Wyndham Championship Par Scores

Thursday

At Sedgefield Country Club

Greensboro, N.C.

Purse: $8.2 million

Yardage: 7,131; Par: 70

First Round

Joel Dahmen 29-32—61 -9 Alex Noren 30-32—62 -8 Nicolas Echavarria 30-33—63 -7 Mark Hubbard 31-32—63 -7 Aaron Rai 30-33—63 -7 Cameron Young 30-33—63 -7 Sungjae Im 32-32—64 -6 Christiaan Bezuidenhout 35-30—65 -5 Ricky Castillo 32-33—65 -5 Noah Goodwin 32-33—65 -5 Lee Hodges 31-34—65 -5 Matteo Manassero 30-35—65 -5 Mac Meissner 34-31—65 -5 Paul Peterson 33-32—65 -5 Chandler Phillips 30-35—65 -5 Adam Scott 31-34—65 -5 Jordan Spieth 32-33—65 -5 Matt Wallace 31-34—65 -5 Brian Campbell 34-32—66 -4 Patrick Fishburn 32-34—66 -4 Harry Hall 33-33—66 -4 Max Homa 34-32—66 -4 Beau Hossler 33-33—66 -4 Michael Kim 31-35—66 -4 Chris Kirk 33-33—66 -4 Kevin Kisner 35-31—66 -4 Matt Kuchar 34-32—66 -4 Robert Macintyre 32-34—66 -4 Matthew McCarty 33-33—66 -4 Max McGreevy 31-35—66 -4 Matthieu Pavon 34-32—66 -4 Victor Perez 32-34—66 -4 Andrew Putnam 32-34—66 -4 Kevin Roy 33-33—66 -4 Sam Ryder 32-34—66 -4 Davis Thompson 34-32—66 -4 Vince Whaley 32-34—66 -4 Jacob Bridgeman 32-35—67 -3 Frankie Capan 34-33—67 -3 Matt Fitzpatrick 34-33—67 -3 David Ford 30-37—67 -3 Doug Ghim 35-32—67 -3 Ben Griffin 32-35—67 -3 Emiliano Grillo 33-34—67 -3 Garrick Higgo 35-32—67 -3 Harry Higgs 33-34—67 -3 Rico Hoey 34-33—67 -3 Rasmus Hojgaard 33-34—67 -3 Chan Kim 34-33—67 -3 Kurt Kitayama 34-33—67 -3 Patton Kizzire 32-35—67 -3 Justin Lower 34-33—67 -3 Denny McCarthy 32-35—67 -3 Taylor Moore 30-37—67 -3 Trey Mullinax 31-36—67 -3 Henrik Norlander 34-33—67 -3 John Pak 32-35—67 -3 J.T. Poston 33-34—67 -3 Matthew Riedel 33-34—67 -3 Webb Simpson 33-34—67 -3 Alex Smalley 34-33—67 -3 Karl Vilips 33-34—67 -3 Gary Woodland 33-34—67 -3 Byeong Hun An 34-34—68 -2 Akshay Bhatia 34-34—68 -2 Keegan Bradley 32-36—68 -2 Trevor Cone 33-35—68 -2 Quade Cummins 31-37—68 -2 Cameron Davis 35-33—68 -2 Steven Fisk 34-34—68 -2 Ryan Fox 32-36—68 -2 Ryan Gerard 34-34—68 -2 Lanto Griffin 34-34—68 -2 Chesson Hadley 34-34—68 -2 Nick Hardy 33-35—68 -2 Stephan Jaeger 31-37—68 -2 Takumi Kanaya 33-35—68 -2 Scotty Kennon 34-34—68 -2 Ben Kohles 34-34—68 -2 Jackson Koivun 35-33—68 -2 Thriston Lawrence 33-35—68 -2 Peter Malnati 35-33—68 -2 Keith Mitchell 34-34—68 -2 William Mouw 32-36—68 -2 Niklas Norgaard Moller 35-33—68 -2 Andrew Novak 35-33—68 -2 Thorbjorn Olesen 34-34—68 -2 Carson Young 34-34—68 -2 Zac Blair 34-35—69 -1 Rafael Campos 31-38—69 -1 Pierceson Coody 32-37—69 -1 Taylor Dickson 35-34—69 -1 Rickie Fowler 33-36—69 -1 Brice Garnett 34-35—69 -1 Max Greyserman 34-35—69 -1 Zach Johnson 34-35—69 -1 Si Woo Kim 32-37—69 -1 Tain Lee 37-32—69 -1 Seamus Power 31-38—69 -1 Thomas Rosenmueller 35-34—69 -1 Matti Schmid 35-34—69 -1 Brandt Snedeker 34-35—69 -1 Adam Svensson 34-35—69 -1 Michael Thorbjornsen 36-33—69 -1 Sami Valimaki 35-34—69 -1 Kris Ventura 35-34—69 -1 Camilo Villegas 32-37—69 -1 Aaron Wise 33-36—69 -1 Kevin Yu 36-33—69 -1 Aaron Baddeley 35-35—70 E Eric Cole 32-38—70 E Thomas Detry 34-36—70 E Austin Duncan 34-36—70 E Austin Eckroat 36-34—70 E Tony Finau 34-36—70 E Stephen Franken 34-36—70 E Lucas Glover 35-35—70 E Adam Hadwin 32-38—70 E David Lipsky 35-35—70 E Hideki Matsuyama 33-37—70 E Patrick Rodgers 35-35—70 E Antoine Rozner 33-37—70 E Ben Silverman 34-36—70 E David Skinns 35-35—70 E Sam Stevens 36-34—70 E Luke Clanton 37-34—71 +1 Joe Highsmith 34-37—71 +1 Ryo Hisatsune 39-32—71 +1 Ryan Palmer 36-35—71 +1 Kevin Velo 35-36—71 +1 Bud Cauley 34-38—72 +2 Will Gordon 34-38—72 +2 Jim Herman 33-39—72 +2 Nicolai Hojgaard 38-34—72 +2 Chad Ramey 35-37—72 +2 Gordon Sargent 35-37—72 +2 Sahith Theegala 34-38—72 +2 Braden Thornberry 37-35—72 +2 Danny Walker 37-35—72 +2 Nick Dunlap 35-38—73 +3 Tom Kim 38-35—73 +3 Philip Knowles 37-36—73 +3 Adam Schenk 37-36—73 +3 Jesper Svensson 35-38—73 +3 Erik Van Rooyen 33-40—73 +3 Will Chandler 37-37—74 +4 Preston Cole 38-36—74 +4 Cristobal Del Solar 39-35—74 +4 Jake Knapp 36-38—74 +4 Davis Riley 36-38—74 +4 Greyson Sigg 34-40—74 +4 Nate Lashley 35-39—74 +4 Luke List 37-38—75 +5 Isaiah Salinda 37-38—75 +5 Jackson Suber 38-38—76 +6 Kaito Onishi 41-37—78 +8

