ISPS HANDA Women’s Scottish Open Par Scores

Saturday At Dundonald Links Troon, United Kingdom Purse: $2 million Yardage: 6,538; Par: 72 Third Round Lottie Woad 67-65-67—199 -17…

Saturday

At Dundonald Links

Troon, United Kingdom

Purse: $2 million

Yardage: 6,538; Par: 72

Third Round

Lottie Woad 67-65-67—199 -17 Sei Young Kim 68-67-66—201 -15 Nanna Koerstz Madsen 68-66-67—201 -15 Hyo Joo Kim 70-66-66—202 -14 Nelly Korda 68-66-70—204 -12 Paula Reto 70-71-66—207 -9 Hye Jin Choi 73-70-65—208 -8 Sarah Schmelzel 70-69-69—208 -8 Karis Davidson 70-73-66—209 -7 Ariya Jutanugarn 72-70-67—209 -7 Julia Lopez Ramirez 70-71-68—209 -7 Cassie Porter 70-70-69—209 -7 Rio Takeda 67-73-69—209 -7 Miranda Wang 71-69-69—209 -7 In Gee Chun 72-68-70—210 -6 Mi Hyang Lee 74-68-68—210 -6 Miyu Yamashita 74-69-67—210 -6 Lindy Duncan 71-70-70—211 -5 Alice Hewson 72-70-69—211 -5 Minami Katsu 68-69-74—211 -5 A Lim Kim 69-73-69—211 -5 Ingrid Lindblad 69-72-70—211 -5 Mary Liu 76-67-68—211 -5 Leona Maguire 67-71-73—211 -5 Ina Yoon 70-67-74—211 -5 Arpichaya Yubol 67-72-72—211 -5 Charley Hull 71-73-68—212 -4 Soo Bin Joo 70-71-71—212 -4 Megan Khang 70-74-68—212 -4 Minjee Lee 68-74-70—212 -4 Benedetta Moresco 70-71-71—212 -4 Lauren Coughlin 69-71-73—213 -3 Georgia Hall 71-69-73—213 -3 Darcey Harry 72-72-69—213 -3 Brooke Matthews 72-68-73—213 -3 Jenny Shin 74-68-71—213 -3 Jenny Bae 68-74-72—214 -2 Jin Hee Im 71-72-71—214 -2 Lucy Li 74-71-69—214 -2 Nastasia Nadaud 71-72-71—214 -2 Johanna Wrigley 68-73-73—214 -2 Allisen Corpuz 71-74-70—215 -1 Esther Henseleit 70-72-73—215 -1 Akie Iwai 70-73-72—215 -1 Andrea Lee 72-72-71—215 -1 Chiara Tamburlini 70-75-70—215 -1 Yuri Yoshida 70-72-73—215 -1 Diksha Dagar 69-76-71—216 E Moa Folke 73-72-71—216 E Celine Herbin 72-72-72—216 E Lisa Pettersson 71-73-72—216 E Anne Van Dam 70-75-71—216 E Jing Yan 71-70-75—216 E Alessandra Fanali 74-71-72—217 +1 Annabell Fuller 71-72-74—217 +1 Morgane Metraux 68-73-76—217 +1 Kristyna Napoleaova 68-75-74—217 +1 Hinako Shibuno 69-76-72—217 +1 Dewi Weber 73-71-73—217 +1 Weiwei Zhang 75-69-73—217 +1 Nuria Iturrioz 67-71-80—218 +2 Emily Pedersen 69-75-74—218 +2 Aunchisa Utama 69-76-73—218 +2 Albane Valenzuela 74-70-74—218 +2 Chloe Williams 72-72-74—218 +2 Amy Yang 70-71-77—218 +2 Kajsa Arewfjall 70-73-76—219 +3 Pia Babnik 70-75-74—219 +3 Gemma Dryburgh 78-67-74—219 +3 Dorthea Forbrigd 73-72-76—221 +5 Emma Spitz 74-71-79—224 +8

