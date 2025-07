Wimbledon Results

Wednesday At All England Lawn Tennis and Croquet Club London Purse: £19,414,000 Surface: Grass LONDON (AP) _ Results Wednesday from…

Wednesday

At All England Lawn Tennis and Croquet Club

London

Purse: £19,414,000

Surface: Grass

LONDON (AP) _ Results Wednesday from the Championships at All England Lawn Tennis and Croquet Club (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Second Round

Nicolas Jarry, Chile, def. Learner Tien, United States, 6-2, 6-2, 6-3.

Cameron Norrie, Britain, def. Frances Tiafoe (12), United States, 4-6, 6-4, 6-3, 7-5.

Joao Fonseca, Brazil, def. Jenson Brooksby, United States, 6-4, 5-7, 6-2, 6-4.

Adrian Mannarino, France, def. Valentin Royer, France, 6-4, 6-4, 5-7, 7-6 (1).

Karen Khachanov (17), Russia, def. Shintaro Mochizuki, Japan, 1-6, 7-6 (7), 4-6, 6-3, 6-4.

Nuno Borges, Portugal, def. Billy Harris, Britain, 6-3, 6-4, 7-6 (7).

Andrey Rublev (14), Russia, def. Lloyd Harris, South Africa, 6-7 (1), 6-4, 7-6 (5), 6-3.

Carlos Alcaraz (2), Spain, def. Oliver Tarvet, Britain, 6-1, 6-4, 6-4.

Jordan Thompson, Australia, def. Benjamin Bonzi, France, 7-5, 6-7 (2), 4-6, 6-2, 6-4.

Kamil Majchrzak, Poland, def. Ethan Quinn, United States, 6-1, 6-4, 6-3.

Mattia Bellucci, Italy, def. Jiri Lehecka (23), Czechia, 7-6 (4), 6-1, 7-5.

Women’s Singles

Second Round

Sonay Kartal, Britain, def. Viktoriya Tomova, Bulgaria, 6-2, 6-2.

Madison Keys (6), United States, def. Olga Danilovic, Serbia, 6-4, 6-2.

Laura Siegemund, Germany, def. Leylah Annie Fernandez (29), Canada, 6-2, 6-3.

Aryna Sabalenka (1), Belarus, def. Marie Bouzkova, Czechia, 7-6 (4), 6-4.

Cristina Bucsa, Spain, def. Donna Vekic (22), Croatia, 6-1, 6-3.

Amanda Anisimova (13), United States, def. Renata Zarazua, Mexico, 6-4, 6-3.

Elise Mertens (24), Belgium, def. Ann Li, United States, 6-7 (5), 6-1, 6-2.

Dalma Galfi, Hungary, def. Beatriz Haddad Maia (21), Brazil, 7-6 (7), 6-1.

Linda Noskova (30), Czechia, def. Eva Lys, Germany, 6-2, 2-6, 6-3.

Solana Sierra, Argentina, def. Katie Boulter, Britain, 6-7 (7), 6-2, 6-1.

Diane Parry, France, def. Diana Shnaider (12), Russia, 6-4, 6-1.

Naomi Osaka, Japan, def. Katerina Siniakova, Czechia, 6-3, 6-2.

Emma Raducanu, Britain, def. Marketa Vondrousova, Czechia, 6-3, 6-3.

Kamilla Rakhimova, Russia, def. Jasmine Paolini (4), Italy, 4-6, 6-4, 6-4.

Elina Svitolina (14), Ukraine, def. Aliaksandra Sasnovich, Belarus, 6-2, 6-4.

Anastasia Pavlyuchenkova, Russia, def. Ashlyn Krueger (31), United States, 7-6 (4), 6-4.

Men’s Doubles

First Round

Mate Pavic, Croatia, and Marcelo Arevalo-Gonzalez (1), El Salvador, def. Roberto Carballes Baena, Spain, and Laslo Djere, Serbia, 6-4, 6-2.

Simone Bolelli and Andrea Vavassori (7), Italy, def. Ariel Behar, Uruguay, and Joran Vliegen, Belgium, 7-6 (5), 7-6 (3).

Yuki Bhambri, India, and Robert Galloway (16), United States, def. Romain Arneodo, Monaco, and Manuel Guinard, France, 7-6 (8), 6-4.

Pedro Martinez and Jaume Munar, Spain, def. Tomas Machac and Jakub Mensik, Czechia, 6-4, 3-6, 6-3.

Marcelo Melo and Rafael Matos, Brazil, def. Ivan Dodig, Croatia, and Orlando Luz, Brazil, 6-7 (5), 7-6 (5), 6-4.

Kevin Krawietz and Tim Putz (3), Germany, def. Rohan Bopanna, India, and Sander Gille, Belgium, 6-3, 6-4.

Harri Heliovaara, Finland, and Henry Patten (2), Britain, def. Daniel Evans and Henry Searle, Britain, 7-6 (4), 6-4.

Theo Arribage, France, and Patrik Trhac, United States, def. Nicolas Mahut and Quentin Halys, France, 3-6, 6-3, 7-6 (5).

Nicolas Barrientos, Colombia, and Rithvik Choudary Bollipalli, India, def. David Goffin, Belgium, and Alexandre Muller, France, 4-6, 6-4, 7-6 (11).

Fernando Romboli, Brazil, and John-Patrick Smith, Australia, def. Mackenzie McDonald and Alex Michelsen, United States, 6-4, 7-5.

Maximo Gonzalez and Andres Molteni (12), Argentina, def. Damir Dzumhur, Bosnia-Herzegovina, and Skander Mansouri, Tunisia, 6-4, 6-2.

Jakob Schnaitter and Mark Wallner, Germany, def. Sebastian Baez and Francisco Comesana, Argentina, 6-4, 7-6 (2).

Albano Olivetti, France, and Hendrik Jebens, Germany, def. Tomas Martin Etcheverry and Camilo Ugo Carabelli, Argentina, 6-4, 6-4.

David Pel, Netherlands, and Rinky Hijikata, Australia, def. Andre Goransson, Sweden, and Sem Verbeek (14), Netherlands, 4-6, 7-6 (6), 7-6 (9).

Women’s Doubles

First Round

Elena-Gabriela Ruse, Romania, and Marta Kostyuk, Ukraine, def. Anastasija Sevastova, Latvia, and Yanina Wickmayer, Belgium, 6-4, 6-4.

Hao-Ching Chan, Taiwan, and Barbora Krejcikova, Czechia, def. Yulia Putintseva, Kazakhstan, and Peyton Stearns, United States, 7-6 (5), 6-2.

Gabriela Dabrowski, Canada, and Erin Routliffe (2), New Zealand, def. Zheng Saisai and Wang Xinyu, China, 6-1, 6-4.

Kimberly Birrell and Maya Joint, Australia, def. Ulrikke Eikeri, Norway, and Makoto Ninomiya, Japan, 6-3, 5-7, 6-2.

Xinyu Jiang, China, and Fang-Hsien Wu (12), Taiwan, def. Zhu Lin and Qianhui Tang, China, 6-4, 6-4.

Nicole Melichar-Martinez, United States, and Liudmila Samsonova (15), Russia, def. Yuan Yue, China, and Anna Blinkova, Russia, 6-3, 6-4.

Irina Khromacheva, Russia, and Fanny Stollar (13), Hungary, def. Aleksandra Krunic, Serbia, and Suzan Lamens, Netherlands, 6-3, 7-6 (2).

Sorana Cirstea, Romania, and Anna Kalinskaya, Russia, def. Sabrina Santamaria, United States, and Angelica Moratelli, Italy, 6-2, 6-3.

Jodie Burrage and Sonay Kartal, Britain, def. Yvonne Cavalle-Reimers and Jessica Bouzas Maneiro, Spain, 4-6, 6-1, 7-5.

Zhang Shuai, China, and Ekaterina Alexandrova (14), Russia, def. Nadiia Kichenok and Yuliia Starodubtseva, Ukraine, 7-5, 6-2.

McCartney Kessler, United States, and Clara Tauson, Denmark, def. Harriet Dart and Maia Lumsden, Britain, 3-6, 7-6 (0), 6-4.

Sofia Kenin and Caroline Dolehide (16), United States, def. Bibiane Schoofs, Netherlands, and Dayana Yastremska, Ukraine, 7-5, 6-0.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.