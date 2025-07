The Amundi Evian Championship Scores

Sunday At Evian Resort Golf Club Evian-les-Bains, France Purse: $8 million Yardage: 6,504; Par: 71 Final Round (x-won on second…

Sunday

At Evian Resort Golf Club

Evian-les-Bains, France

Purse: $8 million

Yardage: 6,504; Par: 71

Final Round

(x-won on second playoff hole)

x-Grace Kim, $1,200,000 65-68-70-67—270 Jeeno Thitikul, $722,002 68-68-67-67—270 Minjee Lee, $523,761 66-71-66-68—271 Lottie Woad 68-69-70-64—271 Andrea Lee, $365,644 65-70-71-66—272 Angel Yin, $365,644 72-67-70-63—272 Ariya Jutanugarn, $245,081 69-70-68-66—273 Leona Maguire, $245,081 65-71-70-67—273 Gaby Lopez, $185,790 68-74-67-65—274 Gabriela Ruffels, $185,790 65-71-66-72—274 Jennifer Kupcho, $148,891 65-69-72-69—275 Emily Pedersen, $148,891 70-67-69-69—275 Rio Takeda, $148,891 69-67-70-69—275 Hye Jin Choi, $112,525 67-68-70-71—276 Cara Gainer, $112,525 68-70-64-74—276 Chisato Iwai, $112,525 69-74-67-66—276 Stephanie Kyriacou, $112,525 70-68-74-64—276 Somi Lee, $112,525 67-65-71-73—276 Miyu Yamashita, $112,525 69-71-68-68—276 Casandra Alexander, $94,081 67-68-69-73—277 Na Rin An, $81,600 74-70-66-68—278 Celine Boutier, $81,600 68-70-70-70—278 Perrine Delacour, $81,600 70-71-70-67—278 Megan Khang, $81,600 68-75-68-67—278 Ruixin Liu, $81,600 72-71-63-72—278 Nastasia Nadaud, $81,600 71-67-67-73—278 Yuri Yoshida, $81,600 72-69-63-74—278 Aditi Ashok, $67,198 67-69-70-73—279 Mi Hyang Lee, $67,198 71-68-70-70—279 Julia Lopez Ramirez, $67,198 72-67-70-70—279 Brooke Henderson, $58,502 73-71-68-68—280 Hyo Joo Kim, $58,502 71-70-70-69—280 Jenny Shin, $58,502 69-68-68-75—280 Jasmine Suwannapura, $58,502 72-68-73-67—280 Jin Young Ko, $50,597 70-69-71-71—281 Mary Liu, $50,597 67-71-70-73—281 Rose Zhang, $50,597 71-70-71-69—281 Manon De Roey, $42,929 74-70-71-67—282 Jin Hee Im, $42,929 70-72-70-70—282 Jeong Eun Lee5, $42,929 74-69-70-69—282 Paula Reto, $42,929 69-71-71-71—282 Mao Saigo, $42,929 67-72-69-74—282 Peiyun Chien, $34,390 71-71-67-74—283 Auston Kim, $34,390 69-68-74-72—283 Nelly Korda, $34,390 67-70-75-71—283 Aline Krauter, $34,390 73-69-72-69—283 Patty Tavatanakit, $34,390 71-68-74-70—283 Chanettee Wannasaen, $34,390 69-75-70-69—283 Pajaree Anannarukarn, $27,049 73-70-68-73—284 Allisen Corpuz, $27,049 76-67-68-73—284 Gemma Dryburgh, $27,049 74-70-73-67—284 Esther Henseleit, $27,049 72-72-70-70—284 You Min Hwang, $27,049 75-68-72-69—284 Madelene Sagstrom, $27,049 72-72-70-70—284 Sarah Schmelzel, $27,049 70-71-69-74—284 Helen Briem, $22,926 67-75-67-76—285 Nanna Koerstz Madsen, $22,926 74-68-68-75—285 Amy Yang, $22,926 72-71-71-71—285 Jenny Bae, $19,765 71-73-70-72—286 Brianna Do, $19,765 76-68-68-74—286 Ayaka Furue, $19,765 67-72-74-73—286 Nasa Hataoka, $19,765 70-68-76-72—286 Azahara Munoz, $19,765 72-71-74-69—286 Shannon Tan, $19,765 73-68-70-75—286 Lucy Li, $17,788 70-73-71-73—287 Hira Naveed, $17,788 71-71-73-72—287 Ina Yoon, $17,788 68-70-76-73—287 Minami Katsu, $16,800 72-70-72-75—289 Gigi Stoll, $16,800 72-70-71-76—289 Haeji Kang, $16,010 72-71-72-75—290 Maria Marin 75-69-73-73—290 Weiwei Zhang, $16,010 71-69-73-77—290 Bronte Law, $15,617 71-73-73-75—292 Lindy Duncan, $15,413 69-69-77-WD

