ISCO Championship Par Scores

William Mouw, United States 67-73-69-61—270 -10 Paul Peterson, United States 67-68-67-69—271 -9 Manuel Elvira, Spain 68-69-70-66—273 -7 David Skinns, England 71-64-69-70—274 -6 Vince Whaley, United States 67-67-70-70—274 -6 Patrick Fishburn, United States 69-69-67-70—275 -5 Jackson Koivun, United States 73-66-68-68—275 -5 Nick Hardy, United States 67-68-71-70—276 -4 Kevin Kisner, United States 66-69-71-70—276 -4 Ben Kohles, United States 68-72-70-66—276 -4 Luke List, United States 72-66-65-73—276 -4 Taylor Montgomery, United States 68-68-70-70—276 -4 Chad Ramey, United States 69-70-72-65—276 -4 Cameron Champ, United States 67-69-74-67—277 -3 Trevor Cone, United States 67-70-68-72—277 -3 Will Gordon, United States 68-69-71-69—277 -3 Beau Hossler, United States 67-68-71-71—277 -3 Chan Kim, United States 61-68-75-73—277 -3 Peter Malnati, United States 65-71-72-69—277 -3 Scott Piercy, United States 68-71-70-68—277 -3 Thomas Rosenmueller, Germany 65-69-72-71—277 -3 Hayden Springer, United States 69-67-70-71—277 -3 Michael Thorbjornsen, United States 69-70-70-68—277 -3 Will Chandler, United States 71-67-73-67—278 -2 Alexander Levy, France 69-70-72-67—278 -2 Matthew NeSmith, United States 68-73-69-68—278 -2 Gordon Sargent, United States 67-73-72-66—278 -2 Zac Blair, United States 69-66-72-72—279 -1 Steven Fisk, United States 66-70-72-71—279 -1 Harry Higgs, United States 71-70-70-68—279 -1 Seonghyeon Kim, South Korea 67-73-72-67—279 -1 David Lipsky, United States 73-67-70-69—279 -1 Ben Silverman, Canada 74-66-70-69—279 -1 Ricky Castillo, United States 72-68-70-70—280 E Wenyi Ding, China 71-69-72-68—280 E Rico Hoey, Philippines 68-67-73-72—280 E Martin Laird, Scotland 69-71-70-70—280 E Ben Martin, United States 71-67-69-73—280 E Callum Tarren, England 67-68-69-76—280 E Marcus Armitage, England 71-68-73-69—281 +1 Ivan Cantero Gutierrez, Spain 71-70-67-73—281 +1 Emiliano Grillo, Argentina 67-72-73-69—281 +1 Jack Senior, England 71-70-71-69—281 +1 Josh Teater, United States 68-71-74-68—281 +1 Frankie Capan, United States 68-73-71-70—282 +2 Conor Purcell, Ireland 68-72-70-72—282 +2 Jackson Suber, United States 72-68-71-71—282 +2 Kris Ventura, Norway 70-64-69-79—282 +2 James Hahn, United States 73-67-73-70—283 +3 Angel Ayora Fanegas, Spain 66-74-70-74—284 +4 Rafael Campos, Puerto Rico 71-70-72-71—284 +4 Noah Goodwin, United States 68-73-72-71—284 +4 Chez Reavie, United States 68-73-70-73—284 +4 Marcus Byrd, United States 69-72-79-65—285 +5 Joel Girrbach, Switzerland 68-69-74-74—285 +5 Maximilian Kieffer, Germany 73-68-72-72—285 +5 Troy Merritt, United States 66-72-72-75—285 +5 Hamish Brown, Denmark 71-69-74-72—286 +6 MJ Daffue, South Africa 72-68-70-76—286 +6 Cristobal Del Solar, Chile 66-75-74-71—286 +6 Tommy Gainey, United States 71-68-71-77—287 +7 Lanto Griffin, United States 70-71-73-73—287 +7 Carl Yuan, China 72-69-74-72—287 +7 Jonathan Byrd, United States 71-68-76-73—288 +8 Callum Shinkwin, England 65-75-75-73—288 +8 Braden Thornberry, United States 68-72-73-75—288 +8 Mark Hubbard, United States 71-70-72-76—289 +9 Stephen Stallings Jr., United States 70-71-75-73—289 +9

