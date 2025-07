Tour de France Results

Saturday, July 26 20th Stage A 114-mile ride from Nantua to Pontarlier 1. Kaden Groves (Aus/Alpecin-Deceuninck) 4:06:09 secs 2. Frank…

Saturday, July 26

20th Stage

A 114-mile ride from Nantua to Pontarlier

1. Kaden Groves (Aus/Alpecin-Deceuninck) 4:06:09 secs

2. Frank van den Broek (Ned/Picnic PostNL) +54secs

3. Pascal Eenkhoorn (Ned/Soudal-Quick Step) +59secs

4. Simone Velasco (Ita/XDS Astana) +1:04 secs

5. Romain Gregoire (Fra/Groupama-FDJ) same time

6. Jake Stewart (GB/Israel-Premier Tech) same time

7. Jordan Jegat (Fra/TotalEnergies) same time

8. Tim Wellens (Bel/UAE Team Emirates-XRG) same time

9. Matteo Jorgenson (US/Visma-Lease a Bike) same time

10. Harry Sweeny (Aus/EF Education-EasyPost) same time

Also

27. Neilson Powless, United States, EF Education-EasyPost, 4:13:13.

99. Sepp Kuss, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 4:28:26.

107. Quinn Simmons, United States, Lidl-Trek, same time.

108. William Barta, United States, Movistar Team, same time.

Overall Standings

1. Tadej Pogacar (Slo/UAE Team Emirates-XRG) 73hrs 54mins 59secs

2. Jonas Vingegaard (Den/Visma-Lease a Bike) +4mins 24secs

3. Florian Lipowitz (Ger/Red Bull-BORA-Hansgrohe) +11mins 09secs

4. Oscar Onley (GB/Picnic PostNL) +12mins 12secs

5. Felix Gall (Aut/Decathlon AG2R La Mondiale Team) +17mins 12secs

6. Tobias Johannessen (Nor/Uno-X Mobility) +20mins 14secs

7. Kevin Vauquelin (Fra/Arkea-B&B Hotels) +22mins 35secs

8. Primoz Roglic (Slo/Red Bull-BORA-Hansgrohe) +25mins 30secs

9. Ben Healy (Ire/EF Education-EasyPost) +28mins 02secs

10. Jordan Jegat (Fra/TotalEnergies) +32mins 42secs

Team Standings

1. Team Visma ‘ Lease a Bike, 222:39:02.

2. UAE Team Emirates XRG, +20min 26secs.

3. Red Bull – Bora – Hansgrohe, +1hour 24mins 56secs.

4. Arkea-B&B Hotels, +2hours 10mins 52secs.

5. Decathalon AG2R La Mondiale Team, +2hours 14 mins 15secs.

6. Ineos Grenadiers, +3hours 22mins 52secs.

7. Movistar Team, +3hours 23mins 25secs.

8. XDS Astana Team, +3hours 23mins 59secs.

9. Team Picnic Postnl, +3hours 26mins 06secs.

10. EF Education-EasyPos, +3hours 43mins 35secs.

