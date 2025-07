The Open Championship Scores

Friday At Dunluce Links Portrush, United Kingdom Purse: $17 million Yardage: 7,381; Par: 71 Second Round Scottie Scheffler, United States…

Friday

At Dunluce Links

Portrush, United Kingdom

Purse: $17 million

Yardage: 7,381; Par: 71

Second Round

Scottie Scheffler, United States 68-64—132 Matt Fitzpatrick, England 67-66—133 Brian Harman, United States 69-65—134 Hao-Tong Li, China 67-67—134 Harris English, United States 67-70—137 Chris Gotterup, United States 72-65—137 Tyrrell Hatton, England 68-69—137 Rasmus Hojgaard, Denmark 69-68—137 Robert Macintyre, Scotland 71-66—137 Tony Finau, United States 70-68—138 Nicolai Hojgaard, Denmark 69-69—138 Keegan Bradley, United States 72-67—139 Sam Burns, United States 70-69—139 Rory McIlroy, Northern Ireland 70-69—139 Jordan L. Smith, England 71-68—139 Lee Westwood, England 69-70—139 Ludvig Aberg, Sweden 73-67—140 Christiaan Bezuidenhout, South Africa 67-73—140 Harry Hall, England 73-67—140 Ryggs Johnston, United States 74-66—140 Matthew Jordan, England 68-72—140 Oliver Lindell, Finland 72-68—140 Kristoffer Reitan, Norway 72-68—140 Justin Rose, England 69-71—140 Xander Schauffele, United States 71-69—140 Akshay Bhatia, United States 73-68—141 Tommy Fleetwood, England 73-68—141 Rickie Fowler, United States 69-72—141 Lucas Glover, United States 69-72—141 Jason Kokrak, United States 71-70—141 Marc Leishman, Australia 73-68—141 Aaron Rai, England 69-72—141 Justin Thomas, United States 72-69—141 Daniel Berger, United States 72-70—142 Dean Burmester, South Africa 71-71—142 Wyndham Clark, United States 76-66—142 Russell Henley, United States 72-70—142 Viktor Hovland, Norway 73-69—142 Sungjae Im, South Korea 71-71—142 Dustin Johnson, United States 73-69—142 Riki Kawamoto, Japan 72-70—142 Romain Langasque, France 71-71—142 Shane Lowry, Ireland 70-72—142 Phil Mickelson, United States 70-72—142 Jon Rahm, Spain 70-72—142 Antoine Rozner, France 72-70—142 J.J. Spaun, United States 73-69—142 Jordan Spieth, United States 73-69—142 Jhonattan Vegas, Venezuela 72-70—142 Matt Wallace, England 73-69—142 Corey Conners, Canada 74-69—143 Bryson DeChambeau, United States 78-65—143 Thomas Detry, Belgium 72-71—143 Sergio Garcia, Spain 70-73—143 Takumi Kanaya, Japan 71-72—143 Nathan Kimsey, England 71-72—143 Thriston Lawrence, South Africa 73-70—143 Justin Leonard, United States 70-73—143 Hideki Matsuyama, Japan 74-69—143 Maverick McNealy, United States 69-74—143 Francesco Molinari, Italy 72-71—143 Andrew Novak, United States 71-72—143 Jacob Skov Olesen, Denmark 67-76—143 John Parry, England 72-71—143 Adrien Saddier, France 72-71—143 Matti Schmid, Germany 73-70—143 Sebastian Soderberg, Sweden 73-70—143 Henrik Stenson, Sweden 75-68—143 Sepp Straka, Austria 72-71—143 Jesper Svensson, Sweden 71-72—143

Missed Cut

Jason Day, Australia 73-71—144 Ryan Fox, New Zealand 75-69—144 Ben Griffin, United States 74-70—144 Daniel Hillier, New Zealand 71-73—144 Rikuya Hoshino, Japan 74-70—144 Matteo Manassero, Italy 73-71—144 Joaquin Niemann, Chile 70-74—144 Justin Suh, United States 73-71—144 Cameron Adam, Scotland 73-72—145 John Axelsen, Denmark 70-75—145 George Bloor, England 73-72—145 Brian Campbell, United States 73-72—145 Patrick Cantlay, United States 73-72—145 Ethan Fang, United States 75-70—145 Max Greyserman, United States 78-67—145 Julien Guerrier, France 73-72—145 Angel Hidalgo, Spain 70-75—145 Zach Johnson, United States 70-75—145 Tom Kim, South Korea 69-76—145 Si Woo Kim, South Korea 74-71—145 Denny McCarthy, United States 74-71—145 Matthew McCarty, United States 71-74—145 Tom McKibbin, Northern Ireland 72-73—145 Carlos Ortiz, Mexico 75-70—145 Taylor Pendrith, Canada 75-70—145 Elvis Smylie, Australia 75-70—145 Nick Taylor, Canada 77-68—145 Kevin Yu, Chinese Taipei 79-66—145 John Catlin, United States 78-68—146 Stewart Cink, United States 75-71—146 Nicolas Echavarria, Colombia 72-74—146 OJ Farrell, England 74-72—146 Lucas Herbert, Australia 74-72—146 Michael Kim, United States 74-72—146 Dylan Naidoo, South Africa 74-72—146 Niklas Norgaard Moller, Denmark 77-69—146 Thorbjorn Olesen, Denmark 72-74—146 Marco Penge, England 74-72—146 Jesper Sandborg, Sweden 72-74—146 Younghan Song, South Korea 73-73—146 Cameron Young, United States 74-72—146 Daniel Young, Scotland 75-71—146 Byeong Hun An, South Korea 76-71—147 Bud Cauley, United States 72-75—147 Sadom Kaewkanjana, Thailand 68-79—147 Chris Kirk, United States 73-74—147 Min Woo Lee, Australia 74-73—147 Shaun Norris, South Africa 72-75—147 Matthieu Pavon, France 76-71—147 Aldrich Potgieter, South Africa 77-70—147 Patrick Reed, United States 77-70—147 Laurie Canter, England 74-74—148 Darren Clarke, Northern Ireland 75-73—148 Justin Hastings, Cayman Islands 74-74—148 Stephan Jaeger, Germany 72-76—148 Filip Jakubcik, Czech Republic 75-73—148 Curtis Knipes, England 73-75—148 Louis Oosthuizen, South Africa 77-71—148 Davis Thompson, United States 73-75—148 Daniel Brown, England 76-73—149 Darren Fichardt, South Africa 78-71—149 Mackenzie Hughes, Canada 79-70—149 Brooks Koepka, United States 75-74—149 Collin Morikawa, United States 75-74—149 J.T. Poston, United States 72-77—149 Sahith Theegala, United States 75-74—149 Frazer Jones, England 77-73—150 Curtis Luck, Australia 80-70—150 Ryan Peake, Australia 77-73—150 Cameron Smith, Australia 72-78—150 Richard Teder, Estonia 74-76—150 Justin Walters, South Africa 73-77—150 Sampson-yunhe Zheng, China 77-73—150 Mikiya Akutsu, Japan 78-73—151 Martin Couvra, France 78-73—151 Padraig Harrington, Ireland 75-76—151 Shugo Imahira, Japan 76-75—151 Davis Riley, United States 77-74—151 Adam Scott, Australia 72-79—151 Connor Graham, Scotland 73-79—152 Sebastian Cave, England 76-77—153 Tom Hoge, United States 81-73—154 Guido Migliozzi, Italy 77-77—154 K.J. Choi, South Korea 81-74—155 Daniel Van Tonder, South Africa 79-77—156 Bryan Newman, South Africa 82-75—157

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.