ISCO Championship Par Scores

Thursday

At Championship Course

Louisville, Ky.

Purse: $4 million

Yardage: 7,056; Par: 70

First Round

Chan Kim, United States 30-31—61 -9 Peter Malnati, United States 34-31—65 -5 Thomas Rosenmueller, Germany 32-33—65 -5 Callum Shinkwin, England 33-32—65 -5 Angel Ayora Fanegas, Spain 32-34—66 -4 Cristobal Del Solar, Chile 33-33—66 -4 Steven Fisk, United States 32-34—66 -4 Kevin Kisner, United States 32-34—66 -4 Troy Merritt, United States 34-32—66 -4 Cameron Champ, United States 35-32—67 -3 Trevor Cone, United States 36-31—67 -3 Emiliano Grillo, Argentina 33-34—67 -3 Nick Hardy, United States 34-33—67 -3 Beau Hossler, United States 36-31—67 -3 Seonghyeon Kim, South Korea 31-36—67 -3 William Mouw, United States 33-34—67 -3 Paul Peterson, United States 34-33—67 -3 Gordon Sargent, United States 35-32—67 -3 Callum Tarren, England 35-32—67 -3 Vince Whaley, United States 35-32—67 -3 Frankie Capan, United States 34-34—68 -2 Manuel Elvira, Spain 34-34—68 -2 Joel Girrbach, Switzerland 36-32—68 -2 Noah Goodwin, United States 34-34—68 -2 Will Gordon, United States 35-33—68 -2 Rico Hoey, Philippines 32-36—68 -2 Ben Kohles, United States 34-34—68 -2 Justin Lower, United States 34-34—68 -2 Taylor Montgomery, United States 33-35—68 -2 Matthew NeSmith, United States 33-35—68 -2 Jeremy Paul, Germany 35-33—68 -2 Scott Piercy, United States 34-34—68 -2 Conor Purcell, Ireland 37-31—68 -2 Chez Reavie, United States 34-34—68 -2 Josh Teater, United States 34-34—68 -2 Braden Thornberry, United States 33-35—68 -2 Thomas Aiken, South Africa 37-32—69 -1 Bjorn Akesson, Sweden 34-35—69 -1 Zac Blair, United States 36-33—69 -1 Hayden Buckley, United States 33-36—69 -1 Marcus Byrd, United States 31-38—69 -1 Patrick Fishburn, United States 35-34—69 -1 Brice Garnett, United States 33-36—69 -1 Takumi Kanaya, Japan 32-37—69 -1 Martin Laird, Scotland 34-35—69 -1 Alexander Levy, France 35-34—69 -1 Mac Meissner, United States 34-35—69 -1 Chad Ramey, United States 33-36—69 -1 Matthias Schwab, Austria 34-35—69 -1 Hayden Springer, United States 35-34—69 -1 Richard Sterne, South Africa 36-33—69 -1 Michael Thorbjornsen, United States 34-35—69 -1 Julien Brun, France 32-38—70 E Kevin Chappell, United States 35-35—70 E Lanto Griffin, United States 36-34—70 E Bill Haas, United States 35-35—70 E Carson Johnson, United States 37-33—70 E Patton Kizzire, United States 34-36—70 E Joel Moscatel, Spain 37-33—70 E Jacob Skov Olesen, Denmark 31-39—70 E Andrea Pavan, Italy 35-35—70 E Miles Russell, United States 36-34—70 E Greyson Sigg, United States 35-35—70 E Stephen Stallings Jr., United States 33-37—70 E Kevin Velo, United States 35-35—70 E Kris Ventura, Norway 36-34—70 E Fabrizio Zanotti, Paraguay 36-34—70 E Marcus Armitage, England 36-35—71 +1 Joseph Bramlett, United States 37-34—71 +1 Hamish Brown, Denmark 35-36—71 +1 Jonathan Byrd, United States 37-34—71 +1 Rafael Campos, Puerto Rico 36-35—71 +1 Ivan Cantero Gutierrez, Spain 34-37—71 +1 Will Chandler, United States 36-35—71 +1 Jens Dantorp, Sweden 37-34—71 +1 Wenyi Ding, China 36-35—71 +1 Jason Dufner, United States 35-36—71 +1 Tommy Gainey, United States 35-36—71 +1 Fabian Gomez, Argentina 35-36—71 +1 Gavin Green, Malaysia 36-35—71 +1 Adam Hadwin, Canada 36-35—71 +1 Andreas Halvorsen, Norway 38-33—71 +1 Harry Higgs, United States 35-36—71 +1 Mark Hubbard, United States 36-35—71 +1 Ben Martin, United States 35-36—71 +1 Seung-Yul Noh, South Korea 36-35—71 +1 Sean O’Hair, United States 34-37—71 +1 Jack Senior, England 35-36—71 +1 David Skinns, England 36-35—71 +1 Andrew Wilson, England 35-36—71 +1 Davis Bryant, United States 37-35—72 +2 Ricky Castillo, United States 37-35—72 +2 Quade Cummins, United States 36-36—72 +2 MJ Daffue, South Africa 38-34—72 +2 Drew Doyle, United States 37-35—72 +2 Cody Gribble, United States 39-33—72 +2 Jeong-Weon Ko, France 39-33—72 +2 Luke List, United States 35-37—72 +2 Sam Ryder, United States 37-35—72 +2 Jackson Suber, United States 36-36—72 +2 Adam Svensson, Canada 35-37—72 +2 Nick Watney, United States 38-34—72 +2 Tim Widing, Sweden 36-36—72 +2 Carl Yuan, China 37-35—72 +2 Aaron Baddeley, Australia 38-35—73 +3 Michael Balcar, United States 37-36—73 +3 Matthew Baldwin, England 36-37—73 +3 Bronson Burgoon, United States 36-37—73 +3 Brendon Doyle, United States 36-37—73 +3 James Hahn, United States 39-34—73 +3 Zihao Jin, China 38-35—73 +3 Maximilian Kieffer, Germany 37-36—73 +3 Kazuma Kobori, New Zealand 34-39—73 +3 Jackson Koivun, United States 37-36—73 +3 David Lipsky, United States 38-35—73 +3 Chandler Phillips, United States 38-35—73 +3 Brandon Robinson-Thompson, England 38-35—73 +3 Adam Schenk, United States 38-35—73 +3 Dylan Wu, United States 35-38—73 +3 Carson Young, United States 35-38—73 +3 Erik Barnes, United States 36-38—74 +4 Austin Cook, United States 40-34—74 +4 Taylor Dickson, United States 38-36—74 +4 J.B. Holmes, United States 36-38—74 +4 Alexander Knappe, Germany 35-39—74 +4 William McGirt, United States 39-35—74 +4 George McNeill, United States 36-38—74 +4 Cooper Musselman, United States 37-37—74 +4 Kaito Onishi, Japan 37-37—74 +4 Seamus Power, Ireland 36-38—74 +4 Jason Scrivener, Australia 36-38—74 +4 Ben Silverman, Canada 34-40—74 +4 Robin Williams, South Africa 39-35—74 +4 Mason Andersen, United States 38-37—75 +5 Ryan Brehm, United States 37-38—75 +5 Rafa Cabrera Bello, Spain 38-37—75 +5 Jannik De Bruyn, Germany 36-39—75 +5 Tyler Duncan, United States 38-37—75 +5 Casey Jarvis, South Africa 39-36—75 +5 Mikael Lindberg, Sweden 38-37—75 +5 Matthew Riedel, United States 36-39—75 +5 Brian Stuard, United States 36-39—75 +5 Kiradech Aphibarnrat, Thailand 37-39—76 +6 Alfredo Garcia-Heredia, Spain 37-39—76 +6 Marcus Kinhult, Sweden 39-37—76 +6 Martin Trainer, France 35-41—76 +6 Jim Herman, United States 39-38—77 +7 Scott Jamieson, Scotland 40-37—77 +7 Tom Vaillant, France 39-38—77 +7 Ricardo Gouveia, Portugal 41-37—78 +8 Daniel Iceman, United States 38-40—78 +8 John Pak, United States 38-40—78 +8 Kevin Roy, United States 38-40—78 +8 Shubhankar Sharma, India 42-36—78 +8 Jeff Overton, United States 41-38—79 +9 Brandon Wu, United States 42-43—85 +15

