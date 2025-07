NHRA Northwest Nationals Pairings

Saturday At Pacific Raceways Kent, Wash. Sunday’s Pairings Top Fuel 1. Doug Kalitta, 3.671 seconds, 335.90 mph vs. Bye; 2.…

Saturday At Pacific Raceways Kent, Wash. Sunday’s Pairings Top Fuel

1. Doug Kalitta, 3.671 seconds, 335.90 mph vs. Bye; 2. Shawn Langdon, 3.689, 338.17 vs. 11. Cameron Ferre, 8.895, 83.80; 3. Brittany Force, 3.703, 340.47 vs. 10. Ida Zetterstrom, 4.641, 167.97; 4. Clay Millican, 3.708, 331.12 vs. 9. Antron Brown, 3.828, 321.27; 5. Tony Stewart, 3.759, 327.59 vs. 8. Josh Hart, 3.812, 327.03; 6. Justin Ashley, 3.763, 329.50 vs. 7. Shawn Reed, 3.772, 331.28.

Funny Car

1. Austin Prock, Chevy Camaro, 3.879, 336.40 vs. 16. Dylan Winefsky, Dodge Charger, 4.224, 292.96; 2. Matt Hagan, Charger, 3.887, 332.43 vs. 15. Buddy Hull, Charger, 4.165, 270.70; 3. J.R. Todd, Toyota GR Supra, 3.901, 333.99 vs. 14. Cruz Pedregon, Charger, 4.055, 306.88; 4. Ron Capps, GR Supra, 3.917, 328.78 vs. 13. Hunter Green, Charger, 4.039, 315.19; 5. Daniel Wilkerson, Ford Mustang, 3.926, 327.51 vs. 12. Dave Richards, Mustang, 4.026, 311.05; 6. Chad Green, Mustang, 3.928, 329.75 vs. 11. Alexis DeJoria, Charger, 3.973, 328.94; 7. Bob Tasca III, Mustang, 3.948, 314.39 vs. 10. Jack Beckman, Camaro, 3.972, 324.59; 8. Spencer Hyde, Mustang, 3.958, 320.81 vs. 9. Paul Lee, Charger, 3.959, 316.60.

Did Not Qualify: 17. Jeff Diehl, 4.583, 191.57.

Pro Stock

1. Dallas Glenn, Chevy Camaro, 6.462, 212.73 vs. 16. Kenny Delco, Camaro, 6.591, 208.46; 2. Cody Coughlin, Camaro, 6.469, 211.66 vs. 15. Chris McGaha, Camaro, 6.545, 210.90; 3. Greg Anderson, Camaro, 6.472, 212.36 vs. 14. Cory Reed, Camaro, 6.543, 210.47; 4. Matt Hartford, Camaro, 6.478, 212.26 vs. 13. Mason McGaha, Camaro, 6.532, 210.14; 5. Greg Stanfield, Camaro, 6.484, 211.99 vs. 12. Stephen Bell, Camaro, 6.530, 209.85; 6. Jeg Coughlin, Camaro, 6.499, 211.20 vs. 11. Erica Enders, Camaro, 6.528, 210.44; 7. Aaron Stanfield, Camaro, 6.499, 210.83 vs. 10. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.518, 210.47; 8. Matt Latino, Camaro, 6.508, 210.47 vs. 9. Deric Kramer, Camaro, 6.512, 211.06.

Did Not Qualify: 17. Joey Grose, 6.764, 203.28.

Pro Stock Motorcycle

1. John Hall, Beull, 6.717, 201.76 vs. 8. Chris Bostick, Suzuki, 6.854, 195.93; 2. Gaige Herrera, Suzuki, 6.721, 201.40 vs. 7. Chase Van Sant, Suzuki, 6.812, 198.70; 3. Matt Smith, Buell, 6.733, 202.21 vs. 6. Jianna Evaristo, Buell, 6.772, 200.77; 4. Richard Gadson, Suzuki, 6.735, 200.50 vs. 5. Angie Smith, Buell, 6.752, 200.53.

