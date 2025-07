UEFA Champions League pairings from the draw for the third qualifying round

NYON, Switzerland (AP) — The draw made Monday for the third qualifying round of the UEFA Champions League: League Path…

NYON, Switzerland (AP) — The draw made Monday for the third qualifying round of the UEFA Champions League:

League Path

First Leg

Aug. 5-6

Brann (Norway) or Salzburg (Austria) vs. Club Brugge (Belgium)

Rangers (Scotland) or Panathinaikos (Greece) vs. Viktoria Plzen (Czech Republic) or Servette (Switzerland)

Nice (France) vs. Benfica (Portugal)

Feyenoord (Netherlands) vs. Fenerbahce (Turkey)

Second Leg

Aug. 12

Club Brugge (Belgium) vs. Brann (Norway) or Salzburg (Austria)

Viktoria Plzen (Czech Republic) or Servette (Switzerland) vs. Rangers (Scotland) or Panathinaikos (Greece)

Benfica (Portugal) vs. Nice (France)

Fenerbahce (Turkey) vs. Feyenoord (Netherlands)

Champions Path

First Leg

Aug. 5-6

RFS (Latvia) or Malmo (Sweden) vs. Copenhagen (Denmark) or Drita (Kosovo)

KuPS Kuopio (Finland) or Kairat Almaty (Kazakhstan) vs. Slovan Bratislava (Slovakia) or Zrinjski Mostar (Bosnia-Herzegovina)

Lech Poznan (Poland) or Breidablik (Iceland) vs. Lincoln Red Imps (Gibraltar) or Red Star Belgrade (Serbia)

Rijeka (Croatia) or Ludogorets (Bulgaria) vs. Noah (Armenia) or Ferencvaros (Hungary)

Hamrun Spartans (Malta) or Dynamo Kyiv (Ukraine) vs. Pafos (Cyprus) or Maccabi Tel-Aviv (Israel)

Shkendija (North Macedonia) or FCSB (Romania) vs. Shelbourne (Ireland) or Qarabag (Azerbaijan)

Second Leg

Aug. 12

Copenhagen (Denmark) or Drita (Kosovo) vs. RFS (Latvia) or Malmo (Sweden)

Slovan Bratislava (Slovakia) or Zrinjski Mostar (Bosnia-Herzegovina) vs. KuPS Kuopio (Finland) or Kairat Almaty (Kazakhstan)

Lincoln Red Imps (Gibraltar) or Red Star Belgrade (Serbia) vs. Lech Poznan (Poland) or Breidablik (Iceland)

Noah (Armenia) or Ferencvaros (Hungary) vs. Rijeka (Croatia) or Ludogorets (Bulgaria)

Pafos (Cyprus) or Maccabi Tel-Aviv (Israel) vs. Hamrun Spartans (Malta) or Dynamo Kyiv (Ukraine)

Shelbourne (Ireland) or Qarabag (Azerbaijan) vs. Shkendija (North Macedonia) or FCSB (Romania).

___

AP soccer: https://apnews.com/hub/soccer

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.