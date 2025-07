The Open Championship Scores

Sunday At Dunluce Links Portrush, United Kingdom Purse: $17 million Yardage: 7,381; Par: 71 Final Round Scottie Scheffler, United States…

Scottie Scheffler, United States (750), $3,100,000 68-64-67-68—267 Harris English, United States (500), $1,759,000 67-70-68-66—271 Chris Gotterup, United States (350), $1,128,000 72-65-68-67—272 Wyndham Clark, United States (300), $730,667 76-66-66-65—273 Matt Fitzpatrick, England (300), $730,667 67-66-71-69—273 Hao-Tong Li, China (0), $730,667 67-67-69-70—273 Robert Macintyre, Scotland (225), $451,833 71-66-70-67—274 Rory McIlroy, Northern Ireland (225), $451,833 70-69-66-69—274 Xander Schauffele, United States (225), $451,833 71-69-66-68—274 Corey Conners, Canada (145), $304,650 74-69-66-66—275 Brian Harman, United States (145), $304,650 69-65-73-68—275 Russell Henley, United States (145), $304,650 72-70-65-68—275 Bryson DeChambeau, United States (0), $304,650 78-65-68-64—275 Rickie Fowler, United States (100), $240,000 69-72-70-65—276 Nicolai Hojgaard, Denmark (100), $240,000 69-69-69-69—276 Tommy Fleetwood, England (66), $185,257 73-68-69-67—277 Rasmus Hojgaard, Denmark (66), $185,257 69-68-70-70—277 Hideki Matsuyama, Japan (66), $185,257 74-69-68-66—277 Justin Rose, England (66), $185,257 69-71-68-69—277 Jesper Svensson, Sweden (66), $185,257 71-72-68-66—277 Tyrrell Hatton, England (0), $185,257 68-69-68-72—277 John Parry, England (0), $185,257 72-71-67-67—277 Ludvig Aberg, Sweden (47), $138,040 73-67-68-70—278 Lucas Glover, United States (47), $138,040 69-72-68-69—278 Maverick McNealy, United States (47), $138,040 69-74-69-66—278 J.J. Spaun, United States (47), $138,040 73-69-68-68—278 Dustin Johnson, United States (0), $138,040 73-69-67-69—278 Harry Hall, England (40), $119,950 73-67-68-71—279 Oliver Lindell, Finland (0), $119,950 72-68-68-71—279 Daniel Berger, United States (34), $104,850 72-70-70-68—280 Akshay Bhatia, United States (34), $104,850 73-68-70-69—280 Keegan Bradley, United States (34), $104,850 72-67-70-71—280 Kristoffer Reitan, Norway (0), $104,850 72-68-68-72—280 Christiaan Bezuidenhout, South Africa (26), $86,517 67-73-69-72—281 Aaron Rai, England (26), $86,517 69-72-71-69—281 Justin Thomas, United States (26), $86,517 72-69-69-71—281 Sergio Garcia, Spain (0), $86,517 70-73-70-68—281 Jon Rahm, Spain (0), $86,517 70-72-69-70—281 Lee Westwood, England (0), $86,517 69-70-69-73—281 Takumi Kanaya, Japan (20), $68,340 71-72-69-70—282 Shane Lowry, Ireland (20), $68,340 70-72-74-66—282 Jordan Spieth, United States (20), $68,340 73-69-72-68—282 Nathan Kimsey, England (0), $68,340 71-72-68-71—282 Jason Kokrak, United States (0), $68,340 71-70-71-70—282 Sam Burns, United States (16), $51,186 70-69-72-72—283 Thomas Detry, Belgium (16), $51,186 72-71-70-70—283 Thriston Lawrence, South Africa (16), $51,186 73-70-68-72—283 Matt Wallace, England (16), $51,186 73-69-66-75—283 Matthew Jordan, England (0), $51,186 68-72-73-70—283 Jordan L. Smith, England (0), $51,186 71-68-72-72—283 Henrik Stenson, Sweden (0), $51,186 75-68-69-71—283 Sepp Straka, Austria (12), $44,350 72-71-70-71—284 Sungjae Im, South Korea (0), $44,350 71-71-67-75—284 Marc Leishman, Australia (0), $44,350 73-68-68-75—284 Adrien Saddier, France (0), $44,350 72-71-72-69—284 Tony Finau, United States (11), $42,333 70-68-72-75—285 Jhonattan Vegas, Venezuela (11), $42,333 72-70-70-73—285 Phil Mickelson, United States (0), $42,333 70-72-76-67—285 Justin Leonard, United States (9), $41,550 70-73-70-73—286 Antoine Rozner, France (9), $41,550 72-70-73-71—286 Dean Burmester, South Africa (0), $41,100 71-71-76-69—287 Romain Langasque, France (0), $41,100 71-71-72-73—287 Viktor Hovland, Norway (8), $40,280 73-69-73-73—288 Francesco Molinari, Italy (8), $40,280 72-71-71-74—288 Andrew Novak, United States (8), $40,280 71-72-74-71—288 Ryggs Johnston, United States (0), $40,280 74-66-74-74—288 Riki Kawamoto, Japan (0), $40,280 72-70-78-68—288 Jacob Skov Olesen, Denmark (0), $39,400 67-76-73-74—290 Matti Schmid, Germany (7), $39,100 73-70-79-70—292 Sebastian Soderberg, Sweden (0), $38,900 73-70-75-77—295

