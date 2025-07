John Deere Classic Par Scores

Saturday At TPC Deere Run Silvis, Ill. Purse: $8.4 million Yardage: 7,289; Par: 71 Third Round Davis Thompson 68-63-67—198 -15…

Saturday

At TPC Deere Run

Silvis, Ill.

Purse: $8.4 million

Yardage: 7,289; Par: 71

Third Round

Davis Thompson 68-63-67—198 -15 Brian Campbell 65-66-68—199 -14 Emiliano Grillo 65-66-68—199 -14 Max Homa 63-68-68—199 -14 David Lipsky 64-67-68—199 -14 Austin Eckroat 63-71-67—201 -12 Kurt Kitayama 68-67-66—201 -12 Seamus Power 67-66-68—201 -12 Camilo Villegas 66-66-69—201 -12 Cameron Champ 65-67-70—202 -11 Chris Gotterup 66-69-67—202 -11 Jackson Koivun 70-64-68—202 -11 Matt Kuchar 65-70-67—202 -11 Kevin Roy 67-65-70—202 -11 Zac Blair 69-67-67—203 -10 Patrick Fishburn 70-67-66—203 -10 Lee Hodges 68-67-68—203 -10 Rico Hoey 66-69-68—203 -10 Philip Knowles 72-65-66—203 -10 Nate Lashley 67-67-69—203 -10 Jacob Bridgeman 68-68-68—204 -9 Rickie Fowler 65-72-67—204 -9 Doug Ghim 62-68-74—204 -9 Lucas Glover 72-64-68—204 -9 Si Woo Kim 65-67-72—204 -9 Denny McCarthy 66-68-70—204 -9 Taylor Montgomery 67-65-72—204 -9 Sam Stevens 64-68-72—204 -9 Kris Ventura 65-70-69—204 -9 Vince Whaley 69-67-68—204 -9 Carson Young 67-68-69—204 -9 Bronson Burgoon 71-66-68—205 -8 Eric Cole 67-70-68—205 -8 Joel Dahmen 66-69-70—205 -8 Nick Dunlap 68-69-68—205 -8 Ben Kohles 69-66-70—205 -8 Thriston Lawrence 66-68-71—205 -8 Justin Lower 64-71-70—205 -8 Garrick Higgo 67-70-69—206 -7 Beau Hossler 67-69-70—206 -7 Mark Hubbard 70-67-69—206 -7 Jake Knapp 68-69-69—206 -7 Taylor Moore 70-67-69—206 -7 Jeremy Paul 69-66-71—206 -7 Brendan Valdes 71-66-69—206 -7 Dylan Wu 67-69-70—206 -7 Kevin Yu 65-68-73—206 -7 Bud Cauley 69-66-72—207 -6 Quade Cummins 72-65-70—207 -6 Cristobal Del Solar 68-69-70—207 -6 Brandt Snedeker 67-70-70—207 -6 Hayden Springer 72-65-70—207 -6 Adam Svensson 69-68-70—207 -6 Jesper Svensson 67-70-70—207 -6 Zach Johnson 69-68-71—208 -5 Keith Mitchell 66-69-73—208 -5 Michael Thorbjornsen 70-65-73—208 -5 James Hahn 67-70-72—209 -4 Ryo Hisatsune 68-68-73—209 -4 Henrik Norlander 68-69-72—209 -4 Aldrich Potgieter 67-66-76—209 -4 Rikuya Hoshino 65-72-74—211 -2 Patton Kizzire 70-67-74—211 -2 Gordon Sargent 70-67-76—213 E Chris Kirk 67-68-79—214 +1

