 p.m.

Washington at Milwaukee, 8 p.m.

LA Clippers at Utah, 9 p.m.

San Antonio at Dallas, 9:30 p.m. (ESPN)

Sacramento at Phoenix, 10 p.m.

Minnesota at Portland, 10 p.m.

Thursday, Oct. 23

Oklahoma City at Indiana, 7:30 p.m. (ESPN)

Denver at Golden State, 10 p.m. (ESPN)

Friday, Oct. 24

Atlanta at Orlando, 7 p.m.

Cleveland at Brooklyn, 7:30 p.m.

Boston at New York, 7:30 p.m. (Prime)

Milwaukee at Toronto, 7:30 p.m.

Detroit at Houston, 8 p.m.

Miami at Memphis, 8 p.m.

San Antonio at New Orleans, 8 p.m.

Washington at Dallas, 8:30 p.m.

Minnesota at L.A. Lakers, 10 p.m. (Prime)

Golden State at Portland, 10 p.m.

Utah at Sacramento, 10 p.m.

Phoenix at LA Clippers, 10:30 p.m.

Saturday, Oct. 25

Chicago at Orlando, 7 p.m.

Oklahoma City at Atlanta, 7:30 p.m.

Charlotte at Philadelphia, 7:30 p.m.

Indiana at Memphis, 8 p.m.

Phoenix at Denver, 9 p.m.

Sunday, Oct. 26

Brooklyn at San Antonio, 2:00 p.m.

Boston at Detroit, 3:30 p.m.

Milwaukee at Cleveland, 6 p.m.

New York at Miami, 6 p.m.

Charlotte at Washington, 6 p.m.

Indiana at Minnesota, 7 p.m.

Toronto at Dallas, 7:30 p.m.

Portland at LA Clippers, 9 p.m.

L.A. Lakers at Sacramento, 9 p.m.

Monday, Oct. 27

Cleveland at Detroit, 7 p.m. (Peacock)

Orlando at Philadelphia, 7 p.m.

Atlanta at Chicago, 8 p.m.

Brooklyn at Houston, 8 p.m.

Boston at New Orleans, 8 p.m.

Toronto at San Antonio, 8 p.m.

Oklahoma City at Dallas, 8:30 p.m.

Phoenix at Utah, 9 p.m.

Denver at Minnesota, 9:30 p.m. (Peacock)

Memphis at Golden State, 10 p.m.

Portland at L.A. Lakers, 10:30 p.m.

Tuesday, Oct. 28

Philadelphia at Washington, 7 p.m.

Charlotte at Miami, 7:30 p.m.

New York at Milwaukee, 8 p.m. (NBC/Peacock)

Sacramento at Oklahoma City, 8 p.m.

LA Clippers at Golden State, 11 p.m. (NBC/Peacock)

Wednesday, Oct. 29

Cleveland at Boston, 7 p.m. (ESPN)

Orlando at Detroit, 7 p.m.

Atlanta at Brooklyn, 7:30 p.m.

Houston at Toronto, 7:30 p.m.

Sacramento at Chicago, 8 p.m.

Indiana at Dallas, 8:30 p.m.

New Orleans at Denver, 9 p.m.

Portland at Utah, 9 p.m.

L.A. Lakers at Minnesota, 9:30 p.m. (ESPN)

Memphis at Phoenix, 10 p.m.

Thursday, Oct. 30

Orlando at Charlotte, 7 p.m.

Golden State at Milwaukee, 8 p.m.

Washington at Oklahoma City, 8 p.m.

Miami at San Antonio, 8:30 p.m.

Friday, Oct. 31 (NBA Cup Group Play)

Atlanta at Indiana, 7 p.m.

Boston at Philadelphia, 7 p.m. (Prime)

Toronto at Cleveland, 7:30 p.m.

New York at Chicago, 8 p.m.

L.A. Lakers at Memphis, 9:30 p.m. (Prime)

Utah at Phoenix, 10 p.m.

Denver at Portland, 10 p.m.

New Orleans at LA Clippers, 10:30 p.m.

Saturday, Nov. 1

Sacramento at Milwaukee, 5 p.m.

Minnesota at Charlotte, 6 p.m.

Golden State at Indiana, 7 p.m.

Orlando at Washington, 7 p.m.

Houston at Boston, 8 p.m.

Dallas vs. Detroit at Mexico City, 10 p.m. (Peacock)

Sunday, Nov. 2

New Orleans at Oklahoma City, 3:30 p.m.

Philadelphia at Brooklyn, 6 p.m.

Utah at Charlotte, 6 p.m.

Atlanta at Cleveland, 6 p.m.

Memphis at Toronto, 6 p.m.

Chicago at New York, 7 p.m.

San Antonio at Phoenix, 8 p.m.

Miami at L.A. Lakers, 9:30 p.m.

Monday, Nov. 3

Minnesota at Brooklyn, 7 p.m. (Peacock)

Milwaukee at Indiana, 7 p.m.

Utah at Boston, 7:30 p.m.

Washington at New York, 7:30 p.m.

Dallas at Houston, 8 p.m.

Detroit at Memphis, 8 p.m.

Sacramento at Denver, 9 p.m.

L.A. Lakers at Portland, 10 p.m.

Miami at LA Clippers, 10:30 p.m.

Tuesday, Nov. 4

Milwaukee at Toronto, 7:30 p.m.

Orlando at Atlanta, 8 p.m. (NBC/Peacock)

Philadelphia at Chicago, 8 p.m.

Charlotte at New Orleans, 8 p.m.

Phoenix at Golden State, 10 p.m.

Oklahoma City at LA Clippers, 11 p.m. (NBC/Peacock)

Wednesday, Nov. 5

Philadelphia at Cleveland, 7 p.m.

Utah at Detroit, 7 p.m.

Brooklyn at Indiana, 7 p.m.

Washington at Boston, 7:30 p.m.

Minnesota at New York, 7:30 p.m. (ESPN)

Houston at Memphis, 8 p.m.

New Orleans at Dallas, 8:30 p.m.

Miami at Denver, 9 p.m.

San Antonio at L.A. Lakers, 10 p.m. (ESPN)

Oklahoma City at Portland, 10 p.m.

Golden State at Sacramento, 10 p.m.

Thursday, Nov. 6

LA Clippers at Phoenix, 9 p.m.

Friday, Nov. 7 (NBA Cup Group Play)

Boston at Orlando, 7 p.m.

Cleveland at Washington, 7 p.m.

Toronto at Atlanta, 7:30 p.m.

Detroit at Brooklyn, 7:30 p.m.

Houston at San Antonio, 7:30 p.m. (Prime)

Charlotte at Miami, 8 p.m.

Dallas at Memphis, 8 p.m.

Chicago at Milwaukee, 8 p.m.

Utah at Minnesota, 8 p.m.

Golden State at Denver, 10 p.m. (Prime)

Oklahoma City at Sacramento, 10 p.m.

Saturday, Nov. 8

Dallas at Washington, 7 p.m.

Toronto at Philadelphia, 7:30 p.m.

L.A. Lakers at Atlanta, 8 p.m.

Chicago at Cleveland, 8 p.m.

Portland at Miami, 8 p.m.

New Orleans at San Antonio, 8 p.m.

Indiana at Denver, 9 p.m.

Phoenix at LA Clippers, 10:30 p.m. (ESPN)

Sunday, Nov. 9

Houston at Milwaukee, 3:30 p.m.

Brooklyn at New York, 6 p.m.

Boston at Orlando, 6 p.m.

Oklahoma City at Memphis, 6 p.m.

Detroit at Philadelphia, 7:30 p.m.

Indiana at Golden State, 8:30 p.m.

Minnesota at Sacramento, 9 p.m.

Monday, Nov. 10

L.A. Lakers at Charlotte, 7 p.m.

Washington at Detroit, 7 p.m. (Peacock)

Portland at Orlando, 7 p.m.

Cleveland at Miami, 7:30 p.m.

San Antonio at Chicago, 8 p.m.

Milwaukee at Dallas, 8:30 p.m.

New Orleans at Phoenix, 9 p.m.

Minnesota at Utah, 9 p.m.

Atlanta at LA Clippers, 10:30 p.m.

Tuesday, Nov. 11

Toronto at Brooklyn, 7:30 p.m.

Memphis at New York, 7:30 p.m.

Boston at Philadelphia, 8 p.m. (NBC/Peacock)

Golden State at Oklahoma City, 8 p.m.

Indiana at Utah, 9 p.m.

Denver at Sacramento, 11 p.m. (NBC/Peacock)

Wednesday, Nov. 12

Milwaukee at Charlotte, 7 p.m.

Chicago at Detroit, 7 p.m.

Orlando at New York, 7 p.m. (ESPN)

Memphis at Boston, 7:30 p.m.

Cleveland at Miami, 7:30 p.m.

Washington at Houston, 8 p.m.

Portland at New Orleans, 8 p.m.

Golden State at San Antonio, 8 p.m.

Phoenix at Dallas, 8:30 p.m.

L.A. Lakers at Oklahoma City, 9:30 p.m. (ESPN)

Atlanta at Sacramento, 10 p.m.

Denver at LA Clippers, 10:30 p.m.

Thursday, Nov. 13

Toronto at Cleveland, 7 p.m.

Indiana at Phoenix, 9 p.m.

Atlanta at Utah, 9 p.m.

Friday, Nov. 14 (NBA Cup Group Play)

Miami at New York, 7 p.m. (Prime)

Brooklyn at Orlando, 7 p.m.

Philadelphia at Detroit, 7:30 p.m.

Portland at Houston, 8 p.m.

Charlotte at Milwaukee, 8 p.m.

Sacramento at Minnesota, 8 p.m.

L.A. Lakers at New Orleans, 8 p.m.

LA Clippers at Dallas, 8:30 p.m.

Golden State at San Antonio, 9:30 p.m. (Prime)

Saturday, Nov. 15

Memphis at Cleveland, 5 p.m.

Oklahoma City at Charlotte, 7 p.m.

Toronto at Indiana, 7 p.m.

L.A. Lakers at Milwaukee, 8 p.m.

Denver at Minnesota, 8 p.m.

Sunday, Nov. 16

LA Clippers at Boston, 3:30 p.m.

Sacramento at San Antonio, 4 p.m.

Brooklyn at Washington, 6 p.m.

Orlando at Houston, 7 p.m.

Golden State at New Orleans, 7 p.m.

Portland at Dallas, 7:30 p.m.

Atlanta at Phoenix, 8 p.m.

Chicago at Utah, 8 p.m.

Monday, Nov. 17

Milwaukee at Cleveland, 7 p.m. (Peacock)

Indiana at Detroit, 7 p.m.

LA Clippers at Philadelphia, 7 p.m.

New York at Miami, 7:30 p.m.

Charlotte at Toronto, 7:30 p.m.

Dallas at Minnesota, 8 p.m.

Oklahoma City at New Orleans, 8 p.m.

Chicago at Denver, 9 p.m.

Tuesday, Nov. 18

Golden State at Orlando, 7 p.m.

Boston at Brooklyn, 7:30 p.m.

Detroit at Atlanta, 8 p.m. (NBC/Peacock)

Memphis at San Antonio, 8 p.m.

Utah at L.A. Lakers, 10:30 p.m.

Phoenix at Portland, 11 p.m. (NBC/Peacock)

Wednesday, Nov. 19

Houston at Cleveland, 7 p.m.

Charlotte at Indiana, 7 p.m.

Golden State at Miami, 7 p.m. (ESPN)

Toronto at Philadelphia, 7 p.m.

Washington at Minnesota, 8 p.m.

Denver at New Orleans, 8 p.m.

Sacramento at Oklahoma City, 8 p.m.

New York at Dallas, 9:30 p.m. (ESPN)

Chicago at Portland, 10 p.m.

Thursday, Nov. 20

LA Clippers at Orlando, 7 p.m.

Sacramento at Memphis, 8 p.m.

Philadelphia at Milwaukee, 8 p.m.

Atlanta at San Antonio, 8 p.m.

Friday, Nov. 21 (NBA Cup Group Play)

Indiana at Cleveland, 7 p.m. (Prime)

Brooklyn at Boston, 7:30 p.m.

Washington at Toronto, 7:30 p.m.

Miami at Chicago, 8 p.m.

New Orleans at Dallas, 8:30 p.m.

Minnesota at Phoenix, 9 p.m.

Denver at Houston, 9:30 p.m. (Prime)

Oklahoma City at Utah, 10 p.m.

Portland at Golden State, 10 p.m.

Saturday, Nov. 22

LA Clippers at Charlotte, 1:00 p.m.

New York at Orlando, 5 p.m.

Atlanta at New Orleans, 7 p.m.

Washington at Chicago, 8 p.m.

Detroit at Milwaukee, 8 p.m.

Memphis at Dallas, 8:30 p.m.

Sacramento at Denver, 9 p.m.

Sunday, Nov. 23

Miami at Philadelphia, 1:00 p.m.

Charlotte at Atlanta, 6 p.m.

Orlando at Boston, 6 p.m.

LA Clippers at Cleveland, 6 p.m.

Brooklyn at Toronto, 6 p.m.

Portland at Oklahoma City, 7 p.m.

San Antonio at Phoenix, 8 p.m.

L.A. Lakers at Utah, 8 p.m.

Monday, Nov. 24

Detroit at Indiana, 7 p.m.

Cleveland at Toronto, 7 p.m. (Peacock)

New York at Brooklyn, 7:30 p.m.

Dallas at Miami, 7:30 p.m.

Denver at Memphis, 8 p.m.

Portland at Milwaukee, 8 p.m.

Chicago at New Orleans, 8 p.m.

Houston at Phoenix, 9:30 p.m. (Peacock)

Utah at Golden State, 10 p.m.

Minnesota at Sacramento, 10 p.m.

Tuesday, Nov. 25 (NBA Cup Group Play)

Atlanta at Washington, 7 p.m.

Orlando at Philadelphia, 8 p.m. (NBC/Peacock)

LA Clippers at L.A. Lakers, 11 p.m. (NBC/Peacock)

Wednesday, Nov. 26 (NBA Cup Group Play)

Detroit at Boston, 5 p.m. (ESPN)

New York at Charlotte, 7 p.m.

Milwaukee at Miami, 7:30 p.m.

Indiana at Toronto, 7:30 p.m.

Minnesota at Oklahoma City, 7:30 p.m. (ESPN)

Memphis at New Orleans, 8 p.m.

Houston at Golden State, 10 p.m. (ESPN)

San Antonio at Portland, 10 p.m.

Phoenix at Sacramento, 10 p.m.

Friday, Nov. 28 (NBA Cup Group Play)

Cleveland at Atlanta, 7:30 p.m.

Philadelphia at Brooklyn, 7:30 p.m.

Chicago at Charlotte, 7:30 p.m.

Orlando at Detroit, 7:30 p.m.

Washington at Indiana, 7:30 p.m.

Milwaukee at New York, 7:30 p.m. (Prime)

Phoenix at Oklahoma City, 9:30 p.m.

San Antonio at Denver, 9:30 p.m.

Sacramento at Utah, 9:30 p.m.

Dallas at L.A. Lakers, 10 p.m. (Prime)

Memphis at LA Clippers, 10 p.m.

Saturday, Nov. 29

Boston at Minnesota, 5 p.m.

Toronto at Charlotte, 6 p.m.

Chicago at Indiana, 7:30 p.m.

Detroit at Miami, 8 p.m.

Brooklyn at Milwaukee, 8 p.m.

New Orleans at Golden State, 8:30 p.m.

Denver at Phoenix, 9 p.m.

Dallas at LA Clippers, 10 p.m.

Sunday, Nov. 30

Houston at Utah, 3 p.m.

Boston at Cleveland, 6 p.m.

Toronto at New York, 6 p.m.

Atlanta at Philadelphia, 6 p.m.

Oklahoma City at Portland, 6 p.m.

San Antonio at Minnesota, 7 p.m.

Memphis at Sacramento, 9 p.m.

New Orleans at L.A. Lakers, 9:30 p.m.

Monday, Dec. 1

Atlanta at Detroit, 7 p.m.

Cleveland at Indiana, 7 p.m.

Milwaukee at Washington, 7 p.m.

Charlotte at Brooklyn, 7:30 p.m.

LA Clippers at Miami, 7:30 p.m.

Chicago at Orlando, 7:30 p.m. (Peacock)

Dallas at Denver, 9 p.m.

Houston at Utah, 9 p.m.

Phoenix at L.A. Lakers, 10 p.m. (Peacock)

Tuesday, Dec. 2

Washington at Philadelphia, 7 p.m.

Portland at Toronto, 7:30 p.m.

New York at Boston, 8 p.m. (NBC/Peacock)

Minnesota at New Orleans, 8 p.m.

Memphis at San Antonio, 8 p.m.

Oklahoma City at Golden State, 11 p.m. (NBC/Peacock)

Wednesday, Dec. 3

Portland at Cleveland, 7 p.m.

Denver at Indiana, 7 p.m.

San Antonio at Orlando, 7 p.m.

LA Clippers at Atlanta, 7:30 p.m.

Charlotte at New York, 7:30 p.m.

Brooklyn at Chicago, 8 p.m.

Sacramento at Houston, 8 p.m.

Detroit at Milwaukee, 8 p.m.

Miami at Dallas, 8:30 p.m.

Thursday, Dec. 4

Golden State at Philadelphia, 7 p.m.

Boston at Washington, 7 p.m.

Utah at Brooklyn, 7:30 p.m.

L.A. Lakers at Toronto, 7:30 p.m.

Minnesota at New Orleans, 8 p.m.

Friday, Dec. 5

L.A. Lakers at Boston, 7 p.m. (Prime)

Miami at Orlando, 7 p.m.

Denver at Atlanta, 7:30 p.m.

San Antonio at Cleveland, 7:30 p.m.

Portland at Detroit, 7:30 p.m.

Utah at New York, 7:30 p.m.

Charlotte at Toronto, 7:30 p.m.

Indiana at Chicago, 8 p.m.

Phoenix at Houston, 8 p.m.

LA Clippers at Memphis, 8 p.m.

Philadelphia at Milwaukee, 8 p.m.

Dallas at Oklahoma City, 9:30 p.m. (Prime)

Saturday, Dec. 6

New Orleans at Brooklyn, 5 p.m.

Atlanta at Washington, 7 p.m.

Golden State at Cleveland, 7:30 p.m.

Milwaukee at Detroit, 7:30 p.m.

Sacramento at Miami, 8 p.m.

LA Clippers at Minnesota, 8 p.m.

Houston at Dallas, 8:30 p.m.

Sunday, Dec. 7

Orlando at New York, 12:00 p.m.

Boston at Toronto, 3:30 p.m.

Denver at Charlotte, 6 p.m.

Portland at Memphis, 6 p.m.

Golden State at Chicago, 7 p.m.

L.A. Lakers at Philadelphia, 7:30 p.m.

Oklahoma City at Utah, 8 p.m.

Monday, Dec. 8

Sacramento at Indiana, 7 p.m. (Peacock)

Phoenix at Minnesota, 8 p.m.

San Antonio at New Orleans, 9:30 p.m. (Peacock)

Wednesday, Dec. 17

Cleveland at Chicago, 8 p.m.

Memphis at Minnesota, 8 p.m.

LA Clippers at Oklahoma City, 8 p.m.

Washington at San Antonio, 8 p.m.

Thursday, Dec. 18

Atlanta at Charlotte, 7 p.m.

New York at Indiana, 7 p.m.

Miami at Brooklyn, 7:30 p.m.

Toronto at Milwaukee, 8 p.m.

Houston at New Orleans, 8 p.m.

Detroit at Dallas, 8:30 p.m.

Orlando at Denver, 9 p.m.

Golden State at Phoenix, 9 p.m.

L.A. Lakers at Utah, 9 p.m.

Sacramento at Portland, 10 p.m.

Friday, Dec. 19

Miami at Boston, 7 p.m.

Philadelphia at New York, 7 p.m. (Prime)

San Antonio at Atlanta, 7:30 p.m.

Chicago at Cleveland, 7:30 p.m.

Oklahoma City at Minnesota, 9:30 p.m. (Prime)

Saturday, Dec. 20

Houston at Denver, 5 p.m.

Dallas at Philadelphia, 7 p.m.

Boston at Toronto, 7 p.m.

Indiana at New Orleans, 7 p.m.

Charlotte at Detroit, 7:30 p.m.

Washington at Memphis, 8 p.m.

Phoenix at Golden State, 8:30 p.m.

Orlando at Utah, 9:30 p.m.

Portland at Sacramento, 10 p.m.

L.A. Lakers at LA Clippers, 10:30 p.m.

Sunday, Dec. 21

Chicago at Atlanta, 3:30 p.m.

Toronto at Brooklyn, 6 p.m.

Miami at New York, 6 p.m.

San Antonio at Washington, 7 p.m.

Milwaukee at Minnesota, 7 p.m.

Houston at Sacramento, 10 p.m.

Monday, Dec. 22

Charlotte at Cleveland, 7 p.m. (Peacock)

Indiana at Boston, 7:30 p.m.

Dallas at New Orleans, 8 p.m.

Utah at Denver, 9 p.m.

Memphis at Oklahoma City, 9:30 p.m. (Peacock)

Orlando at Golden State, 10 p.m.

Detroit at Portland, 10 p.m.

Tuesday, Dec. 23

Washington at Charlotte, 7 p.m.

Brooklyn at Philadelphia, 7 p.m.

Chicago at Atlanta, 7:30 p.m.

New Orleans at Cleveland, 7:30 p.m.

Milwaukee at Indiana, 7:30 p.m.

Toronto at Miami, 7:30 p.m.

Denver at Dallas, 8 p.m. (NBC/Peacock)

New York at Minnesota, 8 p.m.

Oklahoma City at San Antonio, 8:30 p.m.

L.A. Lakers at Phoenix, 9 p.m.

Memphis at Utah, 9 p.m.

Orlando at Portland, 10 p.m.

Detroit at Sacramento, 10 p.m.

Houston at LA Clippers, 11 p.m. (NBC/Peacock)

Thursday, Dec. 25

Cleveland at New York, 12:00 p.m. (ABC/ESPN)

San Antonio at Oklahoma City, 2:30 p.m. (ABC/ESPN)

Dallas at Golden State, 5 p.m. (ABC/ESPN)

Houston at L.A. Lakers, 8 p.m. (ABC/ESPN)

Minnesota at Denver, 10:30 p.m. (ABC/ESPN)

Friday, Dec. 26

Miami at Atlanta, 7 p.m.

Charlotte at Orlando, 7 p.m.

Toronto at Washington, 7 p.m.

Boston at Indiana, 7:30 p.m. (Prime)

Philadelphia at Chicago, 8 p.m.

Milwaukee at Memphis, 8 p.m.

Phoenix at New Orleans, 8 p.m.

Detroit at Utah, 9:30 p.m.

LA Clippers at Portland, 10 p.m. (Prime)

Saturday, Dec. 27

Dallas at Sacramento, 5 p.m.

Denver at Orlando, 7 p.m.

Phoenix at New Orleans, 7 p.m.

New York at Atlanta, 8 p.m.

Indiana at Miami, 8 p.m.

Milwaukee at Chicago, 8 p.m.

Cleveland at Houston, 8 p.m.

Brooklyn at Minnesota, 8 p.m.

Utah at San Antonio, 8 p.m.

Sunday, Dec. 28

Golden State at Toronto, 3:30 p.m.

Philadelphia at Oklahoma City, 3:30 p.m.

Memphis at Washington, 6 p.m.

Boston at Portland, 6 p.m.

Detroit at LA Clippers, 9 p.m.

Sacramento at L.A. Lakers, 9:30 p.m.

Monday, Dec. 29

Milwaukee at Charlotte, 7 p.m.

Phoenix at Washington, 7 p.m.

Golden State at Brooklyn, 7:30 p.m.

Denver at Miami, 7:30 p.m.

Orlando at Toronto, 7:30 p.m.

Minnesota at Chicago, 8 p.m.

Indiana at Houston, 8 p.m.

New York at New Orleans, 8 p.m.

Atlanta at Oklahoma City, 8 p.m.

Cleveland at San Antonio, 8 p.m. (NBC/Peacock)

Dallas at Portland, 11 p.m. (NBC/Peacock)

Tuesday, Dec. 30

Philadelphia at Memphis, 8 p.m. (NBC/Peacock)

Boston at Utah, 9 p.m.

Detroit at L.A. Lakers, 10:30 p.m.

Sacramento at LA Clippers, 11 p.m. (NBC/Peacock)

Wednesday, Dec. 31

Golden State at Charlotte, 1:00 p.m.

Minnesota at Atlanta, 3 p.m.

Orlando at Indiana, 3 p.m.

Phoenix at Cleveland, 3:30 p.m.

New Orleans at Chicago, 7 p.m.

New York at San Antonio, 7 p.m.

Denver at Toronto, 7:30 p.m.

Washington at Milwaukee, 8 p.m.

Portland at Oklahoma City, 8 p.m.

Thursday, Jan. 1

Houston at Brooklyn, 6 p.m.

Miami at Detroit, 7 p.m.

Philadelphia at Dallas, 8:30 p.m.

Boston at Sacramento, 10 p.m.

Utah at LA Clippers, 10:30 p.m.

Friday, Jan. 2

San Antonio at Indiana, 7 p.m.

Brooklyn at Washington, 7 p.m.

Denver at Cleveland, 7:30 p.m.

Atlanta at New York, 7:30 p.m. (Prime)

Orlando at Chicago, 8 p.m.

Charlotte at Milwaukee, 8 p.m.

Portland at New Orleans, 8 p.m.

Sacramento at Phoenix, 9 p.m.

Oklahoma City at Golden State, 10 p.m. (Prime)

Memphis at L.A. Lakers, 10:30 p.m.

Saturday, Jan. 3

Minnesota at Miami, 5 p.m.

Philadelphia at New York, 7:30 p.m.

Atlanta at Toronto, 7:30 p.m.

Charlotte at Chicago, 8 p.m.

Portland at San Antonio, 8 p.m.

Houston at Dallas, 8:30 p.m.

Utah at Golden State, 10 p.m.

Boston at LA Clippers, 10:30 p.m.

Sunday, Jan. 4

Detroit at Cleveland, 2:00 p.m.

Indiana at Orlando, 3 p.m.

Denver at Brooklyn, 3:30 p.m.

New Orleans at Miami, 6 p.m.

Minnesota at Washington, 6 p.m.

Oklahoma City at Phoenix, 8 p.m.

Milwaukee at Sacramento, 9 p.m.

Memphis at L.A. Lakers, 9:30 p.m.

Monday, Jan. 5

New York at Detroit, 7 p.m. (Peacock)

Chicago at Boston, 7:30 p.m.

Atlanta at Toronto, 7:30 p.m.

Phoenix at Houston, 8 p.m.

Charlotte at Oklahoma City, 8 p.m.

Denver at Philadelphia, 8:30 p.m. (Peacock)

Golden State at LA Clippers, 10 p.m. (Peacock)

Utah at Portland, 10 p.m.

Tuesday, Jan. 6

Cleveland at Indiana, 7 p.m.

Orlando at Washington, 7 p.m.

San Antonio at Memphis, 8 p.m.

Miami at Minnesota, 8 p.m. (NBC/Peacock)

L.A. Lakers at New Orleans, 8 p.m.

Dallas at Sacramento, 11 p.m. (NBC/Peacock)

Wednesday, Jan. 7

Toronto at Charlotte, 7 p.m.

Chicago at Detroit, 7 p.m.

Washington at Philadelphia, 7 p.m.

New Orleans at Atlanta, 7:30 p.m.

Denver at Boston, 7:30 p.m.

Orlando at Brooklyn, 7:30 p.m.

LA Clippers at New York, 7:30 p.m.

L.A. Lakers at San Antonio, 7:30 p.m. (ESPN)

Phoenix at Memphis, 8 p.m.

Utah at Oklahoma City, 8 p.m.

Milwaukee at Golden State, 10 p.m. (ESPN)

Houston at Portland, 10 p.m.

Thursday, Jan. 8

Indiana at Charlotte, 7 p.m.

Miami at Chicago, 8 p.m.

Cleveland at Minnesota, 8 p.m.

Dallas at Utah, 9 p.m.

Friday, Jan. 9

Toronto at Boston, 7 p.m.

Philadelphia at Orlando, 7 p.m.

New Orleans at Washington, 7 p.m.

LA Clippers at Brooklyn, 7:30 p.m.

Oklahoma City at Memphis, 8 p.m.

Atlanta at Denver, 9 p.m.

New York at Phoenix, 9 p.m.

Sacramento at Golden State, 10 p.m.

Houston at Portland, 10 p.m.

Milwaukee at L.A. Lakers, 10:30 p.m.

Saturday, Jan. 10

Minnesota at Cleveland, 1:00 p.m. (Prime)

Miami at Indiana, 7 p.m.

LA Clippers at Detroit, 7:30 p.m.

San Antonio at Boston, 8 p.m.

Dallas at Chicago, 8 p.m.

Charlotte at Utah, 9:30 p.m.

Sunday, Jan. 11

New Orleans at Orlando, 3 p.m.

Brooklyn at Memphis, 3:30 p.m.

Philadelphia at Toronto, 6 p.m.

New York at Portland, 6 p.m.

San Antonio at Minnesota, 7 p.m.

Miami at Oklahoma City, 7 p.m.

Milwaukee at Denver, 8 p.m.

Washington at Phoenix, 8 p.m.

Atlanta at Golden State, 8:30 p.m.

Houston at Sacramento, 9 p.m.

Monday, Jan. 12

Utah at Cleveland, 7 p.m.

Boston at Indiana, 7:30 p.m. (Peacock)

Philadelphia at Toronto, 7:30 p.m.

Brooklyn at Dallas, 8:30 p.m.

L.A. Lakers at Sacramento, 10 p.m. (Peacock)

Charlotte at LA Clippers, 10:30 p.m.

Tuesday, Jan. 13

Phoenix at Miami, 7:30 p.m.

Chicago at Houston, 8 p.m.

Minnesota at Milwaukee, 8 p.m. (NBC/Peacock)

Denver at New Orleans, 8 p.m.

San Antonio at Oklahoma City, 8 p.m.

Atlanta at L.A. Lakers, 10:30 p.m.

Portland at Golden State, 11 p.m. (NBC/Peacock)

Wednesday, Jan. 14

Toronto at Indiana, 7 p.m.

Cleveland at Philadelphia, 7 p.m. (ESPN)

Utah at Chicago, 8 p.m.

Brooklyn at New Orleans, 8 p.m.

Denver at Dallas, 9:30 p.m. (ESPN)

New York at Sacramento, 10 p.m.

Washington at LA Clippers, 10:30 p.m.

Thursday, Jan. 15

Memphis vs. Orlando at Berlin, 2:00 p.m. (Prime)

Phoenix at Detroit, 7 p.m.

Boston at Miami, 7:30 p.m.

Oklahoma City at Houston, 7:30 p.m. (Prime)

Milwaukee at San Antonio, 8 p.m.

Utah at Dallas, 8:30 p.m.

New York at Golden State, 10 p.m. (Prime)

Atlanta at Portland, 10 p.m.

Charlotte at L.A. Lakers, 10:30 p.m.

Friday, Jan. 16

Chicago at Brooklyn, 7 p.m. (ESPN)

New Orleans at Indiana, 7 p.m.

Cleveland at Philadelphia, 7 p.m.

LA Clippers at Toronto, 7:30 p.m.

Minnesota at Houston, 9:30 p.m. (ESPN)

Washington at Sacramento, 10 p.m.

Saturday, Jan. 17

Utah at Dallas, 5 p.m.

Boston at Atlanta, 7:30 p.m.

Indiana at Detroit, 7:30 p.m.

Phoenix at New York, 7:30 p.m.

Oklahoma City at Miami, 8 p.m.

Minnesota at San Antonio, 8 p.m.

Charlotte at Golden State, 8:30 p.m.

Washington at Denver, 9 p.m.

L.A. Lakers at Portland, 10 p.m.

Sunday, Jan. 18

Orlando vs. Memphis at London, 12:00 p.m. (Prime)

Brooklyn at Chicago, 7 p.m.

New Orleans at Houston, 7 p.m.

Charlotte at Denver, 8 p.m.

Portland at Sacramento, 9 p.m.

Toronto at L.A. Lakers, 9:30 p.m.

Monday, Jan. 19

Milwaukee at Atlanta, 1:00 p.m. (Peacock)

Oklahoma City at Cleveland, 2:30 p.m. (NBC/Peacock)

LA Clippers at Washington, 3 p.m.

Dallas at New York, 5 p.m. (NBC/Peacock)

Indiana at Philadelphia, 7 p.m.

Phoenix at Brooklyn, 7:30 p.m.

Boston at Detroit, 8 p.m. (NBC/Peacock)

Utah at San Antonio, 8 p.m.

Miami at Golden State, 10 p.m.

Tuesday, Jan. 20

Phoenix at Philadelphia, 7 p.m.

LA Clippers at Chicago, 8 p.m.

San Antonio at Houston, 8 p.m. (NBC/Peacock)

Minnesota at Utah, 9 p.m.

L.A. Lakers at Denver, 10 p.m. (NBC/Peacock)

Toronto at Golden State, 10 p.m.

Miami at Sacramento, 10 p.m.

Wednesday, Jan. 21

Cleveland at Charlotte, 7 p.m. (ESPN)

Indiana at Boston, 7:30 p.m.

Brooklyn at New York, 7:30 p.m.

Atlanta at Memphis, 8 p.m.

Detroit at New Orleans, 8 p.m.

Oklahoma City at Milwaukee, 9:30 p.m. (ESPN)

Toronto at Sacramento, 10 p.m.

Thursday, Jan. 22

Charlotte at Orlando, 7 p.m.

Houston at Philadelphia, 7 p.m.

Denver at Washington, 7 p.m.

Golden State at Dallas, 7:30 p.m. (Prime)

Chicago at Minnesota, 8 p.m.

San Antonio at Utah, 9 p.m.

L.A. Lakers at LA Clippers, 10 p.m. (Prime)

Miami at Portland, 10 p.m.

Friday, Jan. 23

Houston at Detroit, 7 p.m. (Prime)

Phoenix at Atlanta, 7:30 p.m.

Boston at Brooklyn, 7:30 p.m.

Sacramento at Cleveland, 7:30 p.m.

New Orleans at Memphis, 8 p.m.

Denver at Milwaukee, 8 p.m.

Indiana at Oklahoma City, 9:30 p.m. (Prime)

Toronto at Portland, 10 p.m.

Saturday, Jan. 24

New York at Philadelphia, 3 p.m. (ABC)

Golden State at Minnesota, 5:30 p.m. (ABC)

Washington at Charlotte, 6 p.m.

Cleveland at Orlando, 7 p.m.

Boston at Chicago, 8 p.m.

L.A. Lakers at Dallas, 8:30 p.m. (ABC)

Miami at Utah, 9:30 p.m.

Sunday, Jan. 25

Sacramento at Detroit, 3 p.m.

Denver at Memphis, 3:30 p.m.

Dallas at Milwaukee, 7 p.m.

Toronto at Oklahoma City, 7 p.m.

New Orleans at San Antonio, 7 p.m.

Miami at Phoenix, 8 p.m.

Brooklyn at LA Clippers, 9 p.m.

Monday, Jan. 26

Philadelphia at Charlotte, 7 p.m.

Orlando at Cleveland, 7 p.m. (Peacock)

Indiana at Atlanta, 7:30 p.m.

Portland at Boston, 8 p.m. (Peacock)

L.A. Lakers at Chicago, 8 p.m.

Memphis at Houston, 8 p.m.

Golden State at Minnesota, 9:30 p.m. (Peacock)

Tuesday, Jan. 27

Portland at Washington, 7 p.m.

Sacramento at New York, 7:30 p.m.

Milwaukee at Philadelphia, 8 p.m. (NBC/Peacock)

New Orleans at Oklahoma City, 8 p.m.

Detroit at Denver, 9 p.m.

Brooklyn at Phoenix, 9 p.m.

LA Clippers at Utah, 10 p.m. (NBC/Peacock)

Wednesday, Jan. 28

L.A. Lakers at Cleveland, 7 p.m. (ESPN)

Chicago at Indiana, 7 p.m.

Atlanta at Boston, 7:30 p.m.

Orlando at Miami, 7:30 p.m.

New York at Toronto, 7:30 p.m.

Charlotte at Memphis, 8 p.m.

Minnesota at Dallas, 8:30 p.m.

Golden State at Utah, 9 p.m.

San Antonio at Houston, 9:30 p.m. (ESPN)

Thursday, Jan. 29

Sacramento at Philadelphia, 7 p.m.

Milwaukee at Washington, 7 p.m. (Prime)

Houston at Atlanta, 8 p.m.

Charlotte at Dallas, 8:30 p.m.

Brooklyn at Denver, 9 p.m.

Detroit at Phoenix, 9 p.m.

Oklahoma City at Minnesota, 9:30 p.m. (Prime)

Friday, Jan. 30

Toronto at Orlando, 7 p.m.

L.A. Lakers at Washington, 7 p.m.

Sacramento at Boston, 7:30 p.m.

Portland at New York, 7:30 p.m.

Memphis at New Orleans, 7:30 p.m. (ESPN)

Chicago at Miami, 8 p.m.

Cleveland at Phoenix, 9 p.m.

Brooklyn at Utah, 9:30 p.m.

LA Clippers at Denver, 10 p.m. (ESPN)

Detroit at Golden State, 10 p.m.

Saturday, Jan. 31

San Antonio at Charlotte, 3 p.m. (Prime)

Atlanta at Indiana, 7 p.m.

New Orleans at Philadelphia, 7:30 p.m.

Minnesota at Memphis, 8 p.m.

Dallas at Houston, 8:30 p.m. (ABC)

Sunday, Feb. 1

Milwaukee at Boston, 3:30 p.m. (ESPN)

Orlando at San Antonio, 4 p.m.

Brooklyn at Detroit, 6 p.m.

Chicago at Miami, 6 p.m.

Utah at Toronto, 6 p.m.

Sacramento at Washington, 6 p.m.

L.A. Lakers at New York, 7 p.m. (NBC/Peacock)

LA Clippers at Phoenix, 8 p.m.

-Cleveland at Portland, 9 p.m.

-Oklahoma City at Denver, 9:30 p.m. (NBC/Peacock)

Monday, Feb. 2

New Orleans at Charlotte, 7 p.m.

Houston at Indiana, 7 p.m. (Peacock)

Minnesota at Memphis, 9:30 p.m. (Peacock)

Philadelphia at LA Clippers, 10:30 p.m.

Tuesday, Feb. 3

Denver at Detroit, 7 p.m.

Utah at Indiana, 7 p.m.

New York at Washington, 7 p.m.

L.A. Lakers at Brooklyn, 7:30 p.m.

Atlanta at Miami, 7:30 p.m.

Boston at Dallas, 8 p.m. (NBC/Peacock)

Chicago at Milwaukee, 8 p.m.

Orlando at Oklahoma City, 8 p.m.

Philadelphia at Golden State, 10 p.m.

Phoenix at Portland, 11 p.m. (NBC/Peacock)

Wednesday, Feb. 4

Denver at New York, 7 p.m. (ESPN)

Minnesota at Toronto, 7:30 p.m.

Boston at Houston, 8 p.m.

New Orleans at Milwaukee, 8 p.m.

Oklahoma City at San Antonio, 9:30 p.m. (ESPN)

Memphis at Sacramento, 10 p.m.

Cleveland at LA Clippers, 10:30 p.m.

Thursday, Feb. 5

Washington at Detroit, 7 p.m.

Brooklyn at Orlando, 7 p.m.

Utah at Atlanta, 7:30 p.m.

Chicago at Toronto, 7:30 p.m. (Prime)

Charlotte at Houston, 8 p.m.

San Antonio at Dallas, 8:30 p.m.

Golden State at Phoenix, 9 p.m.

Philadelphia at L.A. Lakers, 10 p.m. (Prime)

Friday, Feb. 6

Miami at Boston, 7:30 p.m.

New York at Detroit, 7:30 p.m. (Prime)

Indiana at Milwaukee, 8 p.m.

New Orleans at Minnesota, 8 p.m.

Memphis at Portland, 10 p.m.

LA Clippers at Sacramento, 10 p.m. (Prime)

Saturday, Feb. 7

Washington at Brooklyn, 3 p.m.

Houston at Oklahoma City, 3:30 p.m. (ABC)

Dallas at San Antonio, 6 p.m. (Prime)

Utah at Orlando, 7 p.m.

Charlotte at Atlanta, 7:30 p.m.

Denver at Chicago, 8 p.m.

Golden State at L.A. Lakers, 8:30 p.m. (ABC)

Philadelphia at Phoenix, 9 p.m.

Memphis at Portland, 10 p.m.

Cleveland at Sacramento, 10 p.m.

Sunday, Feb. 8

New York at Boston, 12:30 p.m. (ABC)

Miami at Washington, 2:00 p.m.

Indiana at Toronto, 3 p.m.

LA Clippers at Minnesota, 3 p.m. (ESPN)

Monday, Feb. 9

Detroit at Charlotte, 7 p.m.

Chicago at Brooklyn, 7:30 p.m.

Utah at Miami, 7:30 p.m.

Milwaukee at Orlando, 7:30 p.m. (Peacock)

Atlanta at Minnesota, 8 p.m.

Sacramento at New Orleans, 8 p.m.

Cleveland at Denver, 9 p.m.

Memphis at Golden State, 10 p.m.

Oklahoma City at L.A. Lakers, 10 p.m. (Peacock)

Philadelphia at Portland, 10 p.m.

Tuesday, Feb. 10

Indiana at New York, 7:30 p.m.

LA Clippers at Houston, 8 p.m.

Dallas at Phoenix, 9 p.m.

San Antonio at L.A. Lakers, 10:30 p.m.

Wednesday, Feb. 11

Atlanta at Charlotte, 7 p.m.

Washington at Cleveland, 7 p.m.

Milwaukee at Orlando, 7 p.m.

Chicago at Boston, 7:30 p.m.

Indiana at Brooklyn, 7:30 p.m.

New York at Philadelphia, 7:30 p.m. (ESPN)

Detroit at Toronto, 7:30 p.m.

LA Clippers at Houston, 8 p.m.

Portland at Minnesota, 8 p.m.

Miami at New Orleans, 8 p.m.

Oklahoma City at Phoenix, 9 p.m.

Sacramento at Utah, 9 p.m.

Memphis at Denver, 10 p.m. (ESPN)

San Antonio at Golden State, 10 p.m.

Thursday, Feb. 12

Milwaukee at Oklahoma City, 7:30 p.m. (Prime)

Portland at Utah, 9 p.m.

Dallas at L.A. Lakers, 10 p.m. (Prime)

Thursday, Feb. 19

Houston at Charlotte, 7 p.m.

Brooklyn at Cleveland, 7 p.m.

Atlanta at Philadelphia, 7 p.m.

Indiana at Washington, 7 p.m.

Detroit at New York, 7:30 p.m. (Prime)

Toronto at Chicago, 8 p.m.

Phoenix vs. San Antonio at Austin, Texas, 8:30 p.m.

Boston at Golden State, 10 p.m. (Prime)

Orlando at Sacramento, 10 p.m.

Denver at LA Clippers, 10:30 p.m.

Friday, Feb. 20

Cleveland at Charlotte, 7 p.m.

Indiana at Washington, 7 p.m.

Utah at Memphis, 7 p.m.

Miami at Atlanta, 7:30 p.m.

Dallas at Minnesota, 7:30 p.m. (ESPN)

Milwaukee at New Orleans, 8 p.m.

Brooklyn at Oklahoma City, 8 p.m.

LA Clippers at L.A. Lakers, 10 p.m. (ESPN)

Denver at Portland, 10 p.m.

Saturday, Feb. 21

Orlando at Phoenix, 5 p.m.

Philadelphia at New Orleans, 7 p.m.

Memphis at Miami, 8 p.m.

Detroit at Chicago, 8 p.m.

Sacramento vs. San Antonio at Austin, Texas, 8 p.m.

Houston at New York, 8:30 p.m. (ABC)

Sunday, Feb. 22

Cleveland at Oklahoma City, 1:00 p.m. (ABC)

Brooklyn at Atlanta, 3:30 p.m.

Toronto at Milwaukee, 3:30 p.m.

Denver at Golden State, 3:30 p.m. (ABC)

Dallas at Indiana, 5 p.m.

Charlotte at Washington, 6 p.m.

Boston at L.A. Lakers, 6:30 p.m. (NBC/Peacock)

Philadelphia at Minnesota, 7 p.m.

New York at Chicago, 8 p.m.

Portland at Phoenix, 8 p.m.

Orlando at LA Clippers, 9 p.m.

Monday, Feb. 23

San Antonio at Detroit, 7 p.m. (Peacock)

Sacramento at Memphis, 8 p.m.

Utah at Houston, 9:30 p.m. (Peacock)

Tuesday, Feb. 24

Philadelphia at Indiana, 7 p.m.

Washington at Atlanta, 7:30 p.m.

Dallas at Brooklyn, 7:30 p.m.

Oklahoma City at Toronto, 7:30 p.m.

New York at Cleveland, 8 p.m. (NBC/Peacock)

Charlotte at Chicago, 8 p.m.

Miami at Milwaukee, 8 p.m.

Golden State at New Orleans, 8 p.m.

Boston at Phoenix, 9 p.m.

Orlando at L.A. Lakers, 10:30 p.m.

Minnesota at Portland, 11 p.m. (NBC/Peacock)

Wednesday, Feb. 25

Oklahoma City at Detroit, 7 p.m.

San Antonio at Toronto, 7:30 p.m.

Golden State at Memphis, 7:30 p.m. (ESPN)

Sacramento at Houston, 8 p.m.

Cleveland at Milwaukee, 8 p.m.

Boston at Denver, 10 p.m. (ESPN)

Thursday, Feb. 26

Charlotte at Indiana, 7 p.m.

Miami at Philadelphia, 7 p.m.

Washington at Atlanta, 7:30 p.m.

San Antonio at Brooklyn, 7:30 p.m.

Houston at Orlando, 7:30 p.m. (Prime)

Portland at Chicago, 8 p.m.

Sacramento at Dallas, 8:30 p.m.

L.A. Lakers at Phoenix, 9 p.m.

New Orleans at Utah, 9 p.m.

Minnesota at LA Clippers, 10 p.m. (Prime)

Friday, Feb. 27

Cleveland at Detroit, 7 p.m. (ESPN)

Brooklyn at Boston, 7:30 p.m.

New York at Milwaukee, 8 p.m.

Memphis at Dallas, 8:30 p.m.

Denver at Oklahoma City, 9:30 p.m. (ESPN)

Saturday, Feb. 28

Portland at Charlotte, 1:00 p.m.

Houston at Miami, 3 p.m. (Prime)

Toronto at Washington, 7 p.m.

L.A. Lakers at Golden State, 8:30 p.m. (ABC)

New Orleans at Utah, 9:30 p.m.

Sunday, March 1

San Antonio at New York, 1:00 p.m. (ABC)

Cleveland at Brooklyn, 3:30 p.m.

Milwaukee at Chicago, 3:30 p.m.

Minnesota at Denver, 3:30 p.m. (ABC)

Memphis at Indiana, 5 p.m.

Portland at Atlanta, 6 p.m.

Philadelphia at Boston, 6 p.m.

Detroit at Orlando, 6 p.m.

Oklahoma City at Dallas, 8 p.m. (NBC/Peacock)

New Orleans at LA Clippers, 9 p.m.

Sacramento at L.A. Lakers, 9:30 p.m.

Monday, March 2

Houston at Washington, 7 p.m.

Boston at Milwaukee, 7:30 p.m. (Peacock)

Denver at Utah, 9 p.m.

LA Clippers at Golden State, 10 p.m. (Peacock)

Tuesday, March 3

Dallas at Charlotte, 7 p.m.

Detroit at Cleveland, 7 p.m.

Washington at Orlando, 7 p.m.

Brooklyn at Miami, 7:30 p.m.

New York at Toronto, 7:30 p.m.

San Antonio at Philadelphia, 8 p.m. (NBC/Peacock)

Oklahoma City at Chicago, 8 p.m.

Memphis at Minnesota, 8 p.m.

New Orleans at L.A. Lakers, 10:30 p.m.

Phoenix at Sacramento, 11 p.m. (NBC/Peacock)

Wednesday, March 4

Oklahoma City at New York, 7 p.m. (ESPN)

Charlotte at Boston, 7:30 p.m.

Utah at Philadelphia, 7:30 p.m.

Portland at Memphis, 8 p.m.

Atlanta at Milwaukee, 9:30 p.m. (ESPN)

Indiana at LA Clippers, 10:30 p.m.

Thursday, March 5

Dallas at Orlando, 7 p.m.

Utah at Washington, 7 p.m.

Brooklyn at Miami, 7:30 p.m.

Golden State at Houston, 7:30 p.m. (Prime)

Toronto at Minnesota, 8 p.m.

Detroit at San Antonio, 8 p.m.

Chicago at Phoenix, 9 p.m.

L.A. Lakers at Denver, 10 p.m. (Prime)

New Orleans at Sacramento, 10 p.m.

Friday, March 6

Dallas at Boston, 7 p.m. (ESPN)

Miami at Charlotte, 7 p.m.

Portland at Houston, 8 p.m.

New York at Denver, 9 p.m.

New Orleans at Phoenix, 9 p.m.

LA Clippers at San Antonio, 9:30 p.m. (ESPN)

Indiana at L.A. Lakers, 10:30 p.m.

Saturday, March 7

Orlando at Minnesota, 3 p.m. (Prime)

Brooklyn at Detroit, 6 p.m.

Philadelphia at Atlanta, 7:30 p.m.

LA Clippers at Memphis, 8 p.m.

Utah at Milwaukee, 8 p.m.

Golden State at Oklahoma City, 8:30 p.m. (ABC)

Sunday, March 8

Boston at Cleveland, 1:00 p.m. (ABC)

New York at L.A. Lakers, 3:30 p.m. (ABC)

Detroit at Miami, 6 p.m.

Dallas at Toronto, 6 p.m.

Washington at New Orleans, 7 p.m.

Orlando at Milwaukee, 8 p.m.

Houston at San Antonio, 8 p.m. (NBC/Peacock)

Charlotte at Phoenix, 9 p.m.

Indiana at Portland, 9 p.m.

Chicago at Sacramento, 9 p.m.

Monday, March 9

Philadelphia at Cleveland, 7 p.m.

Memphis at Brooklyn, 7:30 p.m.

Denver at Oklahoma City, 7:30 p.m. (Peacock)

Golden State at Utah, 9 p.m.

New York at LA Clippers, 10 p.m. (Peacock)

Tuesday, March 10

Memphis at Philadelphia, 7 p.m.

Detroit at Brooklyn, 7:30 p.m.

Washington at Miami, 7:30 p.m.

Dallas at Atlanta, 8 p.m. (NBC/Peacock)

Toronto at Houston, 8 p.m.

Phoenix at Milwaukee, 8 p.m.

Boston at San Antonio, 8 p.m.

Chicago at Golden State, 10 p.m.

Charlotte at Portland, 10 p.m.

Indiana at Sacramento, 10 p.m.

Minnesota at L.A. Lakers, 11 p.m. (NBC/Peacock)

Wednesday, March 11

Cleveland at Orlando, 7:30 p.m. (ESPN)

Toronto at New Orleans, 8 p.m.

New York at Utah, 9 p.m.

Houston at Denver, 10 p.m. (ESPN)

Charlotte at Sacramento, 10 p.m.

Minnesota at LA Clippers, 10:30 p.m.

Thursday, March 12

Philadelphia at Detroit, 7 p.m. (Prime)

Phoenix at Indiana, 7 p.m.

Washington at Orlando, 7 p.m.

Brooklyn at Atlanta, 7:30 p.m.

Milwaukee at Miami, 7:30 p.m.

Denver at San Antonio, 9 p.m.

Boston at Oklahoma City, 9:30 p.m. (Prime)

Chicago at L.A. Lakers, 10:30 p.m.

Friday, March 13

Memphis at Detroit, 7:30 p.m.

New York at Indiana, 7:30 p.m. (Prime)

Phoenix at Toronto, 7:30 p.m.

New Orleans at Houston, 8 p.m.

Cleveland at Dallas, 8:30 p.m.

Minnesota at Golden State, 10 p.m. (Prime)

Utah at Portland, 10 p.m.

Chicago at LA Clippers, 10:30 p.m.

Saturday, March 14

Brooklyn at Philadelphia, 1:00 p.m.

Milwaukee at Atlanta, 3 p.m. (Prime)

Washington at Boston, 6 p.m.

Orlando at Miami, 8 p.m.

Charlotte at San Antonio, 8 p.m.

Denver at L.A. Lakers, 8:30 p.m. (ABC)

Sacramento at LA Clippers, 10:30 p.m. (ESPN)

Sunday, March 15

Minnesota at Oklahoma City, 1:00 p.m. (ABC)

Dallas at Cleveland, 3:30 p.m.

Detroit at Toronto, 3:30 p.m.

Indiana at Milwaukee, 3:30 p.m.

Portland at Philadelphia, 6 p.m.

Golden State at New York, 8 p.m. (NBC/Peacock)

Utah at Sacramento, 10 p.m.

Monday, March 16

Orlando at Atlanta, 7 p.m. (Peacock)

Golden State at Washington, 7 p.m.

Portland at Brooklyn, 7:30 p.m.

Phoenix at Boston, 8 p.m. (Peacock)

Memphis at Chicago, 8 p.m.

Dallas at New Orleans, 8 p.m.

L.A. Lakers at Houston, 9 p.m. (Peacock)

San Antonio at LA Clippers, 10:30 p.m.

Tuesday, March 17

Miami at Charlotte, 7 p.m.

Oklahoma City at Orlando, 7 p.m.

Detroit at Washington, 7 p.m.

Indiana at New York, 7:30 p.m.

Cleveland at Milwaukee, 8 p.m. (NBC/Peacock)

Phoenix at Minnesota, 8 p.m.

Philadelphia at Denver, 9 p.m.

San Antonio at Sacramento, 11 p.m. (NBC/Peacock)

Wednesday, March 18

Golden State at Boston, 7 p.m. (ESPN)

Oklahoma City at Brooklyn, 7:30 p.m.

Portland at Indiana, 7:30 p.m.

Toronto at Chicago, 8 p.m.

New York at Memphis, 8 p.m.

Utah at Minnesota, 8 p.m.

LA Clippers at New Orleans, 8 p.m.

Atlanta at Dallas, 8:30 p.m.

L.A. Lakers at Houston, 9:30 p.m. (ESPN)

Thursday, March 19

Orlando at Charlotte, 7 p.m.

Detroit at Washington, 7 p.m.

L.A. Lakers at Miami, 8 p.m.

Cleveland at Chicago, 8 p.m.

LA Clippers at New Orleans, 8 p.m.

Phoenix at San Antonio, 8 p.m.

Milwaukee at Utah, 9 p.m.

Philadelphia at Sacramento, 10 p.m.

Friday, March 20

New York at Brooklyn, 7:30 p.m.

Golden State at Detroit, 7:30 p.m.

Atlanta at Houston, 8 p.m.

Boston at Memphis, 8 p.m.

Portland at Minnesota, 8 p.m.

Toronto at Denver, 9 p.m.

Saturday, March 21

Oklahoma City at Washington, 5 p.m.

Memphis at Charlotte, 7 p.m.

L.A. Lakers at Orlando, 7 p.m.

Cleveland at New Orleans, 7 p.m.

Golden State at Atlanta, 8 p.m.

Miami at Houston, 8 p.m.

Indiana at San Antonio, 8 p.m.

LA Clippers at Dallas, 8:30 p.m.

Philadelphia at Utah, 9:30 p.m.

Milwaukee at Phoenix, 10 p.m.

Sunday, March 22

Portland at Denver, 5 p.m.

Brooklyn at Sacramento, 6 p.m.

Washington at New York, 7:30 p.m.

Minnesota at Boston, 8 p.m. (NBC/Peacock)

Toronto at Phoenix, 9 p.m.

Monday, March 23

Memphis at Atlanta, 7 p.m. (Peacock)

L.A. Lakers at Detroit, 7 p.m.

Indiana at Orlando, 7 p.m.

Oklahoma City at Philadelphia, 7 p.m.

San Antonio at Miami, 7:30 p.m.

Houston at Chicago, 8 p.m.

Toronto at Utah, 9 p.m.

Golden State at Dallas, 9:30 p.m. (Peacock)

Brooklyn at Portland, 10 p.m.

Milwaukee at LA Clippers, 10:30 p.m.

Tuesday, March 24

Sacramento at Charlotte, 7 p.m.

New Orleans at New York, 7:30 p.m.

Orlando at Cleveland, 8 p.m. (NBC/Peacock)

Denver at Phoenix, 11 p.m. (NBC/Peacock)

Wednesday, March 25

Atlanta at Detroit, 7 p.m. (ESPN)

L.A. Lakers at Indiana, 7 p.m.

Chicago at Philadelphia, 7 p.m.

Oklahoma City at Boston, 7:30 p.m.

Miami at Cleveland, 7:30 p.m.

San Antonio at Memphis, 8 p.m.

Washington at Utah, 9 p.m.

Houston at Minnesota, 9:30 p.m. (ESPN)

Dallas at Denver, 10 p.m.

Brooklyn at Golden State, 10 p.m.

Milwaukee at Portland, 10 p.m.

Toronto at LA Clippers, 10:30 p.m.

Thursday, March 26

New York at Charlotte, 7 p.m.

New Orleans at Detroit, 7 p.m.

Sacramento at Orlando, 7 p.m.

Friday, March 27

LA Clippers at Indiana, 7 p.m.

Atlanta at Boston, 7:30 p.m.

Miami at Cleveland, 7:30 p.m.

Houston at Memphis, 8 p.m.

Chicago at Oklahoma City, 8 p.m.

New Orleans at Toronto, 8:30 p.m.

Utah at Denver, 9 p.m.

Washington at Golden State, 10 p.m.

Dallas at Portland, 10 p.m.

Brooklyn at L.A. Lakers, 10:30 p.m.

Saturday, March 28

San Antonio at Milwaukee, 3 p.m. (Prime)

Philadelphia at Charlotte, 6 p.m.

Sacramento at Atlanta, 7:30 p.m.

Chicago at Memphis, 8 p.m.

Detroit at Minnesota, 8 p.m.

Utah at Phoenix, 10 p.m.

Sunday, March 29

LA Clippers at Milwaukee, 3:30 p.m.

Miami at Indiana, 5 p.m.

Sacramento at Brooklyn, 6 p.m.

Boston at Charlotte, 6 p.m.

Orlando at Toronto, 6 p.m.

Washington at Portland, 6 p.m.

Houston at New Orleans, 7 p.m.

New York at Oklahoma City, 7:30 p.m. (NBC/Peacock)

Golden State at Denver, 10 p.m. (NBC/Peacock)

Monday, March 30

Philadelphia at Miami, 7 p.m. (Peacock)

Boston at Atlanta, 7:30 p.m.

Phoenix at Memphis, 8 p.m.

Chicago at San Antonio, 8 p.m.

Minnesota at Dallas, 8:30 p.m.

Cleveland at Utah, 9 p.m.

Detroit at Oklahoma City, 9:30 p.m. (Peacock)

Washington at L.A. Lakers, 10 p.m.

Tuesday, March 31

Phoenix at Orlando, 7 p.m.

Charlotte at Brooklyn, 7:30 p.m.

Toronto at Detroit, 8 p.m.

New York at Houston, 8 p.m. (NBC/Peacock)

Cleveland at L.A. Lakers, 10:30 p.m.

Portland at LA Clippers, 11 p.m. (NBC/Peacock)

Wednesday, April 1

Philadelphia at Washington, 7 p.m.

Boston at Miami, 7:30 p.m.

Atlanta at Orlando, 7:30 p.m. (ESPN)

Sacramento at Toronto, 8 p.m.

Indiana at Chicago, 8 p.m.

Milwaukee at Houston, 8 p.m.

Dallas at Memphis, 8 p.m.

Denver at Utah, 9 p.m.

San Antonio at Golden State, 10 p.m. (ESPN)

Thursday, April 2

Phoenix at Charlotte, 7 p.m.

Minnesota at Detroit, 7 p.m.

L.A. Lakers at Oklahoma City, 7:30 p.m. (Prime)

Cleveland at Golden State, 10 p.m. (Prime)

New Orleans at Portland, 10 p.m.

San Antonio at LA Clippers, 10:30 p.m.

Friday, April 3

Indiana at Charlotte, 7 p.m.

Minnesota at Philadelphia, 7 p.m.

Atlanta at Brooklyn, 7:30 p.m.

Chicago at New York, 7:30 p.m.

Utah at Houston, 8 p.m.

Toronto at Memphis, 8 p.m.

Boston at Milwaukee, 8 p.m.

Orlando at Dallas, 8:30 p.m.

New Orleans at Sacramento, 10 p.m.

Saturday, April 4

Washington at Miami, 3 p.m.

San Antonio at Denver, 3 p.m. (Prime)

Detroit at Philadelphia, 7 p.m.

Sunday, April 5

Toronto at Boston, 3:30 p.m.

Washington at Brooklyn, 3:30 p.m.

Phoenix at Chicago, 3:30 p.m.

Memphis at Milwaukee, 3:30 p.m.

Indiana at Cleveland, 6 p.m.

Charlotte at Minnesota, 7 p.m.

Orlando at New Orleans, 7 p.m.

Utah at Oklahoma City, 7 p.m.

L.A. Lakers at Dallas, 7:30 p.m. (NBC/Peacock)

LA Clippers at Sacramento, 9 p.m.

Houston at Golden State, 10 p.m. (NBC/Peacock)

Monday, April 6

New York at Atlanta, 7 p.m. (Peacock)

Detroit at Orlando, 7 p.m.

Cleveland at Memphis, 8 p.m.

Philadelphia at San Antonio, 8 p.m.

Portland at Denver, 9 p.m.

Tuesday, April 7

Chicago at Washington, 7 p.m.

Charlotte at Boston, 7:30 p.m.

Milwaukee at Brooklyn, 7:30 p.m.

Miami at Toronto, 7:30 p.m.

Minnesota at Indiana, 8 p.m. (NBC/Peacock)

Utah at New Orleans, 8 p.m.

Sacramento at Golden State, 10 p.m.

Oklahoma City at L.A. Lakers, 10:30 p.m.

Dallas at LA Clippers, 10:30 p.m.

Houston at Phoenix, 11 p.m. (NBC/Peacock)

Wednesday, April 8

Atlanta at Cleveland, 7 p.m.

Minnesota at Orlando, 7 p.m.

Milwaukee at Detroit, 7:30 p.m. (ESPN)

Portland at San Antonio, 8 p.m.

Memphis at Denver, 9 p.m.

Oklahoma City at LA Clippers, 10 p.m. (ESPN)

Dallas at Phoenix, 10 p.m.

Thursday, April 9

Miami at Toronto, 7 p.m.

Chicago at Washington, 7 p.m.

Indiana at Brooklyn, 7:30 p.m.

Boston at New York, 7:30 p.m. (Prime)

Philadelphia at Houston, 8 p.m.

L.A. Lakers at Golden State, 10 p.m. (Prime)

Friday, April 10

Detroit at Charlotte, 7 p.m.

Miami at Washington, 7 p.m.

Cleveland at Atlanta, 7:30 p.m. (Prime)

New Orleans at Boston, 7:30 p.m.

Philadelphia at Indiana, 7:30 p.m.

Toronto at New York, 7:30 p.m.

Orlando at Chicago, 8 p.m.

Minnesota at Houston, 8 p.m.

Brooklyn at Milwaukee, 8 p.m.

Dallas at San Antonio, 8 p.m.

Memphis at Utah, 9:30 p.m.

Oklahoma City at Denver, 10 p.m. (Prime)

LA Clippers at Portland, 10 p.m.

Golden State at Sacramento, 10 p.m.

Phoenix at L.A. Lakers, 10:30 p.m.

Sunday, April 12

Orlando at Boston, 6 p.m.

Washington at Cleveland, 6 p.m.

Detroit at Indiana, 6 p.m.

Atlanta at Miami, 6 p.m.

Charlotte at New York, 6 p.m.

Milwaukee at Philadelphia, 6 p.m.

Brooklyn at Toronto, 6 p.m.

Chicago at Dallas, 8:30 p.m.

Memphis at Houston, 8:30 p.m.

New Orleans at Minnesota, 8:30 p.m.

Phoenix at Oklahoma City, 8:30 p.m.

Denver at San Antonio, 8:30 p.m.

Utah at L.A. Lakers, 8:30 p.m.

Golden State at LA Clippers, 8:30 p.m.

Sacramento at Portland, 8:30 p.m.

