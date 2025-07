ISPS HANDA Women’s Scottish Open Scores

Thursday At Dundonald Links Troon, United Kingdom Purse: $2 million Yardage: 6,538; Par: 72 First Round Charlotte Laffar 34-32—66 Nuria…

Thursday

At Dundonald Links

Troon, United Kingdom

Purse: $2 million

Yardage: 6,538; Par: 72

First Round

Charlotte Laffar 34-32—66 Nuria Iturrioz 34-33—67 Leona Maguire 34-33—67 Rio Takeda 34-33—67 Lottie Woad 33-34—67 Arpichaya Yubol 36-31—67 Jenny Bae 33-35—68 Minami Katsu 34-34—68 Sei Young Kim 35-33—68 Nanna Koerstz Madsen 32-36—68 Nelly Korda 33-35—68 Minjee Lee 35-33—68 Morgane Metraux 35-33—68 Kristyna Napoleaova 34-34—68 Johanna Wrigley 35-33—68 Liz Young 34-34—68 Lauren Coughlin 33-36—69 Diksha Dagar 36-33—69 A Lim Kim 34-35—69 Ingrid Lindblad 33-36—69 Emily Pedersen 36-33—69 Hinako Shibuno 34-35—69 Aunchisa Utama 38-31—69 April Angurasaranee 35-35—70 Kajsa Arewfjall 36-34—70 Pia Babnik 37-33—70 Karis Davidson 35-35—70 Esther Henseleit 35-35—70 Akie Iwai 34-36—70 Soo Bin Joo 35-35—70 Megan Khang 36-34—70 Hyo Joo Kim 34-36—70 Julia Lopez Ramirez 36-34—70 Benedetta Moresco 34-36—70 Cassie Porter 36-34—70 Paula Reto 36-34—70 Sarah Schmelzel 36-34—70 Chiara Tamburlini 36-34—70 Anne Van Dam 35-35—70 Amy Yang 36-34—70 Ina Yoon 36-34—70 Yuri Yoshida 35-35—70 Allisen Corpuz 31-40—71 Lindy Duncan 36-35—71 Annabell Fuller 37-34—71 Ayaka Furue 35-36—71 Georgia Hall 36-35—71 Charley Hull 34-37—71 Jin Hee Im 36-35—71 Nastasia Nadaud 36-35—71 Hira Naveed 37-34—71 Lisa Pettersson 37-34—71 Miranda Wang 36-35—71 Jing Yan 34-37—71 Pajaree Anannarukarn 37-35—72 Saki Baba 36-36—72 In Gee Chun 34-38—72 Darcey Harry 35-37—72 Celine Herbin 36-36—72 Alice Hewson 36-36—72 Ariya Jutanugarn 37-35—72 Sara Kouskova 36-36—72 Stephanie Kyriacou 36-36—72 Andrea Lee 36-36—72 Brooke Matthews 37-35—72 Chloe Williams 37-35—72 Hye Jin Choi 37-36—73 Moa Folke 35-38—73 Dorthea Forbrigd 35-38—73 Cara Gainer 35-38—73 Kristen Gillman 36-37—73 Eleanor Givens 38-35—73 Grace Kim 37-36—73 Momoka Kobori 38-35—73 Aline Krauter 36-37—73 Ilhee Lee 35-38—73 Yan Liu 38-35—73 Azahara Munoz 38-35—73 Pauline Roussin 36-37—73 Kirsten Rudgeley 40-33—73 Gabriela Ruffels 37-36—73 Hannah Screen 38-35—73 Luna Sobron Galmes 35-38—73 Shannon Tan 38-35—73 Dewi Weber 36-37—73 Casandra Alexander 35-39—74 Na Rin An 38-36—74 Hannah Darling 38-36—74 Perrine Delacour 34-40—74 Ginnie Ding 35-39—74 Alessandra Fanali 37-37—74 Alexandra Forsterling 38-36—74 Nataliya Guseva 36-38—74 Maria Hernandez 39-35—74 Jiwon Jeon 36-38—74 Bronte Law 38-36—74 Mi Hyang Lee 38-36—74 Lucy Li 38-36—74 Yealimi Noh 36-38—74 Chiara Noja 36-38—74 Lee-Anne Pace 37-37—74 Agathe Sauzon 38-36—74 Jenny Shin 37-37—74 Emma Spitz 38-36—74 Albane Valenzuela 37-37—74 Miyu Yamashita 39-35—74 Manon De Roey 37-38—75 Maha Haddioui 39-36—75 Haeji Kang 37-38—75 Kelsey Macdonald 38-37—75 Alexa Pano 36-39—75 Pannarat Thanapolboonyaras 39-36—75 Pranavi Urs 35-40—75 Weiwei Zhang 35-40—75 Kelsey Bennett 38-38—76 Wei-Ling Hsu 39-37—76 Auston Kim 37-39—76 Noora Komulainen 39-37—76 Mary Liu 39-37—76 Marta Martin 36-40—76 Anna Nordqvist 39-37—76 Mimi Rhodes 38-38—76 Patricia Isabel Schmidt 36-40—76 Amy Taylor 37-39—76 Ursula Wikstrom 36-40—76 Trichat Cheenglab 39-38—77 Fatima Fernandez Cano 38-39—77 Tvesa Malik 40-37—77 Smilla Sonderby 39-38—77 Maja Stark 34-43—77 Lauren Walsh 37-40—77 Sofie Bringner 39-39—78 Rosie Davies 41-37—78 Gemma Dryburgh 37-41—78 Laura Fuenfstueck 38-40—78 Amelia Garvey 36-42—78 Chisato Iwai 37-41—78 Lorna McClymont 39-39—78 Brianna Navarrosa 40-38—78 Helen Briem 36-43—79 Robyn Choi 41-38—79 Kylie Henry 41-38—79 Moriya Jutanugarn 41-38—79 Kim Metraux 39-41—80

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.