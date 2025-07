The Amundi Evian Championship Par Scores

Friday At Evian Resort Golf Club Evian-les-Bains, France Purse: $8 million Yardage: 6,504; Par: 71 Second Round Somi Lee 67-65—132…

Somi Lee 67-65—132 -10 Grace Kim 65-68—133 -9 Jennifer Kupcho 65-69—134 -8 Casandra Alexander 67-68—135 -7 Hye Jin Choi 67-68—135 -7 Andrea Lee 65-70—135 -7 Aditi Ashok 67-69—136 -6 Leona Maguire 65-71—136 -6 Gabriela Ruffels 65-71—136 -6 Rio Takeda 69-67—136 -6 Jeeno Thitikul 68-68—136 -6 Auston Kim 69-68—137 -5 Nelly Korda 67-70—137 -5 Minjee Lee 66-71—137 -5 Emily Pedersen 70-67—137 -5 Jenny Shin 69-68—137 -5 Lottie Woad 68-69—137 -5 Celine Boutier 68-70—138 -4 Lindy Duncan 69-69—138 -4 Cara Gainer 68-70—138 -4 Nasa Hataoka 70-68—138 -4 Stephanie Kyriacou 70-68—138 -4 Mary Liu 67-71—138 -4 Nastasia Nadaud 71-67—138 -4 Ina Yoon 68-70—138 -4 Ayaka Furue 67-72—139 -3 Ariya Jutanugarn 69-70—139 -3 Jin Young Ko 70-69—139 -3 Mi Hyang Lee 71-68—139 -3 Julia Lopez Ramirez 72-67—139 -3 Mao Saigo 67-72—139 -3 Patty Tavatanakit 71-68—139 -3 Angel Yin 72-67—139 -3 Paula Reto 69-71—140 -2 Jasmine Suwannapura 72-68—140 -2 Miyu Yamashita 69-71—140 -2 Weiwei Zhang 71-69—140 -2 Perrine Delacour 70-71—141 -1 Hyo Joo Kim 71-70—141 -1 Sarah Schmelzel 70-71—141 -1 Shannon Tan 73-68—141 -1 Yuri Yoshida 72-69—141 -1 Rose Zhang 71-70—141 -1 Helen Briem 67-75—142 E Peiyun Chien 71-71—142 E Jin Hee Im 70-72—142 E Minami Katsu 72-70—142 E Nanna Koerstz Madsen 74-68—142 E Aline Krauter 73-69—142 E Gaby Lopez 68-74—142 E Hira Naveed 71-71—142 E Gigi Stoll 72-70—142 E Pajaree Anannarukarn 73-70—143 +1 Allisen Corpuz 76-67—143 +1 You Min Hwang 75-68—143 +1 Chisato Iwai 69-74—143 +1 Haeji Kang 72-71—143 +1 Megan Khang 68-75—143 +1 Jeong Eun Lee5 74-69—143 +1 Lucy Li 70-73—143 +1 Ruixin Liu 72-71—143 +1 Azahara Munoz 72-71—143 +1 Amy Yang 72-71—143 +1 Na Rin An 74-70—144 +2 Jenny Bae 71-73—144 +2 Manon De Roey 74-70—144 +2 Brianna Do 76-68—144 +2 Gemma Dryburgh 74-70—144 +2 Brooke Henderson 73-71—144 +2 Esther Henseleit 72-72—144 +2 Bronte Law 71-73—144 +2 Maria Marin 75-69—144 +2 Madelene Sagstrom 72-72—144 +2 Chanettee Wannasaen 69-75—144 +2 Robyn Choi 71-74—145 +3 In Gee Chun 70-75—145 +3 Linn Grant 72-73—145 +3 Akie Iwai 73-72—145 +3 Yealimi Noh 75-70—145 +3 Pauline Roussin 71-74—145 +3 Clarisa Temelo 70-75—145 +3 Albane Valenzuela 73-72—145 +3 Ruoning Yin 72-73—145 +3 Carlota Ciganda 74-72—146 +4 Lauren Coughlin 73-73—146 +4 Karis Davidson 74-72—146 +4 Rianne Malixi 74-72—146 +4 Yuka Saso 74-72—146 +4 Maja Stark 72-74—146 +4 Dewi Weber 71-75—146 +4 Jeneath Wong 74-72—146 +4 Arpichaya Yubol 74-72—146 +4 Maha Haddioui 73-74—147 +5 Muni He 69-78—147 +5 Alice Hewson 76-71—147 +5 Jiwon Jeon 76-71—147 +5 A Lim Kim 71-76—147 +5 Lydia Ko 73-74—147 +5 Ilhee Lee 76-71—147 +5 Yan Liu 72-75—147 +5 Benedetta Moresco 75-72—147 +5 Ryann O’Toole 77-70—147 +5 Kum Kang Park 73-74—147 +5 Sophia Popov 75-72—147 +5 Mimi Rhodes 75-72—147 +5 Miranda Wang 76-71—147 +5 Gianna Clemente 77-71—148 +6 Kristen Gillman 74-74—148 +6 Sei Young Kim 72-76—148 +6 Brooke Matthews 72-76—148 +6 Anna Nordqvist 73-75—148 +6 Lilia Vu 73-75—148 +6 Jing Yan 75-73—148 +6 Ashleigh Buhai 78-71—149 +7 Ingrid Lindblad 77-72—149 +7 Hae-Ran Ryu 79-70—149 +7 Saki Baba 73-77—150 +8 Carla Bernat Escuder 74-76—150 +8 Hannah Green 73-77—150 +8 Nataliya Guseva 72-78—150 +8 Darcey Harry 76-75—151 +9 Morgane Metraux 76-75—151 +9 Alexa Pano 82-69—151 +9 Hinako Shibuno 76-75—151 +9 Chiara Tamburlini 73-78—151 +9 Mirabel Ting 78-73—151 +9 Wei-Ling Hsu 76-76—152 +10 Moriya Jutanugarn 75-77—152 +10 Cassie Porter 73-79—152 +10 Soo Bin Joo 81-73—154 +12 Sara Kouskova 81-73—154 +12

