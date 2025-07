ISPS HANDA Senior Open Par Scores

Sunday At Old Course Sunningdale, United Kingdom Purse: $2.9 million Yardage: 6,682; Par: 70 Final Round Padraig Harrington, $381,190 67-65-65-67—264…

Sunday

At Old Course

Sunningdale, United Kingdom

Purse: $2.9 million

Yardage: 6,682; Par: 70

Final Round

Padraig Harrington, $381,190 67-65-65-67—264 -16 Thomas Bjorn, $198,646 70-63-67-67—267 -13 Justin Leonard, $198,646 69-65-65-68—267 -13 Scott Hend, $114,316 68-71-64-65—268 -12 Ernie Els, $88,406 67-67-69-66—269 -11 Cameron Percy, $88,406 69-65-70-65—269 -11 Steven Alker, $68,512 63-73-66-68—270 -10 Steve Allan, $51,336 68-67-70-66—271 -9 Greg Chalmers, $51,336 70-66-66-69—271 -9 Kevin Sutherland, $51,336 69-67-66-69—271 -9 Y.E. Yang, $42,116 70-66-71-65—272 -8 Stephen Gallacher, $37,944 68-68-70-67—273 -7 Richard Green, $37,944 68-69-70-66—273 -7 Alex Cejka, $33,641 72-65-70-67—274 -6 Keith Horne, $33,641 70-69-65-70—274 -6 Paul Lawrie, $33,641 69-67-71-67—274 -6 Darren Fichardt, $28,656 68-70-66-71—275 -5 Simon Griffiths, $28,656 70-68-71-66—275 -5 Jerry Kelly, $28,656 69-69-68-69—275 -5 Bo Van Pelt, $28,656 73-67-69-66—275 -5 Michael Wright, $28,656 72-65-68-70—275 -5 Clark Dennis, $25,813 70-68-64-74—276 -4 Steve Webster, $25,813 70-69-69-68—276 -4 Arjun Atwal, $22,361 67-72-69-69—277 -3 K.J. Choi, $22,361 66-67-75-69—277 -3 Bradley Dredge, $22,361 73-68-69-67—277 -3 Ricardo Gonzalez, $22,361 67-67-72-71—277 -3 Mark Hensby, $22,361 64-72-69-72—277 -3 Miguel Angel Jimenez, $22,361 67-70-70-70—277 -3 Bernhard Langer, $22,361 72-68-66-71—277 -3 Stephen Ames, $17,263 69-72-70-67—278 -2 Shane Bertsch, $17,263 70-67-71-70—278 -2 Angel Cabrera, $17,263 69-69-71-69—278 -2 Retief Goosen, $17,263 67-70-70-71—278 -2 J.J. Henry, $17,263 70-70-69-69—278 -2 Colin Montgomerie, $17,263 69-71-69-69—278 -2 Timothy O’Neal, $17,263 67-74-69-68—278 -2 Tim Petrovic, $17,263 70-71-70-67—278 -2 John Rollins, $17,263 69-70-68-71—278 -2 Jason Caron, $13,572 71-69-71-68—279 -1 Bob Estes, $13,572 70-68-73-68—279 -1 Matt Gogel, $13,572 71-68-69-71—279 -1 Paul Goydos, $13,572 71-68-67-73—279 -1 Corey Pavin, $13,572 68-68-74-69—279 -1 Tag Ridings, $13,572 67-73-72-67—279 -1 Charlie Wi, $13,572 67-71-68-73—279 -1 Mark Brown, $11,419 70-69-74-67—280 E Maarten Lafeber, $11,419 68-73-69-70—280 E Ken Tanigawa, $11,419 69-71-71-69—280 E Peter Baker, $10,578 71-70-74-66—281 +1 Chad Campbell, $9,238 70-68-71-73—282 +2 Darren Clarke, $9,238 70-69-71-72—282 +2 Matthew Cort, $9,238 70-69-76-67—282 +2 Joe Durant, $9,238 66-72-72-72—282 +2 Joakim Haeggman, $9,238 69-69-73-71—282 +2 David Drysdale, $7,259 70-70-72-71—283 +3 James Kingston, $7,259 71-70-70-72—283 +3 Phillip Price, $7,259 69-71-68-75—283 +3 Jeev M. Singh, $7,259 71-69-74-69—283 +3 Paul Stankowski, $7,259 68-72-71-72—283 +3 Stuart Appleby, $5,447 70-68-74-72—284 +4 Steve Flesch, $5,447 72-69-68-75—284 +4 Mikael Lundberg, $5,447 74-66-74-70—284 +4 Greg Owen, $5,447 71-64-73-76—284 +4 Tom Pernice, $5,447 68-69-73-74—284 +4 Jyoti Randhawa, $5,447 70-71-70-73—284 +4 Anthony Wall, $5,447 68-71-75-70—284 +4 Mark Wilson, $5,447 73-68-70-73—284 +4 Billy Mayfair, $4,464 68-73-72-72—285 +5 Ariel Canete, $4,076 69-72-72-73—286 +6 Robert Coles, $4,076 71-69-75-71—286 +6 Ian Woosnam, $4,076 69-70-72-75—286 +6 Thomas Goegele, $3,591 70-69-73-75—287 +7 Euan Mcintosh, $3,591 71-69-74-73—287 +7 Billy Andrade, $3,299 70-71-72-77—290 +10

